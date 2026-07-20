OVHcloud Tech Talks Fr S01E01 - Migrer 3 millions de sites sans maîtriser leur code source ? Impossible mais vrai !

Infrastructure, big data, bases de données, Kubernetes, load balancing, SaaS, PaaS, IaaS... À l'image de nos OVHcloud Meetups (comme ceux de Paris , Rennes ou Brest ), les sujets des OVHcloud Tech Talks sont divers et variés, basés sur le partage de connaissance et les retours d'expérience, et toujours faits par des tech pour des tech.

Les OVHcloud Tech Talks Fr sont une série de webinars techniques en français faits par les équipes OVHcloud.

Dans cette première saison nous vous proposons un OVHcloud Tech Talk en français par semaine, les jeudis à 17h heure française.

Plus d'information et le calendrier actualisé sur cette page.

Migrer 3 millions de sites sans maîtriser leur code source ? Impossible mais vrai !

Jeudi 2 avril 2020, 17h00 CET

Il y a deux ans, nous apprenions notre nouvelle mission : migrer les 3 millions de sites web hébergés dans notre datacentre de Paris. Sans en maitriser le code source, les migrer sans impact nous semblait totalement irréaliste.

18 mois plus tard, c'est terminé ! Pour y arriver, nous avons du configurer des proxy SQL, des tunnels réseau, migrer des IP entre nos datacentres, livrer des milliers de serveurs, bosser durant des dizaines de nuits, mais aussi s'organiser entre plusieurs équipes qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Quels sont les soucis technique et humains que nous avons rencontrés, et comment les avons nous résolu ? Retour d'expérience sur l'une des plus grosse migration que le web ai connu !