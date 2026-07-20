OVHcloud Tech Talks Fr S01E04 - La télémétrie au secours de l'Agilité

Infrastructure, big data, bases de données, Kubernetes, load balancing, SaaS, PaaS, IaaS... À l'image de nos OVHcloud Meetups (comme ceux de Paris , Rennes ou Brest ), les sujets des OVHcloud Tech Talks sont divers et variés, basés sur le partage de connaissance et les retours d'expérience, et toujours faits par des tech pour des tech.

Les OVHcloud Tech Talks Fr sont une série de webinars techniques en français faits par les équipes OVHcloud.

Dans cette première saison nous vous proposons un OVHcloud Tech Talk en français par semaine, les jeudis à 17h heure française.

Plus d'information et le calendrier actualisé sur cette page.

La télémétrie au secours de l'Agilité

Jeudi 23 avril 2020, 17h00 CET

Je m'appelle Jérémy Hennart, je suis Program Manager, Scrum Master, Facilitateur, ou encore chef de projet. J’accompagne des équipes techniques dans mon quotidien, et dans cette épisode des OVHcloud Tech Talks, je vais vous raconter comment j’ai “agilisé” une équipe de 29 développeurs, avec la Télémétrie Agile !

Au coin bleu : Il y a moi, “Program Manager” depuis 3 belles années chez OVHcloud. Mes outils: Excel, JIRA et mes méthodes Agile comme SCRUM

De l’autre, au coin rouge : Des équipes de DevOps, de SRE, spécialisées dans les Datas, les Metrics, les Logs et des outils managés comme Kubernetes. Leur outil pour monitorer serveurs, bases de données: GRAFANA.

Alors autant vous dire que nous n’appartenions pas au même monde et pourtant…

Récapitulons :

JIRA ça serait du ticketing pour les chefs de projets, et les développeurs exécuteraient ?…pas chez nous, on baigne dans le SCRUM, on GROOME, et on gère des IMPEDIMENTS, je vous montrerai comment et pourquoi.

Excel c’est pour mes tableaux de gestion de projet, pas simple tous les jours, avec les formules et le risque d’erreur…mais les KPI sont tellement important pour accompagner les équipes.

Il fallait jongler avec les outils…être AGILE,et on l’a fait !! On a marié GRAFANA et JIRA !!

Après 1 année de travail, laissez-moi vous raconter ce que nous avons réussi à faire au sein d’une équipe de 29 développeurs distribué dans toute la France avec l’Agilité.

Nous commencerons par poser des bases simples, puis nous entrerons doucement vers un affinage, une belle histoire d’équipe avant de conclure sur ce que nous utilisons aujourd’hui pour être Agile.