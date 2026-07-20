OVHcloud Tech Talks Fr : des webinars techniques en français
Par Horacio Gonzalez / 2020-04-23
Les OVHcloud Tech Talks Fr sont une série de webinars techniques en français faits par les équipes OVHcloud.
Infrastructure, big data, bases de données, Kubernetes, load balancing, SaaS, PaaS, IaaS... À l'image de nos OVHcloud Meetups (comme ceux de Paris, Rennes ou Brest), les sujets des OVHcloud Tech Talks sont divers et variés, basés sur le partage de connaissance et les retours d'expérience, et toujours faits par des tech pour des tech.
Dans cette première saison nous vous proposons un OVHcloud Tech Talk en français par semaine, les jeudis à 17h heure française.
Prochain épisode
S02E02 - Trusted exchange : messagerie de confiance
Mardi 1 décembre 2020, 12h30 CET
Les épisodes précédents
Tous nos OVHcloud Tech Talks sont filmés, alors si vous en avez loupé un, n'hésitez pas à le voir en replay:
Saison 1
- S01E01 - Migrer 3 millions de sites sans maitriser leur code source ? Impossible mais vrai !
- S01E02 - On a construit un load balancer sur Kubernetes !
- S01E03 - ML Serving: le Machine Learning en production
- S01E04 – La télémétrie au secours de l’Agilité
- S01E05 – L’opérateur Harbor, une nécessité pour certains qui profitera à tous
- S01E06 - BeeGFS, un filesystem orienté performance, mais pas que
- S01E07 - Introduction à l'intelligence artificielle pour les Noob - pas de maths c'est promis !
- S01E08 – GAIA-X pour les techs: OVHcloud & Scaleway vous ouvrent les coulisses du projet
- S01E09 - OVHcloud Data Processing : Le nouveau service pour valoriser vos données à l'aide du cloud