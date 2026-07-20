OVHcloud Tech Talks Fr S01E05 - L’opérateur Harbor, une nécessité pour certains qui profitera à tous

Infrastructure, big data, bases de données, Kubernetes, load balancing, SaaS, PaaS, IaaS... À l'image de nos OVHcloud Meetups (comme ceux de Paris , Rennes ou Brest ), les sujets des OVHcloud Tech Talks sont divers et variés, basés sur le partage de connaissance et les retours d'expérience, et toujours faits par des tech pour des tech.

Les OVHcloud Tech Talks Fr sont une série de webinars techniques en français faits par les équipes OVHcloud.

Dans cette première saison nous vous proposons un OVHcloud Tech Talk en français par semaine, les jeudis à 17h heure française.

Plus d'information et le calendrier actualisé sur cette page.

L�’opérateur Harbor, une nécessité pour certains qui profitera à tous

Jeudi 30 avril 2020, 17h00 CET

Harbor, un projet open-source, dans la fondation CNCF est sans doute la stack idéale pour gérer le stockage des images docker. Pourquoi le déployer ? Comment un opérateur Kubernetes, nécessaire chez un Cloud Provider, peut aider à l’opérer ? Quels languages et outils ? Qu’elles ont été les problématiques rencontrées au long du développement ?

Vous trouverez les réponses à ces questions et à plein d'autres dans ce talk par Pierre Peronnet, développeur dans notre team Kubernetes et maintainer de l'opérateur Harbor pour Kubernetes.

Pierre Peronnet Fan d’automatisation, de standardisation et de problématiques d’échelle, je me suis tourné depuis presque 2 ans vers les opérateurs Kubernetes. je suis dévops chez OVH depuis plus de 4ans. D’abord sur des outils internes j’ai ensuite travaillé sur des produits tels que OVHFunctions, Kubernetes managé et maintenant Managed Private Registry. Toujours membre actif de l’équipe Kubernetes au sein d’OVH, j’ai présenté, lors de meetup précédents, l’architecture Kubernetes sur Kubernetes.