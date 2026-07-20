OVHcloud Tech Talks Fr S01E02 - On a construit un load balancer sur Kubernetes !

Infrastructure, big data, bases de données, Kubernetes, load balancing, SaaS, PaaS, IaaS... À l'image de nos OVHcloud Meetups (comme ceux de Paris , Rennes ou Brest ), les sujets des OVHcloud Tech Talks sont divers et variés, basés sur le partage de connaissance et les retours d'expérience, et toujours faits par des tech pour des tech.

Les OVHcloud Tech Talks Fr sont une série de webinars techniques en français faits par les équipes OVHcloud.

Dans cette première saison nous vous proposons un OVHcloud Tech Talk en français par semaine, les jeudis à 17h heure française.

Plus d'information et le calendrier actualisé sur cette page.

On a construit un load balancer sur Kubernetes !

Jeudi 9 avril, 17h00 CET

"Tout le monde aime Kubernetes, pour sa facilité d'utilisation, sa possibilité de packager des application ou de centraliser son ops."

Si vous approuvez cette idée c'est que votre cas d'usage fais partie de 90% des usages fonctionnels de Kubernetes, parlons des 10% restant.

Les équipes OVHcloud, en écoutant nos client, avons décidé de construire un load balancer suffisamment flexible, performant et compétitifs pour des usages cloud.

Partant de cela, nous allons vous faire part des petits aléas et déboires qui peuvent arriver a toute personne essayant de mettre en place K8S. Pour cela nous aborderons, le load balancing au niveau network, le problèmes de performances des kube-proxy et de comment des société comme Intel avec Multus apportent des solutions pour palier aux défauts de design de Kubernetes.

Rémi Collignon-Ducret DevOps a OVH, Speaker au POSS, au Montpellier DevOps ainsi qu'au Finist'Dev, Lyonnais avec un coeur Breton. Ces 2 dernières années ont été dédié au merveilleux monde du monitoring et de l'observability. 2 ans a découvrir des technos inconnue aux performances stratosphériques et des standards telles que Prometheus et InfluxDB. Aujourd'hui, j’entame de nouveaux challenges techniques liées au network et NFVs.