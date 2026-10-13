Os artigos de setembro passaram-lhe ao lado? Ponha-se rapidamente a par com este resumo mensal do Blog OVHcloud, que trata de IA soberana em Amesterdão, da posição da OVHcloud sobre a AI Gigafactory, de um blog renovado em oito línguas e de duas leituras técnicas: de redes VMware à simulação de API em Kubernetes. Consulte os destaques abaixo ou aceda diretamente aos artigos completos.

Notícia do mês: World Summit AI 2026

Quem constrói IA soberana na Europa e a partir do quê deve ser construída? A World Summit AI dedicou uma secção autónoma a esta questão este ano, na sua 10.ª edição em Amesterdão, ocorrida a 7 e 8 de outubro. A OVHcloud esteve em destaque: Olivier Debeugny, CEO e fundador da OVHai LLM, foi convidado para conduzir a sessão The Building Blocks of Sovereign AI. O nosso artigo de antevisão analisa as quatro camadas de uma pilha soberana (computação, dados, modelos e o quadro jurídico) e explica por que razão o tema passou dos documentos de orientação para os planos de implementação.

Leia a antevisão da World Summit AI para conhecer o contexto completo e, de seguida, reserve o dia 19 de novembro para a OVHcloud AI Summit , no Carrousel du Louvre, em Paris.

Estratégia e novidade sobre o blog

AI Gigafactory: 404 Business Model Not Found (yet)?

Irá a OVHcloud integrar um consórcio AI Gigafactory? Octave Klaba, fundador e CEO da OVHcloud, aborda esta persistente questão. Explica por que motivo o projeto se enquadra, em teoria, na estratégia Step Ahead, nomeando de seguida três elementos incompatíveis: uma lógica puramente nacional, uma arquitetura de local único que descreve como um projeto dos anos 2000 e uma contratação pública que, segundo a sua estimativa, cobre apenas 10-15% da receita necessária para atingir o equilíbrio financeiro. A decisão continua em aberto e ele é claro quanto ao facto de, de qualquer forma, a Europa precisar de IA soberana. Leia o artigo com o seu raciocínio completo .

Nova temporada, novo blog

O blog regressou de férias com um novo visual. Oferece agora uma navegação baseada em tópicos e tem versões em oito línguas: inglês e francês, além de alemão, espanhol, italiano, neerlandês, polaco e português. O artigo define também o rumo para o ano fiscal de 2027, com mais informações sobre a soberania europeia, a IA e a engenharia subjacente à nossa infraestrutura. Descubra o que muda e o que permanece inalterado.

Engenharia e prática

O que há de novo no VMware Cloud Foundation: redes e VPC

Como se atribui a uma nova aplicação a sua própria rede sem se abrir um ticket? Esta primeira parte de uma trilogia sobre o VMware Cloud Foundation 9.1 mostra como as Virtual Private Clouds disponibilizam redes self-service diretamente às equipas de aplicações, com sub-redes, gateways e um Transit Gateway para as interligar. A versão 9.1 inclui também uma Virtual Network Appliance que integra uma distribuição de carga avançada com Avi no modelo distribuído. As próximas partes tratarão do armazenamento e da capacidade de computação. Obtenha mais detalhes no artigo sobre redes VPC .

Implementação do Microcks no OVHcloud MKS

À espera de um backend que ainda não está pronto? O Microcks cria mocks de API a partir das suas especificações, para que entretanto possa testar as integrações. Este tutorial passo a passo implementa-o num cluster OVHcloud Managed Kubernetes Service (MKS), expõe-no com a API Kubernetes Gateway, o Envoy Gateway e um Load Balancer Public Cloud, e protege-o com certificados TLS do cert-manager. Siga o tutorial do Microcks e comece a fazer testes com mocks.

Notícias dos Developer Advocates

Quer ouvir as Tech Talks da OVHcloud ao vivo? Stéphane Philippart e Aurélie Vache, Developer Advocates na OVHcloud, passaram o mês de setembro em palco: Stéphane no JUG Summer Camp, em La Rochelle, e Aurélie na Code Europe, em Varsóvia. Depois, Aurélie representou a equipa no Docker Captain Summit, em Cancún. Outubro está igualmente preenchido, com palestras e workshops por toda a Europa. Consulte o resumo mensal da equipa para saber onde os encontrar a seguir.

Até ao próximo resumo do Blog OVHcloud