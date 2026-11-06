Ominęły Cię niektóre wpisy z października? To podsumowanie bloga OVHcloud zbiera najważniejsze tematy miesiąca: od kwalifikacji SecNumCloud dla SNC Cloud Platform i członkostwa OVHcloud w CNCF na poziomie Platinum, przez dwie krytyczne luki w PHP, po rosnącą popularność domen .si. Przejrzyj sekcje poniżej lub przejdź od razu do artykułów, które Cię interesują.

Temat miesiąca: SecNumCloud dla SNC Cloud Platform

Czy wrażliwe obciążenia mogą działać ze zwinnością chmury publicznej? SNC Cloud Platform od OVHcloud uzyskała kwalifikację SecNumCloud przyznawaną przez ANSSI, francuską agencję ds. cyberbezpieczeństwa. To trzecie rozwiązanie OVHcloud z tą kwalifikacją, po Bare Metal Pod i VMware on OVHcloud, a audyt objął blisko 1200 wymagań. Moment nie jest przypadkowy, bo francuskie przepisy wymagają teraz certyfikowanej chmury dla danych wrażliwych należących do państwa i podległych mu podmiotów. Artykuł przedstawia też harmonogram udostępniania usługi w regionach, a kolejne uruchomienia planowane są we Włoszech, w Niemczech i w Polsce. Sprawdź, co obejmuje kwalifikacja , zanim zaplanujesz migrację.

Open source

OVHcloud członkiem Platinum CNCF

Kto współdecyduje o rozwoju technologii cloud native? OVHcloud została członkiem Platinum organizacji Cloud Native Computing Foundation (CNCF) i jest jedynym dostawcą usług chmurowych z siedzibą w Europie na najwyższym poziomie członkostwa. To jedna z zaledwie trzech europejskich firm wśród 19 członków Platinum, a w CNCF Governing Board reprezentuje ją Yaniv Fdida, Chief Product and Technology Officer. Aurélie Vache, Developer Advocate w OVHcloud, przypomina też ponad dziesięć lat zaangażowania w open source, od OpenStack po Harbor. Przeczytaj, co to członkostwo oznacza dla Kubernetes i open source .

Bezpieczeństwo i hosting

Krytyczne luki w PHP: jak chronić serwery

21 października projekt PHP usunął dwie krytyczne luki, CVE-2026-109618 i CVE-2026-109619, ocenione na 9,2 z 10 w skali CVSS. Bez poprawki pozwalają atakującemu zdalnie przejąć kontrolę nad serwerem, bez danych logowania. Jeśli PHP działa na Twoim serwerze Bare Metal lub VPS, artykuł pokazuje, jak w dwie minuty sprawdzić wersję, zaktualizować ją i zrestartować usługi PHP, a także jakie środki tymczasowe zastosować, gdy aktualizacja nie jest od razu możliwa. Klienci hostingu współdzielonego automatycznie otrzymują zaktualizowany komponent PHP. Skorzystaj z instrukcji krok po kroku , aby zabezpieczyć serwery.

Managed Hosting for WordPress

OVHcloud hostuje ponad 6 milionów stron WWW, z czego ponad 80% działa na WordPressie, a Managed Hosting for WordPress powstał, aby przejąć ich codzienne utrzymanie. Pierwszy artykuł wyjaśnia, dlaczego hosting strony to już nie tylko przestrzeń dyskowa. W drugim Sébastien Cavaillé, menedżer ds. marketingu produktów w OVHcloud, opisuje, jak funkcja Smart Automatic Updates testuje każdą aktualizację na kopii witryny. Do 50 stron jest porównywanych pod kątem kodów stanu HTTP i zrzutów ekranu, zanim aktualizacja trafi do środowiska produkcyjnego. Zacznij od tego, czym jest zarządzany hosting WordPress , a potem zobacz, jak działa Smart Automatic Updates .

Rosnąca popularność domen .si

Dwie litery poruszyły rynek domen. Gdy amerykańskie agencje federalne zobowiązano do używania skrótu „SI” na określenie sztucznej inteligencji, liczba rejestracji słoweńskich domen .si gwałtownie wzrosła. Domenę .si może zarejestrować każdy, niezależnie od kraju siedziby. Według danych przytoczonych przez Netcraft we wrześniu zarejestrowano około 13 razy więcej domen .si niż w sierpniu. Artykuł wyjaśnia, czym .si różni się od .ai, jakie ryzyko niosą spekulacja i typosquatting oraz jakie cztery czynności pomogą chronić Twoją markę. Dowiedz się, jak zabezpieczyć nazwę marki w domenie .si .

Wieści od Developer Advocates

Co słychać w świecie technologii? W 31. odcinku podcastu Tranches de Tech gościem Developer Advocates OVHcloud jest Léonore Des Plas, z którą rozmawiają o AI, Javie 27, Kubernetes 1.37, bezpieczeństwie i konferencjach. Posłuchaj 31. odcinka podcastu (po francusku).

Do następnego podsumowania bloga OVHcloud