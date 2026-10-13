Aktualizacje WordPress bez zakłóceń: Smart Automatic Updates od kulis

Aktualizacje WordPress są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa witryny internetowej, a jednocześnie stanowią jedno z największych źródeł obaw agencji internetowych. Poprosiliśmy Sébastiena Cavaillé, menedżera ds. marketingu produktów w OVHcloud, o wyjaśnienie, w jaki sposób funkcja Smart Automatic Updates została zaprojektowana, aby rozwiązać ten dylemat.

Każda agencja zarządzająca witrynami WordPress wie, jak trudno pogodzić konieczność przeprowadzania aktualizacji z brakiem czasu lub zasobów na ich wykonanie. Z jednej strony aktualizacji nie można odkładać – według najnowszego raportu rocznego firmy Patchstack, specjalizującej się w bezpieczeństwie systemu WordPress, w 2025 r. odnotowano 11 334 nowe podatności, z czego 91% we wtyczkach, 9% w motywach i zaledwie sześć w rdzeniu WordPress. Atakujący działają szybko: około połowa poważnych podatności jest wykorzystywana w ciągu 24 godzin od ich ujawnienia. Nieaktualna wtyczka jest jednym z najczęstszych punktów wejścia dla atakujących, a im dłużej zwleka się z aktualizacją, tym dłużej witryna pozostaje narażona na ataki.

Z drugiej strony każda aktualizacja wiąże się z ryzykiem: jakaś wtyczka może stać się niekompatybilna, motyw może przestać prawidłowo się wyświetlać, strona nagle zacznie zwracać błąd. Aby nie podejmować tego ryzyka w ciemno, wiele agencji sprawdza każdą witrynę ręcznie. Przy zarządzaniu dziesiątkami, a nawet setkami witryn zajmuje to bardzo dużo czasu. A gdy brakuje czasu, aktualizacje są odkładane, czasami o tygodnie, a nawet miesiące.

Aby przełamać ten impas, zespoły OVHcloud opracowały funkcję Smart Automatic Updates, dostępną w ramach usługi Managed Hosting for WordPress . Aby lepiej zrozumieć tę kwestię, porozmawialiśmy z Sébastienem, który pracował nad projektem.

Skąd wzięła się idea tego projektu?

Pomysł wyszedł bezpośrednio od naszych klientów. Na naszej platformie hostingu współdzielonego utrzymujemy około 6 milionów witryn internetowych, z których 80% działa w oparciu o WordPress. Dzięki temu otrzymujemy wiele opinii od klientów, w których regularnie powraca jedna potrzeba: użytkownicy wiedzą, że muszą aktualizować swoje witryny, ale wielu z nich doświadczyło już problemów związanych z aktualizacją i nie ma czasu na ręczne sprawdzanie każdej z witryn.

Tradycyjne aktualizacje automatyczne rozwiązują problem bezpieczeństwa, ale stwarzają inny – często dopiero telefon od klienta pozwala się dowiedzieć, że witryna przestała działać. Chcieliśmy stworzyć rozwiązanie, które najpierw przeprowadza kontrolę, a dopiero potem automatycznie wykonuje aktualizację.

Jedna historia szczególnie zapadła nam w pamięć. Pewien niezależny twórca stron internetowych prowadził jednoosobową agencję i samodzielnie zarządzał dziesiątkami witryn swoich klientów opartych na systemie WordPress. Ujawniono podatność we wtyczce używanej na wielu z tych witryn, a on po prostu nie zdążył ich wszystkich zaktualizować, zanim atakujący wykorzystał tę lukę. W krótkim czasie włamano się na 36 witryn jego klientów, które zaczęły przekierowywać odwiedzających na niebezpieczne adresy.

Usunięcie skutków ataku z witryn internetowych to jedno. Najtrudniejsza była jednak rozmowa z klientami. Każdy z tych klientów powierzył mu opiekę nad swoją witryną internetową i każdy dowiedział się, że odwiedzający jego stronę byli przekierowywani na niebezpieczne strony. Dla freelancera, którego działalność opiera się na reputacji i poleceniach, odbudowa tak nadszarpniętej wiarygodności trwa znacznie dłużej niż naprawa samych witryn.

Od tego czasu przeniósł witryny swoich klientów do usługi Managed Hosting for WordPress i powierzył nam ich aktualizowanie. Jego historia doskonale ilustruje sytuacje, którym chcieliśmy zapobiegać – nie dlatego, że popełnił jakiś błąd, ale dlatego, że nikt nie jest w stanie ręcznie aktualizować dziesiątek witryn tydzień po tygodniu.

Jak testowane są aktualizacje WordPress?

Podstawowa zasada polega na tym, aby nigdy nie testować aktualizacji bezpośrednio na witrynie produkcyjnej.

Jakie są cztery etapy testowania?

Codziennie sprawdzamy, czy dostępne są nowe aktualizacje. Następnie każda aktualizacja jest testowana w czterech etapach.

Najpierw tworzymy migawkę przedstawiającą aktualny stan witryny. Robot przeszukujący witrynę rozpoczyna od strony głównej i rekurencyjnie podąża za linkami: jeśli strona główna zawiera link do strony A, ta do strony B, a strona B do strony C, analizowana jest również strona C. Analizujemy maksymalnie 50 stron w każdej witrynie. Dla każdej strony zapisujemy kod stanu HTTP zwracany przez serwer, który wskazuje, czy strona ładuje się prawidłowo, czy zwraca błąd, a także zrzut ekranu obejmujący całą stronę w rozdzielczości 1920×1080.

Następnie tworzymy kopię witryny w odizolowanym środowisku testowym. To właśnie na tej kopii – i tylko na niej – przeprowadzamy aktualizacje systemu WordPress, motywów oraz wtyczek.

Po trzecie, analizujemy kopię witryny dokładnie tak samo jak oryginalną witrynę – sprawdzamy te same strony, kody stanu HTTP i zrzuty ekranu.

Na koniec porównujemy obie wersje. Wynik tego porównania decyduje o tym, czy aktualizacja może zostać wdrożona w środowisku produkcyjnym.