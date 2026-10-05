Managed Hosting for WordPress: hosting strony to już nie tylko storage i moc obliczeniowa

W OVHcloud hostujemy ponad 6 milionów stron WWW, z czego ponad 80% działa na WordPressie. Przy takiej skali wyraźnie widać, jak na przestrzeni lat zmieniły się wymagania związane z ich utrzymaniem. W odpowiedzi na te zmiany stworzyliśmy Managed Hosting for WordPress. W tym artykule wyjaśniamy, na czym polega zarządzany hosting WordPress i dlaczego działa właśnie w taki sposób.

Jedno narzędzie, różne zastosowania

Wśród hostowanych przez nas stron są bardzo różne projekty - od pierwszych stron freelancerów i małych firm po sklepy internetowe czy portale informacyjne. Z OVHcloud korzystają również tysiące agencji internetowych, które tworzą i utrzymują strony WordPress dla swoich klientów. Na tym właśnie polega jedna z największych zalet WordPressa: to samo narzędzie sprawdza się w bardzo różnych projektach i może rozwijać się wraz z nimi.

Najwięcej pracy zaczyna się po uruchomieniu strony

Przez długi czas oczekiwania wobec hostingu były stosunkowo proste: miał zapewniać zasoby niezbędne do działania strony.

Dziś jednak najwięcej czasu pochłaniają zadania, które zaczynają się dopiero po jej uruchomieniu. Trzeba regularnie aktualizować WordPress, motywy i wtyczki. Wraz ze wzrostem ilości treści i ruchu konieczne jest również utrzymanie odpowiedniej wydajności, ochrona strony przed atakami, wykonywanie kopii zapasowych, a coraz częściej także równoległe zarządzanie kilkoma projektami.

Jeśli zarządzasz jedną stroną, zapewne wolisz skupić się na swojej działalności niż poświęcać czas na kwestie techniczne. Agencje i freelancerzy zarządzają dziesiątkami, a czasem setkami stron, dlatego nawet kilka minut pracy przy każdej z nich przekłada się na wiele godzin tygodniowo.

Właśnie dlatego powstał Managed Hosting for WordPress.

Co zapewnia Managed Hosting for WordPress

Nasze rozwiązanie automatyzuje zadania związane z codziennym utrzymaniem stron. Nie jest to narzędzie mające na celu przekształcenie WordPressa w zamkniętą platformę - przeciwnie, zależy nam na zachowaniu swobody wyboru i przenoszenia danych, która jest jedną z jego kluczowych zalet.

Dobrym przykładem są Smart Automatic Updates. Zanim WordPress, motyw lub wtyczka zostaną zaktualizowane na stronie produkcyjnej, najpierw są instalowane na tymczasowej kopii. Następnie system sprawdza wydajność, poprawność działania i sposób korzystania ze strony. Jeśli testy zakończą się pomyślnie, aktualizacja zostaje wdrożona w środowisku produkcyjnym. Jeśli pojawi się problem, strona działa nadal w dotychczasowej wersji. Otrzymujesz powiadomienie z informacją o błędzie oraz link do kopii strony, na której możesz sprawdzić przyczynę problemu i po jego rozwiązaniu ponownie uruchomić aktualizację. W ten sposób nowe wersje oprogramowania są najpierw weryfikowane, co ogranicza ryzyko zakłóceń.