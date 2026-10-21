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Krytyczne luki w PHP (CVE-2026-109618 i CVE-2026-109619): jak chronić serwery Bare Metal i VPS

Julien Levrard, Julien Jay4 min. czytania
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Krytyczne luki w PHP (CVE-2026-109618 i CVE-2026-109619): jak chronić serwery Bare Metal i VPS

21 października 2026 r. projekt PHP opublikował ważne poprawki dla dwóch krytycznych luk. Jeśli PHP działa na którymś z Państwa serwerów dedykowanych Bare Metal lub VPS, wyjaśniamy krok po kroku, jak sprawdzić narażenie i zabezpieczyć się.

Ten wpis jest skierowany do naszych klientów korzystających z serwerów dedykowanych i VPS. Klienci Web Cloud oraz hostingu współdzielonego automatycznie otrzymają zaktualizowany komponent PHP.

Najważniejsze informacje w skrócie

ElementSzczegóły
LukiCVE-2026-109618 i CVE-2026-109619
RyzykoZdalne przejęcie kontroli nad serwerem, bez danych logowania
WagaKrytyka (CVSS 9,2 z 10)
Podatne wersjeWszystkie wersje PHP starsze niż PHP 7.4
Wersje z poprawkami8.2.35, 8.3.36, 8.4.27 i 8.5.12.
Nasza rekomendacjaNiezwłocznie zaktualizować PHP, a następnie zrestartować usługi PHP

Co się dzieje – w prostych słowach

Obie luki dotyczą rdzenia PHP, a nie konkretnego CMS-a czy frameworka. Związane są ze sposobem, w jaki PHP zarządza pamięcią między dwoma żądaniami:

  • CVE-2026-109618: celowo zbyt duże żądanie (na przykład wysłanie formularza) powoduje, że PHP wyczerpuje pamięć i pozostawia dane w niespójnym stanie.
  • CVE-2026-109619: informacje z poprzedniego żądania pozostają w pamięci, choć powinny zostać usunięte, i są ponownie wykorzystywane przez kolejne żądanie.

W obu przypadkach atakujący może uruchomić własny kod na Państwa serwerze z uprawnieniami serwera WWW. Nie potrzebuje do tego ani konta, ani hasła: wystarczy połączenie z Państwa stroną. Badacze wykazali możliwość wykorzystania luk, m.in. w przypadku Apache (mod_php) i PHP-FPM, dwóch najpopularniejszych konfiguracji.

Czy problem Państwa dotyczy? Sprawdź w dwie minuty

Problem dotyczy Państwa w szczególności wtedy, gdy PHP obsługuje stronę lub aplikację na którymś z serwerów Bare Metal (Kimsufi, So you Start, Rise, Advance, Scale, High Grade) albo na VPS OVHcloud.

Prosimy połączyć się przez SSH i wpisać:

php -v

Następnie porównać wynik z tą tabelą:

Twoja wersjaCo należy zrobić
8.5.xZaktualizować do 8.5.12
8.4.xZaktualizować do 8.4.27
8.3.xZaktualizować do 8.3.36
8.2.xZaktualizować do 8.2.35
Od 8.1.x do 7.4Zaktualizować do wersji CVE-2026-109618-109619. Uwaga: wersje 7.4, 8.0 i 8.1 wymagają ponownej kompilacji
Starsza niż 7.4Projekt PHP nie opublikuje poprawki: zalecamy zaplanowanie migracji do wspieranej wersji (równolegle nasze zespoły analizują inne możliwości)

Warto wiedzieć: wersja wyświetlana w wierszu poleceń może różnić się od wersji używanej przez stronę, zwłaszcza gdy zainstalowano kilka wersji PHP. W razie wątpliwości prosimy sprawdzić także wersję w konfiguracji serwera WWW lub panelu administracyjnego (Plesk, cPanel…).

Aktualizacja krok po kroku

Aktualizacja nie powinna zająć więcej niż około piętnastu minut na serwer. Zalecamy, aby w pierwszej kolejności zająć się serwerami dostępnymi z internetu.

Wykonaj kopię zapasową. Na VPS wystarczy snapshot utworzony w Panelu klienta OVHcloud. Na serwerze Bare Metal należy zabezpieczyć co najmniej pliki konfiguracyjne i dane.

Zaktualizuj pakiety PHP za pomocą menedżera pakietów swojej dystrybucji:

  • Debian / Ubuntu: sudo apt update && sudo apt upgrade
  • AlmaLinux / Rocky Linux: sudo dnf upgrade
  • PHP skompilowane ze źródeł: pobierz wersję z poprawkami ze strony php.net
  • Kontenery Docker: przebuduj obrazy na bazie aktualnego obrazu PHP, a następnie wdróż je ponownie

Zrestartuj usługi PHP. To najczęściej pomijany krok: bez restartu stara wersja nadal działa w pamięci.

  • PHP-FPM: sudo systemctl restart php8.x-fpm (Debian/Ubuntu, zastępując x swoją wersją) lub sudo systemctl restart php-fpm
  • Apache: sudo systemctl restart apache2 lub sudo systemctl restart httpd

Sprawdź poleceniem php -v, czy działa już wersja z poprawkami i czy strona funkcjonuje normalnie.

Jeśli Państwa dystrybucja nie udostępnia jeszcze wersji z poprawkami, prosimy regularnie to sprawdzać: niektóre repozytoria publikują aktualizacje z kilkugodzinnym opóźnieniem. W międzyczasie należy zastosować opisane poniżej środki tymczasowe.

Nie mogą Państwo od razu przeprowadzić aktualizacji?

Projekt PHP stawia sprawę jasno: tylko aktualizacja w pełni chroni serwer. Poniższe ustawienia, pochodzące z oficjalnych komunikatów bezpieczeństwa, zmniejszają ryzyko w okresie przejściowym. Należy je dodać w pliku php.ini, a następnie zrestartować PHP-FPM lub Apache.

  • Wyłącz śledzenie postępu przesyłania plików: session.upload_progress.enabled = 0. Ta funkcja jest rzadko używana, a PHP zaleca pozostawienie jej wyłączonej także po aktualizacji.
  • Tylko w PHP 8.5: fatal_error_backtraces = 0.
  • Jeśli aplikacja nie korzysta z formularzy z przesyłaniem plików, zablokuj ten typ żądań (multipart) na poziomie serwera WWW lub proxy.

PHP wspomina również o zniesieniu limitu pamięci (memory_limit = -1). Zalecamy ostrożność: jedno żądanie mogłoby wtedy zużyć całą pamięć serwera.

Nadal korzystają Państwo z PHP 8.1 lub starszego? Te wersje nie otrzymają poprawki. Prosimy zastosować te środki jeszcze dziś i jak najszybciej zaplanować migrację do PHP 8.4 lub 8.5.

Jesteśmy tu, aby pomóc

Na serwerze Bare Metal lub VPS zachowują Państwo pełną kontrolę nad swoim systemem: w żaden sposób nie ingerujemy w Państwa instancje bez Państwa zgody. Dlatego zależy nam na tym, aby przekazać Państwu wszystko, co potrzebne, by działać szybko i spokojnie.

Z naszej strony aktualizujemy obrazy systemów operacyjnych dostępne do instalacji i powiadamiamy klientów, których instancje wydają się narażone. Uzupełnimy ten artykuł, jeśli pojawią się nowe informacje.

Mają Państwo pytanie lub wątpliwości dotyczące swojej konfiguracji? Nasze zespoły wsparcia są do Państwa dyspozycji, a nasi partnerzy mogą pomóc w aktualizacji lub migracji wersji PHP.

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