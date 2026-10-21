Krytyczne luki w PHP (CVE-2026-109618 i CVE-2026-109619): jak chronić serwery Bare Metal i VPS

21 października 2026 r. projekt PHP opublikował ważne poprawki dla dwóch krytycznych luk. Jeśli PHP działa na którymś z Państwa serwerów dedykowanych Bare Metal lub VPS, wyjaśniamy krok po kroku, jak sprawdzić narażenie i zabezpieczyć się. Ten wpis jest skierowany do naszych klientów korzystających z serwerów dedykowanych i VPS. Klienci Web Cloud oraz hostingu współdzielonego automatycznie otrzymają zaktualizowany komponent PHP. Najważniejsze informacje w skrócie

Element Szczegóły Luki CVE-2026-109618 i CVE-2026-109619 Ryzyko Zdalne przejęcie kontroli nad serwerem, bez danych logowania Waga Krytyka (CVSS 9,2 z 10) Podatne wersje Wszystkie wersje PHP starsze niż PHP 7.4 Wersje z poprawkami 8.2.35, 8.3.36, 8.4.27 i 8.5.12. Nasza rekomendacja Niezwłocznie zaktualizować PHP, a następnie zrestartować usługi PHP

Co się dzieje – w prostych słowach Obie luki dotyczą rdzenia PHP, a nie konkretnego CMS-a czy frameworka. Związane są ze sposobem, w jaki PHP zarządza pamięcią między dwoma żądaniami: CVE-2026-109618 : celowo zbyt duże żądanie (na przykład wysłanie formularza) powoduje, że PHP wyczerpuje pamięć i pozostawia dane w niespójnym stanie.

: celowo zbyt duże żądanie (na przykład wysłanie formularza) powoduje, że PHP wyczerpuje pamięć i pozostawia dane w niespójnym stanie. CVE-2026-109619 : informacje z poprzedniego żądania pozostają w pamięci, choć powinny zostać usunięte, i są ponownie wykorzystywane przez kolejne żądanie. W obu przypadkach atakujący może uruchomić własny kod na Państwa serwerze z uprawnieniami serwera WWW. Nie potrzebuje do tego ani konta, ani hasła: wystarczy połączenie z Państwa stroną. Badacze wykazali możliwość wykorzystania luk, m.in. w przypadku Apache (mod_php) i PHP-FPM, dwóch najpopularniejszych konfiguracji. Czy problem Państwa dotyczy? Sprawdź w dwie minuty Problem dotyczy Państwa w szczególności wtedy, gdy PHP obsługuje stronę lub aplikację na którymś z serwerów Bare Metal (Kimsufi, So you Start, Rise, Advance, Scale, High Grade) albo na VPS OVHcloud. Prosimy połączyć się przez SSH i wpisać: php -v Następnie porównać wynik z tą tabelą:

Twoja wersja Co należy zrobić 8.5.x Zaktualizować do 8.5.12 8.4.x Zaktualizować do 8.4.27 8.3.x Zaktualizować do 8.3.36 8.2.x Zaktualizować do 8.2.35 Od 8.1.x do 7.4 Zaktualizować do wersji CVE-2026-109618-109619. Uwaga: wersje 7.4, 8.0 i 8.1 wymagają ponownej kompilacji Starsza niż 7.4 Projekt PHP nie opublikuje poprawki: zalecamy zaplanowanie migracji do wspieranej wersji (równolegle nasze zespoły analizują inne możliwości)