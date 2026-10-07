🎙️ Tranches de Tech #31 – Czy IT to królestwo kotów?
👤 Gość: Léonore DES PLAS
- Bluesky: @hanatori.bsky.social
- LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/leonoredesplas
🗓️ Data nagrania: 25 września 2026
👤 Poznaj Léonore – ⏱️ 1:00
📣 Najważniejsze wydarzenia lata – ⏱️ 15:25
Na blogu JetBrains ukazało się kilka artykułów, które wyjaśniają, jak efektywnie ograniczać zużycie tokenów.
- https://blog.jetbrains.com/ai/2026/07/speak-to-ai-agents-like-cavemen-tosave-tokens/#finding-1-the-saving-is-about-85-not-65
- https://blog.jetbrains.com/ai/2026/07/rtk-claude-code-token-savings/
- https://blog.jetbrains.com/ai/2026/07/ponytail-skill-claude-tested/#verdict
NVIDIA przejmuje Hugging Face za 12,93 mld dolarów
https://tech-insider.org/fr/nvidia-rachat-hugging-face-2026/
📰 News Techs
🤖 Sztuczna inteligencja – ⏱️ 24:24
Jev model
https://docs.typesafe.ai/introduction
Premiera Claude Opus 5.5
https://www.anthropic.com/claude-opus-5-5
Premiera GPT-6 Sol i Luna
https://openai.com/index/introducing-gpt-6-sol-and-luna/
Nowe modele OVHcloud
https://www.ovhcloud.com/en/public-cloud/ai-endpoints/catalog/
👩💻 Rozwój – ⏱️ 39:16
Java 27 już dostępna
- https://blogs.oracle.com/java/the-arrival-of-java-27?source=:so:tw:or:awr:jav:::&SC=:so:tw:or:awr:jav:::&pcode=
- https://www.youtube.com/watch?v=4V2jooUo8O0
🏗️ Infra as Code/Infrastruktura – ⏱️ 44:35
OVHcloud Terraform provider v2.21.0
https://github.com/ovh/terraform-provider-ovh/releases/tag/v2.20.0
OVHcloud Pulumi provider v2.21.0
https://github.com/ovh/pulumi-ovh/releases/tag/v2.21.0
OVHcloud CLI v0.15.0
☁️ Cloud – ⏱️ 47:28
Microcks w OVHcloud
- https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:share:7497555915366236160/
- https://blog.ovhcloud.com/en/posts/deploy-microcks-ovhcloud-mks/
Jak korzystać z OVHcloud File Storage za pomocą Manila CSI (RWX) w klastrach Kubernetes (MKS)
https://blog.ovhcloud.com/en/posts/manila-csi-ovhcloud-file-storage/
📦 Kontenery i orkiestracja – ⏱️ 52:20
Kubernetes 1.37 – graficzny przewodnik po zmianach
https://dev.to/aurelievache/understanding-kubernetes-part-63-kubernetes-137-changelog-713
Sofka – następca K9s napisany w Rust?
https://github.com/nklmilojevic/sofka
Sobotnie popołudnie z Cilium od OVH
https://blog.littlejo.link/cilium/ovh/intro/
🔐 Bezpieczeństwo – ⏱️ 1:01:19
OVHcloud Secret Manager + External Secrets Operator: zarządzanie danymi poufnymi w Kubernetes
https://une-tasse-de.cafe/expresso/ovh-secret-manager-eso/
🧰 Inne
Mise – najlepszy menedżer pakietów?
- https://mise.jdx.dev/
- https://www.jugsummercamp.org/edition/17/presentations/cmnhkisyc00ih01oemafnspdj
🎤 Konferencje i meetupy – ⏱️ 1:04:59
Lista konferencji i otwartych CFP
OVHcloud AI Summit
https://summit.ovhcloud.com/en/
List otwarty w sprawie przyszłości konferencji
https://lettreouverte.afup.org/
👋 Podsumowanie – ⏱️ 1:13:46
Kilka słów na zakończenie od Léonore
- https://discord.gg/ovhcloud
- https://www.twitch.tv/ovhcloud_com
- https://www.youtube.com/playlist?list=PL0DynEzr_sE4c4cAv9K_qXJNnDFtUE0v5
💡 Pozostałe odcinki znajdziesz tutaj: https://smartlink.ausha.co/tranches-de-tech