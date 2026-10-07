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🎙️ Tranches de Tech #31 – Czy IT to królestwo kotów?

Stéphane Philippart1 min. czytania
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🎙️ Tranches de Tech #31 – Czy IT to królestwo kotów?

👤 Gość: Léonore DES PLAS

🗓️ Data nagrania: 25 września 2026

🎧 Link do odcinka

👤 Poznaj Léonore – ⏱️ 1:00

📣 Najważniejsze wydarzenia lata – ⏱️ 15:25

Na blogu JetBrains ukazało się kilka artykułów, które wyjaśniają, jak efektywnie ograniczać zużycie tokenów.

NVIDIA przejmuje Hugging Face za 12,93 mld dolarów

https://tech-insider.org/fr/nvidia-rachat-hugging-face-2026/

📰 News Techs

🤖 Sztuczna inteligencja – ⏱️ 24:24

Jev model

https://docs.typesafe.ai/introduction

Premiera Claude Opus 5.5

https://www.anthropic.com/claude-opus-5-5

Premiera GPT-6 Sol i Luna

https://openai.com/index/introducing-gpt-6-sol-and-luna/

Nowe modele OVHcloud

https://www.ovhcloud.com/en/public-cloud/ai-endpoints/catalog/

👩‍💻 Rozwój – ⏱️ 39:16

Java 27 już dostępna

🏗️ Infra as Code/Infrastruktura – ⏱️ 44:35

OVHcloud Terraform provider v2.21.0

https://github.com/ovh/terraform-provider-ovh/releases/tag/v2.20.0

OVHcloud Pulumi provider v2.21.0

https://github.com/ovh/pulumi-ovh/releases/tag/v2.21.0

OVHcloud CLI v0.15.0

☁️ Cloud – ⏱️ 47:28

Microcks w OVHcloud

Jak korzystać z OVHcloud File Storage za pomocą Manila CSI (RWX) w klastrach Kubernetes (MKS)

https://blog.ovhcloud.com/en/posts/manila-csi-ovhcloud-file-storage/

📦 Kontenery i orkiestracja – ⏱️ 52:20

Kubernetes 1.37 – graficzny przewodnik po zmianach

https://dev.to/aurelievache/understanding-kubernetes-part-63-kubernetes-137-changelog-713

Sofka – następca K9s napisany w Rust?

https://github.com/nklmilojevic/sofka

Sobotnie popołudnie z Cilium od OVH

https://blog.littlejo.link/cilium/ovh/intro/

🔐 Bezpieczeństwo – ⏱️ 1:01:19

OVHcloud Secret Manager + External Secrets Operator: zarządzanie danymi poufnymi w Kubernetes

https://une-tasse-de.cafe/expresso/ovh-secret-manager-eso/

🧰 Inne

Mise – najlepszy menedżer pakietów?

🎤 Konferencje i meetupy – ⏱️ 1:04:59

Lista konferencji i otwartych CFP

https://developers.events/

OVHcloud AI Summit

https://summit.ovhcloud.com/en/

List otwarty w sprawie przyszłości konferencji

https://lettreouverte.afup.org/

👋 Podsumowanie – ⏱️ 1:13:46

Kilka słów na zakończenie od Léonore

💡 Pozostałe odcinki znajdziesz tutaj: https://smartlink.ausha.co/tranches-de-tech 

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