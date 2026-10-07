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OVHcloud zostaje członkiem Platinum organizacji CNCF

Aurélie Vache7 min. czytania
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OVHcloud zostaje członkiem Platinum organizacji CNCF

Z dumą informujemy, że firma OVHcloud została członkiem Platinum organizacji CNCF 🎉.

Ten nowy poziom członkostwa odzwierciedla nasze wieloletnie działania: rozwijamy projekty open source, tworzymy rozwiązania zgodne z powszechnie przyjętymi standardami i współpracujemy ze społecznością cloud native, aby infrastruktura chmurowa była bardziej otwarta oraz interoperacyjna i umożliwiała przenoszenie rozwiązań między środowiskami.

Członkostwo na poziomie Platinum oznacza dla nas większy udział w rozwoju technologii i społeczności, które kształtują przyszłość infrastruktury chmurowej.

OVHcloud jest jedynym dostawcą usług chmurowych z siedzibą w Europie, który uzyskał najwyższy poziom członkostwa w CNCF. Jesteśmy również jedną z zaledwie trzech europejskich firm należących do grona 19 członków Platinum CNCF, obok globalnych dostawców usług chmurowych.

Członkowie Platinum CNCF

Co to jest CNCF?

logo CNCF

 Cloud Native Computing Foundation (CNCF) to organizacja non profit działająca w ramach Linux Foundation, która skupia i wspiera najważniejsze projekty open source w obszarze cloud native, takie jak Kubernetes, Prometheus i Envoy.

Jednym z głównych zadań CNCF jest zapewnienie tym projektom neutralnego środowiska. Dzięki temu ich rozwój i zarządzanie nimi pozostają w rękach otwartych społeczności, a nie jednego dostawcy. Sprzyja to upowszechnianiu otwartych standardów i interoperacyjności oraz ułatwia przenoszenie rozwiązań między środowiskami chmurowymi.

CNCF zrzesza blisko 800 członków i ponad 200 startupów. Łączy programistów, dostawców i użytkowników, którzy wspólnie opracowują technologie stanowiące podstawę infrastruktury cloud native.

Przegląd projektów CNCF i całego ekosystemu cloud native znajdziesz na stronie  CNCF Landscape.

Od OpenStack przez Kubernetes po kolejne technologie

Technologie open source od ponad dziesięciu lat odgrywają ważną rolę w działalności OVHcloud.

W 2012 roku zaczęliśmy korzystać z OpenStack, a w 2014 roku dołączyliśmy do OpenStack Foundation. Od tego czasu stale zwiększamy nasze zaangażowanie w rozwój otwartej infrastruktury.

Gdy Kubernetes zaczął odgrywać coraz większą rolę w nowoczesnych aplikacjach, zaczęliśmy inwestować w jego ekosystem. W ramach usługi Managed Kubernetes Service obsługujemy tysiące klastrów produkcyjnych w 20 regionach Public Cloud. Wykorzystujemy Kubernetes i Cilium, aby zapewnić skalowalność sieci, monitorowania i mechanizmów bezpieczeństwa.

Nasze doświadczenia związane ze stosowaniem Cilium na tak dużą skalę zostały opisane w  case study CNCF.

Nie ograniczamy się jednak tylko do wykorzystywania technologii open source. Aktywnie uczestniczymy również w rozwoju projektów, dzięki którym powstają.

W 2020 roku inżynierowie OVHcloud opracowali operator Kubernetes, wnosząc tym samym wkład w rozwój rejestru obrazów kontenerów Harbor, który uzyskał status Graduated w CNCF. Dołączyli również do zespołu odpowiedzialnego za utrzymanie Harbor i pomogli wdrożyć mechanizmy zarządzania cyklem życia zgodne z architekturą Kubernetes.

Tak rozumiemy zaangażowanie w open source: nie tylko korzystamy z gotowych technologii, lecz także współtworzymy kod, dzielimy się doświadczeniami zdobytymi w środowiskach produkcyjnych i współpracujemy z całą społecznością.

Połączenie cloud native i AI

 Cloud Native Computing Foundation (CNCF) to organizacja non profit działająca w ramach Linux Foundation, która skupia i wspiera najważniejsze projekty open source w obszarze cloud native, takie jak Kubernetes, Prometheus i Envoy.

Jednym z głównych zadań CNCF jest zapewnienie tym projektom neutralnego środowiska. Dzięki temu ich rozwój i zarządzanie nimi pozostają w rękach otwartych społeczności, a nie jednego dostawcy. Sprzyja to upowszechnianiu otwartych standardów i interoperacyjności oraz ułatwia przenoszenie rozwiązań między środowiskami chmurowymi.

CNCF zrzesza blisko 800 członków i ponad 200 startupów. Łączy programistów, dostawców i użytkowników, którzy wspólnie opracowują technologie stanowiące podstawę infrastruktury cloud native.

Przegląd projektów CNCF i całego ekosystemu cloud native znajdziesz na stronie  CNCF Landscape.

Od OpenStack przez Kubernetes po kolejne technologie

Technologie open source od ponad dziesięciu lat odgrywają ważną rolę w działalności OVHcloud.

W 2012 roku zaczęliśmy korzystać z OpenStack, a w 2014 roku dołączyliśmy do OpenStack Foundation. Od tego czasu stale zwiększamy nasze zaangażowanie w rozwój otwartej infrastruktury.

Gdy Kubernetes zaczął odgrywać coraz większą rolę w nowoczesnych aplikacjach, zaczęliśmy inwestować w jego ekosystem. W ramach usługi Managed Kubernetes Service obsługujemy tysiące klastrów produkcyjnych w 20 regionach Public Cloud. Wykorzystujemy Kubernetes i Cilium, aby zapewnić skalowalność sieci, monitorowania i mechanizmów bezpieczeństwa.

Nasze doświadczenia związane ze stosowaniem Cilium na tak dużą skalę zostały opisane w  case study CNCF.

Nie ograniczamy się jednak tylko do wykorzystywania technologii open source. Aktywnie uczestniczymy również w rozwoju projektów, dzięki którym powstają.

W 2020 roku inżynierowie OVHcloud opracowali operator Kubernetes, wnosząc tym samym wkład w rozwój rejestru obrazów kontenerów Harbor, który uzyskał status Graduated w CNCF. Dołączyli również do zespołu odpowiedzialnego za utrzymanie Harbor i pomogli wdrożyć mechanizmy zarządzania cyklem życia zgodne z architekturą Kubernetes.

Tak rozumiemy zaangażowanie w open source: nie tylko korzystamy z gotowych technologii, lecz także współtworzymy kod, dzielimy się doświadczeniami zdobytymi w środowiskach produkcyjnych i współpracujemy z całą społecznością.

Połączenie cloud native i AI

kubernetes-ai-conformance-badge

Ekosystem cloud native szybko się rozwija, a obciążenia związane ze sztuczną inteligencją odgrywają w nim coraz większą rolę.

W marcu 2026 roku usługi OVHcloud AI Deploy i Managed Kubernetes Service uzyskały certyfikat Kubernetes AI Conformance w ramach  CNCF Kubernetes AI Conformance Program.

Projekt ten określa wspólne wymagania dotyczące niezawodnego uruchamiania obciążeń AI i uczenia maszynowego na platformie Kubernetes. Udział w tej inicjatywie to dla nas kolejny sposób wspierania interoperacyjności i umacniania pozycji Kubernetes jako niezawodnej platformy do obsługi obciążeń nowej generacji.

Uważamy, że rozwój infrastruktury AI nie powinien oznaczać rezygnacji z zasad, dzięki którym rozwiązania cloud native odniosły sukces: otwartości technologii, możliwości ich przenoszenia między środowiskami, interoperacyjności i współpracy w ramach społeczności.

Większa rola w społeczności CNCF

Członkostwo w CNCF na poziomie Platinum pozwala nam jeszcze bardziej zaangażować się w działalność fundacji.

Chcemy wspierać jej rozwój nie tylko poprzez technologie, które wykorzystujemy w naszych usługach, ale również poprzez prace inżynieryjne, aktywny udział w działaniach społeczności oraz dyskusje na temat otwartych standardów i zasad zarządzania.

W miarę jak technologie cloud native i AI stają się coraz bardziej ze sobą powiązane, zasady te nabierają jeszcze większego znaczenia.

Organizacje powinny mieć swobodę wyboru miejsca i sposobu uruchamiania obciążeń, bez konieczności ograniczania się do jednego stosu technologicznego czy ekosystemu chmurowego.

Nasz cel jest prosty: współtworzyć otwartą chmurę, w której klienci zachowują kontrolę nad swoimi danymi i wyborem technologii, a open source i otwarte standardy pozostają podstawą innowacji.

Chcemy nadal realizować ten cel we współpracy ze społecznością CNCF.

Udział w podejmowaniu decyzji

Członkostwo w CNCF na poziomie Platinum oznacza również miejsce w CNCF Governing Board, organie współodpowiedzialnym za zarządzanie fundacją i wyznaczanie jej kierunków strategicznych.

OVHcloud reprezentuje w nim Yaniv Fdida, Chief Product and Technology Officer.

Dzięki temu możemy w jeszcze większym stopniu wpływać na kierunek rozwoju ekosystemu cloud native oraz na przyszłość technologii, z których korzystamy na co dzień, i społeczności, z którymi współpracujemy.

Spotkajmy się na KubeCon + CloudNativeCon North America

Nasze zaangażowanie w działania ekosystemu cloud native obejmuje również dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z praktycznego wykorzystania tych technologii w środowiskach produkcyjnych.

Jeśli planujesz udział w listopadowej konferencji KubeCon + CloudNativeCon North America 2026 w Salt Lake City, będzie nam miło się z Tobą spotkać.

Aurélie Vache, Developer Advocate w OVHcloud i ambasadorka CNCF, wystąpi z prezentacją:

„I packaged my application in a container image, and now what?”
10 listopada, 12:20–12:50
Hyatt Regency | Poziom 4 | Regency Ballroom B-D

Utworzenie obrazu kontenera i przesłanie go do rejestru to dopiero początek. Podczas prezentacji Aurélie omówi praktyczne metody zabezpieczania łańcucha dostaw oprogramowania: od generowania SBOM, przez analizę podatności, VEX, atestacje i podpisywanie obrazów, po automatyzację w pipeline'ach CI/CD.

Ale to nie wszystko.

W środę, 11 listopada (18:00 - 20:00) zapraszamy na wieczorne spotkanie z Aurélie i zespołem OVHcloud. To doskonała okazja, aby porozmawiać o Kubernetesie i poznać innych członków społeczności. Wydarzenie odbędzie się zaledwie minutę drogi pieszo od Salt Palace Convention Center.

W programie krótka dyskusja, czas na swobodną wymianę doświadczeń z pasjonatami Kubernetesa i cloud native oraz upominki od OVHcloud, w tym egzemplarze książki „Understanding Kubernetes in a Visual Way”. Rejestracja jest obowiązkowa. Dokładny adres spotkania podamy zarejestrowanym uczestnikom.

OVHcloud na KubeCon:

Do zobaczenia!

Wybierasz się w marcu do Barcelony na KubeCon + CloudNativeCon Europe 2027? Mamy nadzieję, że spotkamy się również podczas tego wydarzenia.

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