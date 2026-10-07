OVHcloud zostaje członkiem Platinum organizacji CNCF
Z dumą informujemy, że firma OVHcloud została członkiem Platinum organizacji CNCF 🎉.
Ten nowy poziom członkostwa odzwierciedla nasze wieloletnie działania: rozwijamy projekty open source, tworzymy rozwiązania zgodne z powszechnie przyjętymi standardami i współpracujemy ze społecznością cloud native, aby infrastruktura chmurowa była bardziej otwarta oraz interoperacyjna i umożliwiała przenoszenie rozwiązań między środowiskami.
Członkostwo na poziomie Platinum oznacza dla nas większy udział w rozwoju technologii i społeczności, które kształtują przyszłość infrastruktury chmurowej.
OVHcloud jest jedynym dostawcą usług chmurowych z siedzibą w Europie, który uzyskał najwyższy poziom członkostwa w CNCF. Jesteśmy również jedną z zaledwie trzech europejskich firm należących do grona 19 członków Platinum CNCF, obok globalnych dostawców usług chmurowych.
Co to jest CNCF?
Cloud Native Computing Foundation (CNCF) to organizacja non profit działająca w ramach Linux Foundation, która skupia i wspiera najważniejsze projekty open source w obszarze cloud native, takie jak Kubernetes, Prometheus i Envoy.
Jednym z głównych zadań CNCF jest zapewnienie tym projektom neutralnego środowiska. Dzięki temu ich rozwój i zarządzanie nimi pozostają w rękach otwartych społeczności, a nie jednego dostawcy. Sprzyja to upowszechnianiu otwartych standardów i interoperacyjności oraz ułatwia przenoszenie rozwiązań między środowiskami chmurowymi.
CNCF zrzesza blisko 800 członków i ponad 200 startupów. Łączy programistów, dostawców i użytkowników, którzy wspólnie opracowują technologie stanowiące podstawę infrastruktury cloud native.
Przegląd projektów CNCF i całego ekosystemu cloud native znajdziesz na stronie CNCF Landscape.
Od OpenStack przez Kubernetes po kolejne technologie
Technologie open source od ponad dziesięciu lat odgrywają ważną rolę w działalności OVHcloud.
W 2012 roku zaczęliśmy korzystać z OpenStack, a w 2014 roku dołączyliśmy do OpenStack Foundation. Od tego czasu stale zwiększamy nasze zaangażowanie w rozwój otwartej infrastruktury.
Gdy Kubernetes zaczął odgrywać coraz większą rolę w nowoczesnych aplikacjach, zaczęliśmy inwestować w jego ekosystem. W ramach usługi Managed Kubernetes Service obsługujemy tysiące klastrów produkcyjnych w 20 regionach Public Cloud. Wykorzystujemy Kubernetes i Cilium, aby zapewnić skalowalność sieci, monitorowania i mechanizmów bezpieczeństwa.
Nasze doświadczenia związane ze stosowaniem Cilium na tak dużą skalę zostały opisane w case study CNCF.
Nie ograniczamy się jednak tylko do wykorzystywania technologii open source. Aktywnie uczestniczymy również w rozwoju projektów, dzięki którym powstają.
W 2020 roku inżynierowie OVHcloud opracowali operator Kubernetes, wnosząc tym samym wkład w rozwój rejestru obrazów kontenerów Harbor, który uzyskał status Graduated w CNCF. Dołączyli również do zespołu odpowiedzialnego za utrzymanie Harbor i pomogli wdrożyć mechanizmy zarządzania cyklem życia zgodne z architekturą Kubernetes.
Tak rozumiemy zaangażowanie w open source: nie tylko korzystamy z gotowych technologii, lecz także współtworzymy kod, dzielimy się doświadczeniami zdobytymi w środowiskach produkcyjnych i współpracujemy z całą społecznością.
Połączenie cloud native i AI
Cloud Native Computing Foundation (CNCF) to organizacja non profit działająca w ramach Linux Foundation, która skupia i wspiera najważniejsze projekty open source w obszarze cloud native, takie jak Kubernetes, Prometheus i Envoy.
Jednym z głównych zadań CNCF jest zapewnienie tym projektom neutralnego środowiska. Dzięki temu ich rozwój i zarządzanie nimi pozostają w rękach otwartych społeczności, a nie jednego dostawcy. Sprzyja to upowszechnianiu otwartych standardów i interoperacyjności oraz ułatwia przenoszenie rozwiązań między środowiskami chmurowymi.
CNCF zrzesza blisko 800 członków i ponad 200 startupów. Łączy programistów, dostawców i użytkowników, którzy wspólnie opracowują technologie stanowiące podstawę infrastruktury cloud native.
Przegląd projektów CNCF i całego ekosystemu cloud native znajdziesz na stronie CNCF Landscape.
Od OpenStack przez Kubernetes po kolejne technologie
Technologie open source od ponad dziesięciu lat odgrywają ważną rolę w działalności OVHcloud.
W 2012 roku zaczęliśmy korzystać z OpenStack, a w 2014 roku dołączyliśmy do OpenStack Foundation. Od tego czasu stale zwiększamy nasze zaangażowanie w rozwój otwartej infrastruktury.
Gdy Kubernetes zaczął odgrywać coraz większą rolę w nowoczesnych aplikacjach, zaczęliśmy inwestować w jego ekosystem. W ramach usługi Managed Kubernetes Service obsługujemy tysiące klastrów produkcyjnych w 20 regionach Public Cloud. Wykorzystujemy Kubernetes i Cilium, aby zapewnić skalowalność sieci, monitorowania i mechanizmów bezpieczeństwa.
Nasze doświadczenia związane ze stosowaniem Cilium na tak dużą skalę zostały opisane w case study CNCF.
Nie ograniczamy się jednak tylko do wykorzystywania technologii open source. Aktywnie uczestniczymy również w rozwoju projektów, dzięki którym powstają.
W 2020 roku inżynierowie OVHcloud opracowali operator Kubernetes, wnosząc tym samym wkład w rozwój rejestru obrazów kontenerów Harbor, który uzyskał status Graduated w CNCF. Dołączyli również do zespołu odpowiedzialnego za utrzymanie Harbor i pomogli wdrożyć mechanizmy zarządzania cyklem życia zgodne z architekturą Kubernetes.
Tak rozumiemy zaangażowanie w open source: nie tylko korzystamy z gotowych technologii, lecz także współtworzymy kod, dzielimy się doświadczeniami zdobytymi w środowiskach produkcyjnych i współpracujemy z całą społecznością.
Połączenie cloud native i AI
Ekosystem cloud native szybko się rozwija, a obciążenia związane ze sztuczną inteligencją odgrywają w nim coraz większą rolę.
W marcu 2026 roku usługi OVHcloud AI Deploy i Managed Kubernetes Service uzyskały certyfikat Kubernetes AI Conformance w ramach CNCF Kubernetes AI Conformance Program.
Projekt ten określa wspólne wymagania dotyczące niezawodnego uruchamiania obciążeń AI i uczenia maszynowego na platformie Kubernetes. Udział w tej inicjatywie to dla nas kolejny sposób wspierania interoperacyjności i umacniania pozycji Kubernetes jako niezawodnej platformy do obsługi obciążeń nowej generacji.
Uważamy, że rozwój infrastruktury AI nie powinien oznaczać rezygnacji z zasad, dzięki którym rozwiązania cloud native odniosły sukces: otwartości technologii, możliwości ich przenoszenia między środowiskami, interoperacyjności i współpracy w ramach społeczności.
Większa rola w społeczności CNCF
Członkostwo w CNCF na poziomie Platinum pozwala nam jeszcze bardziej zaangażować się w działalność fundacji.
Chcemy wspierać jej rozwój nie tylko poprzez technologie, które wykorzystujemy w naszych usługach, ale również poprzez prace inżynieryjne, aktywny udział w działaniach społeczności oraz dyskusje na temat otwartych standardów i zasad zarządzania.
W miarę jak technologie cloud native i AI stają się coraz bardziej ze sobą powiązane, zasady te nabierają jeszcze większego znaczenia.
Organizacje powinny mieć swobodę wyboru miejsca i sposobu uruchamiania obciążeń, bez konieczności ograniczania się do jednego stosu technologicznego czy ekosystemu chmurowego.
Nasz cel jest prosty: współtworzyć otwartą chmurę, w której klienci zachowują kontrolę nad swoimi danymi i wyborem technologii, a open source i otwarte standardy pozostają podstawą innowacji.
Chcemy nadal realizować ten cel we współpracy ze społecznością CNCF.
Udział w podejmowaniu decyzji
Członkostwo w CNCF na poziomie Platinum oznacza również miejsce w CNCF Governing Board, organie współodpowiedzialnym za zarządzanie fundacją i wyznaczanie jej kierunków strategicznych.
OVHcloud reprezentuje w nim Yaniv Fdida, Chief Product and Technology Officer.
Dzięki temu możemy w jeszcze większym stopniu wpływać na kierunek rozwoju ekosystemu cloud native oraz na przyszłość technologii, z których korzystamy na co dzień, i społeczności, z którymi współpracujemy.
Spotkajmy się na KubeCon + CloudNativeCon North America
Nasze zaangażowanie w działania ekosystemu cloud native obejmuje również dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z praktycznego wykorzystania tych technologii w środowiskach produkcyjnych.
Jeśli planujesz udział w listopadowej konferencji KubeCon + CloudNativeCon North America 2026 w Salt Lake City, będzie nam miło się z Tobą spotkać.
Aurélie Vache, Developer Advocate w OVHcloud i ambasadorka CNCF, wystąpi z prezentacją:
„I packaged my application in a container image, and now what?”
10 listopada, 12:20–12:50
Hyatt Regency | Poziom 4 | Regency Ballroom B-D
Utworzenie obrazu kontenera i przesłanie go do rejestru to dopiero początek. Podczas prezentacji Aurélie omówi praktyczne metody zabezpieczania łańcucha dostaw oprogramowania: od generowania SBOM, przez analizę podatności, VEX, atestacje i podpisywanie obrazów, po automatyzację w pipeline'ach CI/CD.
Ale to nie wszystko.
W środę, 11 listopada (18:00 - 20:00) zapraszamy na wieczorne spotkanie z Aurélie i zespołem OVHcloud. To doskonała okazja, aby porozmawiać o Kubernetesie i poznać innych członków społeczności. Wydarzenie odbędzie się zaledwie minutę drogi pieszo od Salt Palace Convention Center.
W programie krótka dyskusja, czas na swobodną wymianę doświadczeń z pasjonatami Kubernetesa i cloud native oraz upominki od OVHcloud, w tym egzemplarze książki „Understanding Kubernetes in a Visual Way”. Rejestracja jest obowiązkowa. Dokładny adres spotkania podamy zarejestrowanym uczestnikom.
Do zobaczenia!
Wybierasz się w marcu do Barcelony na KubeCon + CloudNativeCon Europe 2027? Mamy nadzieję, że spotkamy się również podczas tego wydarzenia.