OVHcloud zostaje członkiem Platinum organizacji CNCF

OVHcloud jest jedynym dostawcą usług chmurowych z siedzibą w Europie, który uzyskał najwyższy poziom członkostwa w CNCF . Jesteśmy również jedną z zaledwie trzech europejskich firm należących do grona 19 członków Platinum CNCF , obok globalnych dostawców usług chmurowych.

Członkostwo na poziomie Platinum oznacza dla nas większy udział w rozwoju technologii i społeczności, które kształtują przyszłość infrastruktury chmurowej.

Ten nowy poziom członkostwa odzwierciedla nasze wieloletnie działania: rozwijamy projekty open source, tworzymy rozwiązania zgodne z powszechnie przyjętymi standardami i współpracujemy ze społecznością cloud native, aby infrastruktura chmurowa była bardziej otwarta oraz interoperacyjna i umożliwiała przenoszenie rozwiązań między środowiskami.

Co to jest CNCF?

Cloud Native Computing Foundation (CNCF) to organizacja non profit działająca w ramach Linux Foundation, która skupia i wspiera najważniejsze projekty open source w obszarze cloud native, takie jak Kubernetes, Prometheus i Envoy.

Jednym z głównych zadań CNCF jest zapewnienie tym projektom neutralnego środowiska. Dzięki temu ich rozwój i zarządzanie nimi pozostają w rękach otwartych społeczności, a nie jednego dostawcy. Sprzyja to upowszechnianiu otwartych standardów i interoperacyjności oraz ułatwia przenoszenie rozwiązań między środowiskami chmurowymi.

CNCF zrzesza blisko 800 członków i ponad 200 startupów. Łączy programistów, dostawców i użytkowników, którzy wspólnie opracowują technologie stanowiące podstawę infrastruktury cloud native.

Przegląd projektów CNCF i całego ekosystemu cloud native znajdziesz na stronie CNCF Landscape .

Od OpenStack przez Kubernetes po kolejne technologie

Technologie open source od ponad dziesięciu lat odgrywają ważną rolę w działalności OVHcloud.

W 2012 roku zaczęliśmy korzystać z OpenStack , a w 2014 roku dołączyliśmy do OpenStack Foundation. Od tego czasu stale zwiększamy nasze zaangażowanie w rozwój otwartej infrastruktury.

Gdy Kubernetes zaczął odgrywać coraz większą rolę w nowoczesnych aplikacjach, zaczęliśmy inwestować w jego ekosystem. W ramach usługi Managed Kubernetes Service obsługujemy tysiące klastrów produkcyjnych w 20 regionach Public Cloud. Wykorzystujemy Kubernetes i Cilium, aby zapewnić skalowalność sieci, monitorowania i mechanizmów bezpieczeństwa.

Nasze doświadczenia związane ze stosowaniem Cilium na tak dużą skalę zostały opisane w case study CNCF .

Nie ograniczamy się jednak tylko do wykorzystywania technologii open source. Aktywnie uczestniczymy również w rozwoju projektów, dzięki którym powstają.

W 2020 roku inżynierowie OVHcloud opracowali operator Kubernetes, wnosząc tym samym wkład w rozwój rejestru obrazów kontenerów Harbor, który uzyskał status Graduated w CNCF. Dołączyli również do zespołu odpowiedzialnego za utrzymanie Harbor i pomogli wdrożyć mechanizmy zarządzania cyklem życia zgodne z architekturą Kubernetes.

Tak rozumiemy zaangażowanie w open source: nie tylko korzystamy z gotowych technologii, lecz także współtworzymy kod, dzielimy się doświadczeniami zdobytymi w środowiskach produkcyjnych i współpracujemy z całą społecznością.

Połączenie cloud native i AI

Cloud Native Computing Foundation (CNCF) to organizacja non profit działająca w ramach Linux Foundation, która skupia i wspiera najważniejsze projekty open source w obszarze cloud native, takie jak Kubernetes, Prometheus i Envoy.

Jednym z głównych zadań CNCF jest zapewnienie tym projektom neutralnego środowiska. Dzięki temu ich rozwój i zarządzanie nimi pozostają w rękach otwartych społeczności, a nie jednego dostawcy. Sprzyja to upowszechnianiu otwartych standardów i interoperacyjności oraz ułatwia przenoszenie rozwiązań między środowiskami chmurowymi.

CNCF zrzesza blisko 800 członków i ponad 200 startupów. Łączy programistów, dostawców i użytkowników, którzy wspólnie opracowują technologie stanowiące podstawę infrastruktury cloud native.

Przegląd projektów CNCF i całego ekosystemu cloud native znajdziesz na stronie CNCF Landscape .

Od OpenStack przez Kubernetes po kolejne technologie

Technologie open source od ponad dziesięciu lat odgrywają ważną rolę w działalności OVHcloud.

W 2012 roku zaczęliśmy korzystać z OpenStack , a w 2014 roku dołączyliśmy do OpenStack Foundation. Od tego czasu stale zwiększamy nasze zaangażowanie w rozwój otwartej infrastruktury.

Gdy Kubernetes zaczął odgrywać coraz większą rolę w nowoczesnych aplikacjach, zaczęliśmy inwestować w jego ekosystem. W ramach usługi Managed Kubernetes Service obsługujemy tysiące klastrów produkcyjnych w 20 regionach Public Cloud. Wykorzystujemy Kubernetes i Cilium, aby zapewnić skalowalność sieci, monitorowania i mechanizmów bezpieczeństwa.

Nasze doświadczenia związane ze stosowaniem Cilium na tak dużą skalę zostały opisane w case study CNCF .

Nie ograniczamy się jednak tylko do wykorzystywania technologii open source. Aktywnie uczestniczymy również w rozwoju projektów, dzięki którym powstają.

W 2020 roku inżynierowie OVHcloud opracowali operator Kubernetes, wnosząc tym samym wkład w rozwój rejestru obrazów kontenerów Harbor, który uzyskał status Graduated w CNCF. Dołączyli również do zespołu odpowiedzialnego za utrzymanie Harbor i pomogli wdrożyć mechanizmy zarządzania cyklem życia zgodne z architekturą Kubernetes.

Tak rozumiemy zaangażowanie w open source: nie tylko korzystamy z gotowych technologii, lecz także współtworzymy kod, dzielimy się doświadczeniami zdobytymi w środowiskach produkcyjnych i współpracujemy z całą społecznością.