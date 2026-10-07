SNC Cloud Platform uzyskuje kwalifikację SecNumCloud i jest już dostępna dla klientów

Potrzebujesz zwinności chmury publicznej i suwerenności danych? SNC Cloud Platform spełnia oba te wymagania.

Rozwiązanie OVHcloud uzyskało kwalifikację SecNumCloud przyznawaną przez francuską agencję ds. cyberbezpieczeństwa ANSSI w ramach najbardziej rygorystycznego systemu oceny usług chmurowych we Francji.

To już trzecie środowisko OVHcloud z kwalifikacją SecNumCloud. Klienci mogą teraz uruchamiać w nim aplikacje przetwarzające dane wrażliwe lub podlegające szczególnym regulacjom i korzystać ze zwinności chmury publicznej przy zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Jakie kryteria są oceniane w procesie kwalifikacji SecNumCloud

Kwalifikacji SecNumCloud nie uzyskuje się przez samo złożenie wniosku. Konieczny jest szczegółowy audyt realizowany przez niezależny podmiot pod nadzorem ANSSI. Ocenie podlega blisko 1200 wymagań dotyczących całego łańcucha wartości: infrastruktury, działalności operacyjnej, zarządzania, organizacji i bezpieczeństwa. Dostawca musi nie tylko zadeklarować, ale także wykazać, że chroni dane przed dostępem organów innych państw, zachowuje niezależność operacyjną, utrzymuje infrastrukturę na terenie UE i prowadzi tam działalność, a przy tym stosuje skuteczne mechanizmy izolacji oraz cyberbezpieczeństwa.

SNC Cloud Platform to trzecie rozwiązanie OVHcloud z kwalifikacją SecNumCloud, po Bare Metal Pod i VMware on OVHcloud. Każde z nich odpowiada na inne potrzeby. Klienci mogą wybrać całkowicie odizolowaną infrastrukturę dedykowaną lub bardziej elastyczny model samoobsługowy dostępny w SNC Cloud Platform.

W przypadku SNC Cloud Platform suwerenność nie jest pustym hasłem marketingowym. OVHcloud wyróżnia się na rynku europejskim pełną niezależnością technologiczną. Ma własne centra danych, samodzielnie projektuje i montuje serwery. Stosuje zaawansowane systemy chłodzenia i rozwija oprogramowanie oparte na open source. Dzięki pełnej kontroli nad infrastrukturą i procesami operacyjnymi OVHcloud zapewnia najwyższy poziom cyberbezpieczeństwa.

Dlaczego jest to tak istotne właśnie teraz

Moment uzyskania kwalifikacji nie jest przypadkowy. Zgodnie z art. 31 francuskiej ustawy nr 2024-449 i rozporządzeniem wykonawczym z 14 kwietnia 2026 r. dane wrażliwe należące do państwa francuskiego i podległych mu podmiotów muszą być przetwarzane w certyfikowanej chmurze. Bezpieczeństwo i kontrola nad danymi stają się kluczowymi kryteriami wyboru dostawcy. Dotyczy to szczególnie sektorów podlegających ścisłym regulacjom, takich jak ochrona zdrowia, finanse, przemysł i energetyka. Dostawcy coraz częściej muszą wykazać, że skutecznie chronią dane swoich klientów. Same zapewnienia już nie wystarczają.

Najważniejsze funkcje SNC Cloud Platform

SNC Cloud Platform działa podobnie do chmury publicznej. Oferuje usługi na żądanie, portal samoobsługowy i API, rozliczenia na podstawie zużycia zasobów oraz automatyczne wdrażanie infrastruktury w modelu Infrastructure as Code. Różnica tkwi w infrastrukturze, na której opiera się platforma. Dzięki otwartym API i standardom open source platformę można łatwiej zintegrować z istniejącymi środowiskami, a w razie potrzeby przenieść dane do innego dostawcy. Obecnie dostępne są maszyny wirtualne, Block Storage, Object Storage kompatybilny z S3, bezpieczna sieć prywatna oraz funkcje zarządzania tenantami i dostępem. Planowane jest również rozszerzenie katalogu o kontenery, zarządzane bazy danych i usługi AI.

Harmonogram udostępniania usług (GA)

Region GRA SNC: Dostępny

Region SBG SNC: początek listopada

Region RBX SNC: styczeń

Metal Instances i VM na dedykowanych hostach: koniec listopada

Instancje GPU: koniec lutego

Jakie są kolejne kroki?

OVHcloud stopniowo udostępnia SNC Cloud Platform w europejskich regionach Public Cloud. Następne uruchomienia planowane są we Włoszech, Niemczech i Polsce. Każde wdrożenie będzie dostosowane do przepisów obowiązujących w danym kraju. Jak powiedział Octave Klaba, założyciel i CEO OVHcloud: „Wraz z rozwojem AI rośnie znaczenie zaufanej infrastruktury. Europa potrzebuje technologii, nad którą może sprawować kontrolę. OVHcloud odpowiada na te oczekiwania, udostępniając chmurę publiczną z kwalifikacją SecNumCloud, rozliczaną w modelu pay as you go. Obecnie platforma jest dostępna we Francji, a w dalszej kolejności uruchomimy ją we wszystkich naszych europejskich regionach”.

Chcesz sprawdzić, jak w praktyce działa chmura publiczna z kwalifikacją SecNumCloud? Poznaj SNC Cloud Platform i dowiedz się, jak możesz ją wykorzystać do przetwarzania danych wrażliwych.