Is de blog van september aan u voorbijgegaan? Raak snel bijgepraat met deze maandelijkse samenvatting van het OVHcloud Blog, over soevereine AI in Amsterdam, het standpunt van OVHcloud over de AI Gigafactory, een vernieuwde blog in acht talen en twee technische artikelen, van VMware-netwerken tot API-mocking op Kubernetes. Lees hieronder snel de hoogtepunten door of ga direct naar de volledige artikelen.

Verhaal van de maand: World Summit AI 2026

Wie bouwt soevereine AI in Europa en waarvan moet het worden gebouwd? World Summit AI gaf de vraag dit jaar een eigen track, tijdens de tiende editie in Amsterdam op 7 en 8 oktober. OVHcloud stond op het programma: Olivier Debeugny, CEO en oprichter van OVHai LLM, stond gepland om de sessie The Building Blocks of Sovereign AI te leiden. Onze preview-post analyseert de vier lagen van een soevereine stack (compute, data, modellen en het juridisch kader) en legt uit waarom het onderwerp is verschoven van beleidsnota's naar productieplannen.

Lees de World Summit AI preview voor de volledige context en noteer 19 november voor de OVHcloud AI Summit in de Carrousel du Louvre in Parijs.

Strategie en blognieuws

AI Gigafactory: 404 Businessmodel (nog) niet gevonden?

Zal OVHcloud deelnemen aan een AI Gigafactory-consortium? Octave Klaba, oprichter en CEO van OVHcloud, beantwoordt deze hardnekkige vraag. Hij legt uit waarom het project op papier past in de Step Ahead-strategie, en noemt vervolgens drie elementen waarvoor dat niet het geval is: een puur nationale logica, een architectuur op één locatie die hij een ontwerp uit de jaren 2000 noemt, en een overheidsopdracht die volgens zijn schatting slechts 10 tot 15% dekt van de omzet die nodig is om quitte te spelen. De beslissing is nog niet genomen, en hij is er duidelijk over dat Europa hoe dan ook soevereine AI nodig heeft. Volg zijn volledige redenering in de blogpost.

Nieuw seizoen, nieuw blog

Het blog is na de zomer teruggekeerd met een nieuwe look. Het biedt nu navigatie op basis van onderwerpen en publiceert in acht talen: Engels en Frans, plus Duits, Spaans, Italiaans, Nederlands, Pools en Portugees. Het bericht zet ook de koers uit voor FY27, met meer over Europese soevereiniteit, AI en de techniek achter onze infrastructuur. Ontdek wat er verandert en wat hetzelfde blijft.

Engineering en hands-on

Wat is er nieuw in VMware Cloud Foundation: netwerken en VPC

Hoe geef je een nieuwe applicatie een eigen netwerk zonder een ticket aan te maken? Dit eerste deel van een driedelige serie over VMware Cloud Foundation 9.1 laat zien hoe Virtual Private Clouds self-service netwerken direct naar applicatieteams brengen, met subnets, gateways en een Transit Gateway om ze te koppelen. De 9.1-release voegt ook een Virtual Network Appliance toe die geavanceerde load balancing met Avi naar het gedistribueerde model brengt. Opslag en compute staan gepland voor de volgende delen. Lees de details in het artikel over VPC-netwerken .

Microcks implementeren op OVHcloud MKS

Wachten op een backend die nog niet klaar is? Microcks maakt API-mocks op basis van je specificaties, zodat je ondertussen je integraties kunt testen. Deze stapsgewijze tutorial implementeert het op een OVHcloud Managed Kubernetes Service (MKS)-cluster, stelt het bloot met de Kubernetes Gateway API, Envoy Gateway en een Public Cloud Load Balancer, en beveiligt het met cert-manager TLS-certificaten. Doorloop de Microcks-tutorial en begin te testen met mocks.

Nieuws van de Developer Advocates

Wil je de tech talks van OVHcloud in persoon bijwonen? Stéphane Philippart en Aurélie Vache, Developer Advocates bij OVHcloud, stonden in september op het podium: Stéphane op JUG Summer Camp in La Rochelle en Aurélie op Code Europe in Warschau. Aurélie vertegenwoordigde daarna het team op de Docker Captain Summit in Cancún. Oktober is net zo druk, met presentaties en workshops door heel Europa. Bekijk het maandelijkse overzicht van het team (in het Engels) om te zien waar je ze de volgende keer kunt ontmoeten.

Tot ziens bij de volgende samenvatting van het OVHcloud Blog