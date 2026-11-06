Ti sei perso qualche articolo di ottobre? Questo riepilogo del blog OVHcloud ripercorre i momenti salienti del mese, dalla qualifica SecNumCloud di SNC Cloud Platform all’ingresso di OVHcloud nella CNCF come Platinum Member, passando per due vulnerabilità critiche di PHP e la corsa ai domini .si. Scorri le sezioni qui sotto o vai direttamente agli articoli che ti interessano.

La notizia del mese: SecNumCloud per SNC Cloud Platform

È possibile eseguire carichi di lavoro sensibili con l’agilità del cloud pubblico? SNC Cloud Platform, la soluzione di cloud pubblico di OVHcloud, ha ottenuto la qualifica SecNumCloud dall’ANSSI, l’agenzia francese per la cybersicurezza. È la terza soluzione qualificata di OVHcloud, dopo Bare Metal Pod e VMware on OVHcloud, al termine di un audit che verifica quasi 1.200 requisiti. Il momento non è casuale, perché una legge francese richiede ora un cloud certificato per i dati sensibili dello Stato e dei suoi operatori. L’articolo presenta anche il calendario della disponibilità generale per Region, con Italia, Germania e Polonia come prossime tappe. Scopri cosa copre la qualifica prima di pianificare una migrazione.

Open source

OVHcloud diventa CNCF Platinum Member

Chi contribuisce a orientare l’evoluzione delle tecnologie cloud native? OVHcloud è ora Platinum Member della Cloud Native Computing Foundation (CNCF) e l’unico provider cloud con sede in Europa a raggiungere il livello di membership più alto. È una delle tre aziende con sede in Europa tra i 19 membri Platinum e siede nel Governing Board della CNCF con Yaniv Fdida, Chief Product and Technology Officer. Aurélie Vache, Developer Advocate di OVHcloud, ripercorre inoltre oltre dieci anni di impegno nell’open source, da OpenStack a Harbor. Leggi cosa significa questa membership per Kubernetes e l’open source .

Sicurezza e hosting

Vulnerabilità critiche di PHP: come proteggere i tuoi server

Il 21 ottobre il progetto PHP ha corretto due vulnerabilità critiche, CVE-2026-109618 e CVE-2026-109619, con un punteggio CVSS di 9,2 su 10. Senza patch, consentono a un attaccante di prendere il controllo di un server da remoto, senza credenziali. Se PHP è in esecuzione sul tuo server Bare Metal o VPS, l’articolo spiega come verificare la versione in due minuti, aggiornarla e riavviare i servizi PHP, con misure temporanee se non puoi aggiornare subito. I clienti di hosting condiviso ricevono automaticamente un componente PHP aggiornato. Segui la guida passo dopo passo per proteggere i tuoi server.

Managed Hosting for WordPress

Dei più di 6 milioni di siti ospitati da OVHcloud, oltre l’80% è basato su WordPress, e Managed Hosting for WordPress è nato per farsi carico della manutenzione quotidiana. Il primo articolo spiega perché ospitare un sito va ben oltre lo spazio disco. Nel secondo, Sébastien Cavaillé, Product Marketing Manager di OVHcloud, illustra come Smart Automatic Updates testa ogni aggiornamento su un clone. Fino a 50 pagine vengono confrontate per codice di stato HTTP e screenshot prima che l’aggiornamento arrivi in produzione. Parti dalle ragioni dell’ hosting WordPress gestito e poi scopri come funziona Smart Automatic Updates .

La corsa ai domini .si

Due lettere hanno fatto notizia nel mondo dei domini. Dopo che alle agenzie federali statunitensi è stato chiesto di usare “SI” come sigla per l’intelligenza artificiale, le registrazioni dell’estensione slovena .si sono aumentate vertiginosamente. Secondo i dati riportati da Netcraft, a settembre sono stati registrati circa 13 volte più domini .si rispetto ad agosto. L’articolo spiega in cosa .si si differenzia da .ai, quali rischi comportano speculazione e typosquatting e quali quattro controlli proteggono il tuo marchio. Verifica come proteggere il tuo nome in .si .

Novità dai Developer Advocate

Cosa succede nel mondo tech? Nella puntata 31 del podcast Pillole Tech, Léonore Des Plas raggiunge i Developer Advocate di OVHcloud per parlare di IA, Java 27, Kubernetes 1.37, sicurezza e conferenze. Ascolta la puntata 31 del podcast (in francese).

Al prossimo riepilogo del blog OVHcloud