🎙️ Pillole Tech #31 - L’IT è un regno da gatti?
👤 Invitata: Léonore DES PLAS
- Bluesky: @hanatori.bsky.social
- LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/leonoredesplas
🗓️ Data di registrazione: 25 settembre 2026
👤 Presentazione di Léonore — ⏱️ 1″00
📣 Novità dell’estate — ⏱️ 15″25
Diversi articoli sul blog di JetBrains analizzano gli strumenti di ottimizzazione dei token:
- https://blog.jetbrains.com/ai/2026/07/speak-to-ai-agents-like-cavemen-tosave-tokens/#finding-1-the-saving-is-about-85-not-65
- https://blog.jetbrains.com/ai/2026/07/rtk-claude-code-token-savings/
- https://blog.jetbrains.com/ai/2026/07/ponytail-skill-claude-tested/#verdict
NVIDIA ha acquisito Hugging Face per 12,93 miliardi di dollari
https://tech-insider.org/fr/nvidia-rachat-hugging-face-2026/
📰 Notizie tech
🤖 Intelligenza Artificiale – ⏱️ 24″24
Modello Jev
https://docs.typesafe.ai/introduction
Claude Opus 5.5 è disponibile
https://www.anthropic.com/claude-opus-5-5
Presentazione di GPT‑6 Sol e Luna
https://openai.com/index/introducing-gpt-6-sol-and-luna/
Nuovi modelli OVHcloud
https://www.ovhcloud.com/it/public-cloud/ai-endpoints/catalog/
👩💻 Sviluppo — ⏱️ 39″16
Java 27 è disponibile
- https://blogs.oracle.com/java/the-arrival-of-java-27?source=:so:tw:or:awr:jav:::&SC=:so:tw:or:awr:jav:::&pcode=
- https://www.youtube.com/watch?v=4V2jooUo8O0
🏗️ Infra as Code/Infrastruttura – ⏱️ 44″35
Terraform provider v2.21.0 di OVHcloud
https://github.com/ovh/terraform-provider-ovh/releases/tag/v2.20.0
Pulumi provider v2.21.0 di OVHcloud
https://github.com/ovh/pulumi-ovh/releases/tag/v2.21.0
CLI OVHcloud v0.15.0
☁️ Cloud – ⏱️ 47″28
Microcks in OVHcloud
- https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:share:7497555915366236160/
- https://blog.ovhcloud.com/it/posts/deploy-microcks-ovhcloud-mks/
Navigare in OVHcloud File Storage con Manila CSI (RWX) su cluster Kubernetes (MKS)
https://blog.ovhcloud.com/it/posts/manila-csi-ovhcloud-file-storage/
📦 Container e orchestrazione — ⏱️ 52″20
Comprendere il changelog di Kubernetes 1.37 in modo visuale
https://dev.to/aurelievache/understanding-kubernetes-part-63-kubernetes-137-changelog-713
Sofka, sostituto di K9s in Rust?
https://github.com/nklmilojevic/sofka
Il mio sabato pomeriggio con il Cilium di OVHcloud
https://blog.littlejo.link/cilium/ovh/intro/
🔐 Sicurezza — ⏱️ 1h01″19
OVHcloud Secret Manager + External Secrets Operator: gestire i propri secret Kubernetes
https://une-tasse-de.cafe/expresso/ovh-secret-manager-eso/
🧰 Altri contenuti
Mise, il gestore di pacchetti definitivo?
- https://mise.jdx.dev/
- https://www.jugsummercamp.org/edition/17/presentations/cmnhkisyc00ih01oemafnspdj
🎤 Conferenze/Meetup – ⏱️ 1h04″59
Elenco delle conferenze e CFP aperte
OVHcloud AI Summit
https://summit.ovhcloud.com/en-gb/
Appello per salvare le conferenze
https://lettreouverte.afup.org/
👋 Conclusione — ⏱️ 1h13″46
Parole conclusive di Léonore
- https://discord.gg/ovhcloud
- https://www.twitch.tv/ovhcloud_com
- https://www.youtube.com/playlist?list=PL0DynEzr_sE4c4cAv9K_qXJNnDFtUE0v5
💡 Scopri gli altri episodi qui: https://smartlink.ausha.co/tranches-de-tech