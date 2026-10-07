Indietro

🎙️ Pillole Tech #31 - L’IT è un regno da gatti?

Stéphane Philippart1 min. di lettura
,
🎙️ Pillole Tech #31 - L’IT è un regno da gatti?

👤 Invitata: Léonore DES PLAS

🗓️ Data di registrazione: 25 settembre 2026

🎧 Link all'episodio

👤 Presentazione di Léonore — ⏱️ 1″00

📣 Novità dell’estate — ⏱️ 15″25

Diversi articoli sul blog di JetBrains analizzano gli strumenti di ottimizzazione dei token:

NVIDIA ha acquisito Hugging Face per 12,93 miliardi di dollari

https://tech-insider.org/fr/nvidia-rachat-hugging-face-2026/

📰 Notizie tech

🤖 Intelligenza Artificiale – ⏱️ 24″24

Modello Jev

https://docs.typesafe.ai/introduction

Claude Opus 5.5 è disponibile

https://www.anthropic.com/claude-opus-5-5

Presentazione di GPT‑6 Sol e Luna

https://openai.com/index/introducing-gpt-6-sol-and-luna/

Nuovi modelli OVHcloud

https://www.ovhcloud.com/it/public-cloud/ai-endpoints/catalog/

👩‍💻 Sviluppo — ⏱️ 39″16

Java 27 è disponibile

🏗️ Infra as Code/Infrastruttura – ⏱️ 44″35

Terraform provider v2.21.0 di OVHcloud

https://github.com/ovh/terraform-provider-ovh/releases/tag/v2.20.0

Pulumi provider v2.21.0 di OVHcloud

https://github.com/ovh/pulumi-ovh/releases/tag/v2.21.0

CLI OVHcloud v0.15.0

☁️ Cloud – ⏱️ 47″28

Microcks in OVHcloud

Navigare in OVHcloud File Storage con Manila CSI (RWX) su cluster Kubernetes (MKS)

https://blog.ovhcloud.com/it/posts/manila-csi-ovhcloud-file-storage/

📦 Container e orchestrazione — ⏱️ 52″20

Comprendere il changelog di Kubernetes 1.37 in modo visuale

https://dev.to/aurelievache/understanding-kubernetes-part-63-kubernetes-137-changelog-713

Sofka, sostituto di K9s in Rust?

https://github.com/nklmilojevic/sofka

Il mio sabato pomeriggio con il Cilium di OVHcloud

https://blog.littlejo.link/cilium/ovh/intro/

🔐 Sicurezza — ⏱️ 1h01″19

OVHcloud Secret Manager + External Secrets Operator: gestire i propri secret Kubernetes

https://une-tasse-de.cafe/expresso/ovh-secret-manager-eso/

🧰 Altri contenuti

Mise, il gestore di pacchetti definitivo?

🎤 Conferenze/Meetup – ⏱️ 1h04″59

Elenco delle conferenze e CFP aperte

https://developers.events/

OVHcloud AI Summit

https://summit.ovhcloud.com/en-gb/

Appello per salvare le conferenze

https://lettreouverte.afup.org/

👋 Conclusione — ⏱️ 1h13″46

Parole conclusive di Léonore

💡 Scopri gli altri episodi qui: https://smartlink.ausha.co/tranches-de-tech 

Condividi su::