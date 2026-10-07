OVHcloud diventa CNCF Platinum Member

Con questo upgrade, OVHcloud diventa l'unico provider cloud con sede in Europa a raggiungere il più alto livello di membership della CNCF . Siamo anche una delle uniche tre aziende con sede in Europa tra i 19 membri CNCF Platinum , insieme a provider cloud globali come AWS, Google Cloud, Microsoft Azure e Oracle.

Questo nuovo livello di adesione è in linea con ciò che facciamo da molti anni: contribuire a progetti open source, costruire su standard aperti e lavorare con la community cloud native per rendere l’infrastruttura più aperta, interoperabile e portabile.

Siamo orgogliosi di annunciare che OVHcloud è diventata CNCF Platinum Member 🎉.

Cos'è la CNCF?

La Cloud Native Computing Foundation (CNCF) è un'organizzazione no profit, parte della Linux Foundation, che ospita e supporta alcuni dei progetti open source più importanti nel cloud native computing, tra cui Kubernetes, Prometheus e Envoy.

Uno dei ruoli fondamentali della CNCF è quello di fornire uno spazio “neutro” per questi progetti, che sono sviluppati e gestiti da community aperte, invece che da un unico fornitore. In questo modo si promuovono standard aperti, interoperabilità e portabilità tra gli ambienti cloud.

Con quasi 800 membri e oltre 200 startup, la CNCF riunisce sviluppatori, fornitori e utenti intorno alle tecnologie che plasmano le infrastrutture cloud native.

Puoi esplorare i progetti CNCF e l'intero ecosistema cloud native nel CNCF Landscape .

Da OpenStack a Kubernetes e oltre

L'open source fa parte del DNA di OVHcloud da oltre un decennio.

Abbiamo iniziato a utilizzare OpenStack nel 2012 e siamo entrati a far parte della OpenStack Foundation nel 2014. Da allora, il nostro impegno verso le infrastrutture aperte non ha smesso di crescere.

Dato che Kubernetes è diventato un elemento fondamentale per le applicazioni moderne, abbiamo investito nell'ecosistema che lo circonda. Il nostro Managed Kubernetes Service gestisce migliaia di cluster di produzione in 20 regioni cloud pubbliche, utilizzando Kubernetes e Cilium per fornire networking, osservabilità e sicurezza su larga scala.

Per maggiori informazioni sulla nostra esperienza con l’esecuzione di Cilium, consulta questo case study CNCF .

Eseguire queste tecnologie in produzione significa anche contribuire ai progetti da cui dipendiamo.

Nel 2020, gli ingegneri di OVHcloud hanno contribuito a Kubernetes Operator to Harbor, il progetto di registry di container approvato dalla CNCF. I nostri ingegneri sono diventati anche manutentori, contribuendo a portare la gestione del ciclo di vita nativa di Kubernetes a Harbor .

Questo è il tipo di coinvolgimento nell’open source che apprezziamo: non solo utilizzare le tecnologie, ma contribuire al codice, condividere l'esperienza della produzione e collaborare con tutta la community.

Unire cloud native e IA

La Cloud Native Computing Foundation (CNCF) è un'organizzazione no profit, parte della Linux Foundation, che ospita e supporta alcuni dei progetti open source più importanti nel cloud native computing, tra cui Kubernetes, Prometheus e Envoy.

Uno dei ruoli fondamentali della CNCF è quello di fornire uno spazio “neutro” per questi progetti, che sono sviluppati e gestiti da community aperte, invece che da un unico fornitore. In questo modo si promuovono standard aperti, interoperabilità e portabilità tra gli ambienti cloud.

Con quasi 800 membri e oltre 200 startup, la CNCF riunisce sviluppatori, fornitori e utenti intorno alle tecnologie che plasmano le infrastrutture cloud native.

Puoi esplorare i progetti CNCF e l'intero ecosistema cloud native nel CNCF Landscape .

Da OpenStack a Kubernetes e oltre

L'open source fa parte del DNA di OVHcloud da oltre un decennio.

Abbiamo iniziato a utilizzare OpenStack nel 2012 e siamo entrati a far parte della OpenStack Foundation nel 2014. Da allora, il nostro impegno verso le infrastrutture aperte non ha smesso di crescere.

Dato che Kubernetes è diventato un elemento fondamentale per le applicazioni moderne, abbiamo investito nell'ecosistema che lo circonda. Il nostro Managed Kubernetes Service gestisce migliaia di cluster di produzione in 20 regioni public cloud, utilizzando Kubernetes e Cilium per fornire networking, osservabilità e sicurezza su larga scala.

Per maggiori informazioni sulla nostra esperienza con l’esecuzione di Cilium, consulta questo case study CNCF .

Eseguire queste tecnologie in produzione significa anche contribuire ai progetti da cui dipendiamo.

Nel 2020, gli ingegneri di OVHcloud hanno contribuito a Kubernetes Operator to Harbor, il progetto di registry di container approvato dalla CNCF. I nostri ingegneri sono diventati anche manutentori, aiutando a portare il lifecycle management nativo di Kubernetes a Harbor .

Questo è il tipo di coinvolgimento nell’open source che apprezziamo: non solo utilizzare le tecnologie, ma contribuire al codice, condividere l'esperienza della produzione e collaborare con tutta la community.