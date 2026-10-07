OVHcloud diventa CNCF Platinum Member
Siamo orgogliosi di annunciare che OVHcloud è diventata CNCF Platinum Member 🎉.
Questo nuovo livello di adesione è in linea con ciò che facciamo da molti anni: contribuire a progetti open source, costruire su standard aperti e lavorare con la community cloud native per rendere l’infrastruttura più aperta, interoperabile e portabile.
Per noi, essere nominati Platinum Member significa assumere un ruolo più attivo nelle tecnologie e nelle community che plasmano il futuro delle infrastrutture cloud.
Con questo upgrade, OVHcloud diventa l'unico provider cloud con sede in Europa a raggiungere il più alto livello di membership della CNCF. Siamo anche una delle uniche tre aziende con sede in Europa tra i 19 membri CNCF Platinum, insieme a provider cloud globali come AWS, Google Cloud, Microsoft Azure e Oracle.
Cos'è la CNCF?
La Cloud Native Computing Foundation (CNCF)è un'organizzazione no profit, parte della Linux Foundation, che ospita e supporta alcuni dei progetti open source più importanti nel cloud native computing, tra cui Kubernetes, Prometheus e Envoy.
Uno dei ruoli fondamentali della CNCF è quello di fornire uno spazio “neutro” per questi progetti, che sono sviluppati e gestiti da community aperte, invece che da un unico fornitore. In questo modo si promuovono standard aperti, interoperabilità e portabilità tra gli ambienti cloud.
Con quasi 800 membri e oltre 200 startup, la CNCF riunisce sviluppatori, fornitori e utenti intorno alle tecnologie che plasmano le infrastrutture cloud native.
Puoi esplorare i progetti CNCF e l'intero ecosistema cloud native nel CNCF Landscape.
Da OpenStack a Kubernetes e oltre
L'open source fa parte del DNA di OVHcloud da oltre un decennio.
Abbiamo iniziato a utilizzare OpenStack nel 2012 e siamo entrati a far parte della OpenStack Foundation nel 2014. Da allora, il nostro impegno verso le infrastrutture aperte non ha smesso di crescere.
Dato che Kubernetes è diventato un elemento fondamentale per le applicazioni moderne, abbiamo investito nell'ecosistema che lo circonda. Il nostro Managed Kubernetes Service gestisce migliaia di cluster di produzione in 20 regioni cloud pubbliche, utilizzando Kubernetes e Cilium per fornire networking, osservabilità e sicurezza su larga scala.
Per maggiori informazioni sulla nostra esperienza con l’esecuzione di Cilium, consulta questo case study CNCF.
Eseguire queste tecnologie in produzione significa anche contribuire ai progetti da cui dipendiamo.
Nel 2020, gli ingegneri di OVHcloud hanno contribuito a Kubernetes Operator to Harbor, il progetto di registry di container approvato dalla CNCF. I nostri ingegneri sono diventati anche manutentori, contribuendo a portare la gestione del ciclo di vita nativa di Kubernetes a Harbor.
Questo è il tipo di coinvolgimento nell’open source che apprezziamo: non solo utilizzare le tecnologie, ma contribuire al codice, condividere l'esperienza della produzione e collaborare con tutta la community.
Unire cloud native e IA
La Cloud Native Computing Foundation (CNCF)è un'organizzazione no profit, parte della Linux Foundation, che ospita e supporta alcuni dei progetti open source più importanti nel cloud native computing, tra cui Kubernetes, Prometheus e Envoy.
Uno dei ruoli fondamentali della CNCF è quello di fornire uno spazio “neutro” per questi progetti, che sono sviluppati e gestiti da community aperte, invece che da un unico fornitore. In questo modo si promuovono standard aperti, interoperabilità e portabilità tra gli ambienti cloud.
Con quasi 800 membri e oltre 200 startup, la CNCF riunisce sviluppatori, fornitori e utenti intorno alle tecnologie che plasmano le infrastrutture cloud native.
Puoi esplorare i progetti CNCF e l'intero ecosistema cloud native nel CNCF Landscape.
Da OpenStack a Kubernetes e oltre
L'open source fa parte del DNA di OVHcloud da oltre un decennio.
Abbiamo iniziato a utilizzare OpenStack nel 2012 e siamo entrati a far parte della OpenStack Foundation nel 2014. Da allora, il nostro impegno verso le infrastrutture aperte non ha smesso di crescere.
Dato che Kubernetes è diventato un elemento fondamentale per le applicazioni moderne, abbiamo investito nell'ecosistema che lo circonda. Il nostro Managed Kubernetes Service gestisce migliaia di cluster di produzione in 20 regioni public cloud, utilizzando Kubernetes e Cilium per fornire networking, osservabilità e sicurezza su larga scala.
Per maggiori informazioni sulla nostra esperienza con l’esecuzione di Cilium, consulta questo case study CNCF.
Eseguire queste tecnologie in produzione significa anche contribuire ai progetti da cui dipendiamo.
Nel 2020, gli ingegneri di OVHcloud hanno contribuito a Kubernetes Operator to Harbor, il progetto di registry di container approvato dalla CNCF. I nostri ingegneri sono diventati anche manutentori, aiutando a portare il lifecycle management nativo di Kubernetes a Harbor.
Questo è il tipo di coinvolgimento nell’open source che apprezziamo: non solo utilizzare le tecnologie, ma contribuire al codice, condividere l'esperienza della produzione e collaborare con tutta la community.
Unire cloud native e IA
Con l'aumento dei carichi di lavoro IA, l'ecosistema cloud-native sta evolvendo rapidamente.
A marzo 2026, AI Deploy e Managed Kubernetes Service di OVHcloud hanno ottenuto la conformità Kubernetes AI grazie al CNCF Kubernetes AI Conformance Program.
Il programma fornisce una base comune per l’esecuzione di carichi di lavoro di IA e Machine Learning in modo affidabile su Kubernetes. Per noi, partecipare a questa iniziativa è un altro modo per sostenere l'interoperabilità e contribuire a rendere Kubernetes una base solida per la nuova generazione di carichi di lavoro.
Riteniamo che l'infrastruttura IA non debba comportare una rinuncia ai principi che hanno portato al successo del cloud native: tecnologie aperte, portabilità, interoperabilità e una community forte.
Un ruolo più importante nella community CNCF
Diventare CNCF Platinum Member offre a OVHcloud l'opportunità di rafforzare questo impegno.
Vogliamo contribuire non solo tramite le tecnologie che gestiamo, ma anche con l'ingegneria, la partecipazione alla community e le conversazioni sugli standard aperti e la governance.
Dato che le tecnologie cloud native e l'IA sono sempre più convergenti, questi principi diventano ancora più importanti.
Le organizzazioni dovrebbero poter scegliere dove e come eseguire i propri carichi di lavoro senza essere costrette a utilizzare un unico stack tecnologico o ecosistema cloud.
Il nostro obiettivo è semplice: contribuire alla creazione di un cloud aperto in cui i clienti mantengono il controllo sui propri dati e sulle proprie scelte tecnologiche, e in cui l'open source e gli standard aperti rimangono al centro dell'innovazione.
Non vediamo l'ora di continuare questo lavoro con la community CNCF.
Avere voce in capitolo
Diventare membro CNCF Platinum significa anche aderire al CNCF Governing Board, l'organismo che aiuta a guidare la fondazione e la sua direzione strategica.
OVHcloud è già rappresentata nel Governing Board da Yaniv Fdida, Chief Product and Technology Officer, che rappresenta OVHcloud come Platinum Member.
Questo ci offre un'ulteriore opportunità di contribuire alla direzione dell'ecosistema cloud native e di aiutare a plasmare il futuro delle tecnologie e delle community cui ci affidiamo ogni giorno.
Incontriamoci a KubeCon + CloudNativeCon North America
Il nostro impegno nei confronti della community cloud native significa anche condividere ciò che impariamo lavorando con queste tecnologie in produzione.
Se parteciperai a KubeCon + CloudNativeCon North America 2026, vieni a salutarci a novembre a Salt Lake City.
Aurélie Vache, Developer Advocate di OVHcloud e CNCF Ambassador, terrà il talk:
“I Packaged My Application in a Container Image, and Now What?”
10 novembre, 12:20–12:50
Hyatt Regency | Level 4 | Regency Ballroom B-D
Creare un'immagine del container e caricarla su un registry è solo l'inizio. In questa sessione, Aurélie illustrerà delle pratiche concrete di sicurezza della supply chain del software, dalla generazione di SBOM all'analisi delle vulnerabilità, VEX, le attestazioni, la firma delle immagini e l’automazione nelle pipeline CI/CD.
E non è tutto.
Mercoledì 11 novembre, dalle 18:00 alle 20:00, unisciti a Aurélie e al team OVHcloud per una serata di talk dedicati a Kubernetes, drink e incontri con la community, a un minuto a piedi dal Salt Palace Convention Center.
Ci saranno una breve discussione, molto tempo per incontrare altri appassionati di Kubernetes e cloud native e alcuni gadget OVHcloud, tra cui delle copie di “Understanding Kubernetes in a Visual Way.” L’iscrizione è obbligatoria. Condivideremo il luogo dell’evento con i partecipanti registrati.
Speriamo di vederti lì!
E se parteciperai a KubeCon + CloudNativeCon Europe 2027, a marzo a Barcellona, ci troverai anche lì ;-).