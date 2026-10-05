Managed Hosting for WordPress: perché ospitare un sito va ben oltre lo spazio disco e la potenza di calcolo

In OVHcloud ospitiamo più di 6 milioni di siti web, di cui oltre l’80% basati su WordPress. Un numero così elevato mostra quanto sia cambiato nel corso degli anni ciò che serve per mantenere in buono stato un sito WordPress. Per anticipare questo cambiamento, abbiamo sviluppato Managed Hosting for WordPress. Questo articolo spiega in cosa consiste l’hosting gestito per WordPress e perché lo abbiamo costruito in questo modo.

Uno strumento, più casi d’uso

La cifra precedente è il risultato di un’ampia varietà di progetti, che vanno dal primo sito web di un freelance al sito vetrina di una piccola impresa, passando per un negozio online, mezzi di comunicazione e altro ancora. Man mano che migliaia di agenzie web e freelance crescevano con OVHcloud, creavano e gestivano anche siti WordPress per i propri clienti. Ecco ciò che rende WordPress così prezioso: lo stesso strumento può supportare progetti molto diversi e crescere con ciascuno di essi.

Il vero lavoro inizia dopo la produzione

Per molto tempo, ciò che ci si aspettava dall’hosting web era abbastanza semplice: fornire le risorse necessarie al funzionamento di un sito.

Oggi la sfida più impegnativa in termini di tempo può spesso iniziare dopo che il sito è online, perché l'utente deve mantenere WordPress, temi e plugin sempre aggiornati. Inoltre è necessario mantenere le prestazioni costanti man mano che i contenuti e il traffico crescono, proteggere il sito dagli attacchi, effettuare backup e, sempre di più, eseguire parallelamente più progetti.

Se possiedi un unico sito, sicuramente preferiresti investire tempo e competenze tecniche nella tua attività invece che occuparti della manutenzione. Se gestisci un'agenzia o lavori come freelance, i pochi minuti da dedicare alla manutenzione, moltiplicati per decine o centinaia di siti WordPress, diventano rapidamente ore ogni settimana.

È proprio da questa esigenza che è nata l'idea alla base di Managed Hosting for WordPress.

Cosa Managed Hosting for WordPress può fare per te

L'obiettivo della nostra soluzione di hosting gestito è automatizzare le attività tecniche di cui occuparsi ogni settimana. Questo servizio non è stato progettato per trasformare WordPress in una piattaforma chiusa; al contrario, lo abbiamo pensato per preservare la libertà di movimento e scelta che ne costituiscono i punti di forza.

Prendiamo l’esempio degli aggiornamenti automatici intelligenti: prima che qualsiasi aggiornamento venga applicato al tuo sito live, che riguardi il core di WordPress, un tema o un plugin, viene eseguito su una copia temporanea per verificare prestazioni, funzionalità ed esperienza utente. Se tutto funziona correttamente, l'aggiornamento viene messo online. Se invece qualcosa va storto, il tuo sito in produzione rimane esattamente com’era. Riceverai una notifica con i dettagli e un link al sito clonato, per poter effettuare i controlli necessari e rilanciare l'aggiornamento una volta risolto il problema. In questo modo mantieni i tuoi siti aggiornati senza correre i rischi solitamente associati a ogni rilascio.