SNC Cloud Platform ottiene la qualifica SecNumCloud, ora in disponibilità generale per i clienti

Agilità completa del cloud? Totale affidabilità sul piano normativo? Sì, a entrambe le domande. Ora con la qualifica ufficiale.

Con la sicurezza e la sovranità al centro, la soluzione di cloud pubblico di OVHcloud SNC Cloud Platform ha ottenuto la qualifica SecNumCloud dall’ANSSI, l'agenzia francese per la cybersicurezza: il quadro di riferimento più esigente in materia di affidabilità per i servizi cloud.

Questa nuova certificazione porta a tre gli ambienti SecNumCloud qualificati di OVHcloud e significa che i carichi di lavoro sensibili o regolamentati possono ora essere eseguiti con l'agilità del cloud pubblico all'interno di un ambiente sovrano conforme ai requisiti dalle autorità di regolamentazione. Da oggi, i nostri clienti possono usufruire di tutti i valori fondamentali che OVHcloud si impegna costantemente a garantire, insieme agli ambienti qualificati più sicuri.

Cosa verifica davvero la qualifica SecNumCloud

SecNumCloud non è un riconoscimento che si riceve semplicemente facendone richiesta. Si tratta di un audit approfondito condotto da un valutatore indipendente sotto l'autorità dell'ANSSI, che verifica quasi 1.200 requisiti e interessa l'intera catena del valore: infrastruttura, operazioni, governance, organizzazione e sicurezza. Un provider qualificato deve dimostrare, e non solo promettere, di saper proteggere i dati dagli accessi extraterritoriali, assicurare l'autonomia operativa, garantire che infrastrutture e operazioni siano localizzate in UE e implementare solidi meccanismi di isolamento e cybersicurezza.

SNC Cloud Platform è la terza soluzione di OVHcloud a ottenere la qualifica dopo Bare Metal Pod e VMware on OVHcloud. Insieme, questi servizi rispondono oggi a un’ampia varietà di casi d'uso, da ambienti dedicati completamente isolati al modello self-service più flessibile su cui si basa SNC Cloud Platform.

Più di un semplice slogan sulla sovranità digitale, SNC Cloud Platform offre una “totale indipendenza tecnologica” unica nel mercato europeo, fondata su datacenter di proprietà progettati internamente, server sviluppati e assemblati in-house, una tecnologia di raffreddamento tra le migliori al mondo e uno stack software basato sull’open source. OVHcloud è orgogliosa di controllare l’intera catena del valore del cloud e di portarla ai più elevati standard di cybersicurezza.

Perché questo è il momento giusto

L’ottenimento di questa nuova qualifica arriva in un momento tutt’altro che casuale. L'articolo 31 della legge n° 2024-449 e il suo decreto attuativo del 14 aprile 2026 richiedono un cloud certificato per i dati sensibili appartenenti allo stato francese e ai suoi operatori. La sicurezza e il controllo dei dati sono ormai fattori decisivi e la stessa esigenza si estende anche a settori regolamentati come sanità, finanza, industria ed energia, dove i fornitori sempre più spesso devono essere in grado di dimostrare di poter proteggere i dati dei propri clienti, anziché limitarsi ad affermarlo.

Cosa offre SNC Cloud Platform

SNC Cloud Platform è pensata per offrire un'esperienza simile a quella del cloud pubblico: servizi on demand, portale self-service e API, fatturazione basata sull'utilizzo e deploy Infrastructure-as-Code automatizzati. La differenza consiste nella base su cui poggia: funziona su API aperte e standard open source, facilitando l’integrazione con gli ambienti esistenti e mantenendo la reversibilità dei dati nel caso in cui sia necessario spostarli. Oggi l’offerta comprende macchine virtuali, block storage, object storage compatibile con S3, rete privata sicura e gestione di tenant e accessi. L’ampliamento del catalogo prevede anche container, database gestiti e servizi di IA.

Calendario della disponibilità generale

GA nella Region GRA SNC: disponibile

GA nella Region SBG SNC: inizio novembre

GA nella Region RBX SNC: gennaio

Metal Instances e VM su server dedicati: fine novembre

Istanze GPU: fine febbraio

Prossimi step

OVHcloud sta ora implementando SNC Cloud Platform nelle proprie Region Public Cloud europee: Italia, Germania e Polonia saranno le prossime tappe e ogni deploy sarà adattato ai requisiti nazionali di riferimento. Come ha dichiarato Octave Klaba, fondatore e CEO di OVHcloud, "con la crescita dell'IA aumenta anche la necessità di infrastrutture affidabili. L'Europa ha bisogno di tecnologie che possa controllare ed è esattamente ciò che stiamo costruendo in OVHcloud con un cloud pubblico qualificato e pay-as-you-go. Dopo la Francia, porteremo questa piattaforma in tutte le nostre Region europee.

Vuoi sapere come funziona un cloud pubblico qualificato SecNumCloud nella pratica? Scopri SNC Cloud Platform e come si adatta ai tuoi carichi di lavoro sensibili.