Vulnerabilità critiche di PHP (CVE-2026-109618 e CVE-2026-109619): come proteggere i server Bare Metal e VPS

Il 21 ottobre 2026 il progetto PHP ha pubblicato patch importanti per due vulnerabilità critiche. Se PHP è in esecuzione su uno dei suoi server dedicati Bare Metal o VPS, ecco come verificare la sua esposizione e proteggersi, passo dopo passo.

Questo articolo è rivolto ai nostri clienti con server dedicati e VPS. I clienti Web Cloud e di hosting condiviso riceveranno automaticamente un componente PHP aggiornato.

L’essenziale in sintesi