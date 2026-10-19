Aggiornamenti WordPress senza interruzioni: all'interno di Smart Automatic Updates

Ogni agenzia che gestisce siti WordPress conosce la tensione tra la necessità di aggiornamenti e la mancanza di tempo o risorse per eseguirli. Da un lato, gli aggiornamenti non possono aspettare: secondo l'ultimo rapporto annuale di Patchstack, lo specialista della sicurezza di WordPress, nel 2025 sono state registrate 11.334 nuove vulnerabilità, il 91% delle quali in plugin, il 9% in temi e solo sei nel core di WordPress. E gli attaccanti si muovono velocemente: circa la metà delle vulnerabilità ad alto impatto viene sfruttata entro 24 ore dalla divulgazione. Un plugin obsoleto �è uno dei punti di ingresso più comuni per un attaccante e più a lungo un aggiornamento aspetta, più a lungo un sito rimane esposto.

Gli aggiornamenti di WordPress sono essenziali per mantenere un sito web sicuro, ma sono anche una delle maggiori fonti di ansia per le agenzie web. Abbiamo chiesto a Sébastien Cavaillé, Product Marketing Manager di OVHcloud, di spiegare come gli Smart Automatic Updates sono stati progettati per risolvere questo dilemma.

Cosa rende un aggiornamento valido?

Per poterlo fare, devono essere soddisfatte tre condizioni:

I codici di stato HTTP sono identici. Se una pagina che prima funzionava ora restituisce un errore, l'aggiornamento viene bloccato.

Le immagini corrispondono, con una piccola tolleranza per le differenze visive.

Ogni aggiornamento di temi e plugin è stato installato senza errori.

Il confronto visivo è molto rigoroso, per design. Un pixel è considerato diverso non appena uno dei suoi valori rosso, verde o blu cambia anche di una singola unità. Non c'è alcuna tolleranza di colore. Ciò che tolleriamo è una piccola percentuale di pixel modificati: fino al 5% della pagina. Quindi la soglia misura quanto è cambiata la pagina, non quanto è cambiato ogni singolo pixel.

Prima di prendere ogni screenshot, attendiamo anche qualche secondo, per lasciare che le animazioni di caricamento e gli effetti simili si completino.

Come si evitano i falsi allarmi?

Molti siti hanno caroselli, animazioni o contenuti che cambiano costantemente. Questo è stato uno dei problemi più interessanti che abbiamo dovuto risolvere. Nei primi test, siamo rimasti sorpresi dal numero di aggiornamenti segnalati come fallimenti, anche se nulla sembrava rotto quando abbiamo controllato i siti manualmente. Quando abbiamo esaminato gli screenshot, i colpevoli erano quasi sempre gli stessi: slider di homepage che erano passati all'immagine successiva, timer di conto alla rovescia sui siti di eventi, widget "ultimi messaggi" o feed di social media incorporati che si erano aggiornati tra due acquisizioni. Gli aggiornamenti sono stati buoni; le pagine erano semplicemente vive.

La soluzione è stata quella di scattare diverse schermate di ogni pagina a pochi secondi di distanza. Se la pagina cambia da sola tra due screenshot, il sistema la contrassegna come dinamica ed esclude dal confronto visivo. Queste pagine non vengono però lasciate incustodite: i loro codici di stato HTTP vengono comunque confrontati, quindi una pagina dinamica che inizia a restituire un errore bloccherà comunque l'aggiornamento. Dopo aver aggiunto questo passaggio, i falsi allarmi sono diminuiti drasticamente e abbiamo potuto fare nuovamente affidamento sul confronto visivo.

Qual è la portata dell'analisi?

Ci siamo concentrati su ciò che conta di più: le pagine che i tuoi visitatori vedono effettivamente. In pratica, ciò copre il core della maggior parte dei siti web: la homepage, le sezioni principali e le pagine chiave che i visitatori percorrono.

Le pagine che non sono raggiungibili dalla homepage, nemmeno indirettamente, non fanno parte dell'analisi. Questo è intenzionale: se nessun link porta a una pagina, i visitatori non possono raggiungerla nemmeno navigando sul sito, quindi non è dove un aggiornamento rotto li colpirebbe.

La stessa logica si applica alle aree dietro un login, come gli account clienti o il pannello di amministrazione. Ogni sito gestisce l'autenticazione in modo diverso, quindi abbiamo scelto di concentrarci sulle pagine pubbliche, dove possiamo eseguire controlli affidabili e coerenti su larga scala.

L’idea non è di sostituire l’esperienza di un’agenzia, ma di assumere i controlli ripetitivi che altrimenti farebbe a mano, sito dopo sito. Ciò libera tempo per il lavoro che solo loro possono fare.

Quando un test viene superato o non superato

Cosa succede se la validazione non riesce?

Sul sito live non succede nulla, ed è proprio questo il punto. Se non viene soddisfatto alcun criterio, gli aggiornamenti non vengono applicati. Il sito continua a funzionare esattamente come prima.

Il cliente riceve quindi un'email che spiega perché la validazione non è riuscita. Ci sono quattro possibili cause:

I plugin o i temi non sono stati aggiornati completamente sul sito di prova.

La homepage ha restituito un errore 4xx o non era raggiungibile, quindi il test non ha potuto essere eseguito.

Le risposte HTTP sono diverse tra il sito originale e il clone.

Gli screenshot sono diversi tra i due.

L'email contiene anche l'accesso al sito clonata, dove sono state applicate le modifiche. L'agenzia può vedere il problema, correggerlo direttamente sul clone e poi attivare l'aggiornamento della produzione una volta che tutto è in ordine.

Eravamo fermi su questo punto: l'automazione si occupa del lavoro ripetitivo, ma non prende mai una decisione rischiosa per conto dell'agenzia. In caso di dubbio, un essere umano rimane in controllo.

Come viene eseguito un aggiornamento con validazione?

Una volta che l'aggiornamento è stato convalidato, viene applicato alla produzione poco dopo e il cliente viene avvisato.

Non c'è alcun rollback automatico, poiché l'aggiornamento è già stato testato prima di andare in live. Ma se un problema dovesse verificarsi in seguito, il cliente può ripristinare un backup con un solo click dal Pannello di controllo OVHcloud. I backup sono effettuati sito per sito, non per l'intero piano di hosting, quindi un'agenzia può ripristinare il sito di un cliente senza toccare gli altri.

È possibile escludere i plugin dagli aggiornamenti?

No, ed è una scelta deliberata. Quando qualcuno vuole escludere un plugin, di solito è perché teme che un aggiornamento possa danneggiare il sito. Assicurarsi che non si rompa è proprio il nostro lavoro.

Alcuni casi richiedono una gestione speciale, che noi ci occupiamo. Prendiamo WooCommerce: se un sito utilizza sia WooCommerce che un'estensione premium di WooCommerce la cui licenza è scaduta, l'estensione premium non riceve più aggiornamenti. Aggiornare solo WooCommerce rischia di rompere il sito, perché una versione recente di WooCommerce non è compatibile con una versione obsoleta dell'estensione. In questa situazione, non aggiorniamo WooCommerce. Ogni volta che Smart Automatic Updates rileva altri casi come questo, li gestiamo anche.

E i temi e i plugin premium?

La regola è semplice: se puoi cliccare su “Aggiorna” per un plugin o un tema nel tuo pannello di amministrazione WordPress, lo aggiorniamo. Se non puoi, ad esempio perché la licenza è scaduta, noi non possiamo. In questo caso, informiamo il cliente tramite il suo pannello di controllo OVHcloud che il plugin deve essere aggiornato, in modo che l'aggiornamento non venga trascurato.

Cosa cambia per le agenzie?

Direi tre cose.

Prima di tutto, la sicurezza. Gli aggiornamenti non si accumulano più perché nessuno ha avuto tempo di controllarli. Ogni sito viene aggiornato regolarmente, riducendo così il lasso di tempo durante il quale una vulnerabilità nota rimane aperta.

In secondo luogo, la tranquillità. L'agenzia non deve più chiedersi se un aggiornamento abbia rotto un sito. L’aggiornamento è stato convalidato e applicato oppure la produzione è rimasta invariata e sono stati comunicati i motivi esatti. E se qualcosa va storto, il sito di ogni cliente può essere ripristinato individualmente con un solo clic, senza influenzare gli altri.

Terzo, risparmio di tempo. Un'agenzia ci ha detto che la manutenzione dei suoi siti occupa fino al 30% del suo tempo. Gli aggiornamenti automatici intelligenti si occupano dei controlli ripetitivi, in modo che le agenzie possano dedicare più tempo a ciò che apporta il maggior valore ai loro clienti.

Gli aggiornamenti automatici intelligenti sono inclusi in tutti i nostri piani Managed Hosting for WordPress, quindi ogni aggiornamento di WordPress viene testato prima di raggiungere i siti dei tuoi clienti. Scopri come sosteniamo le agenzie e i freelance nella gestione dei loro siti WordPress, o leggi perché abbiamo creato hosting WordPress gestito in questo modo.