OVHcloud Blog

Latest articles from “Engineering”
Getting external traffic into Kubernetes - ClusterIp, NodePort, LoadBalancer, and Ingress
EngineeringHoracio Gonzalez22/02/2019
How does OVH manage the CI/CD at scale?
EngineeringYvonnick Esnault14/02/2019
Understanding CI/CD for Big Data and Machine Learning
EngineeringYvonnick Esnault14/02/2019
TSL: a developer-friendly Time Series query language for all our metrics
EngineeringOVHcloud Team13/02/2019
Kubinception and etcd
EngineeringHoracio Gonzalez08/02/2019
How we've updated 850 vCenter in 4 weeks
EngineeringAntoine Ruelle08/02/2019
DNS Flag Day, what does it change?
EngineeringGuillaume Marchand31/01/2019
Handling OVH's alerts with Apache Flink
EngineeringPierre Zemb31/01/2019
Kubinception: using Kubernetes to run Kubernetes
EngineeringHoracio Gonzalez25/01/2019