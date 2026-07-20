OVHcloud Blog

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Latest articles from “Engineering”

Getting external traffic into Kubernetes - ClusterIp, NodePort, LoadBalancer, and Ingress

Getting external traffic into Kubernetes - ClusterIp, NodePort, LoadBalancer, and Ingress

EngineeringHoracio Gonzalez22/02/2019
How does OVH manage the CI/CD at scale?

How does OVH manage the CI/CD at scale?

EngineeringYvonnick Esnault14/02/2019
Understanding CI/CD for Big Data and Machine Learning

Understanding CI/CD for Big Data and Machine Learning

EngineeringYvonnick Esnault14/02/2019
TSL: a developer-friendly Time Series query language for all our metrics

TSL: a developer-friendly Time Series query language for all our metrics

EngineeringOVHcloud Team13/02/2019
Kubinception and etcd

Kubinception and etcd

EngineeringHoracio Gonzalez08/02/2019
How we've updated 850 vCenter in 4 weeks

How we've updated 850 vCenter in 4 weeks

EngineeringAntoine Ruelle08/02/2019
DNS Flag Day, what does it change?

DNS Flag Day, what does it change?

EngineeringGuillaume Marchand31/01/2019
Handling OVH's alerts with Apache Flink

Handling OVH's alerts with Apache Flink

EngineeringPierre Zemb31/01/2019
Kubinception: using Kubernetes to run Kubernetes

Kubinception: using Kubernetes to run Kubernetes

EngineeringHoracio Gonzalez25/01/2019