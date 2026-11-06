Haben Sie im Oktober den einen oder anderen Beitrag verpasst? Dieser OVHcloud Blog Rückblick fasst die wichtigsten Themen zusammen: die SecNumCloud-Qualifizierung der SNC Cloud Platform, die CNCF-Platinum-Mitgliedschaft von OVHcloud, zwei kritische PHP-Schwachstellen und den Run auf .si-Domains. Überfliegen Sie die Abschnitte unten oder springen Sie direkt zu den Artikeln, die Sie interessieren.

Thema des Monats: SecNumCloud für die SNC Cloud Platform

Lassen sich sensible Workloads mit der Agilität einer Public Cloud betreiben? Die SNC Cloud Platform, das Public-Cloud-ähnliche Angebot von OVHcloud, hat die SecNumCloud-Qualifizierung der ANSSI erhalten, der französischen Behörde für Cybersicherheit. Nach Bare Metal Pod und VMware on OVHcloud ist sie die dritte qualifizierte Umgebung von OVHcloud, geprüft in einem Audit mit fast 1.200 Anforderungen. Der Zeitpunkt ist kein Zufall: Ein französisches Gesetz schreibt für sensible Daten des Staates und seiner Betreiber inzwischen eine zertifizierte Cloud vor. Der Beitrag nennt außerdem den Zeitplan der allgemeinen Verfügbarkeit, und als nächste Länder folgen Italien, Deutschland und Polen. Entdecken Sie, was die Qualifizierung umfasst , bevor Sie eine Migration planen.

Open Source

OVHcloud wird CNCF-Platinum-Mitglied

Wer bestimmt mit, wie sich Cloud-native Technologien entwickeln? OVHcloud ist jetzt Platinum-Mitglied der Cloud Native Computing Foundation (CNCF) und damit der einzige in Europa ansässige Cloud-Anbieter auf der höchsten Mitgliedschaftsstufe. Als eines von drei europäischen Unternehmen unter den 19 Platinum-Mitgliedern ist OVHcloud im CNCF Governing Board vertreten, durch Yaniv Fdida, Chief Product and Technology Officer. Aurélie Vache, Developer Advocate bei OVHcloud, blickt zudem auf über zehn Jahre Open-Source-Engagement zurück, von OpenStack bis Harbor. Lesen Sie, was die Mitgliedschaft für Kubernetes und Open Source bedeutet .

Sicherheit und Hosting

Kritische PHP-Schwachstellen: So schützen Sie Ihre Server

Am 21. Oktober hat das PHP-Projekt zwei kritische Sicherheitslücken geschlossen, CVE-2026-109618 und CVE-2026-109619, mit einem CVSS-Wert von 9,2 von 10. Ungepatcht erlauben sie es Angreifern, einen Server aus der Ferne zu übernehmen, ganz ohne Zugangsdaten. Läuft PHP auf Ihrem Bare-Metal-Server oder VPS, zeigt der Beitrag, wie Sie in zwei Minuten Ihre Version prüfen, aktualisieren und Ihre PHP-Dienste neu starten. Für den Fall, dass ein Update nicht sofort möglich ist, nennt er vorübergehende Maßnahmen. Kunden von Shared Hosting erhalten automatisch eine aktualisierte PHP-Komponente. Folgen Sie der Schritt-für-Schritt-Anleitung , um Ihre Server zu schützen.

Managed Hosting for WordPress

Von den mehr als 6 Millionen Websites, die OVHcloud hostet, laufen über 80 % mit WordPress, und Managed Hosting for WordPress soll ihnen die tägliche Wartung abnehmen. Der erste Beitrag erklärt, warum es beim Hosting nicht mehr nur um Speicherplatz geht. Im zweiten zeigt Sébastien Cavaillé, Product Marketing Manager bei OVHcloud, wie Smart Automatic Updates jedes Update zuerst auf einem Klon testet. Bis zu 50 Seiten werden per HTTP-Statuscode und Screenshot verglichen, bevor ein Update live geht. Beginnen Sie mit den Gründen für Managed WordPress Hosting und erfahren Sie dann, wie Smart Automatic Updates funktioniert.

Der .si-Domain-Boom

Zwei Buchstaben haben die Domain-Branche aufgemischt. Nachdem US-Bundesbehörden aufgefordert wurden, „SI“ als Kürzel für künstliche Intelligenz zu verwenden, schnellten die Registrierungen unter der slowenischen Endung .si in die Höhe. Laut den von Netcraft berichteten Zahlen wurden im September rund 13-mal so viele .si-Domains registriert wie im August. Der Beitrag erklärt, wie sich .si von .ai unterscheidet, welche Risiken Spekulation und Typosquatting bergen und mit welchen vier Prüfungen Sie Ihre Marke schützen. Prüfen Sie, wie Sie Ihren Namen unter .si sichern .

Neues von den Developer Advocates

Was bewegt die Tech-Welt gerade? In Folge 31 des Podcasts Tranches de Tech ist Léonore Des Plas zu Gast bei den Developer Advocates von OVHcloud und spricht über AI, Java 27, Kubernetes 1.37, Sicherheit und Konferenzen. Hören Sie Folge 31 des Podcasts (auf Französisch).

Bis zum nächsten OVHcloud Blog Rückblick