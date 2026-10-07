OVHcloud wird CNCF-Platinum-Mitglied

Wir freuen uns sehr über die CNCF-Platinum-Mitgliedschaft von OVHcloud 🎉. In dieser neuen Mitgliedschaftsstufe spiegelt sich wider, was wir seit vielen Jahren tun: Wir tragen zu Open-Source-Projekten bei, bauen auf offenen Standards auf und arbeiten mit der Cloud-Native-Community zusammen, um die Infrastruktur offener, interoperabler und portabler zu machen. Für uns bedeutet die Platinum-Mitgliedschaft eine aktivere Rolle bei der Mitgestaltung der Technologien und Communitys, die die Zukunft der Cloud-Infrastruktur prägen. Mit diesem neuen Status ist OVHcloud der einzige in Europa ansässige Cloud-Anbieter, der die höchste Mitgliedschaftsstufe bei CNCF erreicht hat. Wir sind außerdem eines von nur drei in Europa ansässigen Unternehmen unter den 19 CNCF-Platinum-Mitgliedern , neben globalen Cloud-Anbietern wie AWS, Google Cloud, Microsoft Azure und Oracle.

Was ist die CNCF?

Die Cloud Native Computing Foundation (CNCF) ist eine gemeinnützige Organisation, die zur Linux Foundation gehört und einige der wichtigsten Open-Source-Projekte im Bereich Cloud Native Computing hostet und unterstützt, darunter Kubernetes, Prometheus und Envoy. Eine der wichtigsten Aufgaben der CNCF ist es, einen neutralen Ort für diese Projekte bereitzustellen. Sie werden von offenen Communitys entwickelt und verwaltet, nicht von einem einzelnen Anbieter. Dies fördert offene Standards, Interoperabilität und Portabilität über Cloud-Umgebungen hinweg. Mit fast 800 Mitgliedern und mehr als 200 Startups vereint die CNCF Developper, Anbieter und User:innen rund um die Technologien, die die Cloud-native Infrastruktur prägen. Sie können die CNCF-Projekte und das breitere Cloud-native Ökosystem in der CNCF Landscape erkunden. Von OpenStack zu Kubernetes und darüber hinaus Open Source ist seit mehr als einem Jahrzehnt integraler Bestandteil von OVHcloud. Wir haben OpenStack im Jahr 2012 eingeführt und sind seit 2014 Mitglied der OpenStack Foundation. Seitdem ist unser Engagement im Bereich der offenen Infrastruktur weiter gewachsen. Da Kubernetes zu einem grundlegenden Baustein für moderne Anwendungen geworden ist, haben wir in das Ökosystem rund um Kubernetes investiert. Unser Managed Kubernetes Service betreibt Tausende von Produktionsclustern in 20 Public-Cloud-Regionen, die Kubernetes und Cilium verwenden, um Networking, Observability und Sicherheit in großem Maßstab zu bieten. Unsere Erfahrungen mit Cilium in dieser Größenordnung werden in dieser CNCF-Fallstudie beschrieben. Die Produktion dieser Technologien bedeutet auch, dass wir einen Beitrag zu den Projekten leisten, von denen wir abhängig sind. Im Jahr 2020 haben die Ingenieur:innen von OVHcloud einen Kubernetes Operator für Harbor beigesteuert, das CNCF-zertifizierte Container-Registry-Projekt. Darüber hinaus übernahmen unsere Ingenieur:innen Betreuungsaufgaben und halfen dabei, Kubernetes-natives Lifecycle-Management in Harbor zu integrieren. Genau diese Art des Engagements im Open-Source-Bereich schätzen wir. Es geht nicht nur darum, Technologien zu nutzen, sondern auch darum, Code beizusteuern, Erfahrungen aus der Produktion zu teilen und mit der gesamten Community zusammenzuarbeiten. Cloud-native Technologien und AI zusammenbringen Die Cloud Native Computing Foundation (CNCF) ist eine gemeinnützige Organisation, die zur Linux Foundation gehört und einige der wichtigsten Open-Source-Projekte im Bereich Cloud Native Computing hostet und unterstützt, darunter Kubernetes, Prometheus und Envoy. Eine der wichtigsten Aufgaben der CNCF ist es, einen neutralen Ort für diese Projekte bereitzustellen. Sie werden von offenen Communitys entwickelt und verwaltet, nicht von einem einzelnen Anbieter. Dies fördert offene Standards, Interoperabilität und Portabilität über Cloud-Umgebungen hinweg. Mit fast 800 Mitgliedern und mehr als 200 Startups vereint die CNCF Developper, Anbieter und User:innen rund um die Technologien, die die Cloud-native Infrastruktur prägen. Sie können die CNCF-Projekte und das breitere Cloud-native Ökosystem in der CNCF Landscape erkunden. Von OpenStack zu Kubernetes und darüber hinaus Open Source ist seit mehr als einem Jahrzehnt integraler Bestandteil von OVHcloud. Wir haben OpenStack im Jahr 2012 eingeführt und sind seit 2014 Mitglied der OpenStack Foundation. Seitdem ist unser Engagement im Bereich der offenen Infrastruktur weiter gewachsen. Da Kubernetes zu einem grundlegenden Baustein für moderne Anwendungen geworden ist, haben wir in das Ökosystem rund um Kubernetes investiert. Unser Managed Kubernetes Service betreibt Tausende von Produktionsclustern in 20 Public-Cloud-Regionen, die Kubernetes und Cilium verwenden, um Networking, Observability und Sicherheit in großem Maßstab zu bieten. Unsere Erfahrungen mit Cilium in dieser Größenordnung werden in dieser CNCF-Fallstudie beschrieben. Die Produktion dieser Technologien bedeutet auch, dass wir einen Beitrag zu den Projekten leisten, von denen wir abhängig sind. Im Jahr 2020 haben die Ingenieur:innen von OVHcloud einen Kubernetes Operator für Harbor beigesteuert, das CNCF-zertifizierte Container-Registry-Projekt. Darüber hinaus übernahmen unsere Ingenieur:innen Betreuungsaufgaben und halfen dabei, Kubernetes-natives Lifecycle-Management in Harbor zu integrieren. Genau diese Art des Engagements im Open-Source-Bereich schätzen wir. Es geht nicht nur darum, Technologien zu nutzen, sondern auch darum, Code beizusteuern, Erfahrungen aus der Produktion zu teilen und mit der gesamten Community zusammenzuarbeiten. Cloud-native Technologien und AI zusammenbringen

Das Cloud-native Ökosystem entwickelt sich ebenfalls rasant, da AI-Workloads immer wichtiger werden. Im März 2026 erhielten OVHcloud AI Deploy und Managed Kubernetes Service die Kubernetes-AI-Conformance-Kubernetes-Zertifizierung im Rahmen des CNCF Kubernetes-AI-Conformance-Programms . Das Programm bietet eine gemeinsame Grundlage für den zuverlässigen Betrieb von AI- und Machine-Learning-Workloads auf Kubernetes. Für uns ist die Teilnahme an dieser Initiative eine weitere Möglichkeit, Interoperabilität zu unterstützen und Kubernetes zu einer starken Grundlage für die nächste Generation von Workloads zu machen. Wir glauben, dass AI-Infrastruktur nicht bedeuten sollte, auf die Prinzipien zu verzichten, die den Erfolg von Cloud-Native begründet haben: offene Technologien, Portabilität, Interoperabilität und eine starke Community. Eine wichtigere Rolle in der CNCF-Community Mit der CNCF-Platinum-Mitgliedschaft erhält OVHcloud die Möglichkeit, dieses Engagement zu vertiefen. Wir wollen nicht nur durch die Technologien, die wir betreiben, einen Beitrag leisten, sondern auch durch Engineering, Beteiligung an der Community und Diskussionen zu offenen Standards und Governance. Da Cloud-native und AI zunehmend konvergieren, werden diese Prinzipien noch wichtiger. Unternehmen sollten wählen können, wo und wie sie ihre Workloads ausführen, ohne auf einen einzigen Technologie-Stack oder ein einziges Cloud-Ökosystem angewiesen zu sein. Unser Ziel ist einfach: Wir wollen eine offene Cloud aufbauen, in der Kund:innen die Kontrolle über ihre Daten und ihre Technologieentscheidungen behalten, und in der Open Source und offene Standards weiterhin das Herzstück der Innovation bilden. Wir freuen uns darauf, diese Arbeit mit der CNCF-Community fortzusetzen. Ganz vorne mit dabei Mit der CNCF-Platinum-Mitgliedschaft werden wir auch Teil des CNCF Governing Board, der Organisation, die die CNCF und ihre strategische Ausrichtung unterstützt. OVHcloud ist durch Yaniv Fdida, Chief Product and Technology Officer, der OVHcloud als Platinum-Mitglied repräsentiert, bereits im Governing Board vertreten. Dies bietet uns eine noch größere Chance, zur Richtungsgebung des Cloud-nativen Ökosystems beizutragen und die Zukunft der Technologien und Communitys, auf die wir täglich angewiesen sind, mitzugestalten. Besuchen Sie uns auf der KubeCon + CloudNativeCon North America Unser Engagement für die Cloud-native Community bedeutet auch, unser Wissen über die Arbeit mit diesen Technologien in der Produktion zu teilen. Wenn Sie auf der KubeCon + CloudNativeCon North America 2026 sind, kommen Sie im November nach Salt Lake City und besuchen Sie uns. Aurélie Vache, Developer Advocate bei OVHcloud und CNCF Ambassador, präsentiert: „Ich habe meine Anwendung in ein Container-Image verpackt – und jetzt?“

10. November, 12:20–12:50 Uhr

Hyatt Regency | Level 4 | Regency Ballroom B-D Ein Container-Image zu bauen und in ein Registry zu pushen ist erst der Anfang. In dieser Session wird Aurélie praktische Vorgehensweisen zur Software-Supply-Chain-Sicherheit durchgehen – von der Generierung von SBOMs bis zur Schwachstellenanalyse, VEX, Attestierungen, Signieren von Images und Automatisierung in CI/CD-Pipelines. Aber das ist noch nicht alles. Am Mittwoch, den 11. November, zwischen 18:00 und 20:00 Uhr können Sie Aurélie und das Team von OVHcloud persönlich treffen. Es erwartet Sie ein Abend mit Vorträgen rund um Kubernetes, Getränken und weiteren Mitgliedern der Community – nur eine Minute zu Fuß vom Salt Palace Convention Center entfernt. Es wird eine kurze Diskussion geben, viel Zeit, um andere Enthusiast:innen von Kubernetes und Cloud-Native kennenzulernen, und Material zu OVHcloud, darunter Ausgaben von „Understanding Kubernetes in a Visual Way.” Anmeldung ist erforderlich. Der genaue Ort wird mit den angemeldeten Teilnehmenden geteilt.