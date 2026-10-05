Managed Hosting for WordPress: Warum es beim Hosting einer Website nicht mehr nur um Speicherplatz oder Rechenleistung geht

Bei OVHcloud hosten wir mehr als 6 Millionen Websites, und mehr als 80 % davon laufen mit WordPress. Bei Betrachtung dieser doch beachtlichen Anzahl an Websites haben wir festgestellt, dass die Dinge sich über die Jahre stark verändert haben und es heute mehr braucht, um den einwandfreien Zustand einer WordPress-Website sicherzustellen. Um diesem Wandel vorzugreifen, haben wir Managed Hosting for WordPress entwickelt. Dieser Artikel erläutert, was Managed WordPress Hosting bedeutet und warum wir unser Angebot so konzipiert haben.

Ein Tool, sehr unterschiedliche Use Cases

Die obige Zahl ergibt sich aus einer Vielzahl von Projekten – von der ersten Website eines Freelancers über die Präsentationsseite eines kleinen Unternehmens bis hin zu einem Onlineshop, einem Medienportal und mehr. Als Tausende von Webagenturen und Freelancer mit OVHcloud wuchsen, erstellten und pflegten sie auch WordPress-Websites für ihre Kund:innen. Und genau das macht WordPress so wertvoll: Dasselbe Tool kann sehr unterschiedliche Projekte unterstützen und mit jedem von ihnen wachsen.

Die eigentliche Arbeit beginnt nach dem Go-live

Lange Zeit blieben die Erwartungen an das Webhosting recht einfach: die Ressourcen bereitzustellen, die eine Website für den Betrieb benötigt.

Doch heute beginnt die eigentlich zeitaufwendige Arbeit oft erst, wenn die Website live ist, da der User WordPress, Themes und Plug-ins auf dem neuesten Stand halten muss. Natürlich müssen Sie die Performance bei wachsenden Inhalten und steigendem Traffic aufrechterhalten, Ihre Website vor Angriffen schützen, Backups erstellen und zunehmend auch mehrere Projekte parallel betreiben.

Aber wenn Sie eine einzelne Website besitzen, würden Sie genau diese Zeit und Kompetenzen doch lieber in Ihr Unternehmen investieren als in die Wartung. Und wenn Sie eine Agentur betreiben oder freiberuflich tätig sind, summieren sich diese wenigen Minuten Wartungsaufwand bei Dutzenden oder Hunderten von WordPress-Websites schnell zu mehreren Stunden pro Woche.

Und so entstand die Idee hinter Managed Hosting for WordPress.

Was Managed Hosting for WordPress für Sie leisten kann

Das Ziel unseres Managed-Hosting-Angebots ist es, die technischen Aufgaben zu automatisieren, die Sie jede Woche Zeit kosten. Es ist nicht dazu gedacht, WordPress in eine geschlossene Plattform zu verwandeln, im Gegenteil: Wir wollen damit die Bewegungs- und Wahlfreiheit schützen, die WordPress so stark machen.

Nehmen Sie das konkrete Beispiel von Smart Automatic Updates: Bevor ein Update Ihre Live-Website erreicht – ganz gleich, ob es sich um den WordPress-Kern, ein Theme oder ein Plug-in handelt –, wird es zuerst auf einem temporären Klon angewendet. Dieser Klon wird im Hinblick auf Leistung, Funktionalität und User Experience überprüft. Wenn alles den Test besteht, geht das Update live. Wenn etwas schiefgeht, bleibt Ihre Live-Website genau so, wie sie war. Sie erhalten eine Benachrichtigung, in der erklärt wird, was schiefgelaufen ist, zusammen mit einem Link zur geklonten Website, damit Sie das Problem untersuchen und das Update nach der Behebung erneut starten können. Sie erhalten aktuelle Websites ohne das übliche Risiko bei jeder Veröffentlichung eingehen zu müssen.