Managed Hosting for WordPress: Warum es beim Hosting einer Website nicht mehr nur um Speicherplatz oder Rechenleistung geht
Bei OVHcloud hosten wir mehr als 6 Millionen Websites, und mehr als 80 % davon laufen mit WordPress. Bei Betrachtung dieser doch beachtlichen Anzahl an Websites haben wir festgestellt, dass die Dinge sich über die Jahre stark verändert haben und es heute mehr braucht, um den einwandfreien Zustand einer WordPress-Website sicherzustellen. Um diesem Wandel vorzugreifen, haben wir Managed Hosting for WordPress entwickelt. Dieser Artikel erläutert, was Managed WordPress Hosting bedeutet und warum wir unser Angebot so konzipiert haben.
Ein Tool, sehr unterschiedliche Use Cases
Die obige Zahl ergibt sich aus einer Vielzahl von Projekten – von der ersten Website eines Freelancers über die Präsentationsseite eines kleinen Unternehmens bis hin zu einem Onlineshop, einem Medienportal und mehr. Als Tausende von Webagenturen und Freelancer mit OVHcloud wuchsen, erstellten und pflegten sie auch WordPress-Websites für ihre Kund:innen. Und genau das macht WordPress so wertvoll: Dasselbe Tool kann sehr unterschiedliche Projekte unterstützen und mit jedem von ihnen wachsen.
Die eigentliche Arbeit beginnt nach dem Go-live
Lange Zeit blieben die Erwartungen an das Webhosting recht einfach: die Ressourcen bereitzustellen, die eine Website für den Betrieb benötigt.
Doch heute beginnt die eigentlich zeitaufwendige Arbeit oft erst, wenn die Website live ist, da der User WordPress, Themes und Plug-ins auf dem neuesten Stand halten muss. Natürlich müssen Sie die Performance bei wachsenden Inhalten und steigendem Traffic aufrechterhalten, Ihre Website vor Angriffen schützen, Backups erstellen und zunehmend auch mehrere Projekte parallel betreiben.
Aber wenn Sie eine einzelne Website besitzen, würden Sie genau diese Zeit und Kompetenzen doch lieber in Ihr Unternehmen investieren als in die Wartung. Und wenn Sie eine Agentur betreiben oder freiberuflich tätig sind, summieren sich diese wenigen Minuten Wartungsaufwand bei Dutzenden oder Hunderten von WordPress-Websites schnell zu mehreren Stunden pro Woche.
Und so entstand die Idee hinter Managed Hosting for WordPress.
Was Managed Hosting for WordPress für Sie leisten kann
Das Ziel unseres Managed-Hosting-Angebots ist es, die technischen Aufgaben zu automatisieren, die Sie jede Woche Zeit kosten. Es ist nicht dazu gedacht, WordPress in eine geschlossene Plattform zu verwandeln, im Gegenteil: Wir wollen damit die Bewegungs- und Wahlfreiheit schützen, die WordPress so stark machen.
Nehmen Sie das konkrete Beispiel von Smart Automatic Updates: Bevor ein Update Ihre Live-Website erreicht – ganz gleich, ob es sich um den WordPress-Kern, ein Theme oder ein Plug-in handelt –, wird es zuerst auf einem temporären Klon angewendet. Dieser Klon wird im Hinblick auf Leistung, Funktionalität und User Experience überprüft. Wenn alles den Test besteht, geht das Update live. Wenn etwas schiefgeht, bleibt Ihre Live-Website genau so, wie sie war. Sie erhalten eine Benachrichtigung, in der erklärt wird, was schiefgelaufen ist, zusammen mit einem Link zur geklonten Website, damit Sie das Problem untersuchen und das Update nach der Behebung erneut starten können. Sie erhalten aktuelle Websites ohne das übliche Risiko bei jeder Veröffentlichung eingehen zu müssen.
Leistung, Backups, Sicherheit und Website-Verwaltung sind ebenfalls in einer einzigen Umgebung zusammengefasst. Und wenn Sie mehrere WordPress-Projekte managen, können Sie über ein zentrales Dashboard alle Ihre Websites von einem Ort aus finden, aktualisieren und verwalten, anstatt sich nacheinander bei allem einzeln anzumelden.
Und wir befolgen ein wichtiges Prinzip der Freiheit, das uns und Ihnen wichtig ist: Ihre Daten bleiben Ihre Daten. Und es steht Ihnen frei, sie jederzeit zurückzuholen und woanders zu hosten. Was Managed Hosting für WordPress abdeckt, ist im Allgemeinen lesenswert, wenn Sie es mit einem anderen Plan vergleichen. Bitte lesen Sie den Guide zu Managed Hosting for WordPress//em>, wenn Sie ein tieferes Verständnis erlangen möchten.
Weiterentwicklung unserer Rolle, zusammen mit WordPress
Wir sind der Meinung, dass die Rolle eines Hosters über die Bereitstellung von Ressourcen hinausgehen und das Leben der Menschen, die Websites erstellen und pflegen, einfacher machen sollte – wobei sie die Kontrolle über ihre Websites behalten.
Das wollen wir mit Managed Hosting for WordPress erreichen. Weniger repetitive Aufgaben lassen Ihnen mehr Zeit zum Erstellen, Entwickeln und Ausbauen Ihrer Projekte. Und natürlich ist Ihre Mithilfe für uns maßgeblich: Es ist das Feedback von Agenturen, Freelancern und Website-Betreibern aus der WordPress-Community, das bestimmt, was wir als Nächstes automatisieren und was wir Ihnen zur Verwaltung überlassen.
Ausblick
Beim Hosting einer WordPress-Website geht es nicht mehr nur um Speicherplatz und Uptime. Managed WordPress Hosting bedeutet, dass wir die tägliche Wartung übernehmen, damit Sie Ihre Update-Warteschlange vergessen und stattdessen Ihre Zeit in die Weiterentwicklung Ihrer Projekte investieren können – und das ohne auf die Offenheit zu verzichten, wegen der Sie sich ursprünglich überhaupt für WordPress entschieden haben.
Klingt interessant? Dann informieren Sie sich über Managed Hosting for WordPress und sehen Sie, wie es zu Ihren Websites passt, ob Sie nun eine oder hundert betreiben.