WordPress-Updates ohne Unterbrechung: im Inneren von Smart Automatic Updates

Schließlich vergleichen wir die beiden. Dieser Vergleich entscheidet, ob das Update in die Produktion gehen kann.

Drittens analysieren wir den Klon genau wie die ursprüngliche Website, mit den gleichen Seiten, den gleichen HTTP-Statuscodes und den gleichen Screenshots.

Als nächstes klonen wir die Website in eine isolierte Testumgebung. Auf diesem Klon, und nur auf diesem, führen wir die Updates für WordPress, die Themen und die Plugins durch.

Zunächst erstellen wir einen Snapshot der Website, wie sie heute aussieht. Ein Crawler startet von der Homepage und folgt den Links rekursiv: verlinkt die Homepage auf Seite A, die auf Seite B verlinkt, die auf Seite C verlinkt, dann wird auch Seite C analysiert. Wir analysieren bis zu 50 Seiten pro Website. Für jede Seite erfassen wir den HTTP-Statuscode, den der Server zurückgibt, der anzeigt, ob die Seite normal geladen wird oder einen Fehler zurückgibt, zusammen mit einem Screenshot der gesamten Seite in der Auflösung 1920×1080.

Wir überprüfen täglich, ob neue Updates verfügbar sind. Jedes Update wird dann in vier Stufen getestet.

Der Grundsatz ist, ein Update niemals direkt auf der Live-Site zu testen.

Seitdem hat er die Websites seiner Kunden auf Managed Hosting for WordPress umgestellt und uns die Aufgabe übertragen, sie aktuell zu halten. Seine Geschichte ist genau die Art von Situation, die wir verhindern wollten: nicht, weil er etwas falsch gemacht hat, sondern weil niemand wöchentlich Dutzende von Websites manuell aktualisieren kann.

Die Websites aufzuräumen war eine Sache. Am schwierigsten war es, sich seinen Kunden zu stellen. Jeder von ihnen hatte ihm vertraut, um ihre Website zu betreuen, und jeder von ihnen erfuhr, dass ihre Besucher auf gefährliche Seiten geschickt worden waren. Für einen Freelancer, dessen Geschäft auf Reputation und Mundpropaganda beruht, dauert die Reparatur solcher Schäden an seiner Glaubwürdigkeit viel länger als die Websites selbst.

Eine Geschichte hat uns besonders beeindruckt. Ein freiberuflicher Webentwickler betrieb eine Ein-Mann-Agentur und verwaltete Dutzende von WordPress-Websites für seine Kunden. Es wurde eine Schwachstelle in einem Plugin bekannt, das auf vielen dieser Websites verwendet wird, und er hatte einfach keine Zeit, sie alle zu aktualisieren, bevor ein Angreifer zuerst dort war. Innerhalb kurzer Zeit wurden 36 der Websites seiner Kunden gehackt und leiteten Besucher auf bösartige Websites um.

Traditionelle automatische Updates lösen das Sicherheitsproblem, aber sie schaffen ein anderes, weil Sie oft herausfinden, dass eine Website kaputt ist, wenn ein Kunde anruft. Wir wollten eine Automatisierung, die vor dem Handeln prüft.

Es kam direkt von unseren Kunden. Auf unserer Shared Hosting-Plattform hosten wir rund 6 Millionen Websites, von denen 80% mit WordPress betrieben werden. Das gibt uns eine Menge Feedback, und eine Sache kam immer wieder auf: Leute wissen, dass sie ihre Websites aktuell halten müssen, aber viele haben ein Update erlebt, das schief ging, und sie haben nicht die Zeit, jede Website von Hand zu überprüfen.

Um diese Sackgasse zu überwinden, haben die Teams von OVHcloud Smart Automatic Updates entwickelt, eine Funktion, die in Managed Hosting for WordPress enthalten ist. Um dieses Thema besser zu verstehen, haben wir mit Sébastien gesprochen, der an dem Projekt gearbeitet hat.

Aber auf der anderen Seite birgt jedes Update ein Risiko: ein inkompatibles Plugin, ein Thema, das nicht mehr ordnungsgemäß angezeigt wird, eine Seite, die plötzlich einen Fehler zurückgibt. Um dieses Risiko nicht blind einzugehen, überprüfen viele Agenturen jede Website von Hand. Das erfordert eine beträchtliche Zeit, wenn Sie Dutzende oder sogar Hunderte von Websites verwalten. Und wenn die Zeit knapp wird, werden Updates verschoben, manchmal für Wochen oder Monate.

Jede Agentur, die WordPress-Websites verwaltet, kennt die Spannung zwischen dem Bedürfnis nach Updates und der Tatsache, dass sie nicht die Zeit oder Ressourcen haben, um diese durchzuführen. Einerseits können Updates nicht warten: Laut dem neuesten Jahresbericht des WordPress-Sicherheitsspezialisten Patchstack wurden 2025 11.334 neue Schwachstellen registriert, davon 91% in Plugins, 9% in Themes und nur sechs im WordPress Core. Und Angreifer sind schnell: Rund die Hälfte der kritischen Schwachstellen wird innerhalb von 24 Stunden nach Bekanntwerden ausgenutzt. Ein veraltetes Plugin ist einer der häufigsten Einstiegspunkte für Angreifer, und je länger ein Update wartet, desto länger bleibt eine Website ungeschützt.

WordPress-Updates sind unerlässlich, um eine Website sicher zu halten, doch sie sind auch eine der größten Sorgen für Webagenturen. Wir haben Sébastien Cavaillé, Product Marketing Manager bei OVHcloud, gebeten, zu erklären, wie Smart Automatic Updates dieses Dilemma lösen soll.

Was macht ein Update gültig?

Drei Bedingungen müssen erf�üllt sein:

Die HTTP-Statuscodes sind identisch. Wenn eine Seite, die früher funktionierte, jetzt einen Fehler ausgibt, wird das Update blockiert.

Die Screenshots stimmen überein, mit einer kleinen Toleranz für visuelle Unterschiede.

Jedes Theme und jedes Plugin-Update wurde ohne Fehler installiert.

Der visuelle Vergleich ist von Natur aus sehr streng. Ein Pixel gilt als anders, sobald sich einer seiner Rot-, Grün- oder Blauwerte um auch nur eine Einheit ändert. Es gibt überhaupt keine Farbabweichung. Was wir tolerieren, ist ein kleiner Anteil an veränderten Pixeln: bis zu 5% der Seite. Die Schwelle misst, wie viel der Seite sich geändert hat, nicht wie viel sich jedes Pixel geändert hat.

Vor jedem Screenshot warten wir auch ein paar Sekunden, damit Ladeanimationen und ähnliche Effekte fertig werden.

Wie vermeiden Sie Fehlalarme?

Viele Webseiten haben Karussells, Animationen oder Inhalte, die sich ständig ändern. Das war eines der interessantesten Probleme, die wir lösen mussten. In den allerersten Tests waren wir überrascht, wie viele Updates als Fehler markiert wurden, obwohl nichts kaputt aussah, als wir die Seiten manuell überprüften. Als wir die Screenshots untersuchten, waren die Übeltäter fast immer die gleichen: Homepage-Slider, die zum nächsten Bild gewechselt hatten, Countdown-Timer auf Event-Websites, „neueste Beiträge“-Widgets oder eingebettete Social-Media-Feeds, die zwischen zwei Aufnahmen aktualisiert wurden. Die Updates waren in Ordnung; die Seiten waren einfach lebendig.

Die Lösung bestand darin, einige Screenshots jeder Seite mit ein paar Sekunden Abstand zu machen. Ändert sich die Seite zwischen zwei Screenshots von selbst, kennzeichnet das System sie als dynamisch und schließt sie vom visuellen Vergleich aus. Diese Seiten werden jedoch nicht unbeachtet gelassen: Ihre HTTP-Statuscodes werden immer noch verglichen, sodass eine dynamische Seite, die einen Fehler zurückgibt, das Update weiterhin blockiert. Nachdem wir diesen Schritt hinzugefügt hatten, gingen die Fehlalarme drastisch zurück und wir konnten wieder auf den visuellen Vergleich vertrauen.

Wie weit reicht die Analyse?

Wir haben uns auf das konzentriert, was am wichtigsten ist: die Seiten, die Ihre Besucher tatsächlich sehen. In der Praxis deckt dies den Core der meisten Websites ab: die Homepage, die Hauptbereiche und die wichtigsten Seiten, die Besucher durchsuchen.

Seiten, die auch indirekt nicht von der Homepage aus erreicht werden können, sind nicht Teil der Analyse. Das ist beabsichtigt: Wenn kein Link zu einer Seite führt, können Besucher auch nicht durch das Durchsuchen der Website darauf gelangen, also ist es nicht der Ort, an dem ein fehlerhaftes Update sie betreffen würde.

Die gleiche Logik gilt für Bereiche hinter einem Login, wie Kundenkonten oder das Admin-Dashboard. Jede Website behandelt die Authentifizierung auf ihre eigene Weise, daher haben wir uns entschieden, uns auf die öffentlich zugänglichen Seiten zu konzentrieren, auf denen wir zuverlässige, konsistente Prüfungen in großem Maßstab durchführen können.

Die Idee ist nicht, die Expertise einer Agentur zu ersetzen, sondern die sich wiederholenden Prüfungen, die sie ansonsten von Hand, Website für Website durchführen würde, zu übernehmen. Dadurch wird Zeit für die Arbeit frei, die nur sie erledigen können.

Wenn ein Test bestanden oder nicht bestanden wird

Was passiert, wenn die Validierung fehlschlägt?

Auf der Live-Site passiert nichts, und genau das ist der Sinn der Sache. Wenn ein Kriterium nicht erfüllt ist, werden die Aktualisierungen nicht angewendet. Die Website läuft genau wie zuvor.

Der Kunde erhält dann eine E-Mail, in der die Gründe für die fehlgeschlagene Validierung erläutert werden. Es gibt vier mögliche Ursachen:

Plugins oder Themes konnten auf der Testseite nicht vollständig aktualisiert werden.

Die Homepage gab einen 4xx-Fehler zurück oder war nicht erreichbar, daher konnte der Test nicht durchgeführt werden.

Die HTTP-Antworten unterscheiden sich zwischen der ursprünglichen Website und dem Klon.

Die Screenshots unterscheiden sich.

Die E-Mail enthält auch einen Link zur kopierten Website, auf der die Aktualisierungen vorgenommen wurden. Die Agentur kann das Problem sehen, es direkt auf dem Klon beheben und dann selbst das Produktionsupdate auslösen, sobald alles in Ordnung ist.

Wir waren uns in dieser Sache sicher: Die Automatisierung übernimmt die wiederkehrenden Aufgaben, aber sie trifft niemals eine risikoreiche Entscheidung im Namen der Agentur. Im Zweifelsfall bleibt ein Mensch die Kontrolle.

Wie wird ein validiertes Update live geschaltet?

Nach der Validierung wird das Update kurz darauf in die Produktion überführt und der Kunde wird benachrichtigt.

Es gibt keine automatische Rückgängigmachung, da das Update bereits vor dem Go-Live getestet wurde. Sollte dennoch ein Problem auftreten, kann der Kunde mit einem Klick im OVHcloud Kundencenter ein Backup wiederherstellen. Backups werden standortweise und nicht für den gesamten Hosting-Plan erstellt, so dass eine Agentur die Website eines Kunden wiederherstellen kann, ohne andere zu berühren.

Kann ich Plugins von Updates ausschließen?

Nein, und es ist eine bewusste Entscheidung. Wenn jemand ein Plugin ausschließen möchte, dann liegt das meistens daran, dass er befürchtet, dass ein Update die Seite kaputt macht. Sicherzustellen, dass es nicht kaputt geht, ist genau unsere Aufgabe.

Einige Fälle erfordern eine besondere Behandlung, die wir übernehmen. Nehmen Sie WooCommerce: Wenn eine Website sowohl WooCommerce als auch eine Premium-WooCommerce-Erweiterung verwendet, deren Lizenz abgelaufen ist, erhält die Premium-Erweiterung keine Updates mehr. Die Aktualisierung von WooCommerce allein würde dann das Risiko bergen, dass die Seite kaputt geht, da eine aktuelle Version von WooCommerce nicht mit einer veralteten Version der Erweiterung kompatibel ist. In dieser Situation aktualisieren wir WooCommerce nicht. Wenn Smart Automatic Updates weitere Fälle wie diesen aufdeckt, kümmern wir uns auch darum.

Was ist mit Premium-Plugins und Themes?

Die Regel ist einfach: Wenn Sie in Ihrem WordPress-Admin-Dashboard ein Plugin oder Thema auf „Aktualisieren“ klicken können, aktualisieren wir es. Wenn Sie das nicht können, zum Beispiel, weil eine Lizenz abgelaufen ist, dann auch wir nicht. In diesem Fall informieren wir den Kunden in seinem OVHcloud-Kundenportal darüber, dass das Plugin aktualisiert werden muss, damit die Aktualisierung nicht übersehen wird.

Was ändert sich für Agenturen?

Ich würde drei Dinge sagen.

Erstens: Sicherheit. Updates häufen sich nicht mehr, weil niemand Zeit hatte, sie zu überprüfen. Jede Website wird regelmäßig aktualisiert, wodurch sich die Zeit verkürzt, in der eine bekannte Schwachstelle offen bleibt.

Zweitens: Sorgenfreiheit. Die Agentur muss sich nicht mehr fragen, ob ein Update eine Website kaputt macht. Entweder wurde das Update validiert und angewendet, oder die Produktion blieb unberührt und man wurde genau darüber informiert, warum das so ist. Und wenn etwas schief geht, kann jeder Kunde seine Website mit einem Klick wiederherstellen, ohne die anderen zu beeinflussen.

Drittens: Zeitersparnis. Eine Agentur teilte uns mit, dass die Wartung ihrer Websites bis zu 30 % ihrer Zeit in Anspruch nimmt. Smart Automatic Updates übernimmt die wiederholten Prüfungen, so dass Agenturen mehr Zeit für die Dinge haben, die ihren Kunden den größten Nutzen bringen.

Smart Automatic Updates ist in allen unseren Managed Hosting for WordPress-Plänen enthalten, sodass jedes WordPress-Update getestet wird, bevor es auf die Websites Ihrer Kunden gelangt. Erfahren Sie mehr darüber, wie wir Agenturen und Freelancer bei der Verwaltung ihrer WordPress-Websites unterstützen, oder lesen Sie, warum wir Managed WordPress-Hosting auf diese Weise entwickelt haben.