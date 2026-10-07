Zurück

🎙️ Tranches de Tech #31 – Ist die IT ein Königreich der Katzen?

Stéphane Philippart1 Minuten Lesezeit
,
🎙️ Tranches de Tech #31 – Ist die IT ein Königreich der Katzen?

👤 Gast: Léonore DES PLAS

🗓️ Datum der Aufzeichnung: 25. September 2026

🎧 Link zur Folge

👤 Vorstellung von Léonore – ⏱️ 1″00

📣 Die News des Sommers – ⏱️ 15″25

Mehrere Beiträge im JetBrains-Blog nehmen Tools zur Token-Optimierung kritisch unter die Lupe:

NVIDIA übernimmt Hugging Face für 12,93 Milliarden US-Dollar:

https://tech-insider.org/fr/nvidia-rachat-hugging-face-2026/

📰 Tech-News

🤖 Künstliche Intelligenz – ⏱️ 24″24

Jev-Modell

https://docs.typesafe.ai/introduction

Claude Opus 5.5 ist da

https://www.anthropic.com/claude-opus-5-5

Einführung von GPT‑6 Sol und Luna

https://openai.com/index/introducing-gpt-6-sol-and-luna/

Neue OVHcloud Modelle

https://www.ovhcloud.com/en/public-cloud/ai-endpoints/catalog/

👩‍💻 Entwicklung – ⏱️ 39″16

Java 27 ist verfügbar

🏗️ Infra as Code/Infrastruktur – ⏱️ 44″35

OVHcloud Terraform Provider v2.21.0

https://github.com/ovh/terraform-provider-ovh/releases/tag/v2.20.0

OVHcloud Pulumi Provider v2.21.0

https://github.com/ovh/pulumi-ovh/releases/tag/v2.21.0

OVHcloud CLI v0.15.0

☁️ Cloud – ⏱️ 47″28

Microcks auf OVHcloud

OVHcloud File Storage mit Manila CSI (RWX) auf Kubernetes-Clustern (MKS)

https://blog.ovhcloud.com/en/posts/manila-csi-ovhcloud-file-storage/

📦 Container und Orchestrierung – ⏱️ 52″20

Visuelle Erläuterung zum Kubernetes 1.37-Changelog

https://dev.to/aurelievache/understanding-kubernetes-part-63-kubernetes-137-changelog-713

Sofka – K9s Ersatz in Rust?

https://github.com/nklmilojevic/sofka

Mein Samstagnachmittag mit Cilium von OVH

https://blog.littlejo.link/cilium/ovh/intro/

🔐 Sicherheit – ⏱️ 1h01″19

OVHcloud Secret Manager + External Secrets Operator: Kubernetes-Secrets verwalten

https://une-tasse-de.cafe/expresso/ovh-secret-manager-eso/

🧰 Sonstiges

Mise, der ultimative Paketmanager?

🎤 Konferenzen/Meetups – ⏱️ 1h04″59

Liste der Konferenzen und offenen CFPs

https://developers.events/

OVHcloud AI Summit

https://summit.ovhcloud.com/en/

Offener Brief der Konferenzen für ihr Überleben

https://lettreouverte.afup.org/

👋 Fazit – ⏱️ 1h13″46

Schlusswort von Léonore

💡 Alle weiteren Folgen finden Sie hier: https://smartlink.ausha.co/tranches-de-tech 

Teilen auf: