🎙️ Tranches de Tech #31 – Ist die IT ein Königreich der Katzen?
👤 Gast: Léonore DES PLAS
- Bluesky: @hanatori.bsky.social
- LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/leonoredesplas
🗓️ Datum der Aufzeichnung: 25. September 2026
👤 Vorstellung von Léonore – ⏱️ 1″00
📣 Die News des Sommers – ⏱️ 15″25
Mehrere Beiträge im JetBrains-Blog nehmen Tools zur Token-Optimierung kritisch unter die Lupe:
- https://blog.jetbrains.com/ai/2026/07/speak-to-ai-agents-like-cavemen-tosave-tokens/#finding-1-the-saving-is-about-85-not-65
- https://blog.jetbrains.com/ai/2026/07/rtk-claude-code-token-savings/
- https://blog.jetbrains.com/ai/2026/07/ponytail-skill-claude-tested/#verdict
NVIDIA übernimmt Hugging Face für 12,93 Milliarden US-Dollar:
https://tech-insider.org/fr/nvidia-rachat-hugging-face-2026/
📰 Tech-News
🤖 Künstliche Intelligenz – ⏱️ 24″24
Jev-Modell
https://docs.typesafe.ai/introduction
Claude Opus 5.5 ist da
https://www.anthropic.com/claude-opus-5-5
Einführung von GPT‑6 Sol und Luna
https://openai.com/index/introducing-gpt-6-sol-and-luna/
Neue OVHcloud Modelle
https://www.ovhcloud.com/en/public-cloud/ai-endpoints/catalog/
👩💻 Entwicklung – ⏱️ 39″16
Java 27 ist verfügbar
- https://blogs.oracle.com/java/the-arrival-of-java-27?source=:so:tw:or:awr:jav:::&SC=:so:tw:or:awr:jav:::&pcode=
- https://www.youtube.com/watch?v=4V2jooUo8O0
🏗️ Infra as Code/Infrastruktur – ⏱️ 44″35
OVHcloud Terraform Provider v2.21.0
https://github.com/ovh/terraform-provider-ovh/releases/tag/v2.20.0
OVHcloud Pulumi Provider v2.21.0
https://github.com/ovh/pulumi-ovh/releases/tag/v2.21.0
OVHcloud CLI v0.15.0
☁️ Cloud – ⏱️ 47″28
Microcks auf OVHcloud
- https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:share:7497555915366236160/
- https://blog.ovhcloud.com/en/posts/deploy-microcks-ovhcloud-mks/
OVHcloud File Storage mit Manila CSI (RWX) auf Kubernetes-Clustern (MKS)
https://blog.ovhcloud.com/en/posts/manila-csi-ovhcloud-file-storage/
📦 Container und Orchestrierung – ⏱️ 52″20
Visuelle Erläuterung zum Kubernetes 1.37-Changelog
https://dev.to/aurelievache/understanding-kubernetes-part-63-kubernetes-137-changelog-713
Sofka – K9s Ersatz in Rust?
https://github.com/nklmilojevic/sofka
Mein Samstagnachmittag mit Cilium von OVH
https://blog.littlejo.link/cilium/ovh/intro/
🔐 Sicherheit – ⏱️ 1h01″19
OVHcloud Secret Manager + External Secrets Operator: Kubernetes-Secrets verwalten
https://une-tasse-de.cafe/expresso/ovh-secret-manager-eso/
🧰 Sonstiges
Mise, der ultimative Paketmanager?
- https://mise.jdx.dev/
- https://www.jugsummercamp.org/edition/17/presentations/cmnhkisyc00ih01oemafnspdj
🎤 Konferenzen/Meetups – ⏱️ 1h04″59
Liste der Konferenzen und offenen CFPs
OVHcloud AI Summit
https://summit.ovhcloud.com/en/
Offener Brief der Konferenzen für ihr Überleben
https://lettreouverte.afup.org/
👋 Fazit – ⏱️ 1h13″46
Schlusswort von Léonore
- https://discord.gg/ovhcloud
- https://www.twitch.tv/ovhcloud_com
- https://www.youtube.com/playlist?list=PL0DynEzr_sE4c4cAv9K_qXJNnDFtUE0v5
💡 Alle weiteren Folgen finden Sie hier: https://smartlink.ausha.co/tranches-de-tech