Volle Cloud-Agilität? Volle regulatorische Sicherheit? Ja und ja – und jetzt auch offiziell qualifiziert.

Mit Sicherheit und Souveränität als Fundament hat die SNC Cloud Platform, das Public-Cloud-ähnliche Angebot von OVHcloud, die SecNumCloud-Qualifizierung der französischen Behörde für Cybersicherhei namens ANSSI erhalten. SecNumCloud gilt als der anspruchsvollste Vertrauensrahmen für Cloud-Dienste.

Damit verfügt OVHcloud über seine dritte SecNumCloud-qualifizierte Umgebung. Sensible oder regulierte Workloads können nun mit der Agilität der Public Cloud in einem souveränen, behördlich anerkannten Rahmen betrieben werden. Ab heute profitieren unsere Kund:innen von allen Grundwerten, für die OVHcloud steht, kombiniert mit einer qualifizierten Umgebung auf höchstem Sicherheitsniveau.

Was die SecNumCloud-Qualifizierung eigentlich prüft

SecNumCloud ist kein Abzeichen, das man einfach beantragt und erhält. Dahinter steht ein umfassendes Audit durch einen unabhängigen Prüfer unter der Aufsicht der ANSSI. Es umfasst fast 1.200 Anforderungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette: Infrastruktur, Betrieb, Governance, Organisation und Sicherheit. Ein qualifizierter Anbieter muss Schutz vor extraterritorialem Datenzugriff, betriebliche Autonomie, Infrastruktur und Betrieb innerhalb der EU sowie starke Isolations- und Cybersicherheitsmechanismen nachweisen – und nicht nur versprechen.

Die SNC Cloud Platform ist nach Bare Metal Pod und VMware on OVHcloud die dritte Qualifizierung von OVHcloud. Gemeinsam decken sie nun ein breites Spektrum an Use Cases ab – von vollständig isolierten dedizierten Umgebungen bis hin zum flexibleren Self-Service-Modell, auf dem die SNC Cloud Platform basiert.

Souveränität ist hier mehr als ein Marketingversprechen: Die SNC Cloud Platform steht für vollständige technologische Unabhängigkeit, die auf dem europäischen Markt einzigartig ist. Von eigenen, selbst konzipierten Rechenzentren über intern entwickelte und montierte Server und eine der besten Kühltechnologien der Welt bis hin zu einem Software-Stack auf Open-Source-Basis: OVHcloud beherrscht die komplette Cloud-Wertschöpfungskette und hebt sie auf das höchste Cybersicherheitsniveau.

Warum das gerade jetzt wichtig ist

Der Zeitpunkt dieser neuen Qualifikation ist kein Zufall. Artikel 31 des französischen Gesetzes Nr. 2024-449 und die zugehörige Verordnung vom 14. April 2026 schreiben für sensible Daten des französischen Staates und seiner Betreiber eine zertifizierte Cloud vor. Sicherheit und Datenkontrolle sind zu entscheidenden Faktoren geworden. Derselbe Druck erfasst zunehmend auch regulierte Branchen wie Gesundheitswesen, Finanzwesen, Industrie und Energie. Dort müssen Anbieter immer öfter belegen, dass sie die Daten ihrer Kund:innen schützen können, statt es nur zu behaupten.

Was die SNC Cloud Platform bietet

Die SNC Cloud Platform fühlt sich an wie eine Public Cloud: On-Demand-Services, ein Self-Service-Portal und eine API, nutzungsbasierte Abrechnung sowie automatisierte Deployments per Infrastructure as Code. Der Unterschied liegt im Fundament. Die Plattform basiert auf offenen APIs und Open-Source-Standards. Das erleichtert die Integration in Ihre bestehenden Umgebungen und sorgt für Reversibilität, falls Sie Ihre Daten einmal migrieren möchten. Aktuell umfasst das Angebot virtuelle Maschinen, Block Storage, S3-kompatiblen Object Storage, ein sicheres privates Netzwerk sowie Mandanten- und Zugriffsverwaltung. Container, Managed Databases und AI-Services sind im Zuge des Katalogausbaus geplant.

Zeitplan der allgemeinen Verfügbarkeit

Allgemeine Verfügbarkeit GRA-SNC-Region: jetzt verfügbar

Allgemeine Verfügbarkeit SBG-SNC-Region: Anfang November

Allgemeine Verfügbarkeit RBX-SNC-Region: Januar

Metal Instances und VMs auf dedizierten Hosts: Ende November

GPU-Instanzen: Ende Februar

Ausblick

OVHcloud führt die SNC Cloud Platform nun in seinen europäischen Public-Cloud-Regionen ein. Als Nächstes folgen Italien, Deutschland und Polen – jeweils angepasst an die nationalen Anforderungen. Octave Klaba, Gründer und CEO von OVHcloud, bringt es auf den Punkt: „AI erhöht den Bedarf an vertrauenswürdiger Infrastruktur und Europa braucht Technologie, die es selbst kontrollieren kann. Genau das bauen wir bei OVHcloud auf – mit einer qualifizierten Public Cloud mit nutzungsbasierter Abrechnung. Nach Frankreich bringen wir diese Plattform in alle unsere europäischen Regionen.“

Sie möchten sehen, wie eine SecNumCloud-qualifizierte Public Cloud in der Praxis aussieht? Entdecken Sie die SNC Cloud Platform und finden Sie heraus, wie sie zu Ihren sensiblen Workloads passt.