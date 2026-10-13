Nie udało Ci się śledzić bloga we wrześniu? To podsumowanie bloga OVHcloud zbiera najważniejsze tematy: stanowisko OVHcloud w sprawie AI Gigafactory, suwerenną AI na World Summit AI, nową odsłonę bloga w ośmiu językach oraz dwa artykuły techniczne – od sieci w VMware Cloud Foundation po mockowanie API w Kubernetes. Przejrzyj poniższe sekcje lub przejdź od razu do artykułów, które Cię interesują.

Temat miesiąca: suwerenna AI

We wrześniu dwa artykuły podejmują ten sam temat z różnych perspektyw.

AI Gigafactory: model biznesowy, którego (jeszcze) brak

Czy OVHcloud dołączy do konsorcjum AI Gigafactory? Octave Klaba odpowiada liczbami. Pod wieloma względami projekt jest zgodny ze strategią Step Ahead, ale trzy elementy do niej nie pasują: projekt ograniczony do jednego kraju, architektura skupiona w jednej lokalizacji i zamówienie publiczne niewspółmierne do skali inwestycji. Obiecane 200 mln EUR w ciągu pięciu lat, czyli 40 mln EUR rocznie, pokrywa zaledwie 10–15% potrzebnych przychodów, ponieważ do osiągnięcia zerowej marży potrzeba od 300 do 400 mln EUR rocznie. Udział byłby możliwy jedynie w ramach nowego konsorcjum największych użytkowników GPU. Decyzja jeszcze nie zapadła, ale Europa potrzebuje suwerennej sztucznej inteligencji, a OVHcloud będzie ją rozwijać niezależnie od wyniku. Przeczytaj pełną argumentację Octave’a Klaby.

World Summit AI: fundamenty suwerennej AI

Artykuł zapowiadał udział OVHcloud w World Summit AI w Amsterdamie (7–8 października), gdzie Olivier Debeugny, założyciel i CEO OVHai LLM, miał wystąpić podczas sesji The Building Blocks of Sovereign AI. Sesja miała dotyczyć elementów suwerennej infrastruktury AI: mocy obliczeniowej, danych, modeli i ram prawnych. Miała też pokazać, które z nich europejskie organizacje mogą już dziś kontrolować, a których wciąż brakuje. Zespół Oliviera, wywodzący się z Dragon LLM, należy do OVHcloud od wiosny 2026 roku. Dowiedz się, dlaczego suwerenna AI jest dziś tak ważna .

Nowy blog i artykuły techniczne

Nowa odsłona bloga w ośmiu językach

Blog wrócił po wakacjach w nowej odsłonie, z nawigacją według tematów. Po raz pierwszy jest dostępny po polsku, a także po niemiecku, hiszpańsku, włosku, niderlandzku i portugalsku, obok angielskiego i francuskiego. Nowa odsłona zbiega się z początkiem roku fiskalnego OVHcloud 2027. Na blogu pojawi się jeszcze więcej treści o europejskiej suwerenności, AI i technicznych aspektach naszej infrastruktury. Sprawdź, co się zmieniło, a co pozostało bez zmian .

VCF 9.1: samoobsługowa sieć dzięki VPC

Jak zespół aplikacyjny może utworzyć własną odizolowaną sieć bez wysyłania zgłoszenia? Dzięki Virtual Private Cloud w VMware Cloud Foundation 9 wystarczy kilka kliknięć w vCenter lub wywołanie API. Rémy Vandepoel i Hugo Allabert omawiają podsieci, bramy Transit Gateway i nowości w VCF 9.1, w tym Virtual Network Appliance. Wprowadza ona do modelu rozproszonego zaawansowany NAT, DHCP i równoważenie obciążenia za pomocą Avi Load Balancer. VPC nie zastępuje dotychczasowych narzędzi sieciowych, tylko je uzupełnia. To pierwszy z cyklu trzech artykułów. Kolejne będą poświęcone pamięci masowej i zasobom obliczeniowym. Poznaj nowości sieciowe w VCF 9.1 .

Microcks w MKS: mocki API w Twoim klastrze

Twoja usługa jest gotowa, ale API, od którego zależy, jeszcze nie? Microcks, narzędzie open source i projekt CNCF, tworzy mocki na podstawie specyfikacji API. Aurélie Vache, Developer Advocate w OVHcloud, krok po kroku wdraża je w klastrze Managed Kubernetes Service z trzema węzłami. Udostępnia je za pomocą Kubernetes Gateway API, Envoy Gateway oraz Public Cloud Load Balancer. Certyfikatami TLS zarządza cert-manager. W środowisku produkcyjnym warto rozważyć pakiet Standard zamiast bezpłatnego pakietu Free, a także Managed Databases dla PostgreSQL i MongoDB. Całość zajmie mniej niż 30 minut. Przejdź przez tutorial Microcks .

Wieści od Developer Advocates

We wrześniu zespół Developer Advocate często występował na scenie. Stéphane Philippart, Developer Advocate w OVHcloud, mówił o Dev Containers na JUG Summer Camp w La Rochelle. Aurélie wygłosiła prelekcję o obrazach kontenerów na Code Europe w Warszawie. Jako ambasadorka Docker reprezentowała też zespół na Docker Captain Summit w Cancún 28 i 29 września. Wpis zapowiadał również pracowity październik, od konferencji WAX w Marsylii po Codemotion w Mediolanie. Zajrzyj do miesięcznego przeglądu zespołu .

Do następnego podsumowania bloga OVHcloud