Nowy sezon, nowa odsłona bloga

Lato dobiega końca i czas wracać do pracy, szkoły i codzienności. Być może śledzisz nasz blog od lat, a może zaglądasz tu po raz pierwszy - cieszymy się, że jesteś z nami!

Jeśli dotychczas czytałeś blog po angielsku lub francusku, z pewnością zauważyłeś, że strona wygląda inaczej niż jeszcze miesiąc temu. Odświeżyliśmy jej layout i sposób nawigacji. Jeśli czytasz nas po niemiecku, hiszpańsku, włosku, niderlandzku, polsku lub portugalsku, mamy dobrą wiadomość - blog jest teraz dostępny również w Twoim języku. Niezależnie od wersji językowej idea pozostaje ta sama. Pracownicy OVHcloud i eksperci z całego świata piszą o tym, co tworzą, wdrażają i czego uczą się w swojej pracy.

W centrum naszego bloga zawsze są ludzie. Jak mówi Octave Klaba, założyciel OVHcloud: „Oferujemy otwartą chmurę tworzoną przez ludzi - odwracalną i interoperacyjną. Jest to alternatywa dla dominujących modeli, której podstawą są przejrzyste zasady i odpowiedzialność. Chcemy rozwijać innowacje tak, aby każdy mógł czerpać z nich korzyści.”

Na blogu wykraczamy poza czysto techniczny opis naszych rozwiązań. Publikujemy opinie ekspertów, prognozy rynkowe, informacje o nowych produktach i ważnych wydarzeniach, relacje ze spotkań branżowych oraz materiały autorów z całego świata, którzy dzielą się swoją wiedzą, przemyśleniami i doświadczeniami. Blog w nowej odsłonie ułatwia znalezienie interesujących treści i zapewnia większy komfort czytania.

Co znajdziesz na blogu

Treści są uporządkowane tematycznie, więc możesz od razu przejść do interesującej Cię kategorii. Znajdziesz tu analizy techniczne, aktualności produktowe, artykuły o suwerenności, relacje z wydarzeń i wiele innych materiałów. Blog jest dostępny w ośmiu językach. Możesz również skorzystać z kanału RSS, jeśli chcesz otrzymywać nowe wpisy na bieżąco.

Nowy rok fiskalny

Blog w nowej odsłonie udostępniamy wraz z początkiem roku fiskalnego OVHcloud 2027 (FY27). W kolejnych miesiącach dużo uwagi poświęcimy tematom szczególnie ważnym dla OVHcloud: europejskiej suwerenności, AI i technicznym aspektom naszej infrastruktury. Na odświeżonym blogu Kimsufi znajdziesz z kolei więcej materiałów o hostingu w przystępnych cenach.

Nowy rok - nowe wyzwania

Ostatnie ważne wydarzenia pokazują kierunek naszych działań. SNC Cloud Platform właśnie uzyskała kwalifikację SecNumCloud przyznawaną przez ANSSI, francuską krajową agencję cyberbezpieczeństwa. To już trzecie rozwiązanie OVHcloud, po VMware on OVHcloud i Bare Metal Pod, z tą kwalifikacją. Platforma zostanie uruchomiona również we Włoszech, w Niemczech i Polsce. W każdym z tych krajów wdrożenie będzie dostosowane do lokalnych wymogów bezpieczeństwa.

OVHcloud wspólnie z francuską firmą Plakar, specjalizującą się w technologiach open source, wprowadza natywną funkcję backupu w Public Cloud. Klienci zachowują kontrolę nad kluczami, a kopie zapasowe są przechowywane w Europie. Jak mówi Yaniv Fdida, Chief Product & Technology Officer OVHcloud: „Backup jest podstawową funkcją chmury, podobnie jak compute czy networking. Dlatego udostępniamy go bezpośrednio w Public Cloud, zgodnie z naszymi zasadami otwartości i odwracalności”.

Co przed nami

W tym roku zmienia się formuła naszego najważniejszego wydarzenia. OVHcloud Summit powraca jako OVHcloud AI Summit - z nową identyfikacją, w nowym miejscu i z nową wizją. Spotykamy się 19 listopada 2026 roku w Carrousel du Louvre w Paryżu. Zachęcamy więc do śledzenia bloga w kolejnych miesiącach.

Nowa odsłona bloga, ten sam zespół i wiele interesujących tematów, które będziemy poruszać przez cały rok. Cieszymy się, że jesteś z nami. Zapraszamy do lektury!