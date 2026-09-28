World Summit AI 2026: OVHcloud stawia na suwerenną AI

World Summit AI 2026 rozpocznie się 7 października w Amsterdamie. Podczas tegorocznej, dziesiątej edycji wydarzenia po raz pierwszy w programie znajdzie się odrębna ścieżka tematyczna poświęcona suwerennej sztucznej inteligencji. OVHcloud będzie reprezentować Olivier Debeugny, założyciel i CEO OVHai LLM, który wystąpi podczas sesji The Building Blocks of Sovereign AI. Przez dwa dni ponad 10 000 uczestników będzie dyskutować o suwerennej sztucznej inteligencji, która przestała być jedynie tematem rozważań strategicznych, a stała się przedmiotem konkretnych projektów wdrożeniowych. W artykule przedstawiamy program tegorocznego wydarzenia, zapowiadamy wystąpienie Oliviera Debeugny'ego i wyjaśniamy, dlaczego suwerenność AI stała jest jednym z najważniejszych tematów w Europie.

World Summit AI 2026 w liczbach

World Summit AI odbył się po raz pierwszy w Amsterdamie w 2017 roku i od tego czasu stał się jednym z największych wydarzeń poświęconych sztucznej inteligencji. Organizatorzy tegorocznej edycji zapowiadają ponad 300 prelegentów, ponad 100 wystawców i 10 ścieżek tematycznych. World Summit AI jest także najważniejszym wydarzeniem World AI Week. Od 5 do 9 października w całym Amsterdamie odbędzie się w jego ramach ponad 100 spotkań i konferencji dotyczących AI.

Program imprezy uwzględnia różne etapy wdrażania i wykorzystania AI w przedsiębiorstwach. Ścieżka Adopt AI skupia się na zastosowaniach sztucznej inteligencji w dużych organizacjach, Pathfounders łączy startupy z inwestorami, a AI Labs umożliwia zespołom badawczym prezentację swoich prac.

Z kolei ścieżka Sovereign AI ma umożliwić przedstawicielom administracji publicznej, przedsiębiorstw i branży technologicznej dyskusję o tym, jak państwa, regiony i poszczególne sektory gospodarki budują suwerenność w obszarze AI. Rozmowy skupią się na praktycznych aspektach tego zagadnienia. W tę tematykę naturalnie wpisuje się wystąpienie Oliviera Debeugny'ego.

Kilka słów o prelegencie

Olivier Debeugny założył w 2011 roku firmę Lingua Custodia, której celem była budowa modeli AI dla sektora finansowego. Firma zmieniła później nazwę na Dragon LLM, zwyciężyła w konkursie Large AI Grand Challenge organizowanym przez Komisję Europejską i wytrenowała własne modele bazowe na superkomputerach EuroHPC. W marcu 2026 roku OVHcloud ogłosiła przejęcie Dragon LLM oraz utworzenie laboratorium AI zajmującego się trenowaniem i dostrajaniem suwerennych dużych modeli językowych. W kwietniu 2026 roku Dragon LLM przekształciła się w OVHai LLM, spółkę zależną OVHcloud. Jej zespół należy do nielicznych w Europie, które potrafią budować zarówno modele bazowe, jak i modele wyspecjalizowane w konkretnych dziedzinach. Obecnie zespół rozwija nowe usługi generatywnej AI do przetwarzania danych wrażliwych, które można uruchamiać w chmurze lub on premises.

Podczas sesji The Building Blocks of Sovereign AI Olivier Debeugny podzieli się swoim doświadczeniem. Omówi warunki niezbędne do zachowania kontroli nad systemami AI, skupiając się na poszczególnych elementach suwerennej infrastruktury: mocy obliczeniowej, lokalizacji danych i zasadach zarządzania nimi, modelach oraz ramach prawnych. W tym kontekście wyjaśni, nad którymi z tych elementów europejskie organizacje mogą już dziś sprawować pełną kontrolę, które mogą pozyskiwać od lokalnych dostawców, a jakich rozwiązań wciąż brakuje.