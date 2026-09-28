World Summit AI 2026: OVHcloud stawia na suwerenną AI
World Summit AI 2026 rozpocznie się 7 października w Amsterdamie. Podczas tegorocznej, dziesiątej edycji wydarzenia po raz pierwszy w programie znajdzie się odrębna ścieżka tematyczna poświęcona suwerennej sztucznej inteligencji. OVHcloud będzie reprezentować Olivier Debeugny, założyciel i CEO OVHai LLM, który wystąpi podczas sesji The Building Blocks of Sovereign AI. Przez dwa dni ponad 10 000 uczestników będzie dyskutować o suwerennej sztucznej inteligencji, która przestała być jedynie tematem rozważań strategicznych, a stała się przedmiotem konkretnych projektów wdrożeniowych. W artykule przedstawiamy program tegorocznego wydarzenia, zapowiadamy wystąpienie Oliviera Debeugny'ego i wyjaśniamy, dlaczego suwerenność AI stała jest jednym z najważniejszych tematów w Europie.
World Summit AI 2026 w liczbach
World Summit AI odbył się po raz pierwszy w Amsterdamie w 2017 roku i od tego czasu stał się jednym z największych wydarzeń poświęconych sztucznej inteligencji. Organizatorzy tegorocznej edycji zapowiadają ponad 300 prelegentów, ponad 100 wystawców i 10 ścieżek tematycznych. World Summit AI jest także najważniejszym wydarzeniem World AI Week. Od 5 do 9 października w całym Amsterdamie odbędzie się w jego ramach ponad 100 spotkań i konferencji dotyczących AI.
Program imprezy uwzględnia różne etapy wdrażania i wykorzystania AI w przedsiębiorstwach. Ścieżka Adopt AI skupia się na zastosowaniach sztucznej inteligencji w dużych organizacjach, Pathfounders łączy startupy z inwestorami, a AI Labs umożliwia zespołom badawczym prezentację swoich prac.
Z kolei ścieżka Sovereign AI ma umożliwić przedstawicielom administracji publicznej, przedsiębiorstw i branży technologicznej dyskusję o tym, jak państwa, regiony i poszczególne sektory gospodarki budują suwerenność w obszarze AI. Rozmowy skupią się na praktycznych aspektach tego zagadnienia. W tę tematykę naturalnie wpisuje się wystąpienie Oliviera Debeugny'ego.
Kilka słów o prelegencie
Olivier Debeugny założył w 2011 roku firmę Lingua Custodia, której celem była budowa modeli AI dla sektora finansowego. Firma zmieniła później nazwę na Dragon LLM, zwyciężyła w konkursie Large AI Grand Challenge organizowanym przez Komisję Europejską i wytrenowała własne modele bazowe na superkomputerach EuroHPC. W marcu 2026 roku OVHcloud ogłosiła przejęcie Dragon LLM oraz utworzenie laboratorium AI zajmującego się trenowaniem i dostrajaniem suwerennych dużych modeli językowych. W kwietniu 2026 roku Dragon LLM przekształciła się w OVHai LLM, spółkę zależną OVHcloud. Jej zespół należy do nielicznych w Europie, które potrafią budować zarówno modele bazowe, jak i modele wyspecjalizowane w konkretnych dziedzinach. Obecnie zespół rozwija nowe usługi generatywnej AI do przetwarzania danych wrażliwych, które można uruchamiać w chmurze lub on premises.
Podczas sesji The Building Blocks of Sovereign AI Olivier Debeugny podzieli się swoim doświadczeniem. Omówi warunki niezbędne do zachowania kontroli nad systemami AI, skupiając się na poszczególnych elementach suwerennej infrastruktury: mocy obliczeniowej, lokalizacji danych i zasadach zarządzania nimi, modelach oraz ramach prawnych. W tym kontekście wyjaśni, nad którymi z tych elementów europejskie organizacje mogą już dziś sprawować pełną kontrolę, które mogą pozyskiwać od lokalnych dostawców, a jakich rozwiązań wciąż brakuje.
Dlaczego suwerenna AI jest dziś tak ważnym tematem?
Europejską debatę o suwerennej sztucznej inteligencji w 2026 roku kształtują trzy główne czynniki.
Po pierwsze, rynek. Według danych Synergy Research Group (z lipca 2025) trzech hiperskalerów spoza Europy kontroluje około 70% europejskiego rynku usług chmurowych. Łączny udział europejskich dostawców utrzymuje się od 2022 roku na poziomie około 15%, podczas gdy w 2017 roku wynosił 29%. Lokalizacja infrastruktury obsługującej europejskie obciążenia AI oraz to, kto nią zarządza, mają więc istotne znaczenie gospodarcze.
Po drugie, regulacje. Unijny AI Act wszedł w życie w sierpniu 2024 roku. Od 2 sierpnia 2025 roku obowiązują przepisy dotyczące modeli AI ogólnego przeznaczenia (GPAI), a 2 sierpnia 2026 roku Komisja Europejska uzyskała uprawnienia do egzekwowania tych przepisów. Wszystkie podmioty budujące lub wdrażające modele LLM w Europie muszą obecnie działać zgodnie z tymi regulacjami.
Po trzecie, inwestycje publiczne. Przedstawiony w kwietniu 2025 roku AI Continent Action Plan zakłada utworzenie sieci AI Factories wykorzystujących superkomputery EuroHPC. Z kolei Inicjatywa InvestAI ma przyciągnąć inwestycje o wartości 200 mld euro, w tym 20 mld euro na gigafabryki AI. Europa rozbudowuje więc swoje zasoby obliczeniowe. Jednak samo stworzenie infrastruktury nie oznacza jeszcze jej efektywnego wykorzystania.
Spotkajmy się na World Summit AI 2026
World Summit AI 2026 odbędzie się 7 i 8 października w Taets Art & Event Park w Amsterdamie. Rejestracja jest otwarta na stronie organizatora. Szczegółowy program wraz z godzinami poszczególnych sesji zostanie udostępniony w oficjalnej aplikacji wydarzenia przed rozpoczęciem summitu.
Osobom, które chciałyby wcześniej zgłębić temat suwerennej AI, polecamy dwa materiały OVHcloud. Pierwszy dotyczy usługi AI Endpoints, która zapewnia dostęp do modeli o otwartych wagach przez bezserwerowe API hostowane w Europie. Drugi, poświęcony suwerennej chmurze, wyjaśnia, co w praktyce oznacza zachowanie kontroli nad danymi.
World Summit AI w Amsterdamie to pierwsze z jesiennych wydarzeń z udziałem OVHcloud. Kolejnym będzie organizowany przez nas AI Summit, który odbędzie się 19 listopada 2026 roku w Carrousel du Louvre w Paryżu.