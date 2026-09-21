Wdrożenie Microcks w OVHcloud Managed Kubernetes Service (MKS)

Twoja usługa jest już gotowa do testów, ale API wymagane do jej działania będzie dostępne dopiero za trzy tygodnie. Brzmi znajomo? Podczas tworzenia i testowania aplikacji często okazuje się, że nie wszystkie potrzebne API są już gotowe. To potrafi skutecznie spowolnić prace. API mocking rozwiązuje ten problem: pozwala testować integracje bez czekania na rzeczywisty backend. Dzięki Microcks przeprowadzisz testy bezpośrednio w klastrze Kubernetes. W tym artykule pokazujemy, jak wdrożyć Microcks w klastrze OVHcloud Managed Kubernetes Service (MKS) i udostępnić go za pomocą Kubernetes Gateway API, Envoy Gateway oraz OVHcloud Public Cloud Load Balancer. Microcks jest projektem CNCF i dobrze sprawdza się w architekturze cloud native. OVHcloud ma status CNCF Platinum Member, dlatego MKS jest naturalnym środowiskiem do uruchamiania tego narzędzia oraz mockowania i testowania API na platformie Kubernetes. Co to jest Microcks?

Microcks to narzędzie open source do mockowania i testowania API. Na podstawie specyfikacji API tworzy mocki, dzięki którym można sprawdzać działanie aplikacji i integracji bez dostępu do rzeczywistego backendu. Jest to szczególnie przydatne w systemach rozproszonych, w których poszczególne usługi są rozwijane niezależnie przez różne zespoły. Microcks działa w Kubernetes, więc dobrze sprawdza się w architekturze cloud native. Wymagania początkowe Zanim zaczniesz, upewnij się, że masz: Konto OVHcloud

Projekt Public Cloud w OVHcloud

Poświadczenia API z uprawnieniami wymaganymi do zarządzania klastrem MKS

OVHcloud CLI

kubectl

Helm

Domenę (wskazującą na Load Balancer, jeśli chcesz używać własnej domeny) Zaczynamy! Krok 1: Utwórz klaster MKS Najpierw utwórz klaster OVHcloud Managed Kubernetes Service i pulę węzłów. W tym przykładzie użyjemy puli trzech węzłów w konfiguracji b3-8. W środowisku produkcyjnym warto rozważyć pakiet Standard zamiast bezpłatnego pakietu Free. Utwórz klaster Określ parametry klastra:

bash Kopiuj export CLUSTER_NAME="microcks" export REGION="GRA9" export PLAN="free"

Utwórz klaster Kubernetes:

bash Kopiuj CLUSTER_ID=$(ovhcloud cloud mks create --name $CLUSTER_NAME --region $REGION --plan $PLAN | grep -oE '[0-9a-f-]{36}')

Poczekaj 2-3 minuty, aż klaster zostanie skonfigurowany. Sprawdź stan klastra Kubernetes:

bash Kopiuj ovhcloud cloud mks get $CLUSTER_ID

Utwórz pulę węzłów i połącz się z klastrem Microcks składa się z kilku obciążeń roboczych Kubernetes, w tym aplikacji Microcks, Keycloak i jego instancji PostgreSQL, MongoDB oraz środowiska uruchomieniowego Postman. W przypadku niewielkiej instalacji dobrym punktem wyjścia jest pula trzech węzłów ogólnego przeznaczenia. Po utworzeniu klastra dodaj pulę węzłów. Najpierw zdefiniuj jej konfigurację:

bash Kopiuj export NODEPOOL_NAME="microcks-np" export NODE_FLAVOR="b3-8"

Utwórz pulę węzłów:

bash Kopiuj NP_ID=$(ovhcloud cloud mks nodepool create $CLUSTER_ID --flavor-name $NODE_FLAVOR --name $NODEPOOL_NAME --desired-nodes 3 --min-nodes 2 --max-nodes 3 | grep -oE '[0-9a-f-]{36}')

Poczekaj 3-4 minuty, aż pula węzłów zostanie udostępniona. Sprawdź status puli węzłów:

bash Kopiuj ovhcloud cloud mks nodepool get $CLUSTER_ID $NP_ID

Gdy klaster i pula węzłów będą gotowe, wygeneruj konfiguracj�ę Kubernetes:

bash Kopiuj ovhcloud cloud mks kubeconfig generate $CLUSTER_ID > microcks.yaml

Skonfiguruj kubectl CLI z wygenerowanym plikiem kubeconfig:

bash Kopiuj export KUBECONFIG=$(pwd)/microcks.yaml

Sprawdź, czy węzły są gotowe:

bash Kopiuj kubectl get np kubectl get nodes

Klaster Kubernetes jest gotowy. Możesz teraz przejść do konfiguracji dostępu do Microcks. Krok 2: Udostępnij klaster za pomocą Gateway API Gateway API to standard Kubernetes kierujący ruch do klastra (zastąpił Ingress). Określa, które zasoby mają być dostępne z zewnątrz. Na tej podstawie kontroler uruchamia proxy, a w przypadku MKS tworzy OVHcloud Public Cloud Load Balancer. W tej konfiguracji wykorzystamy trzy komponenty: Envoy Gateway, czyli implementację Gateway API opartą na proxy Envoy, cert-manager do automatycznego zarządzania certyfikatami TLS oraz zasób Gateway, który je łączy. Instalacja Envoy Gateway Zainstaluj chart Envoy Gateway Helm:

bash Kopiuj helm install envoy-gateway oci://docker.io/envoyproxy/gateway-helm -n envoy-gateway-system --create-namespace

Następnie utwórz GatewayClass. W ten sposób Kubernetes otrzyma informację, że za zasoby Gateway odpowiada Envoy Gateway:

bash Kopiuj cat <<EOF | kubectl apply -f - apiVersion: gateway.networking.k8s.io/v1 kind: GatewayClass metadata: name: envoy spec: controllerName: gateway.envoyproxy.io/gatewayclass-controller EOF

Zarządzaj certyfikatami TLS za pomocą cert-manager Do automatycznego zarządzania certyfikatami TLS wykorzystamy cert-manager i Let's Encrypt. Zainstaluj cert-manager:

bash Kopiuj helm repo add jetstack https://charts.jetstack.io helm repo update helm install cert-manager jetstack/cert-manager --namespace cert-manager --create-namespace --set crds.enabled=true --set config.gatewayAPI.enabled=true

Następnie utwórz ClusterIssuer dla Let's Encrypt:

bash Kopiuj cat <<EOF | kubectl apply -f - apiVersion: cert-manager.io/v1 kind: ClusterIssuer metadata: name: letsencrypt-prod-microcks spec: acme: server: https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory email: <your-email@example.com> # Update with your email address privateKeySecretRef: name: letsencrypt-prod-microcks solvers: - http01: gatewayHTTPRoute: parentRefs: - name: microcks-gateway namespace: microcks group: gateway.networking.k8s.io kind: Gateway EOF

Ten „issuer” pozwala cert-manager pobierać certyfikaty z Let's Encrypt za pomocą mechanizmu HTTP-01 Gateway API. Utwórz Gateway Teraz utwórz Gateway, za pośrednictwem którego Microcks będzie dostępny z zewnątrz. Utwórz namespace:

bash Kopiuj kubectl create namespace microcks

Następnie skonfiguruj Gateway z pięcioma obiektami „listener”: HTTP i HTTPS dla Microcks, TLS passthrough dla gRPC oraz HTTP i HTTPS dla Keycloak.

bash Kopiuj cat <<EOF | kubectl apply -f - apiVersion: gateway.networking.k8s.io/v1 kind: Gateway metadata: name: microcks-gateway namespace: microcks annotations: cert-manager.io/cluster-issuer: letsencrypt-prod-microcks spec: gatewayClassName: envoy listeners: - name: microcks-http hostname: microcks.<YOUR_DOMAIN>.com protocol: HTTP port: 80 allowedRoutes: namespaces: from: Same - name: microcks-https hostname: microcks.<YOUR_DOMAIN>.com protocol: HTTPS port: 443 tls: mode: Terminate certificateRefs: - name: microcks-tls allowedRoutes: namespaces: from: Same - name: microcks-grpc hostname: microcks-grpc.<YOUR_DOMAIN>.com protocol: TLS port: 443 tls: mode: Passthrough allowedRoutes: namespaces: from: Same - name: keycloak-http hostname: keycloak.<YOUR_DOMAIN>.com protocol: HTTP port: 80 allowedRoutes: namespaces: from: Same - name: keycloak-https hostname: keycloak.<YOUR_DOMAIN>.com protocol: HTTPS port: 443 tls: mode: Terminate certificateRefs: - name: keycloak-tls allowedRoutes: namespaces: from: Same EOF

Sprawdź status Gateway:

bash Kopiuj kubectl get gateway -n microcks --- OUTPUT --- NAME CLASS ADDRESS PROGRAMMED AGE microcks-gateway envoy xx.xx.xx.xx True 3m49s

Na tym etapie Gateway powinien mieć status Accepted=True i Programmed=True. Jeśli tak nie jest, odczekaj kilka minut na zakończenie konfiguracji Gateway i utworzenie Load Balancera Public Cloud. Skonfiguruj DNS Pobierz zewnętrzny adres przypisany do Gateway:

bash Kopiuj export GATEWAY_IP=$(kubectl get gateway microcks-gateway \ -n microcks \ -o jsonpath='{.status.addresses[0].value}') echo $GATEWAY_IP --- OUTPUT --- xx.xx.xx.xx

Jeśli używasz własnej domeny, utwórz następujące rekordy DNS:

bash Kopiuj microcks.<YOUR_DOMAIN>.com A <GATEWAY_IP> microcks-grpc.<YOUR_DOMAIN>.com A <GATEWAY_IP> keycloak.<YOUR_DOMAIN>.com A <GATEWAY_IP>

Rekordy możesz skonfigurować w interfejsie zarządzania DNS OVHcloud:

Po skonfigurowaniu DNS, sprawdź wpisy:

bash Kopiuj dig keycloak.<YOUR_DOMAIN>.com +noall +answer dig microcks.<YOUR_DOMAIN>.com +noall +answer dig microcks-grpc.<YOUR_DOMAIN>.com +noall +answer

Krok 3: Zainstaluj i sprawdź Microcks Infrastruktura jest już gotowa. Czas na wdrożenie Microcks. Zainstaluj Microcks za pomocą Helm Użyj oficjalnego chartu Helm Microcks i skonfiguruj go tak, żeby tworzył zasoby HTTPRoute Gateway API zamiast zasobów Kubernetes Ingress. Dodaj repozytorium Microcks Helm:

bash Kopiuj helm repo add microcks https://microcks.io/helm/ helm repo update

Utwórz plik microcks_values.yaml:

bash Kopiuj cat > microcks_values.yaml <<EOF appName: microcks ingresses: false gatewayRoutes: true gatewayRefName: microcks-gateway gatewayRefNamespace: microcks gatewayRefSectionName: microcks-https grpcGatewayRefSectionName: microcks-grpc microcks: url: microcks.<YOUR_DOMAIN>.com ingressSecretRef: microcks-tls generateCert: false grpcEnableTLS: true keycloak: url: keycloak.<YOUR_DOMAIN>.com privateUrl: http://microcks-keycloak.microcks.svc.cluster.local:8080 ingressSecretRef: keycloak-tls generateCert: false gatewayRefName: microcks-gateway gatewayRefNamespace: microcks gatewayRefSectionName: keycloak-https EOF

Zainstaluj Microcks:

bash Kopiuj helm install microcks microcks/microcks -n microcks -f microcks_values.yaml

Sprawdź wdrożenie Sprawdź pody:

bash Kopiuj kubectl get pods -n microcks --- OUTPUT --- NAME READY STATUS RESTARTS AGE microcks-7f9f994fbc-jd7pb 1/1 Running 0 19m microcks-keycloak-5cf68c6b65-xjr6n 1/1 Running 3 (3m1s ago) 19m microcks-keycloak-postgresql-6665b755f-zjdrl 1/1 Running 0 19m microcks-mongodb-7ddff9f544-8rdcx 1/1 Running 0 19m microcks-postman-runtime-5699859b86-58mr7 1/1 Running 0 19m

Poczekaj, aż wszystkie pody uzyskają status Running i kontenery będą gotowe. Możesz również sprawdzić trasy Gateway API:

bash Kopiuj kubectl get httproute -n microcks --- OUTPUT --- NAME HOSTNAMES AGE microcks ["microcks.<YOUR_DOMAIN>.com"] 3m34s microcks-keycloak ["keycloak.<YOUR_DOMAIN>.com"] 3m34s

Trasy powinny wskazywać skonfigurowane wcześniej nazwy hostów Microcks i Keycloak. Microcks powinien być teraz dostępny pod następującymi adresami:

bash Kopiuj https://microcks.<YOUR_DOMAIN>.com https://microcks-grpc.<YOUR_DOMAIN>.com https://keycloak.<YOUR_DOMAIN>.com