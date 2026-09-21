Wdrożenie Microcks w OVHcloud Managed Kubernetes Service (MKS)
Twoja usługa jest już gotowa do testów, ale API wymagane do jej działania będzie dostępne dopiero za trzy tygodnie. Brzmi znajomo? Podczas tworzenia i testowania aplikacji często okazuje się, że nie wszystkie potrzebne API są już gotowe. To potrafi skutecznie spowolnić prace.
API mocking rozwiązuje ten problem: pozwala testować integracje bez czekania na rzeczywisty backend. Dzięki Microcks przeprowadzisz testy bezpośrednio w klastrze Kubernetes.
W tym artykule pokazujemy, jak wdrożyć Microcks w klastrze OVHcloud Managed Kubernetes Service (MKS) i udostępnić go za pomocą Kubernetes Gateway API, Envoy Gateway oraz OVHcloud Public Cloud Load Balancer.
Microcks jest projektem CNCF i dobrze sprawdza się w architekturze cloud native. OVHcloud ma status CNCF Platinum Member, dlatego MKS jest naturalnym środowiskiem do uruchamiania tego narzędzia oraz mockowania i testowania API na platformie Kubernetes.
Co to jest Microcks?
Microcks to narzędzie open source do mockowania i testowania API.
Na podstawie specyfikacji API tworzy mocki, dzięki którym można sprawdzać działanie aplikacji i integracji bez dostępu do rzeczywistego backendu.
Jest to szczególnie przydatne w systemach rozproszonych, w których poszczególne usługi są rozwijane niezależnie przez różne zespoły. Microcks działa w Kubernetes, więc dobrze sprawdza się w architekturze cloud native.
Wymagania początkowe
Zanim zaczniesz, upewnij się, że masz:
- Konto OVHcloud
- Projekt Public Cloud w OVHcloud
- Poświadczenia API z uprawnieniami wymaganymi do zarządzania klastrem MKS
- OVHcloud CLI
- kubectl
- Helm
- Domenę (wskazującą na Load Balancer, jeśli chcesz używać własnej domeny)
Zaczynamy!
Krok 1: Utwórz klaster MKS
Najpierw utwórz klaster OVHcloud Managed Kubernetes Service i pulę węzłów.
W tym przykładzie użyjemy puli trzech węzłów w konfiguracji b3-8.
W środowisku produkcyjnym warto rozważyć pakiet Standard zamiast bezpłatnego pakietu Free.
Utwórz klaster
Określ parametry klastra:
export CLUSTER_NAME="microcks"
export REGION="GRA9"
export PLAN="free"
Utwórz klaster Kubernetes:
CLUSTER_ID=$(ovhcloud cloud mks create --name $CLUSTER_NAME --region $REGION --plan $PLAN | grep -oE '[0-9a-f-]{36}')
Poczekaj 2-3 minuty, aż klaster zostanie skonfigurowany.
Sprawdź stan klastra Kubernetes:
ovhcloud cloud mks get $CLUSTER_ID
Utwórz pulę węzłów i połącz się z klastrem
Microcks składa się z kilku obciążeń roboczych Kubernetes, w tym aplikacji Microcks, Keycloak i jego instancji PostgreSQL, MongoDB oraz środowiska uruchomieniowego Postman.
W przypadku niewielkiej instalacji dobrym punktem wyjścia jest pula trzech węzłów ogólnego przeznaczenia.
Po utworzeniu klastra dodaj pulę węzłów. Najpierw zdefiniuj jej konfigurację:
export NODEPOOL_NAME="microcks-np"
export NODE_FLAVOR="b3-8"
Utwórz pulę węzłów:
NP_ID=$(ovhcloud cloud mks nodepool create $CLUSTER_ID --flavor-name $NODE_FLAVOR --name $NODEPOOL_NAME --desired-nodes 3 --min-nodes 2 --max-nodes 3 | grep -oE '[0-9a-f-]{36}')
Poczekaj 3-4 minuty, aż pula węzłów zostanie udostępniona.
Sprawdź status puli węzłów:
ovhcloud cloud mks nodepool get $CLUSTER_ID $NP_ID
Gdy klaster i pula węzłów będą gotowe, wygeneruj konfiguracj�ę Kubernetes:
ovhcloud cloud mks kubeconfig generate $CLUSTER_ID > microcks.yaml
Skonfiguruj kubectl CLI z wygenerowanym plikiem kubeconfig:
export KUBECONFIG=$(pwd)/microcks.yaml
Sprawdź, czy węzły są gotowe:
kubectl get np
kubectl get nodes
Klaster Kubernetes jest gotowy. Możesz teraz przejść do konfiguracji dostępu do Microcks.
Krok 2: Udostępnij klaster za pomocą Gateway API
Gateway API to standard Kubernetes kierujący ruch do klastra (zastąpił Ingress). Określa, które zasoby mają być dostępne z zewnątrz. Na tej podstawie kontroler uruchamia proxy, a w przypadku MKS tworzy OVHcloud Public Cloud Load Balancer.
W tej konfiguracji wykorzystamy trzy komponenty: Envoy Gateway, czyli implementację Gateway API opartą na proxy Envoy, cert-manager do automatycznego zarządzania certyfikatami TLS oraz zasób Gateway, który je łączy.
Instalacja Envoy Gateway
Zainstaluj chart Envoy Gateway Helm:
helm install envoy-gateway oci://docker.io/envoyproxy/gateway-helm -n envoy-gateway-system --create-namespace
Następnie utwórz GatewayClass. W ten sposób Kubernetes otrzyma informację, że za zasoby Gateway odpowiada Envoy Gateway:
cat <<EOF | kubectl apply -f -
apiVersion: gateway.networking.k8s.io/v1
kind: GatewayClass
metadata:
name: envoy
spec:
controllerName: gateway.envoyproxy.io/gatewayclass-controller
EOF
Zarządzaj certyfikatami TLS za pomocą cert-manager
Do automatycznego zarządzania certyfikatami TLS wykorzystamy cert-manager i Let's Encrypt.
Zainstaluj cert-manager:
helm repo add jetstack https://charts.jetstack.io
helm repo update
helm install cert-manager jetstack/cert-manager --namespace cert-manager --create-namespace --set crds.enabled=true --set config.gatewayAPI.enabled=true
Następnie utwórz ClusterIssuer dla Let's Encrypt:
cat <<EOF | kubectl apply -f -
apiVersion: cert-manager.io/v1
kind: ClusterIssuer
metadata:
name: letsencrypt-prod-microcks
spec:
acme:
server: https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory
email: <your-email@example.com> # Update with your email address
privateKeySecretRef:
name: letsencrypt-prod-microcks
solvers:
- http01:
gatewayHTTPRoute:
parentRefs:
- name: microcks-gateway
namespace: microcks
group: gateway.networking.k8s.io
kind: Gateway
EOF
Ten „issuer” pozwala cert-manager pobierać certyfikaty z Let's Encrypt za pomocą mechanizmu HTTP-01 Gateway API.
Utwórz Gateway
Teraz utwórz Gateway, za pośrednictwem którego Microcks będzie dostępny z zewnątrz.
Utwórz namespace:
kubectl create namespace microcks
Następnie skonfiguruj Gateway z pięcioma obiektami „listener”: HTTP i HTTPS dla Microcks, TLS passthrough dla gRPC oraz HTTP i HTTPS dla Keycloak.
cat <<EOF | kubectl apply -f -
apiVersion: gateway.networking.k8s.io/v1
kind: Gateway
metadata:
name: microcks-gateway
namespace: microcks
annotations:
cert-manager.io/cluster-issuer: letsencrypt-prod-microcks
spec:
gatewayClassName: envoy
listeners:
- name: microcks-http
hostname: microcks.<YOUR_DOMAIN>.com
protocol: HTTP
port: 80
allowedRoutes:
namespaces:
from: Same
- name: microcks-https
hostname: microcks.<YOUR_DOMAIN>.com
protocol: HTTPS
port: 443
tls:
mode: Terminate
certificateRefs:
- name: microcks-tls
allowedRoutes:
namespaces:
from: Same
- name: microcks-grpc
hostname: microcks-grpc.<YOUR_DOMAIN>.com
protocol: TLS
port: 443
tls:
mode: Passthrough
allowedRoutes:
namespaces:
from: Same
- name: keycloak-http
hostname: keycloak.<YOUR_DOMAIN>.com
protocol: HTTP
port: 80
allowedRoutes:
namespaces:
from: Same
- name: keycloak-https
hostname: keycloak.<YOUR_DOMAIN>.com
protocol: HTTPS
port: 443
tls:
mode: Terminate
certificateRefs:
- name: keycloak-tls
allowedRoutes:
namespaces:
from: Same
EOF
Sprawdź status Gateway:
kubectl get gateway -n microcks
--- OUTPUT ---
NAME CLASS ADDRESS PROGRAMMED AGE
microcks-gateway envoy xx.xx.xx.xx True 3m49s
Na tym etapie Gateway powinien mieć status Accepted=True i Programmed=True. Jeśli tak nie jest, odczekaj kilka minut na zakończenie konfiguracji Gateway i utworzenie Load Balancera Public Cloud.
Skonfiguruj DNS
Pobierz zewnętrzny adres przypisany do Gateway:
export GATEWAY_IP=$(kubectl get gateway microcks-gateway \
-n microcks \
-o jsonpath='{.status.addresses[0].value}')
echo $GATEWAY_IP
--- OUTPUT ---
xx.xx.xx.xx
Jeśli używasz własnej domeny, utwórz następujące rekordy DNS:
microcks.<YOUR_DOMAIN>.com A <GATEWAY_IP>
microcks-grpc.<YOUR_DOMAIN>.com A <GATEWAY_IP>
keycloak.<YOUR_DOMAIN>.com A <GATEWAY_IP>
Rekordy możesz skonfigurować w interfejsie zarządzania DNS OVHcloud:
Po skonfigurowaniu DNS, sprawdź wpisy:
dig keycloak.<YOUR_DOMAIN>.com +noall +answer
dig microcks.<YOUR_DOMAIN>.com +noall +answer
dig microcks-grpc.<YOUR_DOMAIN>.com +noall +answer
Krok 3: Zainstaluj i sprawdź Microcks
Infrastruktura jest już gotowa. Czas na wdrożenie Microcks.
Zainstaluj Microcks za pomocą Helm
Użyj oficjalnego chartu Helm Microcks i skonfiguruj go tak, żeby tworzył zasoby HTTPRoute Gateway API zamiast zasobów Kubernetes Ingress.
Dodaj repozytorium Microcks Helm:
helm repo add microcks https://microcks.io/helm/
helm repo update
Utwórz plik microcks_values.yaml:
cat > microcks_values.yaml <<EOF
appName: microcks
ingresses: false
gatewayRoutes: true
gatewayRefName: microcks-gateway
gatewayRefNamespace: microcks
gatewayRefSectionName: microcks-https
grpcGatewayRefSectionName: microcks-grpc
microcks:
url: microcks.<YOUR_DOMAIN>.com
ingressSecretRef: microcks-tls
generateCert: false
grpcEnableTLS: true
keycloak:
url: keycloak.<YOUR_DOMAIN>.com
privateUrl: http://microcks-keycloak.microcks.svc.cluster.local:8080
ingressSecretRef: keycloak-tls
generateCert: false
gatewayRefName: microcks-gateway
gatewayRefNamespace: microcks
gatewayRefSectionName: keycloak-https
EOF
Zainstaluj Microcks:
helm install microcks microcks/microcks -n microcks -f microcks_values.yaml
Sprawdź wdrożenie
Sprawdź pody:
kubectl get pods -n microcks
--- OUTPUT ---
NAME READY STATUS RESTARTS AGE
microcks-7f9f994fbc-jd7pb 1/1 Running 0 19m
microcks-keycloak-5cf68c6b65-xjr6n 1/1 Running 3 (3m1s ago) 19m
microcks-keycloak-postgresql-6665b755f-zjdrl 1/1 Running 0 19m
microcks-mongodb-7ddff9f544-8rdcx 1/1 Running 0 19m
microcks-postman-runtime-5699859b86-58mr7 1/1 Running 0 19m
Poczekaj, aż wszystkie pody uzyskają status Running i kontenery będą gotowe.
Możesz również sprawdzić trasy Gateway API:
kubectl get httproute -n microcks
--- OUTPUT ---
NAME HOSTNAMES AGE
microcks ["microcks.<YOUR_DOMAIN>.com"] 3m34s
microcks-keycloak ["keycloak.<YOUR_DOMAIN>.com"] 3m34s
Trasy powinny wskazywać skonfigurowane wcześniej nazwy hostów Microcks i Keycloak.
Microcks powinien być teraz dostępny pod następującymi adresami:
https://microcks.<YOUR_DOMAIN>.com
https://microcks-grpc.<YOUR_DOMAIN>.com
https://keycloak.<YOUR_DOMAIN>.com
Microcks działa teraz w klastrze OVHcloud Managed Kubernetes Service i jest dostępny za pośrednictwem Gateway API. Dostęp jest zabezpieczony certyfikatami TLS zarządzanymi przez cert-manager.
Podsumowanie i kolejne kroki
W tym artykule pokazaliśmy, jak wdrożyć Microcks w klastrze OVHcloud Managed Kubernetes Service i udostępnić go za pomocą implementacji Kubernetes Gateway API w Envoy Gateway oraz OVHcloud Public Cloud Load Balancer. Certyfikatami TLS zarządzają cert-manager i Let's Encrypt.
Możesz teraz mockować i testować API bezpośrednio w klastrze MKS.
W środowisku produkcyjnym możesz również skorzystać z OVHcloud Managed Databases for PostgreSQL i MongoDB zamiast uruchamiać te komponenty bazodanowe bezpośrednio w klastrze Kubernetes. Pozwala to oddzielić platformę aplikacyjną od infrastruktury bazodanowej i wykorzystać zarządzane usługi baz danych.
Chcesz wypróbować Microcks? Utwórz pierwszy zarządzany klaster Kubernetes i uruchom Microcks w mniej niż 30 minut. Informacje o najnowszych funkcjach wprowadzanych w produktach OVHcloud Public Cloud znajdziesz w Cloud Roadmap & Changelog.