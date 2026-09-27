Co nowego w zespole Developer Advocate OVHcloud – wrzesień 2026 r.
Co miesiąc zespół Developer Advocate OVHcloud tworzy treści, dzieli się wiedzą i wymienia doświadczenia ze społecznością technologiczną.
Transmisje na żywo, konferencje, artykuły – sprawdź, co działo się u nas we wrześniu 2026 r. 🚀
Na żywo na Twitchu
W tym miesiącu nadawaliśmy na żywo na Twitchu! Oto tematy, o których mówiliśmy:
🎥 Informatyka kwantowa dla wszystkich – jak zrozumieć, kodować i wyobrazić sobie przyszłość w OVHcloud (czerwiec 2026): Stéphane Philippart, Developer Advocate w OVHcloud, zaprosił Fanny Bouton, Quantum Lead w OVHcloud, aby porozmawiać o informatyce kwantowej. Nagranie transmisji jest dostępne na YouTube.
Konferencje
W tym miesiącu nasz zespół ruszył w trasę – i na scenę – aby wziąć udział w kilku konferencjach:
JUG Summer Camp, La Rochelle (Francja)
🗣️ Stéphane: 🧰 Dev Containers – czy to najlepszy zestaw narzędzi dla programistów?
Code Europe, Warszawa
🗣️ Aurélie Vache, Developer Advocate w OVHcloud: Spakowałam aplikację do obrazu kontenera. Co dalej?
Spotkania z społecznością
Poza konferencjami rozmawialiśmy także ze społecznością:
🤝 Docker Captain Summit 2026 (Cancún, Meksyk, 28 i 29 września) – nasz zespół reprezentowała Aurélie, ambasadorka Docker. Była to okazja do rozmów z zespołami Docker, a także z innymi „Docker Captains” z całego świata.
Nasze najnowsze artykuły na blogu
A oto, co nasz zespół opublikował na blogu OVHcloud:
📝 Wdrożenie Microcks w OVHcloud Managed Kubernetes Service (MKS), Aurélie Vache (wrzesień 2026 r.)
Co dalej
Zapowiada się pracowity październik! Mały przedsmak tego, co czeka:
📅 Konferencja WAX, Marsylia (Francja)
🎤 1 października Stéphane wygłosi prelekcję: Tworzenie asystenta AI w terminalu za pomocą Javy, Picocli i Quarkusa
📅 Konferencja Devoxx Belgium, Antwerpia (Belgia)
🎤 6 października Stéphane poprowadzi warsztaty: 👩💻 Programowanie z AI: A gdyby wystarczyło dodać bibliotekę? 🧑💻
🎤 Tego samego dnia wygłosi również prelekcję: 🧰 Dev Containers – czy to najlepszy zestaw narzędzi dla programistów?
📅 Meetup Tech Speak’Her (Online)
🎤 6 października Aurélie wygłosi prelekcję: Slajdy – jak dobrze się przygotować? (w ramach programu wsparcia Tremplin DevFest Toulouse)
📅 Konferencja KCD UK Edinburgh, Edynburg (Szkocja)
🎤 19 października Aurélie wygłosi prelekcję: Wielkie wyzwanie Kubernetes: Interaktywny quiz dotyczący pojęć, komponentów, zastosowań itd.
📅 Konferencja Cloud Native Days Norway, Bergen (Norwegia)
🎤 27 października Aurélie wygłosi prelekcję: Zrozumieć Kubernetes dzięki wizualizacjom
📅 Konferencja BDX I/O, Bordeaux (Francja)
🎤 29 października Stéphane wygłosi prelekcję: 🤖 Uczenie naszej AI, jak się uczyć 🧠
🎤 Następnie poprowadzi warsztaty: Dodawanie AI do naszych aplikacji – a gdyby było to tak proste jak dodanie biblioteki?
📅 Konferencja Codemotion Milan, Mediolan (Włochy)
🎤 Również 29 października Aurélie wygłosi prelekcję: Wielkie wyzwanie Kubernetes: Interaktywny quiz dotyczący pojęć, komponentów, zastosowań itd.
Bądźmy w kontakcie
Chcesz z nami porozmawiać, podzielić się swoimi pomysłami lub po prostu się przywitać?
Oto jak skontaktować się z zespołem Developer Advocate:
- 🟣 Discord: Serwer Discord OVHcloud
- 🐦 X / Twitter: @OVHcloud
- 💼 LinkedIn: OVHcloud LinkedIn
- 🐙 GitHub: github.com/ovh
Do zobaczenia w przyszłym miesiącu! 👋