Co nowego w zespole Developer Advocate OVHcloud – wrzesień 2026 r.

Co miesiąc zespół Developer Advocate OVHcloud tworzy treści, dzieli się wiedzą i wymienia doświadczenia ze społecznością technologiczną.

Transmisje na żywo, konferencje, artykuły – sprawdź, co działo się u nas we wrześniu 2026 r. 🚀

Na żywo na Twitchu

W tym miesiącu nadawaliśmy na żywo na Twitchu! Oto tematy, o których mówiliśmy:

🎥 Informatyka kwantowa dla wszystkich – jak zrozumieć, kodować i wyobrazić sobie przyszłość w OVHcloud (czerwiec 2026): Stéphane Philippart, Developer Advocate w OVHcloud, zaprosił Fanny Bouton, Quantum Lead w OVHcloud, aby porozmawiać o informatyce kwantowej. Nagranie transmisji jest dostępne na YouTube.

Konferencje

W tym miesiącu nasz zespół ruszył w trasę – i na scenę – aby wziąć udział w kilku konferencjach:

JUG Summer Camp , La Rochelle (Francja)

🗣️ Stéphane: 🧰 Dev Containers – czy to najlepszy zestaw narzędzi dla programistów?

Code Europe , Warszawa

🗣️ Aurélie Vache, Developer Advocate w OVHcloud: Spakowałam aplikację do obrazu kontenera. Co dalej?

Spotkania z społecznością

Poza konferencjami rozmawialiśmy także ze społecznością:

🤝 Docker Captain Summit 2026 (Cancún, Meksyk, 28 i 29 września) – nasz zespół reprezentowała Aurélie, ambasadorka Docker. Była to okazja do rozmów z zespołami Docker, a także z innymi „Docker Captains” z całego świata.

Nasze najnowsze artykuły na blogu

A oto, co nasz zespół opublikował na blogu OVHcloud :

📝 Wdrożenie Microcks w OVHcloud Managed Kubernetes Service (MKS) , Aurélie Vache (wrzesień 2026 r.)

Co dalej

Zapowiada się pracowity październik! Mały przedsmak tego, co czeka:

📅 Konferencja WAX , Marsylia (Francja)

🎤 1 października Stéphane wygłosi prelekcję: Tworzenie asystenta AI w terminalu za pomocą Javy, Picocli i Quarkusa

📅 Konferencja Devoxx Belgium , Antwerpia (Belgia)

🎤 6 października Stéphane poprowadzi warsztaty: 👩‍💻 Programowanie z AI: A gdyby wystarczyło dodać bibliotekę? 🧑‍💻

🎤 Tego samego dnia wygłosi również prelekcję: 🧰 Dev Containers – czy to najlepszy zestaw narzędzi dla programistów?

📅 Meetup Tech Speak’Her (Online)

🎤 6 października Aurélie wygłosi prelekcję: Slajdy – jak dobrze się przygotować? (w ramach programu wsparcia Tremplin DevFest Toulouse)

📅 Konferencja KCD UK Edinburgh , Edynburg (Szkocja)

🎤 19 października Aurélie wygłosi prelekcję: Wielkie wyzwanie Kubernetes: Interaktywny quiz dotyczący pojęć, komponentów, zastosowań itd.

📅 Konferencja Cloud Native Days Norway , Bergen (Norwegia)

🎤 27 października Aurélie wygłosi prelekcję: Zrozumieć Kubernetes dzięki wizualizacjom

📅 Konferencja BDX I/O , Bordeaux (Francja)

🎤 29 października Stéphane wygłosi prelekcję: 🤖 Uczenie naszej AI, jak się uczyć 🧠

🎤 Następnie poprowadzi warsztaty: Dodawanie AI do naszych aplikacji – a gdyby było to tak proste jak dodanie biblioteki?

📅 Konferencja Codemotion Milan , Mediolan (Włochy)

🎤 Również 29 października Aurélie wygłosi prelekcję: Wielkie wyzwanie Kubernetes: Interaktywny quiz dotyczący pojęć, komponentów, zastosowań itd.

Bądźmy w kontakcie

Chcesz z nami porozmawiać, podzielić się swoimi pomysłami lub po prostu się przywitać?

Oto jak skontaktować się z zespołem Developer Advocate:

Do zobaczenia w przyszłym miesiącu! 👋