Nowości w VMware Cloud Foundation: sieć i wirtualna chmura prywatna (VCF 9.1)

To pierwszy z cyklu trzech artykułów poświęconych następującym zagadnieniom: sieci, pamięci masowej i zasobom obliczeniowym.

Co zmienia się w sieci: Virtual Private Cloud (VPC)

Po ogłoszeniu ogólnej dostępności VMware Cloud Foundation 9.0 w dniu 17 czerwca 2025 r. oraz zmianach wprowadzonych w VCF 9.1 w maju 2026 r. jeden element zasadniczo zmienia sytuację zespołów sieciowych i aplikacyjnych: Virtual Private Cloud (VPC).

Dotychczas podłączenie nowej aplikacji do sieci w VCF wymagało dogłębnej znajomości NSX (Tier-0, Tier-1, Edge VM) oraz zaangażowania zespołu sieciowego przy każdym wdrożeniu. VPC zmienia ten sposób działania. Umożliwia bowiem samoobsługowe korzystanie z sieci, podobnie jak w chmurze publicznej. Ponadto funkcja ta jest dostępna dla zespołów aplikacyjnych bezpośrednio z poziomu vCenter, a nie tylko z konsoli NSX.

VPC stanowi dodatkowe narzędzie w zestawie rozwiązań sieciowych VCF, a nie zamiennik dotychczasowych rozwiązań. Oznacza to, że tradycyjne sieci VLAN, bramy NSX Tier-0/Tier-1 w trybie „tradycyjnym” oraz standardowe mechanizmy zapory sieciowej (DFW, Gateway Firewall) pozostają w pełni dostępne i mogą współistnieć z VPC w zależności od potrzeb.

Ta pierwsza część naszej serii o nowościach w VCF 9 (którą rozpoczęliśmy od podsumowania TLDR tutaj ) skupia się na sieciach. Kolejne artykuły będą poświęcone pamięci masowej, a następnie zasobom obliczeniowym.

Czym jest VPC?

Virtual Private Cloud (VPC) to odizolowane, wielodostępne środowisko sieciowe działające w ramach większej chmury prywatnej VCF.

Umożliwia zespołowi aplikacyjnemu definiowanie własnej, logicznie odizolowanej sieci oraz zarządzanie jej adresacją IP, routingiem i regułami bezpieczeństwa. Wszystko to bez konieczności angażowania zespołu sieciowego przy każdej zmianie. Ta koncepcja nie będzie obca architektom, którzy mają już doświadczenie z chmurą publiczną – przenosi bowiem do prywatnej chmury VCF model VPC znany ze wszystkich dużych platform chmurowych.

Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, przeczytaj ten artykuł na blogu VMware .

Strukturę VPC tworzą dwa elementy.

Podsieci : publiczne lub prywatne sieci wirtualne warstwy 3 (L3) modelu OSI. Prywatna podsieć wykorzystuje blok adresów IP, który nigdy nie jest rozgłaszany poza VPC. Podsieć publiczna otrzymuje natomiast adresy bezpośrednio z zewnętrznej puli adresów IP. W OVHcloud są to zazwyczaj bloki adresów IP.

: publiczne lub prywatne sieci wirtualne warstwy 3 (L3) modelu OSI. Prywatna podsieć wykorzystuje blok adresów IP, który nigdy nie jest rozgłaszany poza VPC. Podsieć publiczna otrzymuje natomiast adresy bezpośrednio z zewnętrznej puli adresów IP. W OVHcloud są to zazwyczaj bloki adresów IP. Bramy : każdy VPC ma własną bramę, która kieruje pakiety między jego podsieciami. W ramach jednego projektu brama Transit Gateway może łączyć ze sobą wszystkie VPC.

VPC może pozostać przypisany do jednej domeny zarządzania lub obejmować kilka domen za pomocą mechanizmu span, pod warunkiem że korzystają one z tej samej instancji NSX. W wersji 9.1 jeden projekt może obejmować kilka bram Transit Gateway, niezależnie od liczby należących do niego VPC. Każdemu VPC połączonemu z bramą Transit Gateway można również przypisać politykę łączności (Community, Promiscuous, Isolated), która kontroluje komunikację z innymi VPC bez konieczności konfigurowania zapory sieciowej. Limity skalowania (liczba VPC i podsieci) nadal są określane przez maksymalne wartości konfiguracyjne NSX podane w dokumentacji VMware.