Juillet 2026 sur le blog OVHcloud : notre récap

Une faille critique patchée sur des dizaines de milliers de serveurs, un podcast qui fait parler les dirigeants sans filtre, dix ans d'Object Storage… Voici ce qu'il ne fallait pas manquer en juillet sur le blog OVHcloud.

L'article du mois : « Januscape », ou comment patcher toute une flotte KVM en une semaine

Le 7 juillet, une alerte de sécurité tombe : CVE-2026-53359, surnommée « Januscape », une faille capable de faire tomber un hyperviseur, voire pire. Nos équipes ont patché et redémarré des dizaines de milliers d'hôtes hébergeant environ un million de machines virtuelles en quelques jours, avec des règles d'anti-affinité pour ne jamais redémarrer en même temps deux instances d'un même projet. Décisions, incidents, correctifs, y compris ce qui ne s'est pas passé comme prévu : un retour d'expérience complet et transparent, à lire en intégralité.

Infrastructure, stockage et cloud privé

3AZ, le nouveau standard de résilience cloud

Votre architecture survivrait-elle à la perte complète d'un datacenter ? À partir d'un cas client réel (une plateforme de ticketing SaaS B2B), OVHcloud et Enix montrent comment l'architecture 3AZ, combinée à une couche d'exploitation managée, rend la haute disponibilité accessible sans projet d'ingénierie hors norme. Découvrez la démonstration complète.

Les nouveautés de VMware Cloud Foundation 9

VCF 9 marque un vrai tournant : un package unique à la place des licences à la carte, une tarification au cœur physique et une longue liste de nouveautés, des améliorations de déduplication vSAN au live patching pour ESXi. L'article fait le point sur les changements importants et signale les points de vigilance avant de migrer. Lisez notre décryptage de VCF 9.

Object Storage : 10 ans d'évolution, de la scalabilité à la résilience

Des débuts de HubiC à une plateforme multi-classes compatible S3 gérant des centaines de milliers de disques : ce retour sur une session Twitch retrace une décennie d'Object Storage, explique comment l'erasure coding, le versioning et l'object lock protègent vos données, et donne un aperçu de la bêta Object Storage 2.0. Revivez ces dix ans de stockage.

Communauté, éducation et nouveaux formats

Heads in the Clouds, le podcast qui libère la parole des dirigeants

Deux micros, deux visions, zéro script : c'est le principe du nouveau podcast filmé d'OVHcloud, animé par Sylvie Houlière-Mayca. Pour ouvrir la saison, Corentine Poilvet-Clédière, CEO de LCH, revient sur la décision à l'ère de l'IA, elle qui pilote une plateforme où transitent environ 1,3 trillion d'euros chaque jour. Écoutez le premier épisode.

Former la prochaine génération d'ingénieurs SecDevOps

L'IA combat désormais des deux côtés du champ de bataille cyber. Pendant trois jours de hackathon avec EPITA Rennes, des étudiants ont construit des défenses cloud-native pensées pour cette réalité, dont des honeypots qui piègent les attaquants IA autonomes dans de faux environnements pour épuiser leurs ressources. Découvrez les projets primés.

Et côté produit : vos forfaits VoIP se recentrent sur l'Europe

Depuis le 1er juillet, les forfaits Découverte, Entreprise et Entreprise+ évoluent : le premier se recentre sur les appels nationaux, les deux autres gagnent 9 destinations européennes incluses, de la Bulgarie aux pays baltes, sans aucune démarche de votre part. Découvrez les coulisses de cette évolution.

Rendez-vous au prochain récap du blog OVHcloud

C'est tout pour juillet. D'ici notre prochain récap, vous pouvez suivre chaque nouvel article dès sa publication via notre flux RSS. Bel été !