3AZ, le nouveau standard de résilience cloud : la démonstration d'OVHcloud et Enix

Une minute d'indisponibilité qui se transforme en incident majeur, des pics d'appels API massifs, un client B2B qui ne pardonne aucune coupure : c'est le quotidien de nombreuses plateformes SaaS critiques. Lors d'une récente présentation, Alexandre Buisine, associé dirigeant d'Enix, et Maxime Lehmann, Product Marketing Leader chez OVHcloud, se sont appuyés sur un cas client réel — une solution de ticketing SaaS B2B — pour démontrer comment l'architecture 3AZ (3 Availability Zones, ou Zones de Disponibilité) d'OVHcloud, combinée à la couche de plateforme managée d'Enix, permet de construire une infrastructure réellement résiliente, sans complexité excessive. Un cas client qui n'a rien de simple Le contexte cible est ici celui d'une plateforme de ticketing B2B devant absorber des pics d'appels massifs et concentrés. Au-delà d'une minute d'indisponibilité, on parle déjà d'interruption de service pour le client final. L'architecture repose sur des briques cloud-native classiques — load-balancers, infrastructure Kubernetes managée, PostgreSQL, Elasticsearch — mais le vrai défi est de les assembler pour qu'aucune ne devienne un point de rupture unique. Défi qui n'est pas unique à ce type d'application, car la haute disponibilité est un sujet de préoccupation pour nombre d'entreprises et d'applications. La réponse infrastructure : la promesse du 3AZ OVHcloud a repensé son infrastructure régionale autour de zones de disponibilité physiquement séparées : trois datacenters distants de plus de 30 km, reliés par une latence inter-zone inférieure à 1 ms. L'objectif : survivre à un sinistre local sans jamais pénaliser la performance applicative.

Tous les services ne se comportent pas de la même façon face à une panne locale : Les services régionaux — Object Storage, bases de données managées, Load Balancer, IP publique, Managed Kubernetes Service — intègrent une haute disponibilité native. À l'inverse, les services zonaux, comme les VM classiques, restent à la charge de l'architecte pour la répartition et la bascule. Le 3AZ n'est donc pas une baguette magique, mais un socle qui simplifie considérablement la construction d'une architecture résiliente. On peut d'ailleurs coupler à ce socle une Landing Zone : un cadre de gouvernance automatisé (réseaux, IAM, logs, monitoring) qui garantit que chaque composant — qu'il soit déployé dans une zone ou à l'échelle régionale — respecte les bonnes pratiques de résilience, de sécurité et de conformité. Managed Kubernetes Service illustre également cette montée en résilience des produits d'infrastructure et de PaaS proposés. En effet, la nouvelle offre MKS Standard déploie un control plane actif-actif sur 3AZ, avec un etcd dédié de 8 Go et une capacité de 500 nœuds par cluster. Côté réseau, il est à noter que les nœuds sont privés par défaut et une API « Private Exposition » pour les gérer arrive sous peu, et le CNI Cilium apporte performance et observabilité accrues. C'est d'ailleurs un case study que vous pouvez retrouver en détail sur le site de la CNCF .

« La résilience est livrée par défaut, sans surcoût de trafic entre zones de disponibilité. » Maxime Lehmann, Product Marketing Leader chez OVHcloud

Au-delà de l'infrastructure : la question de l'exploitation Un 3AZ bien conçu élimine le risque d'indisponibilité, pas la charge opérationnelle qui vient après : montées de version, dérive de configuration, incidents à traiter, arbitrages dans la durée. La résilience de l'infrastructure déplace le problème, elle ne le résout pas entièrement. C'est particulièrement vrai pour les clients qui veulent aller plus loin que la robustesse technique : ils souhaitent confier l'exploitation dans son ensemble, jusqu'à la couche applicative, pour se concentrer sur leur cœur de métier. Cette logique pourrait d'ailleurs s'accentuer avec la montée de l'IA agentique. Ce qu'apporte Enix : transformer l'infrastructure en service opéré Une infrastructure résiliente ne suffit pas à garantir un service maintenu dans la durée. La couche « Enix on Top » ajoute la gestion de projet, des composants complémentaires (observabilité, sécurité, ou des développements sur-mesure), et un accompagnement humain : troubleshooting par des ingénieurs seniors disponibles 24 h/24 et 7 j/7, suivi de migration, pilotage FinOps.

On ne vend pas juste de l'infrastructure, on vend un service final hautement disponible, avec une seule porte d'entrée pour l'exploitation. » Alexandre Buisine, associé dirigeant d'Enix