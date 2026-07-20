Heads in the Clouds, le podcast qui libère la parole des dirigeants d'aujourd'hui

Et si la meilleure façon de comprendre les grandes transformations technologiques, économiques et sociétales qui redessinent nos organisations n'était pas de lire un rapport, mais d'écouter deux décideurs en parler sans filtre ?

C'est le pari d'Heads in the Clouds, le nouveau podcast filmé d'OVHcloud. La saison 1 vient de démarrer, avec cinq épisodes au programme et un premier échange déjà disponible.

Son principe tient en quelques mots : deux micros, deux visions, zéro script. Pas de discours corporate non plus, juste des conversations entre pairs, dirigeantes et dirigeants, sur ce qui se joue vraiment derrière leurs décisions.

Saison 1 : une conversation portée par Sylvie Houlière-Mayca

Heads in the Clouds est animé par Sylvie Houlière-Mayca, directrice générale corporate, VP France MEA et BeLux chez OVHcloud. C'est elle qui a initié le format, avec un constat simple : OVHcloud reste souvent perçu comme un fournisseur d'infrastructure, alors que ses clients l'utilisent pour transformer leur organisation. Il manquait un espace pour en parler au bon niveau.

Le podcast comble ce vide. Il laisse le temps de confronter des points de vue, de sortir des messages calibrés, formatés, et d'aborder de front des sujets devenus stratégiques pour toutes les entreprises, à commencer par le cloud, la souveraineté numérique, l'intelligence artificielle, l'autonomie stratégique…

Sylvie résume ainsi ce qui l'a poussée à endosser ce rôle : « Cette première saison est une opportunité de faire émerger des échanges de qualité avec des invités de renom aux parcours différents, parfois aux opinions différentes, mais qui partagent tous la volonté de construire le numérique de demain. »

Une conviction qui en dit long sur la posture d'OVHcloud. La marque n'a jamais suivi le modèle dominant du secteur et il est logique qu'elle choisisse d'ouvrir le débat.

Épisode 1 : Corentine Poilvet-Clédière, l'intuition face au vertige des chiffres

Pour inaugurer cette première saison, Sylvie reçoit Corentine Poilvet-Clédière, CEO de LCH SA, un nom peu connu du grand public pour un rôle pourtant central dans la stabilité financière mondiale. Chaque jour, LCH compense 85 à 90 % des dettes souveraines européennes, sur plus de 14 pays, soit environ 1,3 trillion d'euros qui transitent sur ses plateformes. Plus de 13 millions de transactions y sont traitées chaque année.

L'échange, intitulé "Oser quand les enjeux sont immenses", tient sa promesse. Sur l'IA et la décision, Corentine est catégorique : « L'IA ne prendra pas de décision en soi, tant que je serai là. [...] Une décision, c'est toujours l'harmonisation de déséquilibres. Il y a toujours une part de vide. Et c'est là que l'intuition et l'expérience jouent pour faire le saut de la décision. »

Elle s'attaque aussi aux clichés qui collent encore à la finance dirigée depuis l'Europe. Pour elle, mieux vaut agir durablement à contre-courant que perdre du temps à les commenter. Même logique pour sa vision de l'IA, qu'elle voit comme un simple amplificateur, utile si la matière de départ est solide, inutile sinon.

Trois angles pour une même ligne directrice : la décision reste humaine et l'exécution compte plus que le discours.

Pour découvrir l'intégralité de l'échange :