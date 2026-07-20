Forfaits VoIP : nous recentrons nos destinations sur l’Europe
À compter du 1er juillet 2026, nous mettons à jour la liste des destinations incluses dans nos forfaits VoIP. Cette évolution concerne les forfaits Découverte, Entreprise et Entreprise+. Les forfaits Trunk SIP, eux, restent inchangés.
Voici, en détail, ce que cela change pour vous.
Pourquoi cette évolution ?
Un alignement avec vos usages réels
Lorsque nous analysons les communications passées via nos forfaits, une réalité s’impose : la grande majorité des appels de nos clients se concentrent sur leur pays d’origine et sur l’Europe. Maintenir au catalogue des dizaines de destinations très peu utilisées avait un sens il y a quelques années ; aujourd’hui, cela rend nos offres moins lisibles sans réel bénéfice pour la plupart des utilisateurs.
Nous préférons des forfaits plus simples à comprendre, dont chaque ligne correspond à un positionnement clair : Découverte pour le national, Entreprise et Entreprise+ pour l’Europe, Trunk SIP pour les besoins internationaux étendus.
De nouveaux accords opérateurs en Europe
Cette mise à jour s’appuie également sur de nouveaux accords noués avec nos opérateurs partenaires en Europe. Ces partenariats nous permettent d’élargir notre couverture européenne dans de bonnes conditions de qualité et de tarification. Nous pouvons ainsi intégrer 9 destinations supplémentaires à nos forfaits Entreprise et Entreprise+ sans en compromettre la performance.
« Nos forfaits VoIP doivent rester simples, lisibles et alignés avec les usages réels de nos clients. En recentrant les destinations incluses sur l’Europe, en intégrant neuf nouveaux pays grâce à nos accords opérateurs et en clarifiant le positionnement de chaque forfait, nous offrons une couverture plus pertinente, plus stable et plus en phase avec les communications passées au quotidien. » Isabelle Neau, Product Manager
Ce qu’il faut retenir pour chaque forfait
Découverte : un positionnement national
Jusqu’au 30 juin 2026, le forfait Découverte inclut les appels vers les lignes fixes nationales ainsi que vers 40 destinations internationales. À compter du 1er juillet, le forfait se recentre sur sa vocation première : les appels nationaux.
Concrètement, la définition de « national » dépend de l’origine de votre ligne :
- depuis une ligne française ou belge, les appels vers les numéros fixes en France métropolitaine et en Belgique sont inclus ;
- depuis une ligne britannique, seuls les appels vers les numéros fixes au Royaume-Uni sont inclus ;
- depuis une ligne suisse, seuls les appels vers les numéros fixes en Suisse sont inclus.
Les autres destinations, ainsi que l’ensemble des appels vers les mobiles, sont facturés à la seconde au tarif en vigueur. Ce recentrage fait du forfait Découverte une offre claire, idéale pour des usages essentiellement locaux.
Entreprise et Entreprise+ : un cap européen
Pour le forfait Entreprise et le forfait Entreprise+, trois évolutions sont à retenir.
- Les destinations retirées
Les destinations fixes hors Europe sortent du périmètre inclus : Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chili, Chine, Colombie, Hong Kong, Israël, Kazakhstan, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Panama, Pérou, Russie, Singapour, Taïwan, Thaïlande, USA, Venezuela.
Ces pays restent bien sûr joignables depuis votre service VoIP. Ils basculent vers une facturation à la seconde.
- Les destinations maintenues
20 destinations européennes restent incluses : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, France métropolitaine, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse.
- Les destinations ajoutées
9 nouveaux pays européens entrent dans le périmètre inclus, grâce à nos nouveaux accords opérateurs : Bulgarie, Croatie, Estonie, Finlande, Lettonie, Lituanie, Malte, République tchèque, Roumanie.
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|Et côté mobiles ? C’est ici que les forfaits Entreprise et Entreprise+ se distinguent : - sur le forfait Entreprise, les appels vers les mobiles sont facturés à la seconde ; - sur le forfait Entreprise+, les appels vers les mobiles nationaux sont inclus et les autres destinations mobiles restent facturées à la seconde.
« L’arrivée de la Bulgarie, de la Croatie, des pays baltes ou encore de la République tchèque dans nos forfaits Entreprise et Entreprise+ est une vraie bonne nouvelle pour les entreprises qui développent leur activité sur le marché européen. Sans changer de forfait ni d’usage, nos clients gagnent en couverture sur des zones où la demande progresse. » Nicolas Galdini, Product Marketing Manager
Trunk SIP : aucun changement
Si vous utilisez un forfait SIP Trunk appels illimités, rien ne change pour vous. Les 40 destinations historiques restent incluses, dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui. Aucune démarche n’est à prévoir de votre côté.
Comment vous accompagnons-nous ?
Aucune action n’est nécessaire de votre part : vos forfaits évolueront automatiquement au 1er juillet 2026.
Nos équipes restent également disponibles pour répondre à vos questions et vous accompagner dans cette évolution. Que vous souhaitiez mieux comprendre l’impact de ces changements sur vos usages ou explorer des solutions adaptées à des besoins internationaux spécifiques, nous sommes à votre écoute pour vous orienter vers l’option la plus pertinente.
« Notre priorité, c’est que nos clients vivent cette évolution sans friction. Nos équipes sont mobilisées pour répondre aux questions, clarifier les impacts au cas par cas et accompagner ceux qui ont des besoins spécifiques sur les destinations qui sortent du périmètre inclus. » Sofiane Messarat, Product Owner Telecom
En résumé, une offre plus lisible alignée sur vos usages
Avec cette évolution, chaque forfait gagne en clarté. Le forfait Découverte se recentre sur les appels nationaux, tandis que les forfaits Entreprise et Entreprise+ renforcent leur ancrage européen avec l’ajout de 9 nouvelles destinations incluses. Les forfaits Trunk SIP conservent, quant à eux, leur couverture internationale actuelle pour les besoins les plus étendus.Notre objectif reste le même : vous proposer des offres simples à comprendre, cohérentes avec vos usages et adaptées à l’évolution de vos communications professionnelles.