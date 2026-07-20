Forfaits VoIP : nous recentrons nos destinations sur l’Europe

À compter du 1er juillet 2026, nous mettons à jour la liste des destinations incluses dans nos forfaits VoIP. Cette évolution concerne les forfaits Découverte, Entreprise et Entreprise+. Les forfaits Trunk SIP, eux, restent inchangés.

Voici, en détail, ce que cela change pour vous.

Pourquoi cette évolution ?

Un alignement avec vos usages réels

Lorsque nous analysons les communications passées via nos forfaits, une réalité s’impose : la grande majorité des appels de nos clients se concentrent sur leur pays d’origine et sur l’Europe. Maintenir au catalogue des dizaines de destinations très peu utilisées avait un sens il y a quelques années ; aujourd’hui, cela rend nos offres moins lisibles sans réel bénéfice pour la plupart des utilisateurs.

Nous préférons des forfaits plus simples à comprendre, dont chaque ligne correspond à un positionnement clair : Découverte pour le national, Entreprise et Entreprise+ pour l’Europe, Trunk SIP pour les besoins internationaux étendus.

De nouveaux accords opérateurs en Europe

Cette mise à jour s’appuie également sur de nouveaux accords noués avec nos opérateurs partenaires en Europe. Ces partenariats nous permettent d’élargir notre couverture européenne dans de bonnes conditions de qualité et de tarification. Nous pouvons ainsi intégrer 9 destinations supplémentaires à nos forfaits Entreprise et Entreprise+ sans en compromettre la performance.