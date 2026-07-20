Août 2026 sur le blog OVHcloud : notre récap

Une évolution tarifaire expliquée en toute transparence, un moteur de stockage maison sous le capot de vos volumes, une boîte de thon qui démystifie la blockchain… Voici ce qu'il ne fallait pas manquer en août sur le blog OVHcloud.

Le dossier du mois : nos tarifs évoluent

Trois articles signés Octave Klaba détaillent ce qui change, pourquoi et comment limiter l'impact sur votre facture.

Public Cloud : la fin du tout-inclus

Au 1er octobre, le stockage local et l'adresse IPv4 publique sortent du prix des instances pour être facturés à part ; le prix du calcul, lui, ne bouge pas. L'article explique les deux raisons de ce passage à la carte : rester comparable aux pratiques du marché et tenir le prix du compute alors que la mémoire coûte six fois plus cher qu'il y a un an. Découvrez le nouveau modèle.

Tarifs Public Cloud : le détail au 1er octobre

À configuration identique, la hausse va de 1,4 % à 21,9 % selon les gabarits des instances B3, C3 et R3, avec un tableau référence par référence et quatre exemples d'architectures pour évaluer votre cas. Les Savings Plans se simplifient au passage : deux durées, 12 mois (-15 %) et 36 mois (-30 %), dès le 1er septembre. Faites le calcul pour vos instances.

Serveurs dédiés : l'évolution du second semestre

Ici, pas de hausse uniforme : un ajustement référence par référence sur les gammes Advance, Game, Scale et High Grade (générations 2024 et 2026), tandis que Kimsufi, So you Start, Rise et les générations antérieures ne bougent pas. Les clients existants sont préservés puisque leur hausse au renouvellement est trois à six fois plus faible que pour une nouvelle commande. Ceux qui veulent figer leur prix peuvent aussi opter pour un engagement payé d'avance. Vérifiez ce qui change pour vos serveurs.

Ingénierie et infrastructure

Construire avec Exten, notre moteur de stockage bloc NVMe

Depuis plus d'un an, vos volumes Public Cloud tournent sur Exten, un moteur développé en interne qui remplace progressivement Ceph. L'article détaille sa mécanique : NVMe over Fabrics, code correcteur Reed-Solomon (le cluster survit à la perte de deux disques pour seulement 1,5 fois l'espace utile), zéro-copie et règles de QoS entre volumes. Regardez sous le capot d'Exten.

Éducation et communauté

86 étudiants face à un vrai défi de sécurité cloud

Pendant deux jours, 12 équipes de Lille Ynov Campus ont construit une chaîne d'audit et de remédiation GitOps sur Managed Kubernetes : l'IA détecte une faille, propose le correctif et ouvre la pull request, avec revue humaine avant chaque merge. Le tout sous une contrainte exigeante, une stack composée à 100 % de projets CNCF et épaulée par les AI Endpoints. Revivez le défi et les projets.

La traçabilité blockchain expliquée avec une boîte de thon

Comment prouver que le thon de votre assiette est bien celui pêché dans le Pacifique ? Cet article de vulgarisation suit une boîte de conserve de l'appât au rayon et montre pourquoi la fraude devient presque impossible en chemin. Il rappelle aussi honnêtement la limite de l'exercice : la blockchain garantit qu'un enregistrement n'a pas été modifié, pas qu'il était vrai au départ. Suivez le voyage de la boîte de thon.

Rendez-vous au prochain récap du blog OVHcloud

C'est tout pour août. D'ici notre prochain récap, vous pouvez suivre chaque nouvel article dès sa publication via notre flux RSS. Bonne rentrée !