Serveurs dédiés : évolution tarifaire du second semestre 2026

Depuis septembre 2025, le marché mondial de la mémoire RAM DDR5 et des disques NVMe subit une rupture majeure, causée par l’IA. Six mois après notre premier article, cette tension s’est encore accentuée, et elle nous oblige à faire évoluer les prix d’une partie de nos serveurs dédiés les plus récents.

Cet article vous donne le détail, référence par référence, et vous explique ce que cela change concrètement pour vous, que vous souhaitiez passer une nouvelle commande ou que vous soyez déjà client.

Le contexte : une tension mondiale sur les composants

La mémoire RAM DDR5 que nous achetons coûte aujourd’hui six fois plus cher qu’il y a un an. L’essor de l’intelligence artificielle a créé une demande massive de processeurs graphiques, eux-mêmes très gourmands en mémoire. Les trois grands fabricants mondiaux ont réorienté la production de leurs usines vers la mémoire haute performance (HBM), au détriment de la DDR5. Le stockage suit la même trajectoire, et les processeurs, cartes mères et cartes réseau commencent aussi à être touchés.

Pour les besoins du Bare Metal et du Cloud, nous concevons et assemblons nos propres serveurs dans nos deux usines. Le volume de commandes très important que vous nous passez chaque année nous a permis de nouer une relation de longue date avec nos fournisseurs, et c’est ce qui limite fortement nos difficultés d’approvisionnement. En revanche, nous subissons une actualisation des prix le deuxième mois de chaque trimestre, applicable à l’ensemble du trimestre : nous subissons la hausse immédiatement et intégralement, comme tout acteur du matériel ou du cloud.

Notre méthode : référence par référence

Nous avons écarté la solution d’une hausse uniforme appliquée à l’ensemble du catalogue. Nos équipes ont analysé nos gammes une par une, référence par référence, pour n’ajuster que ce qui est réellement concerné, à hauteur de l’impact sur nos coûts. Toute gamme ou génération qui n’apparaît pas dans ce document conserve son tarif actuel.

Pour éviter que les nouvelles offres ne deviennent inabordables, nous avons également fait le choix d’appliquer une hausse aux services déjà en production, chez nos clients existants, uniquement sur le matériel très récent utilisant la dernière génération de RAM : la DDR5. La hausse est ainsi plus mesurée pour chacun, et nous continuons à vous proposer du matériel neuf à un tarif accessible.