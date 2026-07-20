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Serveurs dédiés : évolution tarifaire du second semestre 2026

Octave Klaba17/08/20268 min de lecture
Bare Metal servers,Pricing
Serveurs dédiés : évolution tarifaire du second semestre 2026

Depuis septembre 2025, le marché mondial de la mémoire RAM DDR5 et des disques NVMe subit une rupture majeure, causée par l’IA. Six mois après notre premier article, cette tension s’est encore accentuée, et elle nous oblige à faire évoluer les prix d’une partie de nos serveurs dédiés les plus récents.

Cet article vous donne le détail, référence par référence, et vous explique ce que cela change concrètement pour vous, que vous souhaitiez passer une nouvelle commande ou que vous soyez déjà client.

Le contexte : une tension mondiale sur les composants

La mémoire RAM DDR5 que nous achetons coûte aujourd’hui six fois plus cher qu’il y a un an. L’essor de l’intelligence artificielle a créé une demande massive de processeurs graphiques, eux-mêmes très gourmands en mémoire. Les trois grands fabricants mondiaux ont réorienté la production de leurs usines vers la mémoire haute performance (HBM), au détriment de la DDR5. Le stockage suit la même trajectoire, et les processeurs, cartes mères et cartes réseau commencent aussi à être touchés.

Pour les besoins du Bare Metal et du Cloud, nous concevons et assemblons nos propres serveurs dans nos deux usines. Le volume de commandes très important que vous nous passez chaque année nous a permis de nouer une relation de longue date avec nos fournisseurs, et c’est ce qui limite fortement nos difficultés d’approvisionnement. En revanche, nous subissons une actualisation des prix le deuxième mois de chaque trimestre, applicable à l’ensemble du trimestre : nous subissons la hausse immédiatement et intégralement, comme tout acteur du matériel ou du cloud.

Notre méthode : référence par référence

Nous avons écarté la solution d’une hausse uniforme appliquée à l’ensemble du catalogue. Nos équipes ont analysé nos gammes une par une, référence par référence, pour n’ajuster que ce qui est réellement concerné, à hauteur de l’impact sur nos coûts. Toute gamme ou génération qui n’apparaît pas dans ce document conserve son tarif actuel.

Pour éviter que les nouvelles offres ne deviennent inabordables, nous avons également fait le choix d’appliquer une hausse aux services déjà en production, chez nos clients existants, uniquement sur le matériel très récent utilisant la dernière génération de RAM : la DDR5. La hausse est ainsi plus mesurée pour chacun, et nous continuons à vous proposer du matériel neuf à un tarif accessible.

Le calendrier

  • 1er juillet 2026 : nouveaux tarifs des options mémoire et stockage, appliqués depuis cette date aux nouvelles commandes
  • 11 août 2026 : nouveaux tarifs des configurations de serveurs, appliqués depuis cette date aux nouvelles commandes
  • 1er octobre 2026 : application aux serveurs déjà en service, au renouvellement de l’abonnement

Périmètre : Advance (Gen 2024 et 2026), Game (Gen 2026), Scale et High Grade (Gen 2024 et 2026). Kimsufi, So you Start et Rise ne sont pas concernées, ni les générations antérieures à la Gen 2024.

Vous êtes déjà client d’un serveur dédié Gen 2024 ou Gen 2026 ?

La configuration de base des Gen 2024 et Gen 2026 suit le prix du serveur équivalent vendu neuf, après sa hausse du 11 août 2026. Les options de mémoire et de stockage déjà installées bénéficient d’un barème réduit, réservé aux serveurs en service.

Option installéeClient existant · Gen 2024Client existant · Gen 2026 Nouvelle commande
Mémoire (RAM)+20 %+40 %+127 % en médiane
Stockage+10 %+15 %+89 % en médiane

Sur une barrette de mémoire, un client déjà équipé paie une hausse trois à six fois plus faible qu’un client qui commande la même option neuve. Plus votre serveur est équipé, plus l’écart joue en votre faveur.

Pour les nouvelles commandes, la hausse dépend fortement de l’option retenue : de 68 % à 652 % sur la mémoire, et de 8 % à 166 % sur le stockage. Le détail option par option figure dans les tableaux ci-dessous.

Si vous avez un engagement en cours

Rien ne change jusqu’à son terme. Le nouveau prix s’applique au renouvellement suivant. Pour figer votre prix dans la durée, vous pouvez souscrire un engagement payé d’avance, c’est-à-dire le règlement intégral de la période à la souscription.

Ce qui ne change pas

Les performances, la disponibilité, les niveaux de support, vos SLA et vos conditions contractuelles restent identiques. Cet ajustement porte strictement sur le prix. Vous conservez la protection anti-DDoS incluse, la performance de notre réseau et un cloud souverain et européen.

Nous continuons d’investir

Nous continuons d’investir dans la conception et l’exploitation de nos infrastructures, dans la diversification de notre chaîne d’approvisionnement et dans la planification de nos capacités à long terme. Nous investissons également dans la mise à disposition de GPU sur les serveurs dédiés, bientôt disponibles dans l’ensemble de nos régions. Nos équipes restent à votre écoute pour vous aider à choisir les configurations les mieux adaptées à vos besoins.

Le détail, gamme par gamme

  • Advance génération 2024
  • Advance génération 2026
  • Game génération 2026
  • Scale génération 2024
  • Scale génération 2026
  • High Grade génération 2024
  • High Grade génération 2026

Advance · Gen 2024 — Configurations (depuis le 11 août 2026)

RéférenceProcesseur Cœurs RAM incluse Stockage inclusPrix avant le 11/08/26Nouveau prix
ADVANCE-1AMD EPYC 4244P632 Go2 × 960 Go NVMe89,99 €114,99 € +28 %
ADVANCE-2AMD EPYC 4344P864 Go2 × 960 Go NVMe124,99 €154,99 € +24 %
ADVANCE-3AMD EPYC 4464P1264 Go2 × 960 Go NVMe169,99 €199,99 € +18 %
ADVANCE-4AMD EPYC 4584PX1664 Go2 × 960 Go NVMe219,99 €254,99 € +16 %
ADVANCE-5AMD EPYC 8224P (Siena)2496 Go2 × 960 Go NVMe PCIe 4.0289,99 €394,99 € +36 %
ADVANCE-STORAMD EPYC 4344P832 Go2 × 22 To SAS199,99 €264,99 € +33 %

Advance · Gen 2024 — Options mémoire (RAM) ADVANCE-1 · ADVANCE-STOR (depuis le 1er juillet 2026)

DescriptifPrix avant le 01/07/26Nouveau prix
32GB DDR5 On-Die ECC 5200MHzincluseincluse
64GB DDR5 On-Die ECC 5200MHz25 €42 € +68 %
128GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz58 €134 € +131 %
192GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz78 €178 € +128 %

Advance · Gen 2024 — Options mémoire (RAM) ADVANCE-2 → ADVANCE-4 (depuis le 1er juillet 2026)

DescriptifPrix avant le 01/07/26Nouveau prix
64GB DDR5 On-Die ECC 5200MHzincluseincluse
128GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz40 €92 € +130 %
192GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz78 €136 € +74 %

Advance · Gen 2024 — Options mémoire (RAM) ADVANCE-5 (depuis le 1er juillet 2026)

DescriptifPrix avant le 01/07/26Nouveau prix
96GB DDR5 ECC 4800MHzincluseincluse
192GB DDR5 ECC 4800MHz90 €210 € +133 %
384GB DDR5 ECC 4800MHz318 €718 € +126 %
576GB DDR5 ECC 4800MHz552 €1 248 € +126 %

Advance · Gen 2024 — Options stockage ADVANCE-1 → ADVANCE-4 (depuis le 1er juillet 2026)

DescriptifPrix avant le 01/07/26Nouveau prix
2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAIDincluseincluse
2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID70 €132 € +89 %
2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID118 €222 € +88 %
2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 7.68TB Datacenter Class Soft RAID229 €396 € +73 %
4x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID42 €78 € +86 %
4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class Soft RAID98 €186 € +90 %
4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID200 €366 € +83 %
4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID429 €714 € +66 %

Advance · Gen 2024 — Options stockage ADVANCE-5 (depuis le 1er juillet 2026)

DescriptifPrix avant le 01/07/26Nouveau prix
2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAIDincluseincluse
2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID70 €132 € +89 %
2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID118 €222 € +88 %
2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 4x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID104 €264 € +154 %
2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 7.68TB Datacenter Class Soft RAID229 €396 € +73 %
2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 4x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID208 €444 € +113 %
2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 4x SSD NVMe 7.68TB Datacenter Class Soft RAID416 €792 € +90 %
2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 6x SSD NVMe 7.68TB Datacenter Class Soft RAID624 €1 188 € +90 %
4x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID42 €78 € +86 %
4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class Soft RAID98 €186 € +90 %
4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID200 €366 € +83 %
4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID429 €714 € +66 %
8x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID806 €1 506 € +87 %

Advance · Gen 2024 — Options stockage ADVANCE-STOR (depuis le 1er juillet 2026)

DescriptifPrix avant le 01/07/26Nouveau prix
2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAIDincluseincluse
2x HDD SAS 22TB Enterprise Class Hard RAID73 €79 € +8 %
2x HDD SAS 22TB Enterprise Class Soft RAIDincluseincluse
4x HDD SAS 22TB Enterprise Class Hard RAID143 €258 € +80 %
4x HDD SAS 22TB Enterprise Class Soft RAID70 €179 € +156 %
6x HDD SAS 22TB Enterprise Class Hard RAID213 €435 € +104 %
6x HDD SAS 22TB Enterprise Class Soft RAID141 €357 € +153 %
8x HDD SAS 22TB Enterprise Class Hard RAID284 €615 € +117 %
8x HDD SAS 22TB Enterprise Class Soft RAID211 €536 € +154 %

Advance · Gen 2026 — Configurations (depuis le 11 août 2026)

RéférenceProcesseur Cœurs RAM incluse Stockage inclusPrix avant le 11/08/26Nouveau prix
ADVANCE-1AMD EPYC 4245P632 Go2 × 960 Go NVMe104,99 €159,99 € +52 %
ADVANCE-2AMD EPYC 4345P864 Go2 × 960 Go NVMe134,99 €199,99 € +48 %
ADVANCE-3AMD EPYC 4465P1264 Go2 × 960 Go NVMe199,99 €259,99 € +30 %
ADVANCE-4AMD EPYC 4585PX1664 Go2 × 960 Go NVMe239,99 €299,99 € +25 %
ADVANCE-5Intel Xeon 6527P24128 Go2 × 960 Go NVMe PCIe 5.0329,99 €572,99 € +74 %
ADVANCE-STORAMD EPYC 4345P832 Go2 × 24 To SAS229,99 €384,99 € +67 %

Advance · Gen 2026 — Options mémoire (RAM) ADVANCE-1 · ADVANCE-STOR (depuis le 1er juillet 2026)

DescriptifPrix avant le 01/07/26Nouveau prix
32GB DDR5 On-Die ECC 5600MHzincluseincluse
64GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz26 €67 € +158 %
128GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz58 €134 € +131 %
192GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz78 €178 € +128 %
256GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz130 €298 € +129 %

Advance · Gen 2026 — Options mémoire (RAM) ADVANCE-2 → ADVANCE-4 (depuis le 1er juillet 2026)

DescriptifPrix avant le 01/07/26Nouveau prix
64GB DDR5 On-Die ECC 3600MHzincluseincluse
128GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz40 €92 € +130 %
192GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz78 €136 € +74 %
256GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz112 €256 € +129 %

Advance · Gen 2026 — Options mémoire (RAM) ADVANCE-5 (depuis le 1er juillet 2026)

DescriptifPrix avant le 01/07/26Nouveau prix
128GB DDR5 ECC 5600MHzincluseincluse
256GB DDR5 ECC 5600MHz100 €224 € +124 %
512GB DDR5 ECC 5600MHz584 €1 324 € +127 %
1024GB DDR5 ECC 5600MHz1 368 €3 104 € +127 %

Advance · Gen 2026 — Options stockage ADVANCE-1 → ADVANCE-5 (depuis le 1er juillet 2026)

DescriptifPrix avant le 01/07/26Nouveau prix
2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAIDincluseincluse
2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID70 €132 € +89 %
2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID118 €222 € +88 %
2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 7.68TB Datacenter Class Soft RAID210 €396 € +89 %
2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 15.36TB Datacenter Class Soft RAID392 €742 € +89 %
4x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID42 €78 € +86 %
4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID98 €186 € +90 %
4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID194 €366 € +89 %
4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID378 €714 € +89 %

Advance · Gen 2026 — Options stockage ADVANCE-STOR (depuis le 1er juillet 2026)

DescriptifPrix avant le 01/07/26Nouveau prix
2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class PCIe 5.0 Soft RAIDincluseincluse
2x HDD SAS 24TB Enterprise Class Hard RAID73 €79 € +8 %
2x HDD SAS 24TB Enterprise Class Soft RAIDincluseincluse
4x HDD SAS 24TB Enterprise Class Hard RAID143 €258 € +80 %
4x HDD SAS 24TB Enterprise Class Soft RAID94 €179 € +90 %
6x HDD SAS 24TB Enterprise Class Hard RAID248 €435 € +75 %
6x HDD SAS 24TB Enterprise Class Soft RAID188 €357 € +90 %
8x HDD SAS 24TB Enterprise Class Hard RAID362 €615 € +70 %
8x HDD SAS 24TB Enterprise Class Soft RAID282 €536 € +90 %

Game · Gen 2026 — Configurations (depuis le 11 août 2026)

RéférenceProcesseur Cœurs RAM incluse Stockage inclusPrix avant le 11/08/26Nouveau prix
GAME-1AMD Ryzen 7 9800X3D864 Go2 × 960 Go NVMe139,99 €279,99 € +100 %
GAME-2AMD Ryzen 9 9950X3D1664 Go2 × 960 Go NVMe179,99 €313,99 € +74 %

Game · Gen 2026 — Options mémoire (RAM) GAME-1 · GAME-2 (depuis le 1er juillet 2026)

DescriptifPrix avant le 01/07/26Nouveau prix
64GB DDR5 On-Die ECC 5600MHzincluseincluse
128GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz40 €91 € +127 %
192GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz78 €178 € +128 %
256GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz112 €254 € +127 %

Scale · Gen 2024 — Configurations (depuis le 11 août 2026)

RéférenceProcesseur Cœurs RAM incluse Stockage inclusPrix avant le 11/08/26Nouveau prix
SCALE-A1AMD EPYC Genoa 912416128 Go2 × 960 Go NVMe369,99 €539,99 € +46 %
SCALE-A2AMD EPYC Genoa 925424128 Go2 × 960 Go NVMe389,99 €579,99 € +49 %
SCALE-A3AMD EPYC Genoa 935432128 Go2 × 960 Go NVMe449,99 €629,99 € +40 %
SCALE-A4AMD EPYC Genoa 945448128 Go2 × 960 Go NVMe459,99 €649,99 € +41 %
SCALE-A5AMD EPYC Genoa 955464128 Go2 × 960 Go NVMe539,99 €659,99 € +22 %
SCALE-A6AMD EPYC Genoa 965496128 Go2 × 960 Go NVMe629,99 €809,99 € +29 %
SCALE-A72 × AMD EPYC Genoa 9654192192 Go2 × 960 Go NVMe949,99 €1 215,99 € +28 %
SCALE-A82 × AMD EPYC Genoa 9754256192 Go2 × 960 Go NVMe968,99 €1 239,99 € +28 %
SCALE-I1Intel Xeon Gold 6426Y16128 Go2 × 960 Go NVMe369,99 €539,99 € +46 %
SCALE-I2Intel Xeon Gold 6442Y24128 Go2 × 960 Go NVMe389,99 €579,99 € +49 %
SCALE-I3Intel Xeon Gold 6438M32128 Go2 × 960 Go NVMe449,99 €609,99 € +36 %
SCALE-GPU-1AMD EPYC Genoa 912416192 Go2 × 960 Go NVMe969,99 €969,99 €
SCALE-GPU-2AMD EPYC Genoa 925424192 Go2 × 960 Go NVMe999,99 €999,99 €
SCALE-GPU-3AMD EPYC Genoa 935432192 Go2 × 960 Go NVMe1 029,99 €1 029,99 €

Scale · Gen 2024 — Options mémoire (RAM) SCALE-A1 → SCALE-A6 · SCALE-I1 → SCALE-I3 (depuis le 1er juillet 2026)

DescriptifPrix avant le 01/07/26Nouveau prix
128GB DDR5 ECC 4800MHzincluseincluse
256GB DDR5 ECC 4800MHz200 €454 € +127 %
512GB DDR5 ECC 4800MHz440 €999 € +127 %
1TB DDR5 ECC 4800MHz1 000 €2 270 € +127 %

Scale · Gen 2024 — Options mémoire (RAM) SCALE-GPU-1 → SCALE-GPU-3 (depuis le 1er juillet 2026)

DescriptifPrix avant le 01/07/26Nouveau prix
192GB DDR5 ECC 4800MHzincluseincluse
384GB DDR5 ECC 4800MHz120 €272 € +127 %
768GB DDR5 ECC 4800MHz240 €545 € +127 %
RAM 1,1TB DDR5 ECC 4800MHz420 €953 € +127 %

Scale · Gen 2024 — Options stockage SCALE-A1 → SCALE-A6 · SCALE-I1 → SCALE-I3 (depuis le 1er juillet 2026)

DescriptifPrix avant le 01/07/26Nouveau prix
No storage driveincluseincluse
2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAIDincluseincluse
2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID70 €132 € +89 %
2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID118 €222 € +88 %
2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID229 €432 € +89 %
4x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID140 €264 € +89 %
4x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID236 €444 € +88 %
4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID458 €864 € +89 %
6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class Soft RAID210 €396 € +89 %
6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID354 €666 € +88 %
6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID687 €1 296 € +89 %

Scale · Gen 2024 — Options stockage SCALE-GPU-1 → SCALE-GPU-3 (depuis le 1er juillet 2026)

DescriptifPrix avant le 01/07/26Nouveau prix
No storage driveincluseincluse
2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAIDincluseincluse
2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID70 €132 € +89 %
2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID118 €222 € +88 %
2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID229 €432 € +89 %

Scale · Gen 2026 — Configurations (depuis le 11 août 2026)

RéférenceProcesseur Cœurs RAM incluse Stockage inclusPrix avant le 11/08/26Nouveau prix
SCALE-A1AMD EPYC 913516128 Go2 × 1,92 To NVMe409,99 €599,99 € +46 %
SCALE-A2AMD EPYC 925524128 Go2 × 1,92 To NVMe439,99 €629,99 € +43 %
SCALE-A3AMD EPYC 935532128 Go2 × 1,92 To NVMe499,99 €679,99 € +36 %
SCALE-A4AMD EPYC 945548128 Go2 × 1,92 To NVMe549,99 €719,99 € +31 %
SCALE-A5AMD EPYC 955564128 Go2 × 1,92 To NVMe639,99 €817,99 € +28 %
SCALE-A6AMD EPYC 965596128 Go2 × 1,92 To NVMe729,99 €979,99 € +34 %
SCALE-A7AMD EPYC 9755 (Turin)128128 Go2 × 1,92 To NVMe829,99 €1 099,99 € +33 %
SCALE-A8AMD EPYC 9965 (Turin)192128 Go2 × 1,92 To NVMe PCIe 5.0899,99 €1 199,99 € +33 %
SCALE-A92 × AMD EPYC 9965 (Turin)384128 Go2 × 1,92 To NVMe1 349,99 €2 299,99 € +70 %
SCALE-I1Intel Xeon 6517P16128 Go2 × 1,92 To NVMe PCIe 5.0409,99 €599,99 € +46 %
SCALE-I2Intel Xeon 6527P24128 Go2 × 1,92 To NVMe PCIe 5.0439,99 €629,99 € +43 %
SCALE-I3Intel Xeon 6737P32128 Go2 × 1,92 To NVMe PCIe 5.0499,99 €679,99 € +36 %

Scale · Gen 2026 — Options mémoire (RAM) SCALE-A1 → SCALE-A8 (depuis le 1er juillet 2026)

DescriptifPrix avant le 01/07/26Nouveau prix
128GB DDR5 ECC 4800MHzincluseincluse
192GB DDR5 ECC 4800MHz100 €228 € +128 %
256GB DDR5 ECC 4800MHz120 €280 € +133 %
384GB DDR5 ECC 4800MHz280 €648 € +131 %
512GB DDR5 ECC 4800MHz400 €904 € +126 %
768GB DDR5 ECC 4800MHz700 €1 584 € +126 %
1TB DDR5 ECC 4800MHz1 368 €3 104 € +127 %
1.5TB DDR5 ECC 4800MHz2 152 €4 884 € +127 %
3TB DDR5 ECC 3600MHz4 504 €10 224 € +127 %

Scale · Gen 2026 — Options mémoire (RAM) SCALE-A9 (depuis le 1er juillet 2026)

DescriptifPrix avant le 01/07/26Nouveau prix
128GB DDR5 ECC 5600MHzincluseincluse
192GB DDR5 ECC 5600MHz100 €228 € +128 %
256GB DDR5 ECC 5600MHz120 €280 € +133 %
384GB DDR5 ECC 5600MHz280 €648 € +131 %
512GB DDR5 ECC 5600MHz400 €904 € +126 %
768GB DDR5 ECC 5600MHz700 €1 584 € +126 %
1024GB DDR5 ECC 5600MHz1 368 €3 104 € +127 %
1.5TB DDR5 ECC 5600MHz2 152 €4 884 € +127 %
3TB DDR5 ECC 5600MHz4 504 €10 224 € +127 %

Scale · Gen 2026 — Options mémoire (RAM) SCALE-I1 → SCALE-I3 (depuis le 1er juillet 2026)

DescriptifPrix avant le 01/07/26Nouveau prix
128GB DDR5 ECC 5600MHzincluseincluse
256GB DDR5 ECC 5600MHz120 €280 € +133 %
512GB DDR5 ECC 5600MHz400 €904 € +126 %
768GB DDR5 ECC 5600MHz700 €1 584 € +126 %
1024GB DDR5 ECC 5600MHz1 368 €3 104 € +127 %
1.5TB DDR5 ECC 5200MHz2 152 €4 884 € +127 %
2048GB DDR5 ECC 5200MHz2 936 €6 665 € +127 %

Scale · Gen 2026 — Options stockage SCALE-A1 → SCALE-A8 · SCALE-I1 → SCALE-I3 (depuis le 1er juillet 2026)

DescriptifPrix avant le 01/07/26Nouveau prix
No storage driveincluseincluse
2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class PCIe 5.0 Soft RAIDincluseincluse
2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID70 €132 € +89 %
2x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID118 €222 € +88 %
2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID210 €396 € +89 %
4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID140 €264 € +89 %
4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID236 €444 € +88 %
4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID420 €792 € +89 %
4x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAID600 €1 484 € +147 %
6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID210 €396 € +89 %
6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID354 €666 € +88 %
6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID630 €1 188 € +89 %
6x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAID1 176 €2 226 € +89 %

Scale · Gen 2026 — Options stockage SCALE-A9 (depuis le 1er juillet 2026)

DescriptifPrix avant le 01/07/26Nouveau prix
No storage driveincluseincluse
2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class PCIe 5.0 Soft RAIDincluseincluse
2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID70 €132 € +89 %
2x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID118 €222 € +88 %
2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID210 €396 € +89 %
4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID140 €264 € +89 %
4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID236 €444 € +88 %
4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID420 €792 € +89 %
6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID210 €396 € +89 %
6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID354 €666 € +88 %
6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID630 €1 188 € +89 %

High Grade · Gen 2024 — Configurations (depuis le 11 août 2026)

RéférenceProcesseur Cœurs RAM incluse Stockage inclusPrix avant le 11/08/26Nouveau prix
HGR-STOR-1Intel Xeon Gold 6554S36128 Go24 × 22 To SAS1 399,99 €1 464,99 € +5 %
HGR-HCI-I12 × Intel Xeon Gold 5515+16256 Go6 × 3,84 To NVMe949,99 €1 344,99 € +42 %
HGR-HCI-I22 × Intel Xeon Gold 6526Y32256 Go6 × 3,84 To NVMe1 039,99 €1 420,99 € +37 %
HGR-HCI-I32 × Intel Xeon Gold 6542Y48256 Go6 × 3,84 To NVMe1 119,99 €1 421,99 € +27 %
HGR-HCI-I42 × Intel Xeon Gold 6554S72256 Go6 × 3,84 To NVMe1 209,99 €1 516,99 € +25 %
HGR-HCI-A12 × AMD EPYC 925448256 Go6 × 3,84 To NVMe1 119,99 €1 401,99 € +25 %
HGR-HCI-A22 × AMD EPYC 935464384 Go6 × 3,84 To NVMe1 274,99 €1 570,99 € +23 %
HGR-SDS-12 × Intel Xeon Gold 5515+16256 Go6 × 7,68 To NVMe1 119,99 €1 401,99 € +25 %
HGR-SDS-22 × Intel Xeon Gold 6542Y48256 Go6 × 7,68 To NVMe1 289,99 €1 589,99 € +23 %
HGR-AI-22 × AMD EPYC 935464384 Go2 × 3,84 To NVMe2 969,99 €3 689,99 € +24 %

High Grade · Gen 2024 — Options mémoire (RAM) HGR-STOR-1 (depuis le 1er juillet 2026)

DescriptifPrix avant le 01/07/26Nouveau prix
128GB DDR5 ECC 4800MHzincluseincluse
256GB DDR5 ECC 4800MHz64 €454 € +609 %
512GB DDR5 ECC 4800MHz192 €999 € +420 %
768GB DDR5 ECC 4800MHz320 €1 725 € +439 %

High Grade · Gen 2024 — Options mémoire (RAM) HGR-HCI-I1 → HGR-HCI-I4 · HGR-SDS-1 · HGR-SDS-2 (depuis le 1er juillet 2026)

DescriptifPrix avant le 01/07/26Nouveau prix
256GB DDR5 ECC 4800MHzincluseincluse
512GB DDR5 ECC 4800MHz128 €545 € +326 %
1TB DDR5 ECC 4800MHz384 €1 816 € +373 %
1.5TB DDR5 ECC 4800MHz512 €3 341 € +553 %

High Grade · Gen 2024 — Options mémoire (RAM) HGR-HCI-A1 (depuis le 1er juillet 2026)

DescriptifPrix avant le 01/07/26Nouveau prix
256GB DDR5 ECC 4800MHzincluseincluse
512GB DDR5 ECC 4800MHz128 €545 € +326 %
1TB DDR5 ECC 4800MHz384 €1 816 € +373 %
1.5TB DDR5 ECC 4800MHz512 €3 341 € +553 %
RAM 2304GB DDR5 ECC 4800MHz1 024 €5 466 € +434 %

High Grade · Gen 2024 — Options mémoire (RAM) HGR-HCI-A2 · HGR-AI-2 (depuis le 1er juillet 2026)

DescriptifPrix avant le 01/07/26Nouveau prix
384GB DDR5 ECC 4800MHzincluseincluse
512GB DDR5 ECC 4800MHz64 €168 € +162 %
768GB DDR5 ECC 4800MHz192 €817 € +326 %
1TB DDR5 ECC 4800MHz320 €1 362 € +326 %
1.5TB DDR5 ECC 4800MHz384 €2 887 € +652 %
RAM 2304GB DDR5 ECC 4800MHz960 €5 012 € +422 %

High Grade · Gen 2024 — Options stockage HGR-STOR-1 (depuis le 1er juillet 2026)

DescriptifPrix avant le 01/07/26Nouveau prix
2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAIDincluseincluse
24x HDD SAS 22TB Enterprise Class Hard RAID66 €138 € +109 %
24x HDD SAS 22TB + 2x SSD NVMe 3.84TB High perf. cache Enterprise Class Hard RAID154 €362 € +135 %
24x HDD SAS 22TB + 2x SSD NVMe 7.68TB High perf. cache Enterprise Class Hard RAID216 €537 € +149 %
24x HDD SAS 22TB + 2x SSD NVMe 15.36TB High perf. cache Enterprise Class Hard RAID374 €883 € +136 %
24x HDD SAS 22TB Enterprise Class Soft RAIDincluseincluse
24x HDD SAS 22TB + 2x SSD NVMe 3.84TB High perf. cache Enterprise Class Soft RAID88 €224 € +155 %
24x HDD SAS 22TB + 2x SSD NVMe 7.68TB High perf. cache Enterprise Class Soft RAID150 €399 € +166 %
24x HDD SAS 22TB + 2x SSD NVMe 15.36TB High perf. cache Enterprise Class Soft RAID308 €745 € +142 %
36x HDD SAS 22TB Enterprise Class Hard RAID450 €1 187 € +164 %
36x HDD SAS 22TB + 2x SSD NVMe 3.84TB High perf. cache Enterprise Class Hard RAID538 €1 412 € +162 %
36x HDD SAS 22TB + 2x SSD NVMe 7.68TB High perf. cache Enterprise Class Hard RAID600 €1 586 € +164 %
36x HDD SAS 22TB + 2x SSD NVMe 15.36TB High perf. cache Enterprise Class Hard RAID758 €1 932 € +155 %
36x HDD SAS 22TB Enterprise Class Soft RAID384 €980 € +155 %
36x HDD SAS 22TB + 2x SSD NVMe 3.84TB High perf. cache Enterprise Class Soft RAID472 €1 205 € +155 %
36x HDD SAS 22TB + 2x SSD NVMe 7.68TB High perf. cache Enterprise Class Soft RAID534 €1 379 € +158 %
36x HDD SAS 22TB + 2x SSD NVMe 15.36TB High perf. cache Enterprise Class Soft RAID692 €1 725 € +149 %

High Grade · Gen 2024 — Options stockage HGR-HCI-I1 → HGR-HCI-I4 · HGR-HCI-A1 · HGR-HCI-A2 (depuis le 1er juillet 2026)

DescriptifPrix avant le 01/07/26Nouveau prix
2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAIDincluseincluse
6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDincluseincluse
12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID264 €669 € +153 %
18x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID528 €1 338 € +153 %
24x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID792 €2 007 € +153 %

High Grade · Gen 2024 — Options stockage HGR-SDS-1 · HGR-SDS-2 (depuis le 1er juillet 2026)

DescriptifPrix avant le 01/07/26Nouveau prix
2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAIDincluseincluse
6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDincluseincluse
6x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAID475 €1 032 € +117 %
12x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID450 €1 191 € +165 %
12x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAID1 399 €3 255 € +133 %
18x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID900 €2 381 € +165 %
18x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAID2 323 €5 477 € +136 %
24x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID1 350 €3 572 € +165 %
24x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAID3 247 €7 700 € +137 %

High Grade · Gen 2024 — Options stockage HGR-AI-2 (depuis le 1er juillet 2026)

DescriptifPrix avant le 01/07/26Nouveau prix
2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAIDincluseincluse
2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAIDincluseincluse
2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID150 €312 € +108 %
2x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAID308 €641 € +108 %
4x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID88 €223 € +153 %
4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID300 €624 € +108 %
4x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAID616 €1 285 € +109 %

High Grade · Gen 2026 — Configurations (depuis le 11 août 2026)

RéférenceProcesseur Cœurs RAM incluse Stockage inclusPrix avant le 11/08/26Nouveau prix
HGR-HCI-A12 × AMD EPYC 925548256 Go6 × 3,84 To NVMe PCIe 5.01 253,99 €1 884,99 € +50 %
HGR-HCI-A22 × AMD EPYC 935564256 Go6 × 3,84 To NVMe PCIe 5.01 421,99 €2 082,99 € +46 %
HGR-HCI-A32 × AMD EPYC 9555128256 Go6 × 3,84 To NVMe PCIe 5.01 623,99 €2 499,99 € +54 %
HGR-HCI-A42 × AMD EPYC 9655192384 Go6 × 3,84 To NVMe PCIe 5.01 757,99 €2 651,99 € +51 %
HGR-HCI-I12 × Intel Xeon 6517P32128 Go6 × 3,84 To NVMe PCIe 5.01 001,99 €1 832,99 € +83 %
HGR-HCI-I22 × Intel Xeon 6527P48256 Go6 × 3,84 To NVMe PCIe 5.01 108,99 €1 921,99 € +73 %
HGR-STOR-1 SoftAMD EPYC 913516128 Go16 × 24 To SAS Soft RAID1 343,99 €2 073,99 € +54 %
HGR-STOR-2 SoftAMD EPYC 935532256 Go24 × 24 To SAS Soft RAID1 959,99 €3 062,99 € +56 %

High Grade · Gen 2026 — Options mémoire (RAM) HGR-HCI-A1 → HGR-HCI-A3 (depuis le 1er juillet 2026)

DescriptifPrix avant le 01/07/26Nouveau prix
256GB DDR5 ECC 6400MHzincluseincluse
384GB DDR5 ECC 6400MHz200 €454 € +127 %
768GB DDR5 ECC 6400MHz560 €1 271 € +127 %
1536GB DDR5 ECC 6400MHz1 400 €3 178 € +127 %
3072GB DDR5 ECC 6400MHz3 344 €7 591 € +127 %

High Grade · Gen 2026 — Options mémoire (RAM) HGR-HCI-A4 (depuis le 1er juillet 2026)

DescriptifPrix avant le 01/07/26Nouveau prix
384GB DDR5 ECC 6400MHzincluseincluse
768GB DDR5 ECC 6400MHz360 €817 € +127 %
1536GB DDR5 ECC 6400MHz1 200 €2 724 € +127 %
3072GB DDR5 ECC 6400MHz3 144 €7 137 € +127 %

High Grade · Gen 2026 — Options mémoire (RAM) HGR-HCI-I1 (depuis le 1er juillet 2026)

DescriptifPrix avant le 01/07/26Nouveau prix
128GB DDR5 ECC 6400MHzincluseincluse
256GB DDR5 ECC 6400MHz200 €454 € +127 %
512GB DDR5 ECC 6400MHz440 €999 € +127 %
1024GB DDR5 ECC 6400MHz1 000 €2 270 € +127 %
1536GB DDR5 ECC 6400MHz1 600 €3 632 € +127 %
2048GB DDR5 ECC 5200MHz2 936 €6 665 € +127 %
3072GB DDR5 ECC 5200MHz3 544 €8 045 € +127 %

High Grade · Gen 2026 — Options mémoire (RAM) HGR-HCI-I2 (depuis le 1er juillet 2026)

DescriptifPrix avant le 01/07/26Nouveau prix
256GB DDR5 ECC 6400MHzincluseincluse
512GB DDR5 ECC 6400MHz240 €545 € +127 %
1024GB DDR5 ECC 6400MHz800 €1 816 € +127 %
1536GB DDR5 ECC 6400MHz1 400 €3 178 € +127 %
2048GB DDR5 ECC 5200MHz2 736 €6 211 € +127 %
3072GB DDR5 ECC 5200MHz3 344 €7 591 € +127 %

High Grade · Gen 2026 — Options mémoire (RAM) HGR-STOR-1 (depuis le 1er juillet 2026)

DescriptifPrix avant le 01/07/26Nouveau prix
128GB DDR5 ECC 6400MHzincluseincluse
256GB DDR5 ECC 6400MHz200 €456 € +128 %
512GB DDR5 ECC 6400MHz440 €1 016 € +131 %
1024GB DDR5 ECC 6400MHz1 000 €2 264 € +126 %

High Grade · Gen 2026 — Options mémoire (RAM) HGR-STOR-2 (depuis le 1er juillet 2026)

DescriptifPrix avant le 01/07/26Nouveau prix
256GB DDR5 ECC 6400MHzincluseincluse
512GB DDR5 ECC 6400MHz320 €726 € +127 %
768GB DDR5 ECC 6400MHz560 €1 453 € +159 %
1024GB DDR5 ECC 6400MHz880 €1 998 € +127 %

High Grade · Gen 2026 — Options stockage HGR-HCI-A1 → HGR-HCI-A4 (depuis le 1er juillet 2026)

DescriptifPrix avant le 01/07/26Nouveau prix
2x SSD NVMe 1TB Datacenter Class PCIe 5.0 Soft RAIDincluseincluse
6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDincluseincluse
6x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAID822 €1 554 € +89 %
12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID354 €669 € +89 %
12x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID906 €1 712 € +89 %
12x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAID1 998 €3 776 € +89 %
18x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID708 €1 338 € +89 %
18x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID1 536 €2 903 € +89 %
18x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAID3 174 €5 999 € +89 %
24x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID1 062 €2 007 € +89 %
24x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID2 166 €4 094 € +89 %
24x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAID4 350 €8 222 € +89 %

High Grade · Gen 2026 — Options stockage HGR-HCI-I1 · HGR-HCI-I2 (depuis le 1er juillet 2026)

DescriptifPrix avant le 01/07/26Nouveau prix
2x SSD NVMe 1TB Datacenter Class PCIe 5.0 Soft RAIDincluseincluse
6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDincluseincluse
8x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID118 €223 € +89 %
8x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID486 €919 € +89 %
8x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID1 214 €2 294 € +89 %
12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID354 €669 € +89 %
12x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID906 €1 712 € +89 %
12x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAID1 998 €3 776 € +89 %

High Grade · Gen 2026 — Options stockage HGR-STOR-1 (depuis le 1er juillet 2026)

DescriptifPrix avant le 01/07/26Nouveau prix
2x SSD NVMe 1TB Datacenter Class PCIe 5.0 Soft RAIDincluseincluse
16x HDD SAS 24TB Enterprise Class Hard RAID80 €92 € +15 %
16x HDD SAS 24TB + 2x SSD NVMe 7.68TB High perf. cache Enterprise Class Hard RAID290 €488 € +68 %
16x HDD SAS 24TB Enterprise Class Soft RAIDincluseincluse
16x HDD SAS 24TB + 2x SSD NVMe 7.68TB High perf. cache Enterprise Class Soft RAID210 €396 € +89 %
24x HDD SAS 24TB Enterprise Class Hard RAID496 €850 € +71 %
24xHDD SAS 24TB + 2x SSD NVMe 3.84TB High perf. cache Enterprise Class Hard RAID534 €1 072 € +101 %
24x HDD SAS 24TB + 2x SSD NVMe 7.68TB High perf. cache Enterprise Class Hard RAID732 €1 246 € +70 %
24x HDD SAS 24TB + 4x SSD NVMe 3.84TB High perf. cache Enterprise Class Hard RAID732 €1 294 € +77 %
24x HDD SAS 24TB + 4x SSD NVMe 7.68TB High perf. cache Enterprise Class Hard RAID850 €1 642 € +93 %
24x HDD SAS 24TB Enterprise Class Soft RAID376 €712 € +89 %
24x SSD SAS 24TB + 2x3.84TB NVMe PCIe 5.0 Soft RAID586 €934 € +59 %
24x HDD SAS 24TB + 2x SSD NVMe 7.68TB High perf. cache Enterprise Class Soft RAID586 €1 108 € +89 %
24x HDD SAS 24TB + 4x SSD NVMe 3.84TB High perf. cache Enterprise Class Soft RAID612 €1 156 € +89 %
24x HDD SAS 24TB + 4x SSD NVMe 7.68TB High perf. cache Enterprise Class Soft RAID796 €1 504 € +89 %

High Grade · Gen 2026 — Options stockage HGR-STOR-2 (depuis le 1er juillet 2026)

DescriptifPrix avant le 01/07/26Nouveau prix
2x SSD NVMe 1TB Datacenter Class PCIe 5.0 Soft RAIDincluseincluse
24x HDD SAS 24TB Enterprise Class Hard RAID120 €138 € +15 %
24x HDD SAS 24TB Enterprise Class Soft RAIDincluseincluse
36x HDD SAS 24TB Enterprise Class Hard RAID744 €1 206 € +62 %
36x HDD SAS 24TB Enterprise Class Soft RAID564 €1 068 € +89 %

Quatre exemples concrets

ADVANCE-1 · Gen 2024 — AMD EPYC 4244P, 6 cœurs, 32 Go, 2 × 960 Go NVMe

Tarif actuelAu renouvellementNouvelle commande
Serveur89,99 €114,99 €114,99 €

Le même, avec 128 Go de RAM et 4 × 960 Go NVMe

Tarif actuelAu renouvellementNouvelle commande
Serveur89,99 €114,99 €114,99 €
RAM 128 Go58 €69,60 €134 €
4 × 960 Go NVMe42 €46,20 €78 €
Total189,99 €230,79 € +21,5 %326,99 € +72,1 %

ADVANCE-1 · Gen 2026 — AMD EPYC 4245P, 6 cœurs, 32 Go, 2 × 960 Go NVMe

Tarif actuelAu renouvellementNouvelle commande
Serveur104,99 €159,99 €159,99 €

Le même, avec 128 Go de RAM et 4 × 960 Go NVMe

Tarif actuelAu renouvellementNouvelle commande
Serveur104,99 €159,99 €159,99 €
RAM 128 Go58 €81,20 €134 €
4 × 960 Go NVMe42 €48,30 €78 €
Total204,99 €289,49 € +41,2 %371,99 € +81,5 %

SCALE-A1 · Gen 2026 — AMD EPYC 9135, 16 cœurs, 128 Go, 2 × 1,92 To NVMe

Tarif actuelAu renouvellementNouvelle commande
Serveur409,99 €599,99 €599,99 €
RAM 256 Go120 €168 €280 €
4 × 3,84 To NVMe236 €271,40 €444 €
Total765,99 €1 039,39 € +35,7 %1 323,99 € +72,8 %

HGR-HCI-A1 · Gen 2026 — 2 × AMD EPYC 9255, 48 cœurs, 256 Go, 6 × 3,84 To NVMe PCIe 5.0

Tarif actuelAu renouvellementNouvelle commande
Serveur1 253,99 €1 884,99 €1 884,99 €
RAM 768 Go560 €784 €1 271 €
12 × 3,84 To NVMe354 €407,10 €669 €
Total2 167,99 €3 076,09 € +41,9 %3 824,99 € +76,4 %
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