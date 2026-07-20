Évolutions tarifaires de Public Cloud, Bare Metal et VPS chez OVHcloud
Depuis l’automne 2025, le marché mondial de la mémoire subit une rupture majeure. Encore peu perceptible pour les utilisateurs finaux, cette évolution transforme en profondeur le coût du matériel informatique et, par effet direct, celui du cloud.
Cet article propose un décryptage de cette crise structurelle, de ses impacts concrets et des choix stratégiques qu’OVHcloud met en œuvre pour en limiter les effets.
Un basculement industriel vers les GPU
À l’échelle mondiale, les trois grands fabricants de mémoire ont réorienté une part importante de leurs capacités de production pour répondre à la demande massive en GPU, en particulier pour les usages liés à l’IA et au calcul haute performance.
Cette réallocation s’est effectuée sans réduction équivalente de la demande historique en mémoire vive et en stockage, générant une pression simultanée sur plusieurs segments du marché.
Les conséquences sont immédiates et visibles :
- tension sur l’offre, avec des stocks réduits et des délais d’approvisionnement allongés ;
- hausse continue des prix de la RAM et des disques depuis septembre 2025 ;
- instabilité durable du marché, qui ne devrait retrouver un nouvel équilibre qu’à l’horizon fin 2026.
Une inflation durable des composants mémoire
Même après la stabilisation du marché, les prix ne devraient pas retrouver leurs niveaux historiques avant 2028, le temps nécessaire pour que de nouvelles capacités de production soient réellement opérationnelles.
Cette évolution bouleverse profondément les fondamentaux économiques du matériel informatique, tant pour les infrastructures on-premise que pour le cloud. Selon les configurations, l’impact tarifaire lié à la RAM et au stockage pourrait atteindre +15 % à +300 % par rapport aux prix de 2025, en fonction des volumes de mémoire et de capacité disque déployés.
Ce changement d’échelle est à la fois brutal et inédit, sans équivalent récent sur le marché mondial.
Un marché sous tension même à prix élevé
Paradoxalement, la hausse des prix ne suffit pas à sécuriser la disponibilité des composants. Aujourd’hui, pour garantir la livraison de volumes de RAM ou de disques, il est nécessaire pour les fournisseurs de cloud de passer commande jusqu’à 12 mois à l’avance, sans connaître le prix final au moment de l’achat.
En pratique, les tarifs ne sont communiqués qu’un à deux mois après la livraison, selon l’évolution de l’offre et de la demande sur le trimestre concerné. Cette incertitude exerce une pression inédite sur les acteurs industriels et les fournisseurs de cloud, affectant simultanément la production et la distribution.
Vers un nouvel équilibre mondial de la demande
Cette situation aura inévitablement des répercussions sur les volumes commandés. Certains clients jugeront les prix trop élevés et limiteront leurs investissements, tandis que d’autres, faute d’alternative, continueront à passer commande malgré tout.
Ce jeu de forces opposées devrait conduire à un nouvel équilibre mondial, mais à un niveau de prix nettement supérieur. Les projections actuelles anticipent une augmentation de la RAM de +250 % à +300 % à la fin 2026, par rapport à septembre 2025.
Notre stratégie pour amortir le choc
Face à cette réalité, OVHcloud a choisi de ne pas répercuter automatiquement l’intégralité de la hausse des composants sur ses clients.
Pour le cloud déployé entre 2026 et 2028 — incluant le Public Cloud, le Private Cloud et le Bare Metal — l’augmentation moyenne des prix sera limitée, entre +9 % et +11 %, malgré des coûts de RAM et de disques nettement plus élevés.
Pour compenser cet écart, un ajustement modéré est prévu sur les offres déployées avant 2025, de +2 % à +6 %, en fonction de l’ancienneté du matériel, ainsi qu’une évolution des tarifs des IPv4. Cette dernière ne devrait pas avoir d’impact significatif sur le budget de nos clients, le coût des adresses IP représentant une part limitée par rapport aux autres ressources d’un projet cloud.
Notre objectif est clair : préserver une cohérence tarifaire sur l’ensemble des gammes 2021-2028 et préparer un retour progressif à la normale en 2029.
Investissements continus et évolution des offres
Au-delà des ajustements tarifaires, cette période se caractérise par des investissements soutenus dans nos offres et dans l’expérience client.
Malgré la forte pression liée à l’augmentation des coûts des composants, nous continuons à faire évoluer nos services afin d’apporter davantage de valeur à nos clients.
Concrètement, cela se traduit par :
- un renforcement progressif des dispositifs de support ;
- une augmentation des ressources incluses dans certaines gammes ;
- une modernisation de nos infrastructures de calcul et de stockage.
Ces initiatives témoignent de notre volonté de ne pas réduire cette phase à une simple répercussion des hausses de coûts, mais de maintenir une dynamique d’amélioration de nos services, même dans un contexte économique contraint.
Calendrier et modalités d’application
Nos clients ont déjà reçu des emails détaillant les impacts précis sur leurs services. Les nouveaux tarifs seront appliqués à compter du 1er avril 2026.
Jusqu’à cette date, il est possible de renouveler les services aux tarifs actuels pour une durée pouvant aller jusqu’à 2 ans. Dans tous les cas, les nouveaux prix ne s’appliqueront qu’à l’issue de la période d’engagement en cours.
Une période d’incertitude et un avantage stratégique
Nous traversons une phase exceptionnellement imprévisible, où la visibilité sur les marchés dépasse rarement une à deux semaines. L’espoir demeure que les prix se stabilisent durablement dès 2026, afin d’éviter de nouvelles annonces défavorables.
Dans ce contexte tendu, disposer d’une chaîne d’approvisionnement mondiale et de deux usines de production internes constitue un avantage stratégique majeur. Cela nous permet de continuer à recevoir des composants et à produire des serveurs, là où la pénurie de mémoire touche une grande partie du marché.
Nos tarifs
Vous trouverez ci-dessous nos nouveaux tarifs :
– Public Cloud : les prix ci-dessous sont affichés à l’heure et avec OS Linux. Vous trouverez sur notre page Tarifs les prix des instances de machines virtuelle consommées au mois (b2, c2, r2) ou en Savings Plan (b3, c3, r3) ainsi que les tarifs avec licences Windows.
– Tous nos tarifs VPS, Floating IPs & IP additionnelles.
– Bare Metal : les prix affichés correspondent à un engagement d’un mois ; des remises supplémentaires sont appliquées en cas de prépaiement sur 12 ou 24 mois. Les prix des options sont ceux des nouvelles commandes uniquement. Le renouvellement d’options qui a été communiqué par email à nos clients sera quant à lui limité à +10% sur les options de disques, +15% sur les options de RAM.
Pour toutes les souscriptions existantes renouvelées avant le 1er avril, vous pouvez conserver votre tarif actuel pendant toute la durée d’engagement choisie, à compter de votre date de renouvellement.
Veuillez noter que les catégories de produits suivantes ne sont pas concernées par l’évolution de nos tarifs :
– Public Cloud – Compute : Cloud GPUs et Metal Instances
– Public Cloud – Container : Managed Kubernetes, Managed Registries & Managed Rancher
– Public Cloud – Network : Load Balancer, Gateway. Le trafic réseau Public et Privé reste inclus.
– Public Cloud – Storage : Object Storage, Block Storage.
– Public Cloud – Analytics : Data Platform
– Public Cloud – AI & Machine Learning : AI Solutions (AI Notebook, AI Training, AI Deploy) et AI Endpoints
– Public Cloud – Quantum : Emulators & QPUs
– Bare Metal – stockage : Veeam Enterprise Plus, HYCU, Back-up Agent, NAS-HA, Cloud Disk Array
– Bare Metal : Gammes Kimsufi et SoYouStart
– Private Cloud : offres VMware et offres de stockage (Veeam Enterprise plus, HYCU, Back-up Agent)
Public Cloud – Instances de Machines Virtuelles
General Purpose
Ci-dessous, les tarifs standards horaires et mensuels pour les instances avec OS Linux, sans Savings Plan ni autre remise supplémentaire.
|Référence
|Ancien tarif public (HT / heure)
|Nouveau tarif public (HT / Heure)
|b3-8
|0,0465 €
|0,0512 €
|b3-16
|0,093 €
|0,1023 €
|b3-32
|0,186 €
|0,2046 €
|b3-64
|0,372 €
|0,4092 €
|b3-128
|0,7439 €
|0,819 €
|b3-256
|1,4878 €
|1,637 €
|b3-512
|2,9756 €
|3,274 €
|b3-640
|3,7195 €
|4,092 €
|b2-7
|0,0681 €
|0,0709 €
|b2-15
|0,129 €
|0,1342 €
|b2-30
|0,261 €
|0,2715 €
|b2-60
|0,505 €
|0,526 €
|b2-120
|0,993 €
|1,033 €
Compute Optimized
Ci-dessous, les tarifs standards horaires et mensuels pour les instances avec OS Linux, sans Savings Plan ni autre remise supplémentaire.
|Référence
|Ancien tarif public (HT / heure)
|Nouveau tarif public (HT / Heure)
|c3-4
|0,0415 €
|0,0457 €
|c3-8
|0,083 €
|0,0913 €
|c3-16
|0,1659 €
|0,1825 €
|c3-32
|0,3318 €
|0,365 €
|c3-64
|0,6637 €
|0,7301 €
|c3-128
|1,3274 €
|1,461 €
|c3-256
|2,6547 €
|2,921 €
|c3-320
|3,3184 €
|3,651 €
|c2-7
|0,0978 €
|0,1018 €
|c2-15
|0,19 €
|0,1976 €
|c2-30
|0,383 €
|0,3984 €
|c2-60
|0,749 €
|0,779 €
|c2-120
|1,48 €
|1,54 €
Memory Optimized
Ci-dessous, les tarifs standards horaires et mensuels pour les instances avec OS Linux, sans Savings Plan ni autre remise supplémentaire.
|Référence
|Ancien tarif public (HT / heure)
|Nouveau tarif public (HT / Heure)
|r3-16
|0,0602 €
|0,0663 €
|r3-32
|0,1203 €
|0,1324 €
|r3-64
|0,2407 €
|0,2648 €
|r3-128
|0,4813 €
|0,53 €
|r3-256
|0,9627 €
|1,059 €
|r3-512
|1,9254 €
|2,118 €
|r3-1024
|3,8508 €
|4,236 €
|r2-15
|0,0978 €
|0,1018 €
|r2-30
|0,113 €
|0,1176 €
|r2-60
|0,22 €
|0,2288 €
|r2-120
|0,443 €
|0,461 €
|r2-240
|0,871 €
|0,906 €
Public Cloud – Databases
MySQL
|Reference
|Nouveau prix public (HT / heure)
|Ancien prix public (HT / heure / node)
|Nouveau prix public (HT / heure / node)
|Essential DB1-4
|0,0746 €
|0,068 €
|0,0746 €
|Essential DB1-7
|0,1477 €
|0,1346 €
|0,1477 €
|Essential DB1-15
|0,2968 €
|0,2705 €
|0,2968 €
|Essential DB1-30
|0,5967 €
|0,5436 €
|0,5967 €
|Production B3-8
|0,446 €
|0,2129 €
|0,223 €
|Production B3-16
|0,8922 €
|0,4258 €
|0,4461 €
|Production B3-32
|1,7844 €
|0,8515 €
|0,8922 €
|Production B3-64
|3,5688 €
|1,703 €
|1,7844 €
|Production B3-128
|7,1376 €
|3,4059 €
|3,5688 €
|Production B3-256
|14,2754 €
|6,8118 €
|7,1377 €
|Business DB1-4
|0,1898 €
|0,0865 €
|0,0949 €
|Business DB1-7
|0,3798 €
|0,173 €
|0,1899 €
|Business DB1-15
|0,7594 €
|0,346 €
|0,3797 €
|Business DB1-30
|1,522 €
|0,6933 €
|0,761 €
|Business DB1-60
|3,0468 €
|1,3878 €
|1,5234 €
|Business DB1-120
|6,0968 €
|2,777 €
|3,0484 €
|Advanced B3-8
|0,7212 €
|0,2295 €
|0,2404 €
|Advanced B3-16
|1,4424 €
|0,4589 €
|0,4808 €
|Advanced B3-32
|2,8848 €
|0,9177 €
|0,9616 €
|Advanced B3-64
|5,7696 €
|1,8354 €
|1,9232 €
|Advanced B3-128
|11,5392 €
|3,6708 €
|3,8464 €
|Advanced B3-256
|23,0784 €
|7,3416 €
|7,6928 €
|Enterprise DB1-4
|0,2892 €
|0,0879 €
|0,0964 €
|Enterprise DB1-7
|0,5697 €
|0,173 €
|0,1899 €
|Enterprise DB1-15
|1,1391 €
|0,346 €
|0,3797 €
|Enterprise DB1-30
|2,283 €
|0,6933 €
|0,761 €
|Enterprise DB1-60
|4,5702 €
|1,3878 €
|1,5234 €
|Enterprise DB1-120
|9,1452 €
|2,777 €
|3,0484 €
PostgreSQL
|Référence
|Nouveau tarif public (HT / Heure)
|Ancien tarif public (HT / heure / nœud)
|Nouveau tarif public (HT / heure / nœud)
|Essential DB1-4
|0,0746 €
|0,068 €
|0,0746 €
|Essential DB1-7
|0,1477 €
|0,1346 €
|0,1477 €
|Essential DB1-15
|0,2968 €
|0,2705 €
|0,2968 €
|Essential DB1-30
|0,5967 €
|0,5436 €
|0,5967 €
|Production B3-8
|0,446 €
|0,2129 €
|0,223 €
|Production B3-16
|0,8922 €
|0,4258 €
|0,4461 €
|Production B3-32
|1,7844 €
|0,8515 €
|0,8922 €
|Production B3-64
|3,5688 €
|1,703 €
|1,7844 €
|Production B3-128
|7,1376 €
|3,4059 €
|3,5688 €
|Production B3-256
|14,2754 €
|6,8118 €
|7,1377 €
|Business DB1-4
|0,1898 €
|0,0865 €
|0,0949 €
|Business DB1-7
|0,3798 €
|0,173 €
|0,1899 €
|Business DB1-15
|0,7594 €
|0,346 €
|0,3797 €
|Business DB1-30
|1,522 €
|0,6933 €
|0,761 €
|Business DB1-60
|3,0468 €
|1,3878 €
|1,5234 €
|Business DB1-120
|6,0968 €
|2,777 €
|3,0484 €
|Advanced B3-8
|0,7212 €
|0,2295 €
|0,2404 €
|Advanced B3-16
|1,4424 €
|0,4589 €
|0,4808 €
|Advanced B3-32
|2,8848 €
|0,9177 €
|0,9616 €
|Advanced B3-64
|5,7696 €
|1,8354 €
|1,9232 €
|Advanced B3-128
|11,5392 €
|3,6708 €
|3,8464 €
|Advanced B3-256
|23,0784 €
|7,3416 €
|7,6928 €
|Enterprise DB1-4
|0,2892 €
|0,0879 €
|0,0964 €
|Enterprise DB1-7
|0,5697 €
|0,173 €
|0,1899 €
|Enterprise DB1-15
|1,1391 €
|0,346 €
|0,3797 €
|Enterprise DB1-30
|2,283 €
|0,6933 €
|0,761 €
|Enterprise DB1-60
|4,5702 €
|1,3878 €
|1,5234 €
|Enterprise DB1-120
|9,1452 €
|2,777 €
|3,0484 €
Valkey
|Référence
|Nouveau tarif public (HT / Heure)
|Ancien tarif public (HT / heure / nœud)
|Nouveau tarif public (HT / heure / nœud)
|Essential DB1-4
|0,0746 €
|0,068 €
|0,0746 €
|Essential DB1-7
|0,1477 €
|0,1346 €
|0,1477 €
|Essential DB1-15
|0,2968 €
|0,2705 €
|0,2968 €
|Essential DB1-30
|0,5967 €
|0,5436 €
|0,5967 €
|Production B3-8
|0,446 €
|0,2129 €
|0,223 €
|Production B3-16
|0,8922 €
|0,4258 €
|0,4461 €
|Production B3-32
|1,7844 €
|0,8515 €
|0,8922 €
|Production B3-64
|3,5688 €
|1,703 €
|1,7844 €
|Production B3-128
|7,1376 €
|3,4059 €
|3,5688 €
|Production B3-256
|14,2754 €
|6,8118 €
|7,1377 €
|Business DB1-4
|0,1898 €
|0,0865 €
|0,0949 €
|Business DB1-7
|0,3798 €
|0,173 €
|0,1899 €
|Business DB1-15
|0,7594 €
|0,346 €
|0,3797 €
|Business DB1-30
|1,522 €
|0,6933 €
|0,761 €
|Business DB1-60
|3,0468 €
|1,3878 €
|1,5234 €
|Business DB1-120
|6,0968 €
|2,777 €
|3,0484 €
|Advanced B3-8
|0,7212 €
|0,2295 €
|0,2404 €
|Advanced B3-16
|1,4424 €
|0,4589 €
|0,4808 €
|Advanced B3-32
|2,8848 €
|0,9177 €
|0,9616 €
|Advanced B3-64
|5,7696 €
|1,8354 €
|1,9232 €
|Advanced B3-128
|11,5392 €
|3,6708 €
|3,8464 €
|Advanced B3-256
|23,0784 €
|7,3416 €
|7,6928 €
|Enterprise DB1-4
|0,2892 €
|0,0879 €
|0,0964 €
|Enterprise DB1-7
|0,5697 €
|0,173 €
|0,1899 €
|Enterprise DB1-15
|1,1391 €
|0,346 €
|0,3797 €
|Enterprise DB1-30
|2,283 €
|0,6933 €
|0,761 €
|Enterprise DB1-60
|4,5702 €
|1,3878 €
|1,5234 €
|Enterprise DB1-120
|9,1452 €
|2,777 €
|3,0484 €
Kafka
|Référence
|Nouveau tarif public (HT / Heure)
|Ancien tarif public (HT / heure / nœud)
|Nouveau tarif public (HT / heure / nœud)
|Production B3-8
|0,8346 €
|0,2656 €
|0,2782 €
|Production B3-16
|1,6695 €
|0,5311 €
|0,5565 €
|Production B3-32
|3,339 €
|1,0622 €
|1,113 €
|Business DB1-4
|0,4836 €
|0,1469 €
|0,1612 €
|Business DB1-7
|0,9585 €
|0,2911 €
|0,3195 €
|Business DB1-15
|1,8219 €
|0,5532 €
|0,6073 €
|Business DB1-30
|3,5259 €
|1,0707 €
|1,1753 €
|Business DB1-60
|7,0566 €
|2,1428 €
|2,3522 €
|Advanced B3-8
|1,6692 €
|0,2656 €
|0,2782 €
|Advanced B3-16
|3,339 €
|0,5311 €
|0,5565 €
|Advanced B3-32
|6,678 €
|1,0622 €
|1,113 €
|Enterprise DB1-7
|1,926 €
|0,2924 €
|0,321 €
|Enterprise DB1-15
|3,6438 €
|0,5532 €
|0,6073 €
|Enterprise DB1-30
|7,0518 €
|1,0707 €
|1,1753 €
|Enterprise DB1-60
|14,1132 €
|2,1428 €
|2,3522 €
Kafka Connect
|Référence
|Nouveau tarif public (HT / Heure)
|Ancien tarif public (HT / heure / nœud)
|Nouveau tarif public (HT / heure / nœud)
|Essential DB1-4
|0,1145 €
|0,1044 €
|0,1145 €
|Essential DB1-7
|0,2305 €
|0,2101 €
|0,2305 €
|Essential DB1-15
|0,4295 €
|0,3913 €
|0,4295 €
|Essential DB1-30
|0,7775 €
|0,7084 €
|0,7775 €
|Production B3-8
|0,6024 €
|0,1917 €
|0,2008 €
|Production B3-16
|1,2138 €
|0,3862 €
|0,4046 €
|Production B3-32
|2,2089 €
|0,7027 €
|0,7363 €
|Business DB1-7
|0,6915 €
|0,2101 €
|0,2305 €
|Business DB1-15
|1,3245 €
|0,4022 €
|0,4415 €
|Business DB1-30
|2,3325 €
|0,7084 €
|0,7775 €
|Advanced B3-8
|1,1994 €
|0,1908 €
|0,1999 €
|Advanced B3-16
|2,4276 €
|0,3862 €
|0,4046 €
|Advanced B3-32
|4,4178 €
|0,7027 €
|0,7363 €
|Enterprise DB1-7
|1,383 €
|0,2101 €
|0,2305 €
|Enterprise DB1-15
|2,649 €
|0,4022 €
|0,4415 €
|Enterprise DB1-30
|4,665 €
|0,7084 €
|0,7775 €
Kafka Mirror Maker
|Référence
|Nouveau tarif public (HT / Heure)
|Ancien tarif public (HT / heure / nœud)
|Nouveau tarif public (HT / heure / nœud)
|Essential DB1-4
|0,1145 €
|0,1044 €
|0,1145 €
|Essential DB1-7
|0,2305 €
|0,2101 €
|0,2305 €
|Essential DB1-15
|0,4295 €
|0,3913 €
|0,4295 €
|Essential DB1-30
|0,7775 €
|0,7084 €
|0,7775 €
|Production B3-8
|0,6024 €
|0,1917 €
|0,2008 €
|Production B3-16
|1,2138 €
|0,3862 €
|0,4046 €
|Production B3-32
|2,2089 €
|0,7027 €
|0,7363 €
|Business DB1-4
|0,348 €
|0,1057 €
|0,116 €
|Business DB1-7
|0,6915 €
|0,2101 €
|0,2305 €
|Business DB1-15
|1,3245 €
|0,4022 €
|0,4415 €
|Business DB1-30
|2,3325 €
|0,7084 €
|0,7775 €
|Advanced B3-8
|1,1994 €
|0,1908 €
|0,1999 €
|Advanced B3-16
|2,4276 €
|0,3862 €
|0,4046 €
|Advanced B3-32
|4,4178 €
|0,7027 €
|0,7363 €
|Enterprise DB1-7
|1,383 €
|0,2101 €
|0,2305 €
|Enterprise DB1-15
|2,649 €
|0,4022 €
|0,4415 €
|Enterprise DB1-30
|4,665 �€
|0,7084 €
|0,7775 €
OpenSearch
|Référence
|Nouveau tarif public (HT / Heure)
|Ancien tarif public (HT / heure / nœud)
|Nouveau tarif public (HT / heure / nœud)
|Essential DB1-4
|0,0814 €
|0,0742 €
|0,0814 €
|Essential DB1-7
|0,1642 €
|0,1497 €
|0,1642 €
|Essential DB1-15
|0,33 €
|0,3007 €
|0,33 €
|Production B3-8
|0,5403 €
|0,172 €
|0,1801 €
|Production B3-16
|1,0809 €
|0,3439 €
|0,3603 €
|Production B3-32
|2,1615 €
|0,6877 €
|0,7205 €
|Production B3-64
|4,3233 €
|1,3754 €
|1,4411 €
|Business DB1-7
|0,5289 €
|0,1607 €
|0,1763 €
|Business DB1-15
|1,0578 €
|0,3213 €
|0,3526 €
|Business DB1-30
|2,1336 €
|0,648 €
|0,7112 €
|Business DB1-60
|4,272 €
|1,2972 €
|1,424 €
|Business DB1-120
|8,5665 €
|2,6013 €
|2,8555 €
|Advanced B3-8
|1,1562 €
|0,1839 €
|0,1927 €
|Advanced B3-16
|2,3124 €
|0,3678 €
|0,3854 €
|Advanced B3-32
|4,6248 €
|0,7357 €
|0,7708 €
|Advanced B3-64
|9,2496 €
|1,4713 €
|1,5416 €
|Enterprise DB1-7
|1,0668 �€
|0,162 €
|0,1778 €
|Enterprise DB1-15
|2,1426 €
|0,3254 €
|0,3571 €
|Enterprise DB1-30
|4,2948 €
|0,6521 €
|0,7158 €
|Enterprise DB1-60
|8,571 €
|1,3014 €
|1,4285 €
|Enterprise DB1-120
|17,142 €
|2,6027 €
|2,857 €
Managed Dashboard
|Référence
|Nouveau tarif public (HT / Heure)
|Ancien tarif public (HT / heure / nœud)
|Nouveau tarif public (HT / heure / nœud)
|Essential DB1-4
|0,0814 €
|0,0742 €
|0,0814 €
|Essential DB1-7
|0,1642 €
|0,1497 €
|0,1642 €
|Essential DB1-15
|0,33 €
|0,3007 €
|0,33 €
|Production B3-8
|0,5403 €
|0,172 €
|0,1801 €
|Production B3-16
|1,0809 €
|0,3439 €
|0,3603 €
|Production B3-32
|2,1615 €
|0,6877 €
|0,7205 €
|Production B3-64
|4,3233 €
|1,3754 €
|1,4411 €
|Business DB1-7
|0,5289 €
|0,1607 €
|0,1763 €
|Business DB1-15
|1,0578 €
|0,3213 €
|0,3526 €
|Business DB1-30
|2,1336 €
|0,648 €
|0,7112 €
|Business DB1-60
|4,272 €
|1,2972 €
|1,424 €
|Business DB1-120
|8,5665 €
|2,6013 €
|2,8555 €
|Advanced B3-8
|1,1562 €
|0,1839 €
|0,1927 €
|Advanced B3-16
|2,3124 €
|0,3678 €
|0,3854 €
|Advanced B3-32
|4,6248 €
|0,7357 €
|0,7708 €
|Advanced B3-64
|9,2496 €
|1,4713 €
|1,5416 €
|Enterprise DB1-7
|1,0668 €
|0,162 €
|0,1778 €
|Enterprise DB1-15
|2,1426 €
|0,3254 €
|0,3571 €
|Enterprise DB1-30
|4,2948 €
|0,6521 €
|0,7158 €
|Enterprise DB1-60
|8,571 €
|1,3014 €
|1,4285 €
|Enterprise DB1-120
|17,142 €
|2,6027 €
|2,857 €
Floating IPs
|Référence
|Ancien tarif public (HT / heure)
|Nouveau tarif public (HT / Heure)
|IP flottantes
|0,0025 €
|0,0027 €
Serveurs Dédiés & Options
Ci-dessous, les tarifs mensuels standards des serveurs, sans prépaiement ni remise liée à un engagement. Les prix des options s’appliquent uniquement aux nouvelles commandes. Le renouvellement des options, communiqué à nos clients par e-mail, sera limité à +10 % pour les options de disque et +15 % pour les options de RAM.
|Type
|Gamme
|Option
|Serveur
|Ancien prix public (HT / mois)
|Nouveau prix public (HT / mois)
|base
|ADVANCE
|-
|ADVANCE-1 – 2024 – AMD EPYC 4244P
|84.99 €
|89.99 €
|RAM
|ADVANCE
|32GB DDR5 On-Die ECC 5200MHz
|ADVANCE-1 – 2024 – AMD EPYC 4244P
|inclus
|inclus
|RAM
|ADVANCE
|64GB DDR5 On-Die ECC 5200MHz
|ADVANCE-1 – 2024 – AMD EPYC 4244P
|12 €
|18 €
|RAM
|ADVANCE
|128GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz
|ADVANCE-1 – 2024 – AMD EPYC 4244P
|36 €
|58 €
|RAM
|ADVANCE
|192GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz
|ADVANCE-1 – 2024 – AMD EPYC 4244P
|60 €
|78 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-1 – 2024 – AMD EPYC 4244P
|inclus
|inclus
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-1 – 2024 – AMD EPYC 4244P
|26 €
|42 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-1 – 2024 – AMD EPYC 4244P
|52 €
|70 €
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-1 – 2024 – AMD EPYC 4244P
|78 €
|98 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-1 – 2024 – AMD EPYC 4244P
|104 €
|118 €
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-1 – 2024 – AMD EPYC 4244P
|182 €
|200 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 7.68TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-1 – 2024 – AMD EPYC 4244P
|208 €
|229 €
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-1 – 2024 – AMD EPYC 4244P
|390 €
|429 €
|base
|ADVANCE
|-
|ADVANCE-1 – 2026 – AMD EPYC 4245P
|99.99 €
|104.99 €
|RAM
|ADVANCE
|32GB DDR5 On-Die ECC 5600MHz
|ADVANCE-1 – 2026 – AMD EPYC 4245P
|inclus
|inclus
|RAM
|ADVANCE
|64GB DDR5 On-Die ECC 5600MHz
|ADVANCE-1 – 2026 – AMD EPYC 4245P
|22 €
|26 €
|RAM
|ADVANCE
|128GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz
|ADVANCE-1 – 2026 – AMD EPYC 4245P
|44 €
|58 €
|RAM
|ADVANCE
|256GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz
|ADVANCE-1 – 2026 – AMD EPYC 4245P
|63 €
|130 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-1 – 2026 – AMD EPYC 4245P
|inclus
|inclus
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-1 – 2026 – AMD EPYC 4245P
|21.6 €
|42 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-1 – 2026 – AMD EPYC 4245P
|38 €
|70 €
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|ADVANCE-1 – 2026 – AMD EPYC 4245P
|54.4 €
|98 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-1 – 2026 – AMD EPYC 4245P
|100 €
|118 €
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|ADVANCE-1 – 2026 – AMD EPYC 4245P
|178.4 €
|197 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 7.68TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-1 – 2026 – AMD EPYC 4245P
|149.2 €
|210 €
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|ADVANCE-1 – 2026 – AMD EPYC 4245P
|298.4 €
|378 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 15.36TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-1 – 2026 – AMD EPYC 4245P
|299.99 €
|392 €
|base
|ADVANCE
|-
|ADVANCE-2 – 2024 – AMD EPYC 4344P
|119.99 €
|124.99 €
|RAM
|ADVANCE
|64GB DDR5 On-Die ECC 5200MHz
|ADVANCE-2 – 2024 – AMD EPYC 4344P
|inclus
|inclus
|RAM
|ADVANCE
|128GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz
|ADVANCE-2 – 2024 – AMD EPYC 4344P
|24 €
|40 €
|RAM
|ADVANCE
|192GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz
|ADVANCE-2 – 2024 – AMD EPYC 4344P
|48 €
|60 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-2 – 2024 – AMD EPYC 4344P
|inclus
|inclus
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-2 – 2024 – AMD EPYC 4344P
|26 €
|42 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-2 – 2024 – AMD EPYC 4344P
|52 €
|70 €
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-2 – 2024 – AMD EPYC 4344P
|78 €
|98 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-2 – 2024 – AMD EPYC 4344P
|104 €
|118 €
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-2 – 2024 – AMD EPYC 4344P
|182 €
|200 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 7.68TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-2 – 2024 – AMD EPYC 4344P
|208 €
|229 €
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-2 – 2024 – AMD EPYC 4344P
|390 €
|429 €
|base
|ADVANCE
|-
|ADVANCE-2 – 2026 – AMD EPYC 4345P
|119.99 €
|134.99 €
|RAM
|ADVANCE
|64GB DDR5 On-Die ECC 5600MHz
|ADVANCE-2 – 2026 – AMD EPYC 4345P
|inclus
|inclus
|RAM
|ADVANCE
|128GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz
|ADVANCE-2 – 2026 – AMD EPYC 4345P
|22 €
|40 €
|RAM
|ADVANCE
|256GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz
|ADVANCE-2 – 2026 – AMD EPYC 4345P
|52 €
|112 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-2 – 2026 – AMD EPYC 4345P
|inclus
|inclus
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-2 – 2026 – AMD EPYC 4345P
|21.6 €
|42 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-2 – 2026 – AMD EPYC 4345P
|38 €
|70 €
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|ADVANCE-2 – 2026 – AMD EPYC 4345P
|54.4 €
|98 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-2 – 2026 – AMD EPYC 4345P
|100 €
|118 €
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|ADVANCE-2 – 2026 – AMD EPYC 4345P
|178.4 €
|197 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 7.68TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-2 – 2026 – AMD EPYC 4345P
|149.2 €
|210 €
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|ADVANCE-2 – 2026 – AMD EPYC 4345P
|298.4 €
|378 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 15.36TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-2 – 2026 – AMD EPYC 4345P
|299.99 €
|392 €
|base
|ADVANCE
|-
|ADVANCE-3 – 2024 – AMD EPYC 4464P
|149.99 €
|169.99 €
|RAM
|ADVANCE
|64GB DDR5 On-Die ECC 5200MHz
|ADVANCE-3 – 2024 – AMD EPYC 4464P
|inclus
|inclus
|RAM
|ADVANCE
|128GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz
|ADVANCE-3 – 2024 – AMD EPYC 4464P
|24 €
|40 €
|RAM
|ADVANCE
|192GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz
|ADVANCE-3 – 2024 – AMD EPYC 4464P
|48 €
|60 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-3 – 2024 – AMD EPYC 4464P
|inclus
|inclus
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-3 – 2024 – AMD EPYC 4464P
|26 €
|42 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-3 – 2024 – AMD EPYC 4464P
|52 €
|70 €
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-3 – 2024 – AMD EPYC 4464P
|78 €
|98 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-3 – 2024 – AMD EPYC 4464P
|104 €
|118 €
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-3 – 2024 – AMD EPYC 4464P
|182 €
|200 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 7.68TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-3 – 2024 – AMD EPYC 4464P
|208 €
|229 €
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-3 – 2024 – AMD EPYC 4464P
|390 €
|429 €
|base
|ADVANCE
|-
|ADVANCE-3 – 2026 – AMD EPYC 4464P
|159.99 €
|199.99 €
|RAM
|ADVANCE
|64GB DDR5 On-Die ECC 5600MHz
|ADVANCE-3 – 2026 – AMD EPYC 4464P
|inclus
|inclus
|RAM
|ADVANCE
|128GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz
|ADVANCE-3 – 2026 – AMD EPYC 4464P
|22 €
|40 €
|RAM
|ADVANCE
|256GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz
|ADVANCE-3 – 2026 – AMD EPYC 4464P
|52 €
|112 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-3 – 2026 – AMD EPYC 4464P
|inclus
|inclus
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-3 – 2026 – AMD EPYC 4464P
|21.6 €
|42 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-3 – 2026 – AMD EPYC 4464P
|38 €
|70 €
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|ADVANCE-3 – 2026 – AMD EPYC 4464P
|54.4 €
|98 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-3 – 2026 – AMD EPYC 4464P
|100 €
|118 €
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|ADVANCE-3 – 2026 – AMD EPYC 4464P
|178.4 €
|197 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 7.68TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-3 – 2026 – AMD EPYC 4464P
|149.2 €
|210 €
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|ADVANCE-3 – 2026 – AMD EPYC 4464P
|298.4 €
|378 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 15.36TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-3 – 2026 – AMD EPYC 4464P
|299.99 €
|392 €
|base
|ADVANCE
|-
|ADVANCE-4 – 2024 – AMD EPYC 4584PX
|199.99 €
|219.99 €
|RAM
|ADVANCE
|64GB DDR5 On-Die ECC 5200MHz
|ADVANCE-4 – 2024 – AMD EPYC 4584PX
|inclus
|inclus
|RAM
|ADVANCE
|128GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz
|ADVANCE-4 – 2024 – AMD EPYC 4584PX
|24 €
|40 €
|RAM
|ADVANCE
|192GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz
|ADVANCE-4 – 2024 – AMD EPYC 4584PX
|48 €
|60 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-4 – 2024 – AMD EPYC 4584PX
|inclus
|inclus
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-4 – 2024 – AMD EPYC 4584PX
|26 €
|42 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-4 – 2024 – AMD EPYC 4584PX
|52 €
|70 €
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-4 – 2024 – AMD EPYC 4584PX
|78 €
|98 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-4 – 2024 – AMD EPYC 4584PX
|104 €
|118 €
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-4 – 2024 – AMD EPYC 4584PX
|182 €
|200 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 7.68TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-4 – 2024 – AMD EPYC 4584PX
|208 €
|229 €
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-4 – 2024 – AMD EPYC 4584PX
|390 €
|429 €
|base
|ADVANCE
|-
|ADVANCE-4 – 2026 – AMD EPYC 4585PX
|199.99 €
|239.99 €
|RAM
|ADVANCE
|64GB DDR5 On-Die ECC 5600MHz
|ADVANCE-4 – 2026 – AMD EPYC 4585PX
|inclus
|inclus
|RAM
|ADVANCE
|128GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz
|ADVANCE-4 – 2026 – AMD EPYC 4585PX
|22 €
|40 €
|RAM
|ADVANCE
|256GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz
|ADVANCE-4 – 2026 – AMD EPYC 4585PX
|52 €
|112 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-4 – 2026 – AMD EPYC 4585PX
|inclus
|inclus
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-4 – 2026 – AMD EPYC 4585PX
|21.6 €
|42 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-4 – 2026 – AMD EPYC 4585PX
|38 €
|70 €
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|ADVANCE-4 – 2026 – AMD EPYC 4585PX
|54.4 €
|98 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-4 – 2026 – AMD EPYC 4585PX
|100 €
|118 €
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|ADVANCE-4 – 2026 – AMD EPYC 4585PX
|178.4 €
|197 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 7.68TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-4 – 2026 – AMD EPYC 4585PX
|149.2 €
|210 €
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|ADVANCE-4 – 2026 – AMD EPYC 4585PX
|298.4 €
|378 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 15.36TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-4 – 2026 – AMD EPYC 4585PX
|299.99 €
|392 €
|base
|ADVANCE
|-
|ADVANCE-5 �– 2024 – AMD EPYC 8224P
|249.99 €
|289.99 €
|RAM
|ADVANCE
|96GB DDR5 ECC 4800MHz
|ADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224P
|inclus
|inclus
|RAM
|ADVANCE
|192GB DDR5 ECC 4800MHz
|ADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224P
|36 €
|90 €
|RAM
|ADVANCE
|384GB DDR5 ECC 4800MHz
|ADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224P
|108 €
|318 €
|RAM
|ADVANCE
|576GB DDR5 ECC 4800MHz
|ADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224P
|180 €
|552 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224P
|inclus
|inclus
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224P
|26 €
|42 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224P
|52 €
|70 €
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224P
|78 €
|98 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224P
|104 €
|118 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 4x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224P
|104 €
|140 €
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224P
|182 €
|200 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 7.68TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224P
|208 €
|229 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 4x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224P
|208 €
|236 €
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224P
|390 €
|429 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 4x SSD NVMe 7.68TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224P
|416 €
|458 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 6x SSD NVMe 7.68TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224P
|624 €
|687 €
|Stockage
|ADVANCE
|8x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224P
|806 €
|887 €
|base
|ADVANCE
|-
|ADVANCE-STOR – 2024 – AMD EPYC 4344P
|199.99 €
|199.99 €
|RAM
|ADVANCE
|32GB DDR5 On-Die ECC 5200MHz
|ADVANCE-STOR – 2024 – AMD EPYC 4344P
|inclus
|inclus
|RAM
|ADVANCE
|64GB DDR5 On-Die ECC 5200MHz
|ADVANCE-STOR – 2024 – AMD EPYC 4344P
|12 €
|14 €
|RAM
|ADVANCE
|128GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz
|ADVANCE-STOR – 2024 – AMD EPYC 4344P
|36 €
|42 €
|RAM
|ADVANCE
|192GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz
|ADVANCE-STOR – 2024 – AMD EPYC 4344P
|60 €
|69 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x HDD SAS 22TB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-STOR – 2024 – AMD EPYC 4344P
|inclus
|inclus
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-STOR – 2024 – AMD EPYC 4344P
|inclus
|inclus
|Stockage
|ADVANCE
|4x HDD SAS 22TB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-STOR – 2024 – AMD EPYC 4344P
|64 €
|70 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x HDD SAS 22TB Enterprise Class Hard RAID
|ADVANCE-STOR – 2024 – AMD EPYC 4344P
|66 €
|73 €
|Stockage
|ADVANCE
|6x HDD SAS 22TB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-STOR – 2024 – AMD EPYC 4344P
|128 €
|141 €
|Stockage
|ADVANCE
|4x HDD SAS 22TB Enterprise Class Hard RAID
|ADVANCE-STOR – 2024 – AMD EPYC 4344P
|130 €
|143 €
|Stockage
|ADVANCE
|8x HDD SAS 22TB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-STOR – 2024 – AMD EPYC 4344P
|192 €
|211 €
|Stockage
|ADVANCE
|6x HDD SAS 22TB Enterprise Class Hard RAID
|ADVANCE-STOR – 2024 – AMD EPYC 4344P
|194 €
|213 €
|Stockage
|ADVANCE
|8x HDD SAS 22TB Enterprise Class Hard RAID
|ADVANCE-STOR – 2024 – AMD EPYC 4344P
|258 €
|284 €
|base
|ADVANCE
|-
|ADVANCE-STOR – 2026 – AMD EPYC 4345P
|199.99 €
|229.99 €
|RAM
|ADVANCE
|32GB DDR5 On-Die ECC 5600MHz
|ADVANCE-STOR – 2026 – AMD EPYC 4345P
|inclus
|inclus
|RAM
|ADVANCE
|64GB DDR5 On-Die ECC 5600MHz
|ADVANCE-STOR – 2026 – AMD EPYC 4345P
|22 €
|25 €
|RAM
|ADVANCE
|128GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz
|ADVANCE-STOR – 2026 – AMD EPYC 4345P
|44 €
|58 €
|RAM
|ADVANCE
|256GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz
|ADVANCE-STOR – 2026 – AMD EPYC 4345P
|63 €
|130 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x HDD SAS 24TB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-STOR – 2026 – AMD EPYC 4345P
|inclus
|inclus
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class PCIe 5.0 Soft RAID
|ADVANCE-STOR – 2026 – AMD EPYC 4345P
|inclus
|inclus
|Stockage
|ADVANCE
|2x HDD SAS 24TB Enterprise Class Hard RAID
|ADVANCE-STOR – 2026 – AMD EPYC 4345P
|66 €
|73 €
|Stockage
|ADVANCE
|4x HDD SAS 24TB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-STOR – 2026 – AMD EPYC 4345P
|64 €
|94 €
|Stockage
|ADVANCE
|4x HDD SAS 24TB Enterprise Class Hard RAID
|ADVANCE-STOR – 2026 – AMD EPYC 4345P
|130 €
|143 €
|Stockage
|ADVANCE
|6x HDD SAS 24TB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-STOR – 2026 – AMD EPYC 4345P
|128 €
|188 €
|Stockage
|ADVANCE
|6x HDD SAS 24TB Enterprise Class Hard RAID
|ADVANCE-STOR – 2026 – AMD EPYC 4345P
|194 €
|248 €
|Stockage
|ADVANCE
|8x HDD SAS 24TB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-STOR – 2026 – AMD EPYC 4345P
|192 €
|282 €
|Stockage
|ADVANCE
|8x HDD SAS 24TB Enterprise Class Hard RAID
|ADVANCE-STOR – 2026 – AMD EPYC 4345P
|258 €
|362 €
|base
|RISE
|-
|RISE-L – 2025 – AMD RYZEN 9 9950X
|134.99 €
|149.99 €
|base
|RISE
|-
|RISE-M – 2025 – AMD RYZEN 9 9900X
|94.99 €
|99.99 €
|base
|RISE
|-
|RISE-S – 2025 – AMD Ryzen 7 9700X
|54.99 €
|64.99 €
|base
|RISE
|-
|RISE-XL – 2025 – AMD EPYC TURIN 9455
|269.99 €
|299.99 €
|base
|GAME
|-
|GAME-1 – 2026 – AMD RYZEN 7 9800X3D
|129.99 €
|139.99 €
|RAM
|GAME
|64GB DDR5 On-Die ECC 5600MHz
|GAME-1 – 2026 – AMD RYZEN 7 9800X3D
|inclus
|inclus
|RAM
|GAME
|128GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz
|GAME-1 – 2026 – AMD RYZEN 7 9800X3D
|22 €
|40 €
|RAM
|GAME
|256GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz
|GAME-1 – 2026 – AMD RYZEN 7 9800X3D
|63 €
|112 €
|Stockage
|GAME
|2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID
|GAME-1 – 2026 – AMD RYZEN 7 9800X3D
|inclus
|inclus
|base
|GAME
|-
|GAME-2 – 2026 – AMD RYZEN 9 9950X3D
|169.99 €
|179.99 €
|RAM
|GAME
|64GB DDR5 On-Die ECC 5600MHz
|GAME-2 – 2026 – AMD RYZEN 9 9950X3D
|inclus
|inclus
|RAM
|GAME
|128GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz
|GAME-2 – 2026 – AMD RYZEN 9 9950X3D
|22 €
|40 €
|RAM
|GAME
|256GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz
|GAME-2 – 2026 – AMD RYZEN 9 9950X3D
|63 €
|112 €
|Stockage
|GAME
|2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID
|GAME-2 – 2026 – AMD RYZEN 9 9950X3D
|inclus
|inclus
|base
|SCALE-a
|-
|SCALE-a1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9124
|349.99 €
|369.99 €
|RAM
|SCALE-a
|128GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9124
|inclus
|inclus
|RAM
|SCALE-a
|256GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9124
|80 €
|200 €
|RAM
|SCALE-a
|512GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9124
|240 €
|440 €
|RAM
|SCALE-a
|1TB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9124
|560 €
|1000 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9124
|inclus
|inclus
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9124
|52 €
|70 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9124
|104 €
|118 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9124
|104 €
|140 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9124
|156 €
|210 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9124
|208 €
|229 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9124
|208 €
|236 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9124
|312 €
|354 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9124
|416 €
|458 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9124
|624 €
|687 €
|base
|SCALE-a
|-
|SCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135
|389.99 €
|409.99 €
|RAM
|SCALE-a
|128GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135
|inclus
|inclus
|RAM
|SCALE-a
|192GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135
|40 €
|100 €
|RAM
|SCALE-a
|256GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135
|80 €
|120 €
|RAM
|SCALE-a
|384GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135
|160 €
|280 €
|RAM
|SCALE-a
|512GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135
|240 €
|400 €
|RAM
|SCALE-a
|768GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135
|400 €
|700 €
|RAM
|SCALE-a
|1TB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135
|560 €
|1368 €
|RAM
|SCALE-a
|1.5TB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135
|880 €
|2152 €
|RAM
|SCALE-a
|3TB DDR5 ECC 3600MHz
|SCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135
|1840 €
|4504 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135
|inclus
|inclus
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135
|38 €
|70 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135
|100 €
|118 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135
|76 €
|140 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135
|160 €
|210 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135
|190 €
|210 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135
|200 €
|236 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135
|300 €
|354 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135
|320 €
|420 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135
|480 €
|630 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135
|900 €
|1176 €
|base
|SCALE-a
|-
|SCALE-a2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9254
|379.99 €
|389.99 €
|RAM
|SCALE-a
|128GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9254
|inclus
|inclus
|RAM
|SCALE-a
|256GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9254
|80 €
|200 €
|RAM
|SCALE-a
|512GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9254
|240 €
|440 €
|RAM
|SCALE-a
|1TB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9254
|560 €
|1000 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9254
|inclus
|inclus
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9254
|52 €
|70 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9254
|104 €
|118 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9254
|104 €
|140 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9254
|156 €
|210 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9254
|208 €
|229 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9254
|208 €
|236 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9254
|312 €
|354 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9254
|416 €
|458 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9254
|624 €
|687 €
|base
|SCALE-a
|-
|SCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255
|429.99 €
|439.99 €
|RAM
|SCALE-a
|128GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255
|inclus
|inclus
|RAM
|SCALE-a
|192GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255
|40 €
|100 €
|RAM
|SCALE-a
|256GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255
|80 €
|120 €
|RAM
|SCALE-a
|384GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255
|160 €
|280 €
|RAM
|SCALE-a
|512GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255
|240 €
|400 €
|RAM
|SCALE-a
|768GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255
|400 €
|700 €
|RAM
|SCALE-a
|1TB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255
|560 €
|1368 €
|RAM
|SCALE-a
|1.5TB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255
|880 €
|2152 €
|RAM
|SCALE-a
|3TB DDR5 ECC 3600MHz
|SCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255
|1840 €
|4504 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255
|inclus
|inclus
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255
|38 €
|70 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255
|100 €
|118 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255
|76 €
|140 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255
|160 €
|210 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255
|190 €
|210 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255
|200 €
|236 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255
|300 €
|354 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255
|320 €
|420 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255
|480 €
|630 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255
|900 €
|1176 €
|base
|SCALE-a
|-
|SCALE-a3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354
|419.99 €
|449.99 €
|RAM
|SCALE-a
|128GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354
|inclus
|inclus
|RAM
|SCALE-a
|256GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354
|80 €
|200 €
|RAM
|SCALE-a
|512GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354
|240 €
|440 €
|RAM
|SCALE-a
|1TB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354
|560 €
|1000 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354
|inclus
|inclus
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354
|52 €
|70 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354
|104 €
|118 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354
|104 €
|140 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354
|156 €
|210 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354
|208 €
|229 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354
|208 €
|236 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354
|312 €
|354 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354
|416 €
|458 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354
|624 €
|687 €
|base
|SCALE-a
|-
|SCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355
|469.99 €
|499.99 €
|RAM
|SCALE-a
|128GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355
|inclus
|inclus
|RAM
|SCALE-a
|192GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355
|40 €
|100 €
|RAM
|SCALE-a
|256GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355
|80 €
|120 €
|RAM
|SCALE-a
|384GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355
|160 €
|280 €
|RAM
|SCALE-a
|512GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355
|240 €
|400 €
|RAM
|SCALE-a
|768GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355
|400 €
|700 €
|RAM
|SCALE-a
|1TB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355
|560 €
|1368 €
|RAM
|SCALE-a
|1.5TB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355
|880 €
|2152 €
|RAM
|SCALE-a
|3TB DDR5 ECC 3600MHz
|SCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355
|1840 €
|4504 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355
|inclus
|inclus
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355
|38 €
|70 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355
|100 €
|118 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355
|76 €
|140 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355
|160 €
|210 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355
|190 €
|210 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355
|200 €
|236 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355
|300 €
|354 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355
|320 €
|420 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355
|480 €
|630 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355
|900 €
|1176 €
|base
|SCALE-a
|-
|SCALE-a4 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454
|449.99 €
|459.99 €
|RAM
|SCALE-a
|128GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a4 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454
|inclus
|inclus
|RAM
|SCALE-a
|256GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a4 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454
|80 €
|200 €
|RAM
|SCALE-a
|512GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a4 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454
|240 €
|440 €
|RAM
|SCALE-a
|1TB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a4 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454
|560 €
|1000 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a4 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454
|inclus
|inclus
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a4 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454
|52 €
|70 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a4 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454
|104 €
|118 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a4 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454
|104 €
|140 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a4 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454
|156 €
|210 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a4 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454
|208 €
|229 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a4 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454
|208 €
|236 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a4 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454
|312 €
|354 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a4 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454
|416 €
|458 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a4 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454
|624 €
|687 €
|base
|SCALE-a
|-
|SCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455
|539.99 €
|549.99 €
|RAM
|SCALE-a
|128GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455
|inclus
|inclus
|RAM
|SCALE-a
|192GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455
|40 €
|100 €
|RAM
|SCALE-a
|256GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455
|80 €
|120 €
|RAM
|SCALE-a
|384GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a4 ��– 2026 – AMD EPYC 9455
|160 €
|280 €
|RAM
|SCALE-a
|512GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455
|240 €
|400 €
|RAM
|SCALE-a
|768GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455
|400 €
|700 €
|RAM
|SCALE-a
|1TB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455
|560 €
|1368 €
|RAM
|SCALE-a
|1.5TB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455
|880 €
|2152 €
|RAM
|SCALE-a
|3TB DDR5 ECC 3600MHz
|SCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455
|1840 €
|4504 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455
|inclus
|inclus
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455
|38 €
|70 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455
|100 €
|118 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455
|76 €
|140 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455
|160 €
|210 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455
|190 €
|210 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455
|200 €
|236 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455
|300 €
|354 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455
|320 €
|420 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455
|480 €
|630 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455
|900 €
|1176 €
|base
|SCALE-a
|-
|SCALE-a5 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554
|499.99 €
|539.99 €
|RAM
|SCALE-a
|128GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a5 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554
|inclus
|inclus
|RAM
|SCALE-a
|256GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a5 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554
|80 €
|200 €
|RAM
|SCALE-a
|512GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a5 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554
|240 €
|440 €
|RAM
|SCALE-a
|1TB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a5 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554
|560 €
|1000 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a5 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554
|inclus
|inclus
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a5 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554
|52 €
|70 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a5 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554
|104 €
|118 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a5 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554
|104 €
|140 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a5 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554
|156 €
|210 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a5 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554
|208 €
|229 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a5 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554
|208 €
|236 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a5 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554
|312 €
|354 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a5 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554
|416 €
|458 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a5 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554
|624 €
|687 €
|base
|SCALE-a
|-
|SCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555
|599.99 €
|639.99 €
|RAM
|SCALE-a
|128GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555
|inclus
|inclus
|RAM
|SCALE-a
|192GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555
|40 €
|100 €
|RAM
|SCALE-a
|256GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555
|80 €
|120 €
|RAM
|SCALE-a
|384GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555
|160 €
|280 €
|RAM
|SCALE-a
|512GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555
|240 €
|400 €
|RAM
|SCALE-a
|768GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555
|400 €
|700 €
|RAM
|SCALE-a
|1TB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555
|560 €
|1368 €
|RAM
|SCALE-a
|1.5TB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555
|880 €
|2152 €
|RAM
|SCALE-a
|3TB DDR5 ECC 3600MHz
|SCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555
|1840 €
|4504 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555
|inclus
|inclus
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555
|38 €
|70 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555
|100 €
|118 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555
|76 €
|140 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555
|160 €
|210 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555
|190 €
|210 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555
|200 €
|236 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555
|300 €
|354 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555
|320 €
|420 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555
|480 €
|630 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555
|900 €
|1176 €
|base
|SCALE-a
|-
|SCALE-a6 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9654
|579.99 €
|629.99 €
|RAM
|SCALE-a
|128GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a6 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9654
|inclus
|inclus
|RAM
|SCALE-a
|256GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a6 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9654
|80 €
|200 €
|RAM
|SCALE-a
|512GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a6 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9654
|240 €
|440 €
|RAM
|SCALE-a
|1TB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a6 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9654
|560 €
|1000 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a6 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9654
|inclus
|inclus
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a6 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9654
|52 €
|70 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a6 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9654
|104 €
|118 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a6 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9654
|104 €
|140 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a6 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9654
|156 €
|210 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a6 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9654
|208 €
|229 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a6 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9654
|208 €
|236 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a6 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9654
|312 €
|354 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a6 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9654
|416 €
|458 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a6 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9654
|624 €
|687 €
|base
|SCALE-a
|-
|SCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655
|699.99 €
|729.99 €
|RAM
|SCALE-a
|128GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655
|inclus
|inclus
|RAM
|SCALE-a
|192GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655
|40 €
|100 €
|RAM
|SCALE-a
|256GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655
|80 €
|120 €
|RAM
|SCALE-a
|384GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655
|160 €
|280 €
|RAM
|SCALE-a
|512GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655
|240 €
|400 €
|RAM
|SCALE-a
|768GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655
|400 €
|700 €
|RAM
|SCALE-a
|1TB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655
|560 €
|1368 €
|RAM
|SCALE-a
|1.5TB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655
|880 €
|2152 €
|RAM
|SCALE-a
|3TB DDR5 ECC 3600MHz
|SCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655
|1840 €
|4504 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655
|inclus
|inclus
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655
|38 €
|70 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655
|100 €
|118 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655
|76 €
|140 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655
|160 €
|210 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655
|190 €
|210 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655
|200 €
|236 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655
|300 €
|354 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655
|320 €
|420 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655
|480 €
|630 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655
|900 €
|1176 €
|base
|SCALE-a
|-
|SCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755
|809.99 €
|829.99 €
|RAM
|SCALE-a
|128GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755
|inclus
|inclus
|RAM
|SCALE-a
|192GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755
|40 €
|100 €
|RAM
|SCALE-a
|256GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755
|80 €
|120 €
|RAM
|SCALE-a
|384GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755
|160 €
|280 €
|RAM
|SCALE-a
|512GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755
|240 €
|400 €
|RAM
|SCALE-a
|768GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755
|192 €
|700 €
|RAM
|SCALE-a
|1TB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755
|560 €
|1368 €
|RAM
|SCALE-a
|1.5TB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755
|880 €
|2152 €
|RAM
|SCALE-a
|3TB DDR5 ECC 3600MHz
|SCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755
|1840 €
|4504 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755
|inclus
|inclus
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755
|38 €
|70 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755
|100 €
|118 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755
|76 €
|140 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755
|160 €
|210 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755
|190 €
|210 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755
|200 €
|236 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755
|300 €
|354 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755
|320 €
|420 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755
|480 €
|630 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755
|900 €
|1176 €
|base
|SCALE-a
|-
|SCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965
|869.99 €
|899.99 €
|RAM
|SCALE-a
|128GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965
|inclus
|inclus
|RAM
|SCALE-a
|192GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965
|40 €
|100 €
|RAM
|SCALE-a
|256GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965
|80 €
|120 €
|RAM
|SCALE-a
|384GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965
|160 €
|280 €
|RAM
|SCALE-a
|512GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965
|240 €
|400 €
|RAM
|SCALE-a
|768GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965
|192 €
|700 €
|RAM
|SCALE-a
|1TB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965
|560 €
|1368 €
|RAM
|SCALE-a
|1.5TB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965
|880 €
|2152 €
|RAM
|SCALE-a
|3TB DDR5 ECC 3600MHz
|SCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965
|1840 €
|4504 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965
|inclus
|inclus
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965
|38 €
|70 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965
|100 €
|118 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965
|76 €
|140 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965
|160 €
|210 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965
|190 €
|210 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965
|200 €
|236 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965
|300 €
|354 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965
|320 €
|420 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965
|480 €
|630 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965
|900 €
|1176 €
|base
|SCALE-a
|-
|SCALE-a9 – 2026 – Dual AMD EPYC 9965
|1349.99 €
|1349.99 €
|RAM
|SCALE-a
|128GB DDR5 ECC 5600MHz
|SCALE-a9 – 2026 – Dual AMD EPYC 9965
|inclus
|inclus
|RAM
|SCALE-a
|192GB DDR5 ECC 5600MHz
|SCALE-a9 – 2026 – Dual AMD EPYC 9965
|40 €
|40 €
|RAM
|SCALE-a
|256GB DDR5 ECC 5600MHz
|SCALE-a9 – 2026 – Dual AMD EPYC 9965
|80 €
|80 €
|RAM
|SCALE-a
|384GB DDR5 ECC 5600MHz
|SCALE-a9 – 2026 – Dual AMD EPYC 9965
|160 €
|160 €
|RAM
|SCALE-a
|512GB DDR5 ECC 5600MHz
|SCALE-a9 – 2026 – Dual AMD EPYC 9965
|240 €
|240 €
|RAM
|SCALE-a
|768GB DDR5 ECC 5600MHz
|SCALE-a9 – 2026 – Dual AMD EPYC 9965
|inclus
|400 €
|RAM
|SCALE-a
|1024GB DDR5 ECC 5600MHz
|SCALE-a9 – 2026 – Dual AMD EPYC 9965
|560 €
|560 €
|RAM
|SCALE-a
|1.5TB DDR5 ECC 5600MHz
|SCALE-a9 – 2026 – Dual AMD EPYC 9965
|880 €
|880 €
|RAM
|SCALE-a
|3TB DDR5 ECC 5600MHz
|SCALE-a9 – 2026 – Dual AMD EPYC 9965
|1840 €
|1840 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a9 – 2026 – Dual AMD EPYC 9965
|inclus
|inclus
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a9 – 2026 – Dual AMD EPYC 9965
|38 €
|38 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a9 – 2026 – Dual AMD EPYC 9965
|100 €
|100 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a9 – 2026 – Dual AMD EPYC 9965
|160 €
|160 €
|base
|SCALE-i
|-
|SCALE-i1 – 2024 – Intel Xeon Gold 6426Y
|349.99 €
|369.99 €
|RAM
|SCALE-i
|128GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-i1 – 2024 – Intel Xeon Gold 6426Y
|inclus
|inclus
|RAM
|SCALE-i
|256GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-i1 – 2024 – Intel Xeon Gold 6426Y
|80 €
|200 €
|RAM
|SCALE-i
|512GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-i1 – 2024 – Intel Xeon Gold 6426Y
|240 €
|440 €
|RAM
|SCALE-i
|1TB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-i1 – 2024 – Intel Xeon Gold 6426Y
|560 €
|1000 €
|Stockage
|SCALE-i
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-i1 – 2024 – Intel Xeon Gold 6426Y
|inclus
|inclus
|Stockage
|SCALE-i
|2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-i1 – 2024 �– Intel Xeon Gold 6426Y
|52 €
|70 €
|Stockage
|SCALE-i
|2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-i1 – 2024 – Intel Xeon Gold 6426Y
|104 €
|118 €
|Stockage
|SCALE-i
|4x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-i1 – 2024 – Intel Xeon Gold 6426Y
|104 €
|140 €
|Stockage
|SCALE-i
|6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-i1 – 2024 – Intel Xeon Gold 6426Y
|156 €
|210 €
|Stockage
|SCALE-i
|2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-i1 – 2024 – Intel Xeon Gold 6426Y
|208 €
|229 €
|Stockage
|SCALE-i
|4x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-i1 – 2024 – Intel Xeon Gold 6426Y
|208 €
|236 €
|Stockage
|SCALE-i
|6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-i1 – 2024 – Intel Xeon Gold 6426Y
|312 €
|354 €
|Stockage
|SCALE-i
|4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-i1 – 2024 – Intel Xeon Gold 6426Y
|416 €
|458 €
|Stockage
|SCALE-i
|6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-i1 – 2024 – Intel Xeon Gold 6426Y
|624 €
|687 €
|base
|SCALE-i
|-
|SCALE-i2 – 2024 – Intel Xeon Gold 6442Y
|379.99 €
|389.99 €
|RAM
|SCALE-i
|128GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-i2 – 2024 – Intel Xeon Gold 6442Y
|inclus
|inclus
|RAM
|SCALE-i
|256GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-i2 – 2024 – Intel Xeon Gold 6442Y
|80 €
|200 €
|RAM
|SCALE-i
|512GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-i2 – 2024 – Intel Xeon Gold 6442Y
|240 €
|440 €
|RAM
|SCALE-i
|1TB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-i2 – 2024 – Intel Xeon Gold 6442Y
|560 €
|1000 €
|Stockage
|SCALE-i
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-i2 – 2024 – Intel Xeon Gold 6442Y
|inclus
|inclus
|Stockage
|SCALE-i
|2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-i2 – 2024 – Intel Xeon Gold 6442Y
|52 €
|70 €
|Stockage
|SCALE-i
|2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-i2 – 2024 – Intel Xeon Gold 6442Y
|104 €
|118 €
|Stockage
|SCALE-i
|4x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-i2 – 2024 – Intel Xeon Gold 6442Y
|104 €
|140 €
|Stockage
|SCALE-i
|6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-i2 – 2024 – Intel Xeon Gold 6442Y
|156 €
|210 €
|Stockage
|SCALE-i
|2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-i2 – 2024 – Intel Xeon Gold 6442Y
|208 €
|229 €
|Stockage
|SCALE-i
|4x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-i2 – 2024 – Intel Xeon Gold 6442Y
|208 €
|236 €
|Stockage
|SCALE-i
|6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-i2 – 2024 – Intel Xeon Gold 6442Y
|312 €
|354 €
|Stockage
|SCALE-i
|4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-i2 – 2024 – Intel Xeon Gold 6442Y
|416 €
|458 €
|Stockage
|SCALE-i
|6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-i2 – 2024 – Intel Xeon Gold 6442Y
|624 €
|687 €
|base
|SCALE-i
|-
|SCALE-i3 – 2024 – Intel Xeon Gold 6438M
|409.99 €
|449.99 €
|RAM
|SCALE-i
|128GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-i3 – 2024 – Intel Xeon Gold 6438M
|inclus
|inclus
|RAM
|SCALE-i
|256GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-i3 – 2024 – Intel Xeon Gold 6438M
|80 €
|200 €
|RAM
|SCALE-i
|512GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-i3 – 2024 – Intel Xeon Gold 6438M
|240 €
|440 €
|RAM
|SCALE-i
|1TB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-i3 – 2024 – Intel Xeon Gold 6438M
|560 €
|1000 €
|Stockage
|SCALE-i
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-i3 – 2024 – Intel Xeon Gold 6438M
|inclus
|inclus
|Stockage
|SCALE-i
|2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-i3 – 2024 – Intel Xeon Gold 6438M
|52 €
|70 €
|Stockage
|SCALE-i
|2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-i3 – 2024 – Intel Xeon Gold 6438M
|104 €
|118 €
|Stockage
|SCALE-i
|4x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-i3 – 2024 – Intel Xeon Gold 6438M
|104 €
|140 €
|Stockage
|SCALE-i
|6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-i3 – 2024 – Intel Xeon Gold 6438M
|156 €
|210 €
|Stockage
|SCALE-i
|2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-i3 – 2024 – Intel Xeon Gold 6438M
|208 €
|229 €
|Stockage
|SCALE-i
|4x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-i3 – 2024 – Intel Xeon Gold 6438M
|208 €
|236 €
|Stockage
|SCALE-i
|6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-i3 �– 2024 – Intel Xeon Gold 6438M
|312 €
|354 €
|Stockage
|SCALE-i
|4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-i3 – 2024 – Intel Xeon Gold 6438M
|416 €
|458 €
|Stockage
|SCALE-i
|6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-i3 – 2024 – Intel Xeon Gold 6438M
|624 €
|687 €
|base
|SCALE-GPU
|-
|SCALE-GPU-1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354
|969.99 €
|969.99 €
|RAM
|SCALE-GPU
|192GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-GPU-1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354
|inclus
|inclus
|RAM
|SCALE-GPU
|384GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-GPU-1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354
|120 €
|120 €
|RAM
|SCALE-GPU
|768GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-GPU-1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354
|240 €
|240 €
|RAM
|SCALE-GPU
|1,1TB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-GPU-1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354
|420 €
|420 €
|Stockage
|SCALE-GPU
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-GPU-1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354
|inclus
|inclus
|Stockage
|SCALE-GPU
|2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-GPU-1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354
|52 €
|52 €
|Stockage
|SCALE-GPU
|2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-GPU-1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354
|104 €
|104 €
|Stockage
|SCALE-GPU
|2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-GPU-1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354
|208 €
|208 €
|base
|SCALE-GPU
|-
|SCALE-GPU-2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454
|999.99 €
|999.99 €
|RAM
|SCALE-GPU
|192GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-GPU-2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454
|inclus
|inclus
|RAM
|SCALE-GPU
|384GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-GPU-2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454
|120 €
|120 €
|RAM
|SCALE-GPU
|768GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-GPU-2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454
|240 €
|240 €
|RAM
|SCALE-GPU
|1,1TB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-GPU-2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454
|420 €
|420 €
|Stockage
|SCALE-GPU
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-GPU-2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454
|inclus
|inclus
|Stockage
|SCALE-GPU
|2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-GPU-2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454
|52 €
|52 €
|Stockage
|SCALE-GPU
|2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-GPU-2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454
|104 €
|104 €
|Stockage
|SCALE-GPU
|2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-GPU-2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454
|208 €
|208 €
|base
|SCALE-GPU
|-
|SCALE-GPU-3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554
|1029.99 €
|1029.99 €
|RAM
|SCALE-GPU
|192GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-GPU-3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554
|inclus
|inclus
|RAM
|SCALE-GPU
|384GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-GPU-3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554
|120 €
|120 €
|RAM
|SCALE-GPU
|768GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-GPU-3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554
|240 €
|240 €
|RAM
|SCALE-GPU
|1,1TB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-GPU-3 �– 2024 – AMD EPYC GENOA 9554
|420 €
|420 €
|Stockage
|SCALE-GPU
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-GPU-3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554
|inclus
|inclus
|Stockage
|SCALE-GPU
|2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-GPU-3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554
|52 €
|52 €
|Stockage
|SCALE-GPU
|2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-GPU-3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554
|104 €
|104 €
|Stockage
|SCALE-GPU
|2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-GPU-3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554
|208 €
|208 €
|base
|HGR
|-
|HGR-AI-2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354
|2969.99 €
|2969.99 €
|RAM
|HGR
|384GB DDR5 ECC 4800MHz
|HGR-AI-2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354
|inclus
|inclus
|RAM
|HGR
|512GB DDR5 ECC 4800MHz
|HGR-AI-2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354
|64 €
|74 €
|RAM
|HGR
|768GB DDR5 ECC 4800MHz
|HGR-AI-2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354
|400 €
|360 €
|RAM
|HGR
|2304GB DDR5 ECC 4800MHz
|HGR-AI-2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354
|960 €
|2208 €
|Stockage
|HGR
|2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID
|HGR-AI-2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354
|inclus
|inclus
|Stockage
|HGR
|4x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID
|HGR-AI-2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354
|88 €
|118 €
|Stockage
|HGR
|2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-AI-2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354
|150 €
|165 €
|Stockage
|HGR
|4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-AI-2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354
|300 €
|330 €
|Stockage
|HGR
|2x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-AI-2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354
|308 €
|339 €
|Stockage
|HGR
|4x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-AI-2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354
|616 €
|680 €
|base
|HGR
|-
|HGR-HCI-a1 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9254
|999.99 €
|1119.99 €
|RAM
|HGR
|256GB DDR5 ECC 4800MHz
|HGR-HCI-a1 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9254
|inclus
|inclus
|RAM
|HGR
|512GB DDR5 ECC 4800MHz
|HGR-HCI-a1 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9254
|128 €
|240 €
|RAM
|HGR
|1TB DDR5 ECC 4800MHz
|HGR-HCI-a1 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9254
|384 €
|800 €
|RAM
|HGR
|1.5TB DDR5 ECC 4800MHz
|HGR-HCI-a1 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9254
|512 €
|1472 €
|RAM
|HGR
|2304GB DDR5 ECC 4800MHz
|HGR-HCI-a1 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9254
|1024 €
|2408 €
|Stockage
|HGR
|6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-HCI-a1 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9254
|inclus
|inclus
|Stockage
|HGR
|12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-HCI-a1 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9254
|264 €
|354 €
|Stockage
|HGR
|18x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-HCI-a1 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9254
|528 €
|708 €
|Stockage
|HGR
|24x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-HCI-a1 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9254
|792 €
|1062 €
|base
|HGR
|-
|HGR-HCI-a2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354
|1139.99 €
|1274.99 €
|RAM
|HGR
|384GB DDR5 ECC 4800MHz (1)
|HGR-HCI-a2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354
|inclus
|inclus
|RAM
|HGR
|384GB DDR5 ECC 4800MHz (2)
|HGR-HCI-a2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354
|inclus
|inclus
|RAM
|HGR
|512GB DDR5 ECC 4800MHz
|HGR-HCI-a2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354
|64 €
|74 €
|RAM
|HGR
|768GB DDR5 ECC 4800MHz
|HGR-HCI-a2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354
|400 €
|360 €
|RAM
|HGR
|1TB DDR5 ECC 4800MHz (1)
|HGR-HCI-a2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354
|320 €
|600 €
|RAM
|HGR
|1TB DDR5 ECC 4800MHz (2)
|HGR-HCI-a2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354
|320 €
|600 €
|RAM
|HGR
|1.5TB DDR5 ECC 4800MHz (1)
|HGR-HCI-a2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354
|384 €
|1272 €
|RAM
|HGR
|1.5TB DDR5 ECC 4800MHz (2)
|HGR-HCI-a2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354
|384 €
|1272 €
|RAM
|HGR
|2304GB DDR5 ECC 4800MHz
|HGR-HCI-a2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354
|960 €
|2208 €
|Stockage
|HGR
|6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-HCI-a2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354
|inclus
|inclus
|Stockage
|HGR
|12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-HCI-a2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354
|264 €
|354 €
|Stockage
|HGR
|18x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-HCI-a2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354
|528 €
|708 €
|Stockage
|HGR
|24x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-HCI-a2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354
|792 €
|1062 €
|base
|HGR
|-
|HGR-HCI-i1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+
|849.99 €
|949.99 €
|RAM
|HGR
|256GB DDR5 ECC 4800MHz
|HGR-HCI-i1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+
|inclus
|inclus
|RAM
|HGR
|512GB DDR5 ECC 4800MHz
|HGR-HCI-i1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+
|128 €
|240 €
|RAM
|HGR
|1TB DDR5 ECC 4800MHz
|HGR-HCI-i1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+
|384 €
|800 €
|RAM
|HGR
|1.5TB DDR5 ECC 4800MHz
|HGR-HCI-i1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+
|512 €
|1472 €
|Stockage
|HGR
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID
|HGR-HCI-i1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+
|inclus
|inclus
|Stockage
|HGR
|6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-HCI-i1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+
|inclus
|inclus
|Stockage
|HGR
|12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-HCI-i1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+
|264 €
|354 €
|Stockage
|HGR
|18x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-HCI-i1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+
|528 €
|708 €
|Stockage
|HGR
|24x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-HCI-i1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+
|792 €
|1062 €
|base
|HGR
|-
|HGR-HCI-i2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6526Y
|929.99 €
|1039.99 €
|RAM
|HGR
|256GB DDR5 ECC 4800MHz
|HGR-HCI-i2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6526Y
|inclus
|inclus
|RAM
|HGR
|512GB DDR5 ECC 4800MHz
|HGR-HCI-i2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6526Y
|128 €
|240 €
|Stockage
|HGR
|6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-HCI-i2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6526Y
|inclus
|inclus
|Stockage
|HGR
|12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-HCI-i2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6526Y
|264 €
|354 €
|Stockage
|HGR
|18x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-HCI-i2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6526Y
|528 €
|708 €
|Stockage
|HGR
|24x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-HCI-i2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6526Y
|792 €
|1062 €
|base
|HGR
|-
|HGR-HCI-i3 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6542Y
|999.99 €
|1119.99 €
|RAM
|HGR
|256GB DDR5 ECC 4800MHz
|HGR-HCI-i3 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6542Y
|inclus
|inclus
|RAM
|HGR
|512GB DDR5 ECC 4800MHz
|HGR-HCI-i3 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6542Y
|128 €
|240 €
|Stockage
|HGR
|6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-HCI-i3 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6542Y
|inclus
|inclus
|Stockage
|HGR
|12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-HCI-i3 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6542Y
|264 €
|354 €
|Stockage
|HGR
|18x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-HCI-i3 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6542Y
|528 €
|708 €
|Stockage
|HGR
|24x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-HCI-i3 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6542Y
|792 €
|1062 €
|base
|HGR
|-
|HGR-HCI-i4 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6554S
|1079.99 €
|1209.99 €
|RAM
|HGR
|256GB DDR5 ECC 4800MHz
|HGR-HCI-i4 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6554S
|inclus
|inclus
|RAM
|HGR
|512GB DDR5 ECC 4800MHz
|HGR-HCI-i4 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6554S
|128 €
|240 €
|Stockage
|HGR
|6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-HCI-i4 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6554S
|inclus
|inclus
|Stockage
|HGR
|12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-HCI-i4 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6554S
|264 €
|354 €
|Stockage
|HGR
|18x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-HCI-i4 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6554S
|528 €
|708 €
|Stockage
|HGR
|24x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-HCI-i4 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6554S
|792 €
|1062 €
|base
|HGR
|-
|HGR-SAP-1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6226R
|1011.99 €
|1254.99 €
|RAM
|HGR
|192GB DDR4 ECC 2933MHz
|HGR-SAP-1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6226R
|inclus
|inclus
|RAM
|HGR
|384GB DDR4 ECC 2933MHz
|HGR-SAP-1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6226R
|96 €
|216 €
|Stockage
|HGR
|6x SSD SAS 3.84TB Enterprise Class Hard RAID
|HGR-SAP-1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6226R
|inclus
|inclus
|Stockage
|HGR
|2x SSD SATA 480GB
|HGR-SAP-1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6226R
|inclus
|inclus
|Stockage
|HGR
|12x SSD SAS 3.84TB Enterprise Class Hard RAID
|HGR-SAP-1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6226R
|264 €
|354 €
|Stockage
|HGR
|24x SSD SAS 3.84TB Enterprise Class Hard RAID
|HGR-SAP-1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6226R
|792 €
|1062 €
|base
|HGR
|-
|HGR-SAP-2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6242R
|1121.99 €
|1391.99 €
|RAM
|HGR
|384GB DDR4 ECC 2933MHz
|HGR-SAP-2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6242R
|inclus
|inclus
|RAM
|HGR
|768GB DDR4 ECC 2933MHz
|HGR-SAP-2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6242R
|192 €
|312 €
|Stockage
|HGR
|6x SSD SAS 3.84TB Enterprise Class Hard RAID
|HGR-SAP-2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6242R
|inclus
|inclus
|Stockage
|HGR
|2x SSD SATA 480GB
|HGR-SAP-2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6242R
|inclus
|inclus
|Stockage
|HGR
|12x SSD SAS 3.84TB Enterprise Class Hard RAID
|HGR-SAP-2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6242R
|264 €
|354 €
|Stockage
|HGR
|24x SSD SAS 3.84TB Enterprise Class Hard RAID
|HGR-SAP-2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6242R
|792 €
|1062 €
|base
|HGR
|-
|HGR-SAP-3 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6248R
|1231.99 €
|1527.99 €
|RAM
|HGR
|768GB DDR4 ECC 2933MHz
|HGR-SAP-3 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6248R
|192 €
|inclus
|RAM
|HGR
|1.5TB DDR4 ECC 2933MHz
|HGR-SAP-3 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6248R
|384 €
|1032 €
|Stockage
|HGR
|6x SSD SAS 3.84TB Enterprise Class Hard RAID
|HGR-SAP-3 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6248R
|inclus
|inclus
|Stockage
|HGR
|2x SSD SATA 480GB
|HGR-SAP-3 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6248R
|inclus
|inclus
|Stockage
|HGR
|12x SSD SAS 3.84TB Enterprise Class Hard RAID
|HGR-SAP-3 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6248R
|264 €
|354 €
|Stockage
|HGR
|24x SSD SAS 3.84TB Enterprise Class Hard RAID
|HGR-SAP-3 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6248R
|792 €
|1062 €
|base
|HGR
|-
|HGR-SDS-1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+
|999.99 €
|1119.99 €
|Stockage
|HGR
|6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-SDS-1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+
|inclus
|inclus
|Stockage
|HGR
|6x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-SDS-1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+
|475 €
|546 €
|Stockage
|HGR
|12x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-SDS-1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+
|450 €
|630 €
|Stockage
|HGR
|18x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-SDS-1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+
|900 €
|1260 €
|Stockage
|HGR
|12x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-SDS-1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+
|1399 €
|1722 €
|Stockage
|HGR
|24x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-SDS-1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+
|1350 €
|1890 €
|Stockage
|HGR
|18x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-SDS-1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+
|2323 €
|2898 €
|Stockage
|HGR
|24x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-SDS-1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+
|3247 €
|4074 €
|base
|HGR
|-
|HGR-SDS-2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6542Y
|1149.99 €
|1289.99 €
|Stockage
|HGR
|6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-SDS-2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6542Y
|inclus
|inclus
|Stockage
|HGR
|6x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-SDS-2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6542Y
|475 €
|546 €
|Stockage
|HGR
|12x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-SDS-2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6542Y
|450 €
|630 €
|Stockage
|HGR
|18x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-SDS-2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6542Y
|900 €
|1260 €
|Stockage
|HGR
|12x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-SDS-2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6542Y
|1399 €
|1722 €
|Stockage
|HGR
|24x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-SDS-2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6542Y
|1350 €
|1890 €
|Stockage
|HGR
|18x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-SDS-2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6542Y
|2323 €
|2898 €
|Stockage
|HGR
|24x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-SDS-2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6542Y
|3247 €
|4074 €
|base
|HGR
|-
|HGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S
|1199.99 €
|1399.99 €
|RAM
|HGR
|128GB DDR5 ECC 4800MHz
|HGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S
|inclus
|inclus
|RAM
|HGR
|256GB DDR5 ECC 4800MHz
|HGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S
|64 €
|200 €
|RAM
|HGR
|512GB DDR5 ECC 4800MHz
|HGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S
|192 €
|440 €
|RAM
|HGR
|768GB DDR5 ECC 4800MHz (1)
|HGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S
|400 €
|760 €
|RAM
|HGR
|768GB DDR5 ECC 4800MHz (2)
|HGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S
|320 €
|760 €
|Stockage
|HGR
|24x HDD SAS 22TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S
|inclus
|inclus
|Stockage
|HGR
|24x HDD SAS 22TB + 2x SSD NVMe 3.84TB High perf. cache Enterprise Class Soft RAID
|HGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S
|88 €
|118 €
|Stockage
|HGR
|24x HDD SAS 22TB Enterprise Class Hard RAID
|HGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S
|66 €
|120 €
|Stockage
|HGR
|24x HDD SAS 22TB + 2x SSD NVMe 7.68TB High perf. cache Enterprise Class Soft RAID
|HGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S
|150 €
|210 €
|Stockage
|HGR
|24x HDD SAS 22TB + 2x SSD NVMe 3.84TB High perf. cache Enterprise Class Hard RAID
|HGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S
|154 €
|238 €
|Stockage
|HGR
|24x HDD SAS 22TB + 2x SSD NVMe 7.68TB High perf. cache Enterprise Class Hard RAID
|HGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S
|216 €
|330 €
|Stockage
|HGR
|24x HDD SAS 22TB + 2x SSD NVMe 15.36TB High perf. cache Enterprise Class Soft RAID
|HGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S
|308 €
|392 €
|Stockage
|HGR
|24x HDD SAS 22TB + 2x SSD NVMe 15.36TB High perf. cache Enterprise Class Hard RAID
|HGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S
|374 €
|512 €
|Stockage
|HGR
|36x HDD SAS 22TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S
|384 €
|516 €
|Stockage
|HGR
|36x HDD SAS 22TB + 2x SSD NVMe 3.84TB High perf. cache Enterprise Class Soft RAID
|HGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S
|472 €
|634 €
|Stockage
|HGR
|36x HDD SAS 22TB Enterprise Class Hard RAID
|HGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S
|450 €
|696 €
|Stockage
|HGR
|36x HDD SAS 22TB + 2x SSD NVMe 7.68TB High perf. cache Enterprise Class Soft RAID
|HGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S
|534 €
|726 €
|Stockage
|HGR
|36x HDD SAS 22TB + 2x SSD NVMe 3.84TB High perf. cache Enterprise Class Hard RAID
|HGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S
|538 €
|814 €
|Stockage
|HGR
|36x HDD SAS 22TB + 2x SSD NVMe 7.68TB High perf. cache Enterprise Class Hard RAID
|HGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S
|600 €
|906 €
|Stockage
|HGR
|36x HDD SAS 22TB + 2x SSD NVMe 15.36TB High perf. cache Enterprise Class Soft RAID
|HGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S
|692 €
|908 €
|Stockage
|HGR
|36x HDD SAS 22TB + 2x SSD NVMe 15.36TB High perf. cache Enterprise Class Hard RAID
|HGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S
|758 €
|1088 €
IPs
|Référence
|Ancien prix public (HT / mois)
|Nouveau tarif public (TVA exclue / mois)
|Additional IPv4
|1.50 €
|2.00 €
VPS
|Catégorie
|Engagement
|Référence
|Ancien prix public (HT / mois)
|Nouveau tarif public (TVA exclue / mois)
|VPS-2026
|Mensuel
|VPS-1
|4.49 €
|6.49 €
|VPS-2026
|Mensuel
|VPS-2
|6.99 €
|9.99 €
|VPS-2026
|Mensuel
|VPS-3
|13.99 €
|19.99 €
|VPS-2026
|Mensuel
|VPS-4
|24.99 €
|36.99 €
|VPS-2026
|Mensuel
|VPS-5
|36.99 €
|54.99 €
|VPS-2026
|Mensuel
|VPS-6
|48.99 €
|72.99 €
|VPS-2026
|Mensuel
|VPSLZ-1
|5.49 €
|7.49 €
|VPS-2026
|remboursement anticipé 6 mois
|VPS-1
|25.56 €
|36.99 €
|VPS-2026
|remboursement anticipé 6 mois
|VPS-2
|39.84 €
|56.94 €
|VPS-2026
|remboursement anticipé 6 mois
|VPS-3
|79.74 €
|113.94 €
|VPS-2026
|remboursement anticipé 6 mois
|VPS-4
|142.44 €
|210.84 €
|VPS-2026
|remboursement anticipé 6 mois
|VPS-5
|210.84 €
|313.44 €
|VPS-2026
|remboursement anticipé 6 mois
|VPS-6
|279.24 €
|416.04 €
|VPS-2026
|remboursement anticipé 6 mois
|VPSLZ-1
|31.26 €
|42.69 €
|VPS-2026
|remboursement anticipé 12 mois
|VPS-1
|45.72 €
|66.19 €
|VPS-2026
|remboursement anticipé 12 mois
|VPS-2
|71.28 €
|101.89 €
|VPS-2026
|remboursement anticipé 12 mois
|VPS-3
|142.68 €
|203.89 €
|VPS-2026
|remboursement anticipé 12 mois
|VPS-4
|254.88 €
|377.29 €
|VPS-2026
|remboursement anticipé 12 mois
|VPS-5
|377.28 €
|560.89 €
|VPS-2026
|remboursement anticipé 12 mois
|VPS-6
|499.68 €
|744.49 €
|VPS-2026
|remboursement anticipé 12 mois
|VPSLZ-1
|55.92 €
|76.39 €