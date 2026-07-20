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Évolutions tarifaires de Public Cloud, Bare Metal et VPS chez OVHcloud

Octave Klaba05/03/20267 min de lecture
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Évolutions tarifaires de Public Cloud, Bare Metal et VPS chez OVHcloud

Depuis l’automne 2025, le marché mondial de la mémoire subit une rupture majeure. Encore peu perceptible pour les utilisateurs finaux, cette évolution transforme en profondeur le coût du matériel informatique et, par effet direct, celui du cloud.

Cet article propose un décryptage de cette crise structurelle, de ses impacts concrets et des choix stratégiques qu’OVHcloud met en œuvre pour en limiter les effets.

Un basculement industriel vers les GPU

À l’échelle mondiale, les trois grands fabricants de mémoire ont réorienté une part importante de leurs capacités de production pour répondre à la demande massive en GPU, en particulier pour les usages liés à l’IA et au calcul haute performance.

Cette réallocation s’est effectuée sans réduction équivalente de la demande historique en mémoire vive et en stockage, générant une pression simultanée sur plusieurs segments du marché.

Les conséquences sont immédiates et visibles :

  • tension sur l’offre, avec des stocks réduits et des délais d’approvisionnement allongés ;
  • hausse continue des prix de la RAM et des disques depuis septembre 2025 ;
  • instabilité durable du marché, qui ne devrait retrouver un nouvel équilibre qu’à l’horizon fin 2026.

Une inflation durable des composants mémoire

Même après la stabilisation du marché, les prix ne devraient pas retrouver leurs niveaux historiques avant 2028, le temps nécessaire pour que de nouvelles capacités de production soient réellement opérationnelles.

Cette évolution bouleverse profondément les fondamentaux économiques du matériel informatique, tant pour les infrastructures on-premise que pour le cloud. Selon les configurations, l’impact tarifaire lié à la RAM et au stockage pourrait atteindre +15 % à +300 % par rapport aux prix de 2025, en fonction des volumes de mémoire et de capacité disque déployés.

Ce changement d’échelle est à la fois brutal et inédit, sans équivalent récent sur le marché mondial.

Un marché sous tension même à prix élevé

Paradoxalement, la hausse des prix ne suffit pas à sécuriser la disponibilité des composants. Aujourd’hui, pour garantir la livraison de volumes de RAM ou de disques, il est nécessaire pour les fournisseurs de cloud de passer commande jusqu’à 12 mois à l’avance, sans connaître le prix final au moment de l’achat.

En pratique, les tarifs ne sont communiqués qu’un à deux mois après la livraison, selon l’évolution de l’offre et de la demande sur le trimestre concerné. Cette incertitude exerce une pression inédite sur les acteurs industriels et les fournisseurs de cloud, affectant simultanément la production et la distribution.

Vers un nouvel équilibre mondial de la demande

Cette situation aura inévitablement des répercussions sur les volumes commandés. Certains clients jugeront les prix trop élevés et limiteront leurs investissements, tandis que d’autres, faute d’alternative, continueront à passer commande malgré tout.

Ce jeu de forces opposées devrait conduire à un nouvel équilibre mondial, mais à un niveau de prix nettement supérieur. Les projections actuelles anticipent une augmentation de la RAM de +250 % à +300 % à la fin 2026, par rapport à septembre 2025.

Notre stratégie pour amortir le choc

Face à cette réalité, OVHcloud a choisi de ne pas répercuter automatiquement l’intégralité de la hausse des composants sur ses clients.

Pour le cloud déployé entre 2026 et 2028 — incluant le Public Cloud, le Private Cloud et le Bare Metal — l’augmentation moyenne des prix sera limitée, entre +9 % et +11 %, malgré des coûts de RAM et de disques nettement plus élevés.

Pour compenser cet écart, un ajustement modéré est prévu sur les offres déployées avant 2025, de +2 % à +6 %, en fonction de l’ancienneté du matériel, ainsi qu’une évolution des tarifs des IPv4. Cette dernière ne devrait pas avoir d’impact significatif sur le budget de nos clients, le coût des adresses IP représentant une part limitée par rapport aux autres ressources d’un projet cloud.

Notre objectif est clair : préserver une cohérence tarifaire sur l’ensemble des gammes 2021-2028 et préparer un retour progressif à la normale en 2029.

Investissements continus et évolution des offres

Au-delà des ajustements tarifaires, cette période se caractérise par des investissements soutenus dans nos offres et dans l’expérience client.

Malgré la forte pression liée à l’augmentation des coûts des composants, nous continuons à faire évoluer nos services afin d’apporter davantage de valeur à nos clients.

Concrètement, cela se traduit par :

  • un renforcement progressif des dispositifs de support ;
  • une augmentation des ressources incluses dans certaines gammes ;
  • une modernisation de nos infrastructures de calcul et de stockage.

Ces initiatives témoignent de notre volonté de ne pas réduire cette phase à une simple répercussion des hausses de coûts, mais de maintenir une dynamique d’amélioration de nos services, même dans un contexte économique contraint.

Calendrier et modalités d’application

Nos clients ont déjà reçu des emails détaillant les impacts précis sur leurs services. Les nouveaux tarifs seront appliqués à compter du 1er avril 2026.

Jusqu’à cette date, il est possible de renouveler les services aux tarifs actuels pour une durée pouvant aller jusqu’à 2 ans. Dans tous les cas, les nouveaux prix ne s’appliqueront qu’à l’issue de la période d’engagement en cours.

Une période d’incertitude et un avantage stratégique

Nous traversons une phase exceptionnellement imprévisible, où la visibilité sur les marchés dépasse rarement une à deux semaines. L’espoir demeure que les prix se stabilisent durablement dès 2026, afin d’éviter de nouvelles annonces défavorables.

Dans ce contexte tendu, disposer d’une chaîne d’approvisionnement mondiale et de deux usines de production internes constitue un avantage stratégique majeur. Cela nous permet de continuer à recevoir des composants et à produire des serveurs, là où la pénurie de mémoire touche une grande partie du marché.

Nos tarifs

Vous trouverez ci-dessous nos nouveaux tarifs :
Public Cloud : les prix ci-dessous sont affichés à l’heure et avec OS Linux. Vous trouverez sur notre page Tarifs les prix des instances de machines virtuelle consommées au mois (b2, c2, r2) ou en Savings Plan (b3, c3, r3) ainsi que les tarifs avec licences Windows.
Tous nos tarifs VPS, Floating IPs & IP additionnelles.
Bare Metal : les prix affichés correspondent à un engagement d’un mois ; des remises supplémentaires sont appliquées en cas de prépaiement sur 12 ou 24 mois. Les prix des options sont ceux des nouvelles commandes uniquement. Le renouvellement d’options qui a été communiqué par email à nos clients sera quant à lui limité à +10% sur les options de disques, +15% sur les options de RAM.

Pour toutes les souscriptions existantes renouvelées avant le 1er avril, vous pouvez conserver votre tarif actuel pendant toute la durée d’engagement choisie, à compter de votre date de renouvellement.

Veuillez noter que les catégories de produits suivantes ne sont pas concernées par l’évolution de nos tarifs :
– Public Cloud – Compute : Cloud GPUs et Metal Instances
– Public Cloud – Container : Managed Kubernetes, Managed Registries & Managed Rancher
– Public Cloud – Network : Load Balancer, Gateway. Le trafic réseau Public et Privé reste inclus.
– Public Cloud – Storage : Object Storage, Block Storage.
– Public Cloud – Analytics : Data Platform
– Public Cloud – AI & Machine Learning : AI Solutions (AI Notebook, AI Training, AI Deploy) et AI Endpoints
– Public Cloud – Quantum : Emulators & QPUs
– Bare Metal – stockage : Veeam Enterprise Plus, HYCU, Back-up Agent, NAS-HA, Cloud Disk Array
– Bare Metal : Gammes Kimsufi et SoYouStart
– Private Cloud : offres VMware et offres de stockage (Veeam Enterprise plus, HYCU, Back-up Agent)

Public Cloud – Instances de Machines Virtuelles

General Purpose

Ci-dessous, les tarifs standards horaires et mensuels pour les instances avec OS Linux, sans Savings Plan ni autre remise supplémentaire.

RéférenceAncien tarif public (HT / heure)Nouveau tarif public (HT / Heure)
b3-80,0465 €0,0512 €
b3-160,093 €0,1023 €
b3-320,186 €0,2046 €
b3-640,372 €0,4092 €
b3-1280,7439 €0,819 €
b3-2561,4878 €1,637 €
b3-5122,9756 €3,274 €
b3-6403,7195 €4,092 €
b2-70,0681 €0,0709 €
b2-150,129 €0,1342 €
b2-300,261 €0,2715 €
b2-600,505 €0,526 €
b2-1200,993 €1,033 €

Compute Optimized

Ci-dessous, les tarifs standards horaires et mensuels pour les instances avec OS Linux, sans Savings Plan ni autre remise supplémentaire.

RéférenceAncien tarif public (HT / heure)Nouveau tarif public (HT / Heure)
c3-40,0415 €0,0457 €
c3-80,083 €0,0913 €
c3-160,1659 €0,1825 €
c3-320,3318 €0,365 €
c3-640,6637 €0,7301 €
c3-1281,3274 €1,461 €
c3-2562,6547 €2,921 €
c3-3203,3184 €3,651 €
c2-70,0978 €0,1018 €
c2-150,19 €0,1976 €
c2-300,383 €0,3984 €
c2-600,749 €0,779 €
c2-1201,48 €1,54 €

Memory Optimized

Ci-dessous, les tarifs standards horaires et mensuels pour les instances avec OS Linux, sans Savings Plan ni autre remise supplémentaire.

RéférenceAncien tarif public (HT / heure)Nouveau tarif public (HT / Heure)
r3-160,0602 €0,0663 €
r3-320,1203 €0,1324 €
r3-640,2407 €0,2648 €
r3-1280,4813 €0,53 €
r3-2560,9627 €1,059 €
r3-5121,9254 €2,118 €
r3-10243,8508 €4,236 €
r2-150,0978 €0,1018 €
r2-300,113 €0,1176 €
r2-600,22 €0,2288 €
r2-1200,443 €0,461 €
r2-2400,871 €0,906 €

Public Cloud – Databases

MySQL

ReferenceNouveau prix public (HT / heure)Ancien prix public (HT / heure / node)Nouveau prix public (HT / heure / node)
Essential DB1-40,0746 €0,068 €0,0746 €
Essential DB1-70,1477 €0,1346 €0,1477 €
Essential DB1-150,2968 €0,2705 €0,2968 €
Essential DB1-300,5967 €0,5436 €0,5967 €
Production B3-80,446 €0,2129 €0,223 €
Production B3-160,8922 €0,4258 €0,4461 €
Production B3-321,7844 €0,8515 €0,8922 €
Production B3-643,5688 €1,703 €1,7844 €
Production B3-1287,1376 €3,4059 €3,5688 €
Production B3-25614,2754 €6,8118 €7,1377 €
Business DB1-40,1898 €0,0865 €0,0949 €
Business DB1-70,3798 €0,173 €0,1899 €
Business DB1-150,7594 €0,346 €0,3797 €
Business DB1-301,522 €0,6933 €0,761 €
Business DB1-603,0468 €1,3878 €1,5234 €
Business DB1-1206,0968 €2,777 €3,0484 €
Advanced B3-80,7212 €0,2295 €0,2404 €
Advanced B3-161,4424 €0,4589 €0,4808 €
Advanced B3-322,8848 €0,9177 €0,9616 €
Advanced B3-645,7696 €1,8354 €1,9232 €
Advanced B3-12811,5392 €3,6708 €3,8464 €
Advanced B3-25623,0784 €7,3416 €7,6928 €
Enterprise DB1-40,2892 €0,0879 €0,0964 €
Enterprise DB1-70,5697 €0,173 €0,1899 €
Enterprise DB1-151,1391 €0,346 €0,3797 €
Enterprise DB1-302,283 €0,6933 €0,761 €
Enterprise DB1-604,5702 €1,3878 €1,5234 €
Enterprise DB1-1209,1452 €2,777 €3,0484 €

PostgreSQL

RéférenceNouveau tarif public (HT / Heure)Ancien tarif public (HT / heure / nœud)Nouveau tarif public (HT / heure / nœud)
Essential DB1-40,0746 €0,068 €0,0746 €
Essential DB1-70,1477 €0,1346 €0,1477 €
Essential DB1-150,2968 €0,2705 €0,2968 €
Essential DB1-300,5967 €0,5436 €0,5967 €
Production B3-80,446 €0,2129 €0,223 €
Production B3-160,8922 €0,4258 €0,4461 €
Production B3-321,7844 €0,8515 €0,8922 €
Production B3-643,5688 €1,703 €1,7844 €
Production B3-1287,1376 €3,4059 €3,5688 €
Production B3-25614,2754 €6,8118 €7,1377 €
Business DB1-40,1898 €0,0865 €0,0949 €
Business DB1-70,3798 €0,173 €0,1899 €
Business DB1-150,7594 €0,346 €0,3797 €
Business DB1-301,522 €0,6933 €0,761 €
Business DB1-603,0468 €1,3878 €1,5234 €
Business DB1-1206,0968 €2,777 €3,0484 €
Advanced B3-80,7212 €0,2295 €0,2404 €
Advanced B3-161,4424 €0,4589 €0,4808 €
Advanced B3-322,8848 €0,9177 €0,9616 €
Advanced B3-645,7696 €1,8354 €1,9232 €
Advanced B3-12811,5392 €3,6708 €3,8464 €
Advanced B3-25623,0784 €7,3416 €7,6928 €
Enterprise DB1-40,2892 €0,0879 €0,0964 €
Enterprise DB1-70,5697 €0,173 €0,1899 €
Enterprise DB1-151,1391 €0,346 €0,3797 €
Enterprise DB1-302,283 €0,6933 €0,761 €
Enterprise DB1-604,5702 €1,3878 €1,5234 €
Enterprise DB1-1209,1452 €2,777 €3,0484 €

Valkey

RéférenceNouveau tarif public (HT / Heure)Ancien tarif public (HT / heure / nœud)Nouveau tarif public (HT / heure / nœud)
Essential DB1-40,0746 €0,068 €0,0746 €
Essential DB1-70,1477 €0,1346 €0,1477 €
Essential DB1-150,2968 €0,2705 €0,2968 €
Essential DB1-300,5967 €0,5436 €0,5967 €
Production B3-80,446 €0,2129 €0,223 €
Production B3-160,8922 €0,4258 €0,4461 €
Production B3-321,7844 €0,8515 €0,8922 €
Production B3-643,5688 €1,703 €1,7844 €
Production B3-1287,1376 €3,4059 €3,5688 €
Production B3-25614,2754 €6,8118 €7,1377 €
Business DB1-40,1898 €0,0865 €0,0949 €
Business DB1-70,3798 €0,173 €0,1899 €
Business DB1-150,7594 €0,346 €0,3797 €
Business DB1-301,522 €0,6933 €0,761 €
Business DB1-603,0468 €1,3878 €1,5234 €
Business DB1-1206,0968 €2,777 €3,0484 €
Advanced B3-80,7212 €0,2295 €0,2404 €
Advanced B3-161,4424 €0,4589 €0,4808 €
Advanced B3-322,8848 €0,9177 €0,9616 €
Advanced B3-645,7696 €1,8354 €1,9232 €
Advanced B3-12811,5392 €3,6708 €3,8464 €
Advanced B3-25623,0784 €7,3416 €7,6928 €
Enterprise DB1-40,2892 €0,0879 €0,0964 €
Enterprise DB1-70,5697 €0,173 €0,1899 €
Enterprise DB1-151,1391 €0,346 €0,3797 €
Enterprise DB1-302,283 €0,6933 €0,761 €
Enterprise DB1-604,5702 €1,3878 €1,5234 €
Enterprise DB1-1209,1452 €2,777 €3,0484 €

Kafka

RéférenceNouveau tarif public (HT / Heure)Ancien tarif public (HT / heure / nœud)Nouveau tarif public (HT / heure / nœud)
Production B3-80,8346 €0,2656 €0,2782 €
Production B3-161,6695 €0,5311 €0,5565 €
Production B3-323,339 €1,0622 €1,113 €
Business DB1-40,4836 €0,1469 €0,1612 €
Business DB1-70,9585 €0,2911 €0,3195 €
Business DB1-151,8219 €0,5532 €0,6073 €
Business DB1-303,5259 €1,0707 €1,1753 €
Business DB1-607,0566 €2,1428 €2,3522 €
Advanced B3-81,6692 €0,2656 €0,2782 €
Advanced B3-163,339 €0,5311 €0,5565 €
Advanced B3-326,678 €1,0622 €1,113 €
Enterprise DB1-71,926 €0,2924 €0,321 €
Enterprise DB1-153,6438 €0,5532 €0,6073 €
Enterprise DB1-307,0518 €1,0707 €1,1753 €
Enterprise DB1-6014,1132 €2,1428 €2,3522 €

Kafka Connect

RéférenceNouveau tarif public (HT / Heure)Ancien tarif public (HT / heure / nœud)Nouveau tarif public (HT / heure / nœud)
Essential DB1-40,1145 €0,1044 €0,1145 €
Essential DB1-70,2305 €0,2101 €0,2305 €
Essential DB1-150,4295 €0,3913 €0,4295 €
Essential DB1-300,7775 €0,7084 €0,7775 €
Production B3-80,6024 €0,1917 €0,2008 €
Production B3-161,2138 €0,3862 €0,4046 €
Production B3-322,2089 €0,7027 €0,7363 €
Business DB1-70,6915 €0,2101 €0,2305 €
Business DB1-151,3245 €0,4022 €0,4415 €
Business DB1-302,3325 €0,7084 €0,7775 €
Advanced B3-81,1994 €0,1908 €0,1999 €
Advanced B3-162,4276 €0,3862 €0,4046 €
Advanced B3-324,4178 €0,7027 €0,7363 €
Enterprise DB1-71,383 €0,2101 €0,2305 €
Enterprise DB1-152,649 €0,4022 €0,4415 €
Enterprise DB1-304,665 €0,7084 €0,7775 €

Kafka Mirror Maker

RéférenceNouveau tarif public (HT / Heure)Ancien tarif public (HT / heure / nœud)Nouveau tarif public (HT / heure / nœud)
Essential DB1-40,1145 €0,1044 €0,1145 €
Essential DB1-70,2305 €0,2101 €0,2305 €
Essential DB1-150,4295 €0,3913 €0,4295 €
Essential DB1-300,7775 €0,7084 €0,7775 €
Production B3-80,6024 €0,1917 €0,2008 €
Production B3-161,2138 €0,3862 €0,4046 €
Production B3-322,2089 €0,7027 €0,7363 €
Business DB1-40,348 €0,1057 €0,116 €
Business DB1-70,6915 €0,2101 €0,2305 €
Business DB1-151,3245 €0,4022 €0,4415 €
Business DB1-302,3325 €0,7084 €0,7775 €
Advanced B3-81,1994 €0,1908 €0,1999 €
Advanced B3-162,4276 €0,3862 €0,4046 €
Advanced B3-324,4178 €0,7027 €0,7363 €
Enterprise DB1-71,383 €0,2101 €0,2305 €
Enterprise DB1-152,649 €0,4022 €0,4415 €
Enterprise DB1-304,665 €0,7084 €0,7775 €

OpenSearch

RéférenceNouveau tarif public (HT / Heure)Ancien tarif public (HT / heure / nœud)Nouveau tarif public (HT / heure / nœud)
Essential DB1-40,0814 €0,0742 €0,0814 €
Essential DB1-70,1642 €0,1497 €0,1642 €
Essential DB1-150,33 €0,3007 €0,33 €
Production B3-80,5403 €0,172 €0,1801 €
Production B3-161,0809 €0,3439 €0,3603 €
Production B3-322,1615 €0,6877 €0,7205 €
Production B3-644,3233 €1,3754 €1,4411 €
Business DB1-70,5289 €0,1607 €0,1763 €
Business DB1-151,0578 €0,3213 €0,3526 €
Business DB1-302,1336 €0,648 €0,7112 €
Business DB1-604,272 €1,2972 €1,424 €
Business DB1-1208,5665 €2,6013 €2,8555 €
Advanced B3-81,1562 €0,1839 €0,1927 €
Advanced B3-162,3124 €0,3678 €0,3854 €
Advanced B3-324,6248 €0,7357 €0,7708 €
Advanced B3-649,2496 €1,4713 €1,5416 €
Enterprise DB1-71,0668 €0,162 €0,1778 €
Enterprise DB1-152,1426 €0,3254 €0,3571 €
Enterprise DB1-304,2948 €0,6521 €0,7158 €
Enterprise DB1-608,571 €1,3014 €1,4285 €
Enterprise DB1-12017,142 €2,6027 €2,857 €

Managed Dashboard

RéférenceNouveau tarif public (HT / Heure)Ancien tarif public (HT / heure / nœud)Nouveau tarif public (HT / heure / nœud)
Essential DB1-40,0814 €0,0742 €0,0814 €
Essential DB1-70,1642 €0,1497 €0,1642 €
Essential DB1-150,33 €0,3007 €0,33 €
Production B3-80,5403 €0,172 €0,1801 €
Production B3-161,0809 €0,3439 €0,3603 €
Production B3-322,1615 €0,6877 €0,7205 €
Production B3-644,3233 €1,3754 €1,4411 €
Business DB1-70,5289 €0,1607 €0,1763 €
Business DB1-151,0578 €0,3213 €0,3526 €
Business DB1-302,1336 €0,648 €0,7112 €
Business DB1-604,272 €1,2972 €1,424 €
Business DB1-1208,5665 €2,6013 €2,8555 €
Advanced B3-81,1562 €0,1839 €0,1927 €
Advanced B3-162,3124 €0,3678 €0,3854 €
Advanced B3-324,6248 €0,7357 €0,7708 €
Advanced B3-649,2496 €1,4713 €1,5416 €
Enterprise DB1-71,0668 €0,162 €0,1778 €
Enterprise DB1-152,1426 €0,3254 €0,3571 €
Enterprise DB1-304,2948 €0,6521 €0,7158 €
Enterprise DB1-608,571 €1,3014 €1,4285 €
Enterprise DB1-12017,142 €2,6027 €2,857 €

Floating IPs

Référence Ancien tarif public (HT / heure) Nouveau tarif public (HT / Heure)
IP flottantes0,0025 €0,0027 €

Serveurs Dédiés & Options

Ci-dessous, les tarifs mensuels standards des serveurs, sans prépaiement ni remise liée à un engagement. Les prix des options s’appliquent uniquement aux nouvelles commandes. Le renouvellement des options, communiqué à nos clients par e-mail, sera limité à +10 % pour les options de disque et +15 % pour les options de RAM.

TypeGammeOptionServeurAncien prix public (HT / mois)Nouveau prix public (HT / mois)
baseADVANCE-ADVANCE-1 – 2024 – AMD EPYC 4244P84.99 €89.99 €
RAMADVANCE32GB DDR5 On-Die ECC 5200MHzADVANCE-1 – 2024 – AMD EPYC 4244Pinclusinclus
RAMADVANCE64GB DDR5 On-Die ECC 5200MHzADVANCE-1 – 2024 – AMD EPYC 4244P12 €18 €
RAMADVANCE128GB DDR5 On-Die ECC 3600MHzADVANCE-1 – 2024 – AMD EPYC 4244P36 €58 €
RAMADVANCE192GB DDR5 On-Die ECC 3600MHzADVANCE-1 – 2024 – AMD EPYC 4244P60 €78 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-1 – 2024 – AMD EPYC 4244Pinclusinclus
StockageADVANCE4x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-1 – 2024 – AMD EPYC 4244P26 €42 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-1 – 2024 – AMD EPYC 4244P52 €70 €
StockageADVANCE4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-1 – 2024 – AMD EPYC 4244P78 €98 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-1 – 2024 – AMD EPYC 4244P104 €118 €
StockageADVANCE4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-1 – 2024 – AMD EPYC 4244P182 €200 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 7.68TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-1 – 2024 – AMD EPYC 4244P208 €229 €
StockageADVANCE4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-1 – 2024 – AMD EPYC 4244P390 €429 €
baseADVANCE-ADVANCE-1 – 2026 – AMD EPYC 4245P99.99 €104.99 €
RAMADVANCE32GB DDR5 On-Die ECC 5600MHzADVANCE-1 – 2026 – AMD EPYC 4245Pinclusinclus
RAMADVANCE64GB DDR5 On-Die ECC 5600MHzADVANCE-1 – 2026 – AMD EPYC 4245P22 €26 €
RAMADVANCE128GB DDR5 On-Die ECC 3600MHzADVANCE-1 – 2026 – AMD EPYC 4245P44 €58 €
RAMADVANCE256GB DDR5 On-Die ECC 3600MHzADVANCE-1 – 2026 – AMD EPYC 4245P63 €130 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-1 – 2026 – AMD EPYC 4245Pinclusinclus
StockageADVANCE4x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-1 – 2026 – AMD EPYC 4245P21.6 €42 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-1 – 2026 – AMD EPYC 4245P38 €70 €
StockageADVANCE4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDADVANCE-1 – 2026 – AMD EPYC 4245P54.4 €98 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-1 – 2026 – AMD EPYC 4245P100 €118 €
StockageADVANCE4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDADVANCE-1 – 2026 – AMD EPYC 4245P178.4 €197 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 7.68TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-1 – 2026 – AMD EPYC 4245P149.2 €210 €
StockageADVANCE4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDADVANCE-1 – 2026 – AMD EPYC 4245P298.4 €378 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 15.36TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-1 – 2026 – AMD EPYC 4245P299.99 €392 €
baseADVANCE-ADVANCE-2 – 2024 – AMD EPYC 4344P119.99 €124.99 €
RAMADVANCE64GB DDR5 On-Die ECC 5200MHzADVANCE-2 – 2024 – AMD EPYC 4344Pinclusinclus
RAMADVANCE128GB DDR5 On-Die ECC 3600MHzADVANCE-2 – 2024 – AMD EPYC 4344P24 €40 €
RAMADVANCE192GB DDR5 On-Die ECC 3600MHzADVANCE-2 – 2024 – AMD EPYC 4344P48 €60 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-2 – 2024 – AMD EPYC 4344Pinclusinclus
StockageADVANCE4x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-2 – 2024 – AMD EPYC 4344P26 €42 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-2 – 2024 – AMD EPYC 4344P52 €70 €
StockageADVANCE4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-2 – 2024 – AMD EPYC 4344P78 €98 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-2 – 2024 – AMD EPYC 4344P104 €118 €
StockageADVANCE4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-2 – 2024 – AMD EPYC 4344P182 €200 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 7.68TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-2 – 2024 – AMD EPYC 4344P208 €229 €
StockageADVANCE4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-2 – 2024 – AMD EPYC 4344P390 €429 €
baseADVANCE-ADVANCE-2 – 2026 – AMD EPYC 4345P119.99 €134.99 €
RAMADVANCE64GB DDR5 On-Die ECC 5600MHzADVANCE-2 – 2026 – AMD EPYC 4345Pinclusinclus
RAMADVANCE128GB DDR5 On-Die ECC 3600MHzADVANCE-2 – 2026 – AMD EPYC 4345P22 €40 €
RAMADVANCE256GB DDR5 On-Die ECC 3600MHzADVANCE-2 – 2026 – AMD EPYC 4345P52 €112 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-2 – 2026 – AMD EPYC 4345Pinclusinclus
StockageADVANCE4x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-2 – 2026 – AMD EPYC 4345P21.6 €42 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-2 – 2026 – AMD EPYC 4345P38 €70 €
StockageADVANCE4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDADVANCE-2 – 2026 – AMD EPYC 4345P54.4 €98 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-2 – 2026 – AMD EPYC 4345P100 €118 €
StockageADVANCE4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDADVANCE-2 – 2026 – AMD EPYC 4345P178.4 €197 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 7.68TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-2 – 2026 – AMD EPYC 4345P149.2 €210 €
StockageADVANCE4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDADVANCE-2 – 2026 – AMD EPYC 4345P298.4 €378 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 15.36TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-2 – 2026 – AMD EPYC 4345P299.99 €392 €
baseADVANCE-ADVANCE-3 – 2024 – AMD EPYC 4464P149.99 €169.99 €
RAMADVANCE64GB DDR5 On-Die ECC 5200MHzADVANCE-3 – 2024 – AMD EPYC 4464Pinclusinclus
RAMADVANCE128GB DDR5 On-Die ECC 3600MHzADVANCE-3 – 2024 – AMD EPYC 4464P24 €40 €
RAMADVANCE192GB DDR5 On-Die ECC 3600MHzADVANCE-3 – 2024 – AMD EPYC 4464P48 €60 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-3 – 2024 – AMD EPYC 4464Pinclusinclus
StockageADVANCE4x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-3 – 2024 – AMD EPYC 4464P26 €42 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-3 – 2024 – AMD EPYC 4464P52 €70 €
StockageADVANCE4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-3 – 2024 – AMD EPYC 4464P78 €98 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-3 – 2024 – AMD EPYC 4464P104 €118 €
StockageADVANCE4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-3 – 2024 – AMD EPYC 4464P182 €200 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 7.68TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-3 – 2024 – AMD EPYC 4464P208 €229 €
StockageADVANCE4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-3 – 2024 – AMD EPYC 4464P390 €429 €
baseADVANCE-ADVANCE-3 – 2026 – AMD EPYC 4464P159.99 €199.99 €
RAMADVANCE64GB DDR5 On-Die ECC 5600MHzADVANCE-3 – 2026 – AMD EPYC 4464Pinclusinclus
RAMADVANCE128GB DDR5 On-Die ECC 3600MHzADVANCE-3 – 2026 – AMD EPYC 4464P22 €40 €
RAMADVANCE256GB DDR5 On-Die ECC 3600MHzADVANCE-3 – 2026 – AMD EPYC 4464P52 €112 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-3 – 2026 – AMD EPYC 4464Pinclusinclus
StockageADVANCE4x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-3 – 2026 – AMD EPYC 4464P21.6 €42 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-3 – 2026 – AMD EPYC 4464P38 €70 €
StockageADVANCE4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDADVANCE-3 – 2026 – AMD EPYC 4464P54.4 €98 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-3 – 2026 – AMD EPYC 4464P100 €118 €
StockageADVANCE4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDADVANCE-3 – 2026 – AMD EPYC 4464P178.4 €197 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 7.68TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-3 – 2026 – AMD EPYC 4464P149.2 €210 €
StockageADVANCE4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDADVANCE-3 – 2026 – AMD EPYC 4464P298.4 €378 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 15.36TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-3 – 2026 – AMD EPYC 4464P299.99 €392 €
baseADVANCE-ADVANCE-4 – 2024 – AMD EPYC 4584PX199.99 €219.99 €
RAMADVANCE64GB DDR5 On-Die ECC 5200MHzADVANCE-4 – 2024 – AMD EPYC 4584PXinclusinclus
RAMADVANCE128GB DDR5 On-Die ECC 3600MHzADVANCE-4 – 2024 – AMD EPYC 4584PX24 €40 €
RAMADVANCE192GB DDR5 On-Die ECC 3600MHzADVANCE-4 – 2024 – AMD EPYC 4584PX48 €60 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-4 – 2024 – AMD EPYC 4584PXinclusinclus
StockageADVANCE4x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-4 – 2024 – AMD EPYC 4584PX26 €42 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-4 – 2024 – AMD EPYC 4584PX52 €70 €
StockageADVANCE4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-4 – 2024 – AMD EPYC 4584PX78 €98 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-4 – 2024 – AMD EPYC 4584PX104 €118 €
StockageADVANCE4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-4 – 2024 – AMD EPYC 4584PX182 €200 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 7.68TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-4 – 2024 – AMD EPYC 4584PX208 €229 €
StockageADVANCE4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-4 – 2024 – AMD EPYC 4584PX390 €429 €
baseADVANCE-ADVANCE-4 – 2026 – AMD EPYC 4585PX199.99 €239.99 €
RAMADVANCE64GB DDR5 On-Die ECC 5600MHzADVANCE-4 – 2026 – AMD EPYC 4585PXinclusinclus
RAMADVANCE128GB DDR5 On-Die ECC 3600MHzADVANCE-4 – 2026 – AMD EPYC 4585PX22 €40 €
RAMADVANCE256GB DDR5 On-Die ECC 3600MHzADVANCE-4 – 2026 – AMD EPYC 4585PX52 €112 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-4 – 2026 – AMD EPYC 4585PXinclusinclus
StockageADVANCE4x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-4 – 2026 – AMD EPYC 4585PX21.6 €42 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-4 – 2026 – AMD EPYC 4585PX38 €70 €
StockageADVANCE4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDADVANCE-4 – 2026 – AMD EPYC 4585PX54.4 €98 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-4 – 2026 – AMD EPYC 4585PX100 €118 €
StockageADVANCE4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDADVANCE-4 – 2026 – AMD EPYC 4585PX178.4 €197 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 7.68TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-4 – 2026 – AMD EPYC 4585PX149.2 €210 €
StockageADVANCE4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDADVANCE-4 – 2026 – AMD EPYC 4585PX298.4 €378 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 15.36TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-4 – 2026 – AMD EPYC 4585PX299.99 €392 €
baseADVANCE-ADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224P249.99 €289.99 €
RAMADVANCE96GB DDR5 ECC 4800MHzADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224Pinclusinclus
RAMADVANCE192GB DDR5 ECC 4800MHzADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224P36 €90 €
RAMADVANCE384GB DDR5 ECC 4800MHzADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224P108 €318 €
RAMADVANCE576GB DDR5 ECC 4800MHzADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224P180 €552 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224Pinclusinclus
StockageADVANCE4x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224P26 €42 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224P52 €70 €
StockageADVANCE4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224P78 €98 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224P104 €118 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 4x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224P104 €140 €
StockageADVANCE4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224P182 €200 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 7.68TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224P208 €229 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 4x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224P208 €236 €
StockageADVANCE4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224P390 €429 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 4x SSD NVMe 7.68TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224P416 €458 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 6x SSD NVMe 7.68TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224P624 €687 €
StockageADVANCE8x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224P806 €887 €
baseADVANCE-ADVANCE-STOR – 2024 – AMD EPYC 4344P199.99 €199.99 €
RAMADVANCE32GB DDR5 On-Die ECC 5200MHzADVANCE-STOR – 2024 – AMD EPYC 4344Pinclusinclus
RAMADVANCE64GB DDR5 On-Die ECC 5200MHzADVANCE-STOR – 2024 – AMD EPYC 4344P12 €14 €
RAMADVANCE128GB DDR5 On-Die ECC 3600MHzADVANCE-STOR – 2024 – AMD EPYC 4344P36 €42 €
RAMADVANCE192GB DDR5 On-Die ECC 3600MHzADVANCE-STOR – 2024 – AMD EPYC 4344P60 €69 €
StockageADVANCE2x HDD SAS 22TB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-STOR – 2024 – AMD EPYC 4344Pinclusinclus
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-STOR – 2024 – AMD EPYC 4344Pinclusinclus
StockageADVANCE4x HDD SAS 22TB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-STOR – 2024 – AMD EPYC 4344P64 €70 €
StockageADVANCE2x HDD SAS 22TB Enterprise Class Hard RAIDADVANCE-STOR – 2024 – AMD EPYC 4344P66 €73 €
StockageADVANCE6x HDD SAS 22TB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-STOR – 2024 – AMD EPYC 4344P128 €141 €
StockageADVANCE4x HDD SAS 22TB Enterprise Class Hard RAIDADVANCE-STOR – 2024 – AMD EPYC 4344P130 €143 €
StockageADVANCE8x HDD SAS 22TB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-STOR – 2024 – AMD EPYC 4344P192 €211 €
StockageADVANCE6x HDD SAS 22TB Enterprise Class Hard RAIDADVANCE-STOR – 2024 – AMD EPYC 4344P194 €213 €
StockageADVANCE8x HDD SAS 22TB Enterprise Class Hard RAIDADVANCE-STOR – 2024 – AMD EPYC 4344P258 €284 €
baseADVANCE-ADVANCE-STOR – 2026 – AMD EPYC 4345P199.99 €229.99 €
RAMADVANCE32GB DDR5 On-Die ECC 5600MHzADVANCE-STOR – 2026 – AMD EPYC 4345Pinclusinclus
RAMADVANCE64GB DDR5 On-Die ECC 5600MHzADVANCE-STOR – 2026 – AMD EPYC 4345P22 €25 €
RAMADVANCE128GB DDR5 On-Die ECC 3600MHzADVANCE-STOR – 2026 – AMD EPYC 4345P44 €58 €
RAMADVANCE256GB DDR5 On-Die ECC 3600MHzADVANCE-STOR – 2026 – AMD EPYC 4345P63 €130 €
StockageADVANCE2x HDD SAS 24TB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-STOR – 2026 – AMD EPYC 4345Pinclusinclus
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class PCIe 5.0 Soft RAIDADVANCE-STOR – 2026 – AMD EPYC 4345Pinclusinclus
StockageADVANCE2x HDD SAS 24TB Enterprise Class Hard RAIDADVANCE-STOR – 2026 – AMD EPYC 4345P66 €73 €
StockageADVANCE4x HDD SAS 24TB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-STOR – 2026 – AMD EPYC 4345P64 €94 €
StockageADVANCE4x HDD SAS 24TB Enterprise Class Hard RAIDADVANCE-STOR – 2026 – AMD EPYC 4345P130 €143 €
StockageADVANCE6x HDD SAS 24TB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-STOR – 2026 – AMD EPYC 4345P128 €188 €
StockageADVANCE6x HDD SAS 24TB Enterprise Class Hard RAIDADVANCE-STOR – 2026 – AMD EPYC 4345P194 €248 €
StockageADVANCE8x HDD SAS 24TB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-STOR – 2026 – AMD EPYC 4345P192 €282 €
StockageADVANCE8x HDD SAS 24TB Enterprise Class Hard RAIDADVANCE-STOR – 2026 – AMD EPYC 4345P258 €362 €
baseRISE-RISE-L – 2025 – AMD RYZEN 9 9950X134.99 €149.99 €
baseRISE-RISE-M – 2025 – AMD RYZEN 9 9900X94.99 €99.99 €
baseRISE-RISE-S – 2025 – AMD Ryzen 7 9700X54.99 €64.99 €
baseRISE-RISE-XL – 2025 – AMD EPYC TURIN 9455269.99 €299.99 €
baseGAME-GAME-1 – 2026 – AMD RYZEN 7 9800X3D129.99 €139.99 €
RAMGAME64GB DDR5 On-Die ECC 5600MHzGAME-1 – 2026 – AMD RYZEN 7 9800X3Dinclusinclus
RAMGAME128GB DDR5 On-Die ECC 3600MHzGAME-1 – 2026 – AMD RYZEN 7 9800X3D22 €40 €
RAMGAME256GB DDR5 On-Die ECC 3600MHzGAME-1 – 2026 – AMD RYZEN 7 9800X3D63 €112 €
StockageGAME2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAIDGAME-1 – 2026 – AMD RYZEN 7 9800X3Dinclusinclus
baseGAME-GAME-2 – 2026 – AMD RYZEN 9 9950X3D169.99 €179.99 €
RAMGAME64GB DDR5 On-Die ECC 5600MHzGAME-2 – 2026 – AMD RYZEN 9 9950X3Dinclusinclus
RAMGAME128GB DDR5 On-Die ECC 3600MHzGAME-2 – 2026 – AMD RYZEN 9 9950X3D22 €40 €
RAMGAME256GB DDR5 On-Die ECC 3600MHzGAME-2 – 2026 – AMD RYZEN 9 9950X3D63 €112 €
StockageGAME2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAIDGAME-2 – 2026 – AMD RYZEN 9 9950X3Dinclusinclus
baseSCALE-a-SCALE-a1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9124349.99 €369.99 €
RAMSCALE-a128GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9124inclusinclus
RAMSCALE-a256GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 912480 €200 €
RAMSCALE-a512GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9124240 €440 €
RAMSCALE-a1TB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9124560 €1000 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9124inclusinclus
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 912452 €70 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9124104 €118 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9124104 €140 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9124156 €210 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9124208 €229 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9124208 €236 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9124312 €354 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9124416 €458 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9124624 €687 €
baseSCALE-a-SCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135389.99 €409.99 €
RAMSCALE-a128GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135inclusinclus
RAMSCALE-a192GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 913540 €100 €
RAMSCALE-a256GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 913580 €120 €
RAMSCALE-a384GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135160 €280 €
RAMSCALE-a512GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135240 €400 €
RAMSCALE-a768GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135400 €700 €
RAMSCALE-a1TB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135560 €1368 €
RAMSCALE-a1.5TB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135880 €2152 €
RAMSCALE-a3TB DDR5 ECC 3600MHzSCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 91351840 €4504 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135inclusinclus
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 913538 €70 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135100 €118 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 913576 €140 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135160 €210 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135190 €210 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135200 €236 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135300 €354 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135320 €420 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135480 €630 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135900 €1176 €
baseSCALE-a-SCALE-a2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9254379.99 €389.99 €
RAMSCALE-a128GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9254inclusinclus
RAMSCALE-a256GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 925480 €200 €
RAMSCALE-a512GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9254240 €440 €
RAMSCALE-a1TB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9254560 €1000 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9254inclusinclus
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 925452 €70 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9254104 €118 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9254104 €140 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9254156 €210 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9254208 €229 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9254208 €236 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9254312 €354 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9254416 €458 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9254624 €687 €
baseSCALE-a-SCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255429.99 €439.99 €
RAMSCALE-a128GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255inclusinclus
RAMSCALE-a192GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 925540 €100 €
RAMSCALE-a256GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 925580 €120 €
RAMSCALE-a384GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255160 €280 €
RAMSCALE-a512GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255240 €400 €
RAMSCALE-a768GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255400 €700 €
RAMSCALE-a1TB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255560 €1368 €
RAMSCALE-a1.5TB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255880 €2152 €
RAMSCALE-a3TB DDR5 ECC 3600MHzSCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 92551840 €4504 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255inclusinclus
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 925538 €70 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255100 €118 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 925576 €140 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255160 €210 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255190 €210 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255200 €236 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255300 €354 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255320 €420 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255480 €630 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255900 €1176 €
baseSCALE-a-SCALE-a3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354419.99 €449.99 €
RAMSCALE-a128GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354inclusinclus
RAMSCALE-a256GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 935480 €200 €
RAMSCALE-a512GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354240 €440 €
RAMSCALE-a1TB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354560 €1000 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354inclusinclus
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 935452 €70 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354104 €118 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354104 €140 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354156 €210 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354208 €229 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354208 €236 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354312 €354 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354416 €458 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354624 €687 €
baseSCALE-a-SCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355469.99 €499.99 €
RAMSCALE-a128GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355inclusinclus
RAMSCALE-a192GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 935540 €100 €
RAMSCALE-a256GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 935580 €120 €
RAMSCALE-a384GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355160 €280 €
RAMSCALE-a512GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355240 €400 €
RAMSCALE-a768GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355400 €700 €
RAMSCALE-a1TB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355560 €1368 €
RAMSCALE-a1.5TB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355880 €2152 €
RAMSCALE-a3TB DDR5 ECC 3600MHzSCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 93551840 €4504 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355inclusinclus
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 935538 €70 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355100 €118 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 935576 €140 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355160 €210 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355190 €210 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355200 €236 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355300 €354 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355320 €420 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355480 €630 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355900 €1176 €
baseSCALE-a-SCALE-a4 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454449.99 €459.99 €
RAMSCALE-a128GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a4 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454inclusinclus
RAMSCALE-a256GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a4 – 2024 – AMD EPYC GENOA 945480 €200 €
RAMSCALE-a512GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a4 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454240 €440 €
RAMSCALE-a1TB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a4 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454560 €1000 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a4 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454inclusinclus
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a4 – 2024 – AMD EPYC GENOA 945452 €70 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a4 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454104 €118 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a4 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454104 €140 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a4 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454156 €210 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a4 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454208 €229 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a4 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454208 €236 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a4 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454312 €354 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a4 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454416 €458 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a4 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454624 €687 €
baseSCALE-a-SCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455539.99 €549.99 €
RAMSCALE-a128GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455inclusinclus
RAMSCALE-a192GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 945540 €100 €
RAMSCALE-a256GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 945580 €120 €
RAMSCALE-a384GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455160 €280 €
RAMSCALE-a512GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455240 €400 €
RAMSCALE-a768GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455400 €700 €
RAMSCALE-a1TB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455560 €1368 €
RAMSCALE-a1.5TB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455880 €2152 €
RAMSCALE-a3TB DDR5 ECC 3600MHzSCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 94551840 €4504 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455inclusinclus
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 945538 €70 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455100 €118 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 945576 €140 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455160 €210 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455190 €210 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455200 €236 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455300 €354 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455320 €420 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455480 €630 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455900 €1176 €
baseSCALE-a-SCALE-a5 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554499.99 €539.99 €
RAMSCALE-a128GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a5 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554inclusinclus
RAMSCALE-a256GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a5 – 2024 – AMD EPYC GENOA 955480 €200 €
RAMSCALE-a512GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a5 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554240 €440 €
RAMSCALE-a1TB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a5 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554560 €1000 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a5 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554inclusinclus
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a5 – 2024 – AMD EPYC GENOA 955452 €70 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a5 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554104 €118 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a5 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554104 €140 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a5 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554156 €210 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a5 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554208 €229 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a5 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554208 €236 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a5 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554312 €354 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a5 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554416 €458 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a5 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554624 €687 €
baseSCALE-a-SCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555599.99 €639.99 €
RAMSCALE-a128GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555inclusinclus
RAMSCALE-a192GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 955540 €100 €
RAMSCALE-a256GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 955580 €120 €
RAMSCALE-a384GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555160 €280 €
RAMSCALE-a512GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555240 €400 €
RAMSCALE-a768GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555400 €700 €
RAMSCALE-a1TB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555560 €1368 €
RAMSCALE-a1.5TB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555880 €2152 €
RAMSCALE-a3TB DDR5 ECC 3600MHzSCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 95551840 €4504 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555inclusinclus
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 955538 €70 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555100 €118 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 955576 €140 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555160 €210 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555190 €210 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555200 €236 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555300 €354 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555320 €420 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555480 €630 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555900 €1176 €
baseSCALE-a-SCALE-a6 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9654579.99 €629.99 €
RAMSCALE-a128GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a6 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9654inclusinclus
RAMSCALE-a256GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a6 – 2024 – AMD EPYC GENOA 965480 €200 €
RAMSCALE-a512GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a6 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9654240 €440 €
RAMSCALE-a1TB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a6 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9654560 €1000 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a6 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9654inclusinclus
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a6 – 2024 – AMD EPYC GENOA 965452 €70 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a6 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9654104 €118 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a6 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9654104 €140 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a6 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9654156 €210 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a6 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9654208 €229 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a6 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9654208 €236 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a6 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9654312 €354 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a6 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9654416 €458 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a6 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9654624 €687 €
baseSCALE-a-SCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655699.99 €729.99 €
RAMSCALE-a128GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655inclusinclus
RAMSCALE-a192GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 965540 €100 €
RAMSCALE-a256GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 965580 €120 €
RAMSCALE-a384GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655160 €280 €
RAMSCALE-a512GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655240 €400 €
RAMSCALE-a768GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655400 €700 €
RAMSCALE-a1TB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655560 €1368 €
RAMSCALE-a1.5TB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655880 €2152 €
RAMSCALE-a3TB DDR5 ECC 3600MHzSCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 96551840 €4504 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655inclusinclus
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 965538 €70 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655100 €118 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 965576 €140 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655160 €210 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655190 €210 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655200 €236 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655300 €354 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655320 €420 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655480 €630 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655900 €1176 €
baseSCALE-a-SCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755809.99 €829.99 €
RAMSCALE-a128GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755inclusinclus
RAMSCALE-a192GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 975540 €100 €
RAMSCALE-a256GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 975580 €120 €
RAMSCALE-a384GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755160 €280 €
RAMSCALE-a512GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755240 €400 €
RAMSCALE-a768GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755192 €700 €
RAMSCALE-a1TB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755560 €1368 €
RAMSCALE-a1.5TB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755880 €2152 €
RAMSCALE-a3TB DDR5 ECC 3600MHzSCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 97551840 €4504 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755inclusinclus
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 975538 €70 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755100 €118 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 975576 €140 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755160 €210 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755190 €210 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755200 €236 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755300 €354 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755320 €420 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755480 €630 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755900 €1176 €
baseSCALE-a-SCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965869.99 €899.99 €
RAMSCALE-a128GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965inclusinclus
RAMSCALE-a192GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 996540 €100 €
RAMSCALE-a256GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 996580 €120 €
RAMSCALE-a384GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965160 €280 €
RAMSCALE-a512GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965240 €400 €
RAMSCALE-a768GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965192 €700 €
RAMSCALE-a1TB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965560 €1368 €
RAMSCALE-a1.5TB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965880 €2152 €
RAMSCALE-a3TB DDR5 ECC 3600MHzSCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 99651840 €4504 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965inclusinclus
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 996538 €70 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965100 €118 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 996576 €140 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965160 €210 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965190 €210 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965200 €236 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965300 €354 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965320 €420 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965480 €630 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965900 €1176 €
baseSCALE-a-SCALE-a9 – 2026 – Dual AMD EPYC 99651349.99 €1349.99 €
RAMSCALE-a128GB DDR5 ECC 5600MHzSCALE-a9 – 2026 – Dual AMD EPYC 9965inclusinclus
RAMSCALE-a192GB DDR5 ECC 5600MHzSCALE-a9 – 2026 – Dual AMD EPYC 996540 €40 €
RAMSCALE-a256GB DDR5 ECC 5600MHzSCALE-a9 – 2026 – Dual AMD EPYC 996580 €80 €
RAMSCALE-a384GB DDR5 ECC 5600MHzSCALE-a9 – 2026 – Dual AMD EPYC 9965160 €160 €
RAMSCALE-a512GB DDR5 ECC 5600MHzSCALE-a9 – 2026 – Dual AMD EPYC 9965240 €240 €
RAMSCALE-a768GB DDR5 ECC 5600MHzSCALE-a9 – 2026 – Dual AMD EPYC 9965inclus400 €
RAMSCALE-a1024GB DDR5 ECC 5600MHzSCALE-a9 – 2026 – Dual AMD EPYC 9965560 €560 €
RAMSCALE-a1.5TB DDR5 ECC 5600MHzSCALE-a9 – 2026 – Dual AMD EPYC 9965880 €880 €
RAMSCALE-a3TB DDR5 ECC 5600MHzSCALE-a9 – 2026 – Dual AMD EPYC 99651840 €1840 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a9 – 2026 – Dual AMD EPYC 9965inclusinclus
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a9 – 2026 – Dual AMD EPYC 996538 €38 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a9 – 2026 – Dual AMD EPYC 9965100 €100 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a9 – 2026 – Dual AMD EPYC 9965160 €160 €
baseSCALE-i-SCALE-i1 – 2024 – Intel Xeon Gold 6426Y349.99 €369.99 €
RAMSCALE-i128GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-i1 – 2024 – Intel Xeon Gold 6426Yinclusinclus
RAMSCALE-i256GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-i1 – 2024 – Intel Xeon Gold 6426Y80 €200 €
RAMSCALE-i512GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-i1 – 2024 – Intel Xeon Gold 6426Y240 €440 €
RAMSCALE-i1TB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-i1 – 2024 – Intel Xeon Gold 6426Y560 €1000 €
StockageSCALE-i2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-i1 – 2024 – Intel Xeon Gold 6426Yinclusinclus
StockageSCALE-i2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-i1 – 2024 – Intel Xeon Gold 6426Y52 €70 €
StockageSCALE-i2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-i1 – 2024 – Intel Xeon Gold 6426Y104 €118 €
StockageSCALE-i4x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-i1 – 2024 – Intel Xeon Gold 6426Y104 €140 €
StockageSCALE-i6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-i1 – 2024 – Intel Xeon Gold 6426Y156 €210 €
StockageSCALE-i2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-i1 – 2024 – Intel Xeon Gold 6426Y208 €229 €
StockageSCALE-i4x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-i1 – 2024 – Intel Xeon Gold 6426Y208 €236 €
StockageSCALE-i6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-i1 – 2024 – Intel Xeon Gold 6426Y312 €354 €
StockageSCALE-i4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-i1 – 2024 – Intel Xeon Gold 6426Y416 €458 €
StockageSCALE-i6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-i1 – 2024 – Intel Xeon Gold 6426Y624 €687 €
baseSCALE-i-SCALE-i2 – 2024 – Intel Xeon Gold 6442Y379.99 €389.99 €
RAMSCALE-i128GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-i2 – 2024 – Intel Xeon Gold 6442Yinclusinclus
RAMSCALE-i256GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-i2 – 2024 – Intel Xeon Gold 6442Y80 €200 €
RAMSCALE-i512GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-i2 – 2024 – Intel Xeon Gold 6442Y240 €440 €
RAMSCALE-i1TB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-i2 – 2024 – Intel Xeon Gold 6442Y560 €1000 €
StockageSCALE-i2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-i2 – 2024 – Intel Xeon Gold 6442Yinclusinclus
StockageSCALE-i2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-i2 – 2024 – Intel Xeon Gold 6442Y52 €70 €
StockageSCALE-i2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-i2 – 2024 – Intel Xeon Gold 6442Y104 €118 €
StockageSCALE-i4x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-i2 – 2024 – Intel Xeon Gold 6442Y104 €140 €
StockageSCALE-i6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-i2 – 2024 – Intel Xeon Gold 6442Y156 €210 €
StockageSCALE-i2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-i2 – 2024 – Intel Xeon Gold 6442Y208 €229 €
StockageSCALE-i4x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-i2 – 2024 – Intel Xeon Gold 6442Y208 €236 €
StockageSCALE-i6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-i2 – 2024 – Intel Xeon Gold 6442Y312 €354 €
StockageSCALE-i4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-i2 – 2024 – Intel Xeon Gold 6442Y416 €458 €
StockageSCALE-i6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-i2 – 2024 – Intel Xeon Gold 6442Y624 €687 €
baseSCALE-i-SCALE-i3 – 2024 – Intel Xeon Gold 6438M409.99 €449.99 €
RAMSCALE-i128GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-i3 – 2024 – Intel Xeon Gold 6438Minclusinclus
RAMSCALE-i256GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-i3 – 2024 – Intel Xeon Gold 6438M80 €200 €
RAMSCALE-i512GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-i3 – 2024 – Intel Xeon Gold 6438M240 €440 €
RAMSCALE-i1TB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-i3 – 2024 – Intel Xeon Gold 6438M560 €1000 €
StockageSCALE-i2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-i3 – 2024 – Intel Xeon Gold 6438Minclusinclus
StockageSCALE-i2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-i3 – 2024 – Intel Xeon Gold 6438M52 €70 €
StockageSCALE-i2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-i3 – 2024 – Intel Xeon Gold 6438M104 €118 €
StockageSCALE-i4x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-i3 – 2024 – Intel Xeon Gold 6438M104 €140 €
StockageSCALE-i6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-i3 – 2024 – Intel Xeon Gold 6438M156 €210 €
StockageSCALE-i2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-i3 – 2024 – Intel Xeon Gold 6438M208 €229 €
StockageSCALE-i4x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-i3 – 2024 – Intel Xeon Gold 6438M208 €236 €
StockageSCALE-i6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-i3 – 2024 – Intel Xeon Gold 6438M312 €354 €
StockageSCALE-i4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-i3 – 2024 – Intel Xeon Gold 6438M416 €458 €
StockageSCALE-i6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-i3 – 2024 – Intel Xeon Gold 6438M624 €687 €
baseSCALE-GPU-SCALE-GPU-1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354969.99 €969.99 €
RAMSCALE-GPU192GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-GPU-1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354inclusinclus
RAMSCALE-GPU384GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-GPU-1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354120 €120 €
RAMSCALE-GPU768GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-GPU-1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354240 €240 €
RAMSCALE-GPU1,1TB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-GPU-1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354420 €420 €
StockageSCALE-GPU2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-GPU-1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354inclusinclus
StockageSCALE-GPU2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-GPU-1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 935452 €52 €
StockageSCALE-GPU2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-GPU-1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354104 €104 €
StockageSCALE-GPU2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-GPU-1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354208 €208 €
baseSCALE-GPU-SCALE-GPU-2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454999.99 €999.99 €
RAMSCALE-GPU192GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-GPU-2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454inclusinclus
RAMSCALE-GPU384GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-GPU-2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454120 €120 €
RAMSCALE-GPU768GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-GPU-2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454240 €240 €
RAMSCALE-GPU1,1TB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-GPU-2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454420 €420 €
StockageSCALE-GPU2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-GPU-2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454inclusinclus
StockageSCALE-GPU2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-GPU-2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 945452 €52 €
StockageSCALE-GPU2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-GPU-2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454104 €104 €
StockageSCALE-GPU2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-GPU-2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454208 €208 €
baseSCALE-GPU-SCALE-GPU-3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 95541029.99 €1029.99 €
RAMSCALE-GPU192GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-GPU-3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554inclusinclus
RAMSCALE-GPU384GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-GPU-3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554120 €120 €
RAMSCALE-GPU768GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-GPU-3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554240 €240 €
RAMSCALE-GPU1,1TB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-GPU-3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554420 €420 €
StockageSCALE-GPU2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-GPU-3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554inclusinclus
StockageSCALE-GPU2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-GPU-3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 955452 €52 €
StockageSCALE-GPU2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-GPU-3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554104 €104 €
StockageSCALE-GPU2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-GPU-3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554208 €208 €
baseHGR-HGR-AI-2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 93542969.99 €2969.99 €
RAMHGR384GB DDR5 ECC 4800MHzHGR-AI-2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354inclusinclus
RAMHGR512GB DDR5 ECC 4800MHzHGR-AI-2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 935464 €74 €
RAMHGR768GB DDR5 ECC 4800MHzHGR-AI-2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354400 €360 €
RAMHGR2304GB DDR5 ECC 4800MHzHGR-AI-2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354960 €2208 €
StockageHGR2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAIDHGR-AI-2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354inclusinclus
StockageHGR4x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAIDHGR-AI-2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 935488 €118 €
StockageHGR2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-AI-2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354150 €165 €
StockageHGR4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-AI-2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354300 €330 €
StockageHGR2x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-AI-2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354308 €339 €
StockageHGR4x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-AI-2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354616 €680 €
baseHGR-HGR-HCI-a1 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9254999.99 €1119.99 €
RAMHGR256GB DDR5 ECC 4800MHzHGR-HCI-a1 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9254inclusinclus
RAMHGR512GB DDR5 ECC 4800MHzHGR-HCI-a1 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9254128 €240 €
RAMHGR1TB DDR5 ECC 4800MHzHGR-HCI-a1 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9254384 €800 €
RAMHGR1.5TB DDR5 ECC 4800MHzHGR-HCI-a1 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9254512 €1472 €
RAMHGR2304GB DDR5 ECC 4800MHzHGR-HCI-a1 – 2024 – DUAL AMD EPYC 92541024 €2408 €
StockageHGR6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-HCI-a1 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9254inclusinclus
StockageHGR12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-HCI-a1 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9254264 €354 €
StockageHGR18x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-HCI-a1 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9254528 €708 €
StockageHGR24x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-HCI-a1 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9254792 €1062 €
baseHGR-HGR-HCI-a2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 93541139.99 €1274.99 €
RAMHGR384GB DDR5 ECC 4800MHz (1)HGR-HCI-a2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354inclusinclus
RAMHGR384GB DDR5 ECC 4800MHz (2)HGR-HCI-a2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354inclusinclus
RAMHGR512GB DDR5 ECC 4800MHzHGR-HCI-a2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 935464 €74 €
RAMHGR768GB DDR5 ECC 4800MHzHGR-HCI-a2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354400 €360 €
RAMHGR1TB DDR5 ECC 4800MHz (1)HGR-HCI-a2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354320 €600 €
RAMHGR1TB DDR5 ECC 4800MHz (2)HGR-HCI-a2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354320 €600 €
RAMHGR1.5TB DDR5 ECC 4800MHz (1)HGR-HCI-a2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354384 €1272 €
RAMHGR1.5TB DDR5 ECC 4800MHz (2)HGR-HCI-a2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354384 €1272 €
RAMHGR2304GB DDR5 ECC 4800MHzHGR-HCI-a2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354960 €2208 €
StockageHGR6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-HCI-a2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354inclusinclus
StockageHGR12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-HCI-a2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354264 €354 €
StockageHGR18x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-HCI-a2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354528 €708 €
StockageHGR24x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-HCI-a2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354792 €1062 €
baseHGR-HGR-HCI-i1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+849.99 €949.99 €
RAMHGR256GB DDR5 ECC 4800MHzHGR-HCI-i1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+inclusinclus
RAMHGR512GB DDR5 ECC 4800MHzHGR-HCI-i1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+128 €240 €
RAMHGR1TB DDR5 ECC 4800MHzHGR-HCI-i1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+384 €800 €
RAMHGR1.5TB DDR5 ECC 4800MHzHGR-HCI-i1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+512 €1472 €
StockageHGR2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAIDHGR-HCI-i1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+inclusinclus
StockageHGR6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-HCI-i1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+inclusinclus
StockageHGR12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-HCI-i1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+264 €354 €
StockageHGR18x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-HCI-i1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+528 €708 €
StockageHGR24x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-HCI-i1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+792 €1062 €
baseHGR-HGR-HCI-i2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6526Y929.99 €1039.99 €
RAMHGR256GB DDR5 ECC 4800MHzHGR-HCI-i2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6526Yinclusinclus
RAMHGR512GB DDR5 ECC 4800MHzHGR-HCI-i2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6526Y128 €240 €
StockageHGR6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-HCI-i2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6526Yinclusinclus
StockageHGR12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-HCI-i2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6526Y264 €354 €
StockageHGR18x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-HCI-i2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6526Y528 €708 €
StockageHGR24x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-HCI-i2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6526Y792 €1062 €
baseHGR-HGR-HCI-i3 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6542Y999.99 €1119.99 €
RAMHGR256GB DDR5 ECC 4800MHzHGR-HCI-i3 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6542Yinclusinclus
RAMHGR512GB DDR5 ECC 4800MHzHGR-HCI-i3 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6542Y128 €240 €
StockageHGR6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-HCI-i3 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6542Yinclusinclus
StockageHGR12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-HCI-i3 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6542Y264 €354 €
StockageHGR18x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-HCI-i3 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6542Y528 €708 €
StockageHGR24x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-HCI-i3 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6542Y792 €1062 €
baseHGR-HGR-HCI-i4 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6554S1079.99 €1209.99 €
RAMHGR256GB DDR5 ECC 4800MHzHGR-HCI-i4 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6554Sinclusinclus
RAMHGR512GB DDR5 ECC 4800MHzHGR-HCI-i4 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6554S128 €240 €
StockageHGR6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-HCI-i4 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6554Sinclusinclus
StockageHGR12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-HCI-i4 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6554S264 €354 €
StockageHGR18x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-HCI-i4 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6554S528 €708 €
StockageHGR24x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-HCI-i4 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6554S792 €1062 €
baseHGR-HGR-SAP-1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6226R1011.99 €1254.99 €
RAMHGR192GB DDR4 ECC 2933MHzHGR-SAP-1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6226Rinclusinclus
RAMHGR384GB DDR4 ECC 2933MHzHGR-SAP-1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6226R96 €216 €
StockageHGR6x SSD SAS 3.84TB Enterprise Class Hard RAIDHGR-SAP-1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6226Rinclusinclus
StockageHGR2x SSD SATA 480GBHGR-SAP-1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6226Rinclusinclus
StockageHGR12x SSD SAS 3.84TB Enterprise Class Hard RAIDHGR-SAP-1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6226R264 €354 €
StockageHGR24x SSD SAS 3.84TB Enterprise Class Hard RAIDHGR-SAP-1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6226R792 €1062 €
baseHGR-HGR-SAP-2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6242R1121.99 €1391.99 €
RAMHGR384GB DDR4 ECC 2933MHzHGR-SAP-2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6242Rinclusinclus
RAMHGR768GB DDR4 ECC 2933MHzHGR-SAP-2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6242R192 €312 €
StockageHGR6x SSD SAS 3.84TB Enterprise Class Hard RAIDHGR-SAP-2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6242Rinclusinclus
StockageHGR2x SSD SATA 480GBHGR-SAP-2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6242Rinclusinclus
StockageHGR12x SSD SAS 3.84TB Enterprise Class Hard RAIDHGR-SAP-2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6242R264 €354 €
StockageHGR24x SSD SAS 3.84TB Enterprise Class Hard RAIDHGR-SAP-2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6242R792 €1062 €
baseHGR-HGR-SAP-3 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6248R1231.99 €1527.99 €
RAMHGR768GB DDR4 ECC 2933MHzHGR-SAP-3 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6248R192 €inclus
RAMHGR1.5TB DDR4 ECC 2933MHzHGR-SAP-3 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6248R384 €1032 €
StockageHGR6x SSD SAS 3.84TB Enterprise Class Hard RAIDHGR-SAP-3 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6248Rinclusinclus
StockageHGR2x SSD SATA 480GBHGR-SAP-3 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6248Rinclusinclus
StockageHGR12x SSD SAS 3.84TB Enterprise Class Hard RAIDHGR-SAP-3 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6248R264 €354 €
StockageHGR24x SSD SAS 3.84TB Enterprise Class Hard RAIDHGR-SAP-3 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6248R792 €1062 €
baseHGR-HGR-SDS-1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+999.99 €1119.99 €
StockageHGR6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-SDS-1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+inclusinclus
StockageHGR6x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-SDS-1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+475 €546 €
StockageHGR12x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-SDS-1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+450 €630 €
StockageHGR18x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-SDS-1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+900 €1260 €
StockageHGR12x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-SDS-1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+1399 €1722 €
StockageHGR24x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-SDS-1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+1350 €1890 €
StockageHGR18x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-SDS-1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+2323 €2898 €
StockageHGR24x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-SDS-1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+3247 €4074 €
baseHGR-HGR-SDS-2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6542Y1149.99 €1289.99 €
StockageHGR6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-SDS-2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6542Yinclusinclus
StockageHGR6x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-SDS-2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6542Y475 €546 €
StockageHGR12x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-SDS-2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6542Y450 €630 €
StockageHGR18x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-SDS-2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6542Y900 €1260 €
StockageHGR12x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-SDS-2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6542Y1399 €1722 €
StockageHGR24x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-SDS-2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6542Y1350 €1890 €
StockageHGR18x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-SDS-2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6542Y2323 €2898 €
StockageHGR24x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-SDS-2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6542Y3247 €4074 €
baseHGR-HGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S1199.99 €1399.99 €
RAMHGR128GB DDR5 ECC 4800MHzHGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554Sinclusinclus
RAMHGR256GB DDR5 ECC 4800MHzHGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S64 €200 €
RAMHGR512GB DDR5 ECC 4800MHzHGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S192 €440 €
RAMHGR768GB DDR5 ECC 4800MHz (1)HGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S400 €760 €
RAMHGR768GB DDR5 ECC 4800MHz (2)HGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S320 €760 €
StockageHGR24x HDD SAS 22TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554Sinclusinclus
StockageHGR24x HDD SAS 22TB + 2x SSD NVMe 3.84TB High perf. cache Enterprise Class Soft RAIDHGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S88 €118 €
StockageHGR24x HDD SAS 22TB Enterprise Class Hard RAIDHGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S66 €120 €
StockageHGR24x HDD SAS 22TB + 2x SSD NVMe 7.68TB High perf. cache Enterprise Class Soft RAIDHGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S150 €210 €
StockageHGR24x HDD SAS 22TB + 2x SSD NVMe 3.84TB High perf. cache Enterprise Class Hard RAIDHGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S154 €238 €
StockageHGR24x HDD SAS 22TB + 2x SSD NVMe 7.68TB High perf. cache Enterprise Class Hard RAIDHGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S216 €330 €
StockageHGR24x HDD SAS 22TB + 2x SSD NVMe 15.36TB High perf. cache Enterprise Class Soft RAIDHGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S308 €392 €
StockageHGR24x HDD SAS 22TB + 2x SSD NVMe 15.36TB High perf. cache Enterprise Class Hard RAIDHGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S374 €512 €
StockageHGR36x HDD SAS 22TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S384 €516 €
StockageHGR36x HDD SAS 22TB + 2x SSD NVMe 3.84TB High perf. cache Enterprise Class Soft RAIDHGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S472 €634 €
StockageHGR36x HDD SAS 22TB Enterprise Class Hard RAIDHGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S450 €696 €
StockageHGR36x HDD SAS 22TB + 2x SSD NVMe 7.68TB High perf. cache Enterprise Class Soft RAIDHGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S534 €726 €
StockageHGR36x HDD SAS 22TB + 2x SSD NVMe 3.84TB High perf. cache Enterprise Class Hard RAIDHGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S538 €814 €
StockageHGR36x HDD SAS 22TB + 2x SSD NVMe 7.68TB High perf. cache Enterprise Class Hard RAIDHGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S600 €906 €
StockageHGR36x HDD SAS 22TB + 2x SSD NVMe 15.36TB High perf. cache Enterprise Class Soft RAIDHGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S692 €908 €
StockageHGR36x HDD SAS 22TB + 2x SSD NVMe 15.36TB High perf. cache Enterprise Class Hard RAIDHGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S758 €1088 €

IPs

Référence Ancien prix public (HT / mois) Nouveau tarif public (TVA exclue / mois)
Additional IPv41.50 €2.00 €

VPS

Catégorie Engagement Référence Ancien prix public (HT / mois) Nouveau tarif public (TVA exclue / mois)
VPS-2026MensuelVPS-14.49 €6.49 €
VPS-2026MensuelVPS-26.99 €9.99 €
VPS-2026MensuelVPS-313.99 €19.99 €
VPS-2026MensuelVPS-424.99 €36.99 €
VPS-2026MensuelVPS-536.99 €54.99 €
VPS-2026MensuelVPS-648.99 €72.99 €
VPS-2026MensuelVPSLZ-15.49 €7.49 €
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VPS-2026remboursement anticipé 12 moisVPS-145.72 €66.19 €
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