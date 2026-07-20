OVHcloud x Lille Ynov Campus : 86 étudiants face à un vrai défi de sécurité cloud
Chez OVHcloud, nous sommes convaincus que les meilleures compétences se construisent en conditions réelles. Les 6 et 7 juillet 2026, dans le cadre de notre programme OVHcloud Education, nous avons réuni 86 étudiants de Lille Ynov Campus autour d’un défi de sécurité cloud que nos propres équipes rencontrent au quotidien : sécuriser un cluster Kubernetes en production.
Deux jours, 12 équipes et une IA promue au rang de garde du corps.
Le défi : et si l’IA corrigeait les failles elle-même ?
Pas de sujet théorique, pas de cas d’école. Les étudiants de 3e année et de Master (Développement, Cybersécurité, Infrastructure & Réseaux) ont reçu une mission directement inspirée de la réalité de nos environnements cloud : concevoir une chaîne d’audit et de remédiation GitOps sur un cluster Managed Kubernetes d’OVHcloud.
Le twist ? L’IA générative n’y joue pas les assistants, mais devient un composant actif de la chaîne de sécurité. La boucle à construire tenait en une ligne :
Détection d’une faille → analyse et correctif proposé par l’IA → Pull Request automatique → revue humaine → merge → resynchronisation Argo CD → cluster corrigé
Et en deux jours.
Une seule contrainte, mais de taille : toute la stack devait reposer sur des projets CNCF. Argo CD, Trivy, Falco, Kyverno, Prometheus… et les AI Endpoints d’OVHcloud pour la couche d’intelligence artificielle.
Deux jours pour monter en compétence, concevoir et défendre
Certains participants découvraient Kubernetes. Le lundi matin, une session flash leur a donné les clés, puis les équipes se sont lancées : architecture, développement, arbitrages techniques, et un compte à rebours jusqu’aux soutenances du mardi soir : 10 minutes de démonstration live, 5 minutes de questions.
Car l’évaluation ne portait pas sur la maîtrise parfaite de chaque outil, mais sur la démarche : la cohérence de l’architecture, la capacité à collaborer sous contrainte de temps et à défendre ses choix devant un jury. Exactement ce qu’on attend d’une équipe tech en production.
L’accompagnement, signature OVHcloud
Pendant deux jours, Aeddis et Loïc ont mentoré les équipes aux côtés de Matthieu et Youssef de l’équipe encadrante de Lille Ynov Campus.
Leur rôle : challenger les approches, partager leur retour d’expérience du terrain… et surtout, ne jamais donner la réponse.
Et après ?
Ce hackathon s’inscrit dans notre stratégie de rapprochement avec les écoles : créer des ponts concrets entre les campus et les métiers du cloud. Nos collaborateurs y transmettent leur expertise, les étudiants y découvrent des technologies et des enjeux qu’ils retrouveront en stage, en alternance ou à leur premier poste.
Merci à Lille Ynov Campus, à Matthieu et Youssef pour l’encadrement, à Aeddis et Loïc pour le mentorat, et surtout aux 86 étudiants pour leur énergie. On remet ça très vite !
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