OVHcloud x Lille Ynov Campus : 86 étudiants face à un vrai défi de sécurité cloud

Chez OVHcloud, nous sommes convaincus que les meilleures compétences se construisent en conditions réelles. Les 6 et 7 juillet 2026, dans le cadre de notre programme OVHcloud Education, nous avons réuni 86 étudiants de Lille Ynov Campus autour d’un défi de sécurité cloud que nos propres équipes rencontrent au quotidien : sécuriser un cluster Kubernetes en production.

Deux jours, 12 équipes et une IA promue au rang de garde du corps.

Le défi : et si l’IA corrigeait les failles elle-même ?

Pas de sujet théorique, pas de cas d’école. Les étudiants de 3e année et de Master (Développement, Cybersécurité, Infrastructure & Réseaux) ont reçu une mission directement inspirée de la réalité de nos environnements cloud : concevoir une chaîne d’audit et de remédiation GitOps sur un cluster Managed Kubernetes d’OVHcloud.

Le twist ? L’IA générative n’y joue pas les assistants, mais devient un composant actif de la chaîne de sécurité. La boucle à construire tenait en une ligne :

Détection d’une faille → analyse et correctif proposé par l’IA → Pull Request automatique → revue humaine → merge → resynchronisation Argo CD → cluster corrigé

Et en deux jours.

Une seule contrainte, mais de taille : toute la stack devait reposer sur des projets CNCF. Argo CD, Trivy, Falco, Kyverno, Prometheus… et les AI Endpoints d’OVHcloud pour la couche d’intelligence artificielle.