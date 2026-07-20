Public Cloud : la fin du tout-inclus

Depuis toujours, nos instances Public Cloud incluent le stockage local et une adresse IPv4 publique dans leur prix. Au 1er octobre 2026, ces deux ressources deviennent des lignes de facturation à part. Le prix de la machine virtuelle, le compute, lui, ne change pas.

Avec des coûts de mémoire et de stockage qui augmentent, notre objectif est d’en limiter l’impact pour vous. Cela passe par la possibilité de choisir ce dont vous avez réellement besoin et en quelle quantité.

À configuration identique, votre facture augmente. Mais vous pouvez désormais agir : libérer une adresse IP inutilisée, choisir une instance flex qui n’embarque que 50 Go de disque local et rajouter du Block Storage distant. Selon votre usage, l’augmentation devient très faible.

Cet article revient sur ce qui change et pourquoi. Pour le détail des tarifs, instance par instance, rendez-vous dans le second article.

Pourquoi nous faisons évoluer notre modèle

Il y a deux raisons à cette évolution.

Être comparables

Depuis le début, nos instances incluent des ressources que les grands acteurs du marché facturent séparément : le stockage local et l’adresse IPv4 publique. Ce choix visait la simplicité. Il finit par nous desservir.

Quand une cliente ou un client met deux prix côte à côte, il compare deux nombres, pas deux périmètres. Le nôtre paraît plus élevé parce qu’il contient davantage et notre avantage réel devient invisible alors qu’il devrait se voir.

En facturant séparément le stockage local et l’adresse IP, nous alignons notre modèle sur celui du marché. Chaque ligne redevient lisible et la comparaison redevient possible, ligne à ligne, à périmètre identique. C’est une question de transparence, mais aussi de justesse : nous voulons que notre positionnement se vérifie sur une facture, pas qu’il ait besoin d’être expliqué à chaque fois.

Tenir le prix du calcul

L’essor de l’intelligence artificielle a fait exploser la demande de processeurs graphiques, eux-mêmes très gourmands en mémoire. Les trois grands fabricants mondiaux ont réorienté leurs usines vers la mémoire haute performance, au détriment de la DDR5 standard qui équipe nos serveurs.

Comme nous concevons et assemblons nous-mêmes nos serveurs, nous achetons ces composants en direct, sans intermédiaire. La mémoire nous coûte aujourd’hui six fois plus cher qu’il y a un an, et le stockage suit la même trajectoire.

De combien parle-t-on ?

Entre 1,4 % et 21,9 % selon le gabarit, à capacité de stockage inchangée.

L’écart entre ces deux chiffres s’explique simplement. Le stockage local plafonne à 400 Go et l’adresse IP coûte un montant fixe, donc la hausse est quasiment la même en euros pour toutes les instances. Sur un petit gabarit, ce montant pèse lourd. Sur un gros, il devient marginal. Le détail de prix, instance par instance, est dans le second article.

Nous avons choisi cette voie plutôt qu’une hausse générale du prix des instances, parce qu’elle rend chaque poste visible et actionnable : une adresse IP qui ne sert à rien peut être libérée, un volume surdimensionné peut être réduit.

Le stockage local devient une classe de Block Storage

Sur les instances de génération 3, les gammes B3, C3 et R3, le stockage local n’est plus inclus dans le prix de l’instance. Il est facturé 0,0001458 € HT par Go et par heure, soit environ 0,11 € par Go et par mois, ou 109 € par To et par mois. Sur toutes les gammes précédentes (B2, C2, R2 et antérieures), il reste inclus.

En sortant du prix de l’instance, ce disque NVMe local ne devient pas qu’une ligne de facture supplémentaire : il devient une classe de Stockage, la classe Stockage Local Low Latency, adossée directement au disque NVMe du serveur qui héberge votre instance. Elle est disponible sur toutes nos instances de génération 3 et est particulièrement recherchée pour le stockage de bases de données.

Cette classe vient s’ajouter à nos classes de Block Storage existantes, celles adossées à notre stockage distribué et pensées pour la haute disponibilité, qui restent inchangées. À vous de choisir selon votre charge : la latence la plus basse avec le NVMe local, la disponibilité avec le stockage distribué, ou les deux à la fois sur une même instance.

Aujourd’hui, la capacité reste fixée par le gabarit, exactement comme dans notre catalogue actuel (50, 100, 200 ou 400 Go selon l’instance). Nous travaillons sur une évolution qui permettra de dimensionner ce stockage indépendamment de la taille de l’instance, et même de démarrer une instance sans disque local directement sur les classes Block Storage classic et high speed. Pas de date à annoncer pour l’instant, mais c’est la direction que nous prenons.

Les tarifs de nos autres solutions de stockage, Block Storage haute disponibilité, Object Storage et File Storage, ne changent pas.

L’adresse IPv4 publique devient optionnelle

Elle est facturée au tarif déjà appliqué à nos Floating IP : 0,0027 € HT par heure, soit environ 1,97 € par mois. La facturation est à la seconde, sur toutes les gammes de VM Public Cloud ainsi que sur la Gateway, y compris quand l’adresse n’est pas attachée à une instance.

Une section dédiée du Manager vous permet de créer, d’attacher et de libérer vos adresses dès que vous n’en avez plus l’usage.

Si vous souhaitez limiter le nombre d’adresses IPv4 publiques facturées, une architecture 100 % réseau privé reste la solution la plus efficace : elle mutualise le trafic sortant de vos instances derrière une seule adresse IPv4, celle de votre Gateway, plutôt qu’une par instance. Découvrez comment configurer une gateway sur votre réseau privé.

Les Savings Plans évoluent aussi

Là aussi, il s’agit de redevenir comparable. Le marché propose en général deux durées d’engagement : 1 an et 3 ans. Nous en proposions cinq, de 1 à 36 mois. Cette profusion se voulait de la souplesse, mais elle produisait des grilles que personne ne pouvait mettre en face de celles d’un autre fournisseur. À partir du 1er octobre 2026, les durées de 1, 6 et 24 mois disparaissent de la souscription. Il ne reste plus que 12 et 36 mois.