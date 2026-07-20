Public Cloud : nos tarifs évoluent au 1er octobre 2026

Les tarifs de nos instances Public Cloud évoluent au 1er octobre 2026. À configuration identique, la hausse va de 1,4 % à 21,9 % selon le gabarit. Elle ne porte pas sur le prix du calcul, qui reste inchangé, mais sur deux ressources jusqu’ici incluses dans nos instances : le stockage local et l’adresse IPv4 publique, désormais facturées à part. Cet article détaille les tarifs, référence par référence. Les raisons de ce changement de modèle sont exposées dans un premier article : Public Cloud, la fin du tout-inclus. Le modèle en trois lignes L’essentiel, en trois points. Le prix horaire des instances ne change pas. Il est identique avant et après le 1er octobre 2026, sur toutes les gammes. Le stockage local et l’adresse IPv4 publique, jusqu’ici inclus dans le prix des instances de génération 3 (B3, C3, R3), deviennent deux lignes de facturation distinctes. Le stockage local devient au passage une classe de stockage Local Low Latency à part entière. La grille des Savings Plans est simplifiée : deux durées, 12 et 36 mois, à -15 % et -30 %, appliquées au compute. Le tarif des composants

Composant Tarif au 1er octobre 2026 Instances B3, C3, R3 Inchangé Stockage Local Low Latency 0,0001458 € HT/Go/heure, soit environ 0,11 €/Go/mois ou 109 €/To/mois Adresse IPv4 publique 0,0027 € HT/heure, soit environ 1,97 €/mois Block Storage haute disponibilité, Object Storage, File Storage Inchangés

Le stockage local reste inclus sur toutes les gammes précédentes (B2, C2, R2 et antérieures). Le dimensionnement du stockage local Aujourd’hui, la capacité du stockage local reste fixée par gabarit, exactement comme dans notre catalogue actuel : une b3-64 vient avec 400 Go, quelle que soit votre utilisation réelle. Nous travaillons sur une évolution qui permettra de choisir cette capacité indépendamment du gabarit de l’instance, et même de démarrer sans disque local pour les usages qui n’en ont pas besoin. Les instances flex répondent déjà en partie à ce besoin. Quel que soit le gabarit, leur disque local est fixé à 50 Go : une b3-64 flex embarque ainsi 50 Go au lieu de 400 Go. Vous pouvez donc redimensionner l’instance d’un gabarit à l’autre, à la hausse comme à la baisse, sans changer de disque local et vous ne payez que ces 50 Go quelle que soit la taille de l’instance. Les Savings Plans La nouvelle grille s’applique au 1er septembre 2026.

Durée Remise 12 mois -15 % 36 mois -30 %

Les durées de 1, 6 et 24 mois ne sont plus proposées à la souscription. La remise porte sur le compute. Le stockage local et l’adresse IPv4 sont facturés hors remise, à leur prix réel. Si vous détenez déjà un Savings Plan, votre prix et votre taux restent garantis jusqu’au terme de votre engagement. Le détail des deux régimes est expliqué dans le premier article. Le calendrier

Date Étape Fin août 2026 Mise à jour des tarifs sur le site 1er septembre 2026 Ouverture de la nouvelle grille Savings Plans et information des clientes et clients concernés 1er octobre 2026 Stockage local et adresse IPv4 facturés séparément

Ce que cela donne, instance par instance Montants hors taxes, base 730 heures par mois, sans engagement, pour la capacité locale actuellement attachée à chaque gabarit.

Instance Stockage local Aujourd’hui Au 1er octobre Écart b3-8 50 Go 37 € 45 € +19,5 % b3-16 100 Go 75 € 87 € +16,9 % b3-32 200 Go 149 € 173 € +15,6 % b3-64 400 Go 299 € 343 € +14,9 % b3-128 400 Go 598 € 642 € +7,5 % b3-256 400 Go 1 195 € 1 240 € +3,7 % b3-512 400 Go 2 390 € 2 435 € +1,9 % b3-640 400 Go 2 987 € 3 032 € +1,5 % c3-4 50 Go 33 € 41 € +21,9 % c3-8 100 Go 67 € 79 € +18,9 % c3-16 200 Go 133 € 156 € +17,5 % c3-32 400 Go 266 € 311 € +16,7 % c3-64 400 Go 533 € 578 € +8,4 % c3-128 400 Go 1 067 € 1 111 € +4,2 % c3-256 400 Go 2 132 € 2 177 € +2,1 % c3-320 400 Go 2 665 € 2 710 € +1,7 % r3-16 50 Go 48 € 56 € +15,1 % r3-32 100 Go 97 € 109 € +13,1 % r3-64 200 Go 193 € 217 € +12,0 % r3-128 400 Go 387 € 431 € +11,5 % r3-256 400 Go 773 € 818 € +5,8 % r3-512 400 Go 1 546 € 1 591 € +2,9 % r3-1024 400 Go 3 092 € 3 137 € +1,4 %

L’augmentation est identique en euros pour toutes les instances disposant de la même capacité de stockage : le stockage plafonne à 400 Go, l’adresse IP coûte un montant fixe. Elle pèse donc lourd sur les petits gabarits, où ces deux postes représentent une part importante de la facture, et beaucoup moins sur les grands. Quatre exemples concrets Exemple 1 : pack d’une architecture avec 3 à 4 serveurs front + 1 base de données Une architecture classique : trois instances applicatives exposées avec chacune leur adresse IPv4, et une base de données accessible uniquement en réseau privé.

Rôle Instance IP publique Aujourd’hui Au 1er octobre Écart Front (unité) C3-8 oui 67 € 79 € +18,9 % Backend b3-16 non 75 € 85,65 € +14.2 %

Pack avec 3 front + 2 bases :

Aujourd’hui Au 1er octobre Écart 3 × C3-8 + 2 × b3-16 351 € 408,30 € +57,3 € (+16,3 %)

Avec un 4ᵉ front (montée en charge) :

Aujourd’hui Au 1er octobre Écart 4 × C3-8 + 2 × b3-16 418 € 487,30 € +69,30 € (+16,5 %)

Exemple 2 : infrastructure avec gateway et quelques instances privées Un schéma courant pour limiter la casse : une seule instance fait face à Internet (la gateway), le reste du trafic transite en réseau privé. Ici, la gateway expose une IP publique ; dix instances restent entièrement privées.

Rôle Instance IP publique Aujourd’hui Au 1er octobre Écart Gateway Gateway M oui 8,10 € 10,70 € +24 % Instance privée (unité) b3-16 non 75 € 85 € +13,3 %

Pack complet - 1 gateway + 10 instances privées :

Aujourd’hui Au 1er octobre Écart 1 × Gateway M + 10 × b3-16 758,10 € 860,70 € +13,5 %

Le levier : si les dix instances privées portaient une IP publique à la place d’une gateway, la facture grimperait à 869,70 € au lieu de 860,70 €. Ne pas attribuer d’IPv4 aux instances qui n’en ont pas besoin (accès uniquement via la gateway ou le réseau privé) permet d’économiser environ 2 € par mois et par instance ; et de sécuriser son infrastructure en réduisant l’exposition publique des services. Exemple 3 : l’évolution des instances flex Les instances flex ont un disque local fixé à 50 Go quel que soit le gabarit. Résultat : la ligne de stockage ajoutée au 1er octobre reste la même en euros (50 Go + 1 IPv4, soit environ 7 €/mois) pour tous les gabarits d’une même famille — contrairement aux instances standard, où le disque local grandit avec le gabarit. Plus l’instance est grande, plus ce montant fixe pèse peu, et l’écart en pourcentage s’effondre bien plus vite qu’en standard.

Instance (flex) Aujourd’hui Au 1er octobre Écart b3-8-flex 37 € 44 € +18,9 % b3-16-flex 75 € 82 € +9,3 % b3-32-flex 149 € 156 € +4,7 % b3-64-flex 299 € 306 € +2,3 % b3-128-flex 598 € 605 € +1,2 % b3-256-flex 1 195 € 1 202 € +0,6 % b3-512-flex 2 390 € 2 397 € +0,3 % b3-640-flex 2 987 € 2 994 € +0,2 % c3-4-flex 33 € 40 € +21,2 % c3-8-flex 67 € 74 € +10,4 % c3-16-flex 133 € 140 € +5,3 % c3-32-flex 266 € 273 € +2,6 % c3-64-flex 533 € 540 € +1,3 % c3-128-flex 1 067 € 1 074 € +0,7 % c3-256-flex 2 132 € 2 139 € +0,3 % c3-320-flex 2 665 € 2 672 € +0,3 % r3-16-flex 48 € 55 € +14,6 % r3-32-flex 97 € 104 € +7,2 % r3-64-flex 193 € 200 € +3,6 % r3-128-flex 387 € 394 € +1,8 % r3-256-flex 773 € 780 € +0,9 % r3-512-flex 1 546 € 1 553 € +0,5 % r3-1024-flex 3 092 € 3 099 € +0,2 %

En comparaison directe avec la même instance en configuration standard (400 Go de disque local sur les grands gabarits) : une b3-64 flex n’augmente que de +2,3 % contre +14,9 % pour la b3-64 standard — le prix à payer pour ce plafond bas est de ne disposer que de 50 Go de stockage local, quelle que soit la puissance de l’instance. Et en cas de besoin, il reste possible d’ajouter du Block Storage distant. Exemple 4 : un Savings Plan C3-8 - 12 mois souscrit avant la bascule (1er juillet 2026) Un client souscrit le 1er juillet 2026 un Savings Plan de 12 mois aux anciennes conditions : remise de -35 % sur le prix de l’instance, prix et taux garantis jusqu’au terme de l’engagement, le 30 juin 2027. Cet engagement traverse donc la bascule du 1er octobre 2026.

Période Compute remisé (-35 %, garanti) Stockage local + IPv4 Total mensuel Juillet → septembre 2026 44 € inclus 44 € Octobre 2026 → juin 2027 (toujours sous engagement) 44 € 12 € 56 €

Son taux ne bouge pas, son prix compute non plus : les deux restent garantis. Mais à partir du 1er octobre 2026, le stockage local et l’adresse IPv4 sortent du périmètre de la remise et sont facturés au tarif plein. Au renouvellement, le 1er juillet 2027, s’il resouscrit sur la nouvelle grille (12 mois, -15 %, remise flottante appliquée au seul compute) :

Compute remisé (-15 %, flottant) Stockage local + IPv4 (hors remise) Total mensuel À partir de juillet 2027 57 € 12 € 69 €