¿Se te ha escapado algún artículo de octubre? Este resumen del blog de OVHcloud repasa lo más destacado del mes, desde la cualificación SecNumCloud de SNC Cloud Platform hasta la entrada de OVHcloud en la CNCF como miembro Platinum, pasando por dos vulnerabilidades críticas de PHP y el auge de los dominios .si. Echa un vistazo a las secciones o ve directamente a los artículos que más te interesen.

El tema del mes: SecNumCloud para SNC Cloud Platform

¿Se pueden ejecutar cargas de trabajo sensibles con la agilidad de la nube pública? SNC Cloud Platform, la oferta de tipo nube pública de OVHcloud, ha obtenido la cualificación SecNumCloud de la ANSSI, la agencia francesa de ciberseguridad. Es el tercer entorno cualificado de OVHcloud, después de Bare Metal Pod y VMware on OVHcloud, tras una auditoría que cubre cerca de 1200 requisitos. El momento no es casual, ya que una ley francesa exige ahora una nube cualificada para los datos sensibles del Estado y de sus operadores. El artículo incluye también el calendario de disponibilidad general por región, con Italia, Alemania y Polonia como próximas etapas. Descubre qué cubre la cualificación antes de planificar una migración.

Open source

OVHcloud se convierte en miembro Platinum de la CNCF

¿Quién decide hacia dónde evoluciona la tecnología cloud native? OVHcloud es ya miembro Platinum de la Cloud Native Computing Foundation (CNCF) y el único proveedor cloud con sede en Europa que ha alcanzado este nivel máximo. Es una de las tres empresas con sede en Europa entre los 19 miembros Platinum y forma parte del consejo de gobierno de la fundación a través de Yaniv Fdida, Chief Product and Technology Officer. Aurélie Vache, Developer Advocate en OVHcloud, repasa además más de una década de compromiso con el open source, de OpenStack a Harbor. Lee qué implica esta membresía para Kubernetes y el open source .

Seguridad y hosting

Vulnerabilidades críticas en PHP: cómo proteger tus servidores

El 21 de octubre, el proyecto PHP corrigió dos vulnerabilidades críticas, CVE-2026-109618 y CVE-2026-109619, con una puntuación CVSS de 9,2 sobre 10. Sin parche, permiten a un atacante tomar el control de un servidor en remoto, sin credenciales. Si PHP se ejecuta en tu servidor Bare Metal o tu VPS, el artículo explica cómo comprobar tu versión en dos minutos, actualizar y reiniciar los servicios PHP, con medidas temporales si no puedes actualizar de inmediato. Los clientes de hosting compartido reciben automáticamente un componente PHP actualizado. Sigue la guía paso a paso para proteger tus servidores.

Managed Hosting for WordPress

De los más de 6 millones de sitios web que aloja OVHcloud, más del 80 % funciona con WordPress, y Managed Hosting for WordPress nació para encargarse del mantenimiento diario. El primer artículo explica por qué alojar una web ya no es solo cuestión de espacio en disco. En el segundo, Sébastien Cavaillé, Product Marketing Manager en OVHcloud, detalla cómo Smart Automatic Updates prueba cada actualización en un clon. Se comparan hasta 50 páginas por código de estado HTTP y captura de pantalla antes de que la actualización llegue a producción. Empieza por las razones del hosting gestionado para WordPress y después descubre cómo funciona Smart Automatic Updates .

El auge de los dominios .si

Dos letras protagonizaron las noticias sobre dominios. Después de que se pidiera a las agencias federales de Estados Unidos usar «SI» como abreviatura de inteligencia artificial, los registros de la extensión eslovena .si se dispararon. Según las cifras recogidas por Netcraft, en septiembre se registraron unas 13 veces más dominios .si que en agosto. El artículo explica en qué se diferencia .si de .ai, qué riesgos plantean la especulación y el typosquatting y qué cuatro comprobaciones protegen tu marca. Averigua cómo proteger tu nombre en .si .

Novedades de los Developer Advocates

¿Qué se cuece en el mundo tech? En el episodio 31 del podcast Cápsulas Tech, Léonore Des Plas acompaña a los Developer Advocates de OVHcloud para hablar de IA, Java 27, Kubernetes 1.37, seguridad y conferencias. Escucha el episodio 31 del podcast (en francés).

Hasta el próximo resumen del blog de OVHcloud