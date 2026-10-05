Managed Hosting for WordPress: alojar un sitio web va más allá del espacio en disco o la potencia de cálculo
En OVHcloud alojamos más de 6 millones de sitios web, y más del 80 % funcionan con WordPress. Una cifra de esa magnitud deja claro que lo necesario para mantener un sitio WordPress en buen estado ha cambiado mucho con los años. Para anticiparnos a este cambio, desarrollamos Managed Hosting for WordPress. En este artículo explicamos en qué consiste el hosting gestionado para WordPress y por qué lo diseñamos de esta manera.
Una herramienta, diferentes casos de uso
La cifra anterior engloba una enorme variedad de proyectos: desde la primera web de un freelance hasta el sitio corporativo de una pequeña empresa, pasando por tiendas online, medios de comunicación y mucho más. A medida que miles de agencias web y negocios autónomos crecían con OVHcloud, también creaban y mantenían sitios WordPress para sus clientes. Y eso es lo que hace que WordPress sea tan valioso: la misma herramienta puede dar soporte a proyectos muy distintos y crecer con cada uno de ellos.
El verdadero trabajo comienza después de la puesta en marcha
Durante años, lo que se le pedía a un web hosting era bastante simple: ofrecer los recursos necesarios para que un sitio web funcionara.
Sin embargo, hoy en día el verdadero reto, el que más tiempo consume, lo enfrentamos cuando el sitio web ya está online. En ese momento es cuando hay que mantener WordPress, los temas y los plugins actualizados. Además, es necesario conservar el rendimiento a medida que crecen el contenido y el tráfico, proteger el sitio frente a ataques, hacer copias de seguridad y, cada vez más, gestionar varios proyectos en paralelo.
Si tienes una sola web, seguramente preferirías invertir ese tiempo y esos conocimientos en tu negocio, no en tareas de mantenimiento. Y si diriges una agencia o trabajas como freelance, esos pocos minutos de mantenimiento, multiplicados por decenas o cientos de sitios web WordPress, se convierten enseguida en varias horas a la semana.
Así nació la idea de crear Managed Hosting for WordPress.
Lo que Managed Hosting for WordPress hace por ti
El objetivo de nuestra solución de hosting gestionado es automatizar las tareas técnicas que ocupan tu semana. Y no, no se trata de convertir WordPress en una plataforma cerrada. Todo lo contrario: lo hemos diseñado para proteger precisamente lo que lo hace tan potente, la libertad de elegir y de moverte cuando quieras.
Tomemos como ejemplo concreto las actualizaciones automáticas inteligentes: antes de que cualquier actualización llegue a tu sitio en producción, ya sea del núcleo de WordPress, de un tema o de un plugin, se aplica primero a un clon temporal. Este clon se comprueba en cuanto a rendimiento, funcionalidad y experiencia de usuario. Si todo pasa la prueba, la actualización se pone en marcha. Si algo falla, tu sitio en producción se queda exactamente como estaba. Recibirás una notificación que explica qué ha fallado, con un enlace al sitio clonado para que puedas investigar el problema y relanzar la actualización una vez resuelto. Así puedes tener tus sitios actualizados sin preocuparte cada vez que sale una nueva versión.
El rendimiento, el backup, la seguridad y la gestión del sitio web también se agrupan en un único entorno. Y si gestionas varios proyectos de WordPress, un panel de control centralizado te permite encontrar, actualizar y gestionar todos tus sitios web desde un solo lugar, en vez de iniciar sesión en cada uno de ellos.
Además, seguimos un principio de libertad fundamental, importante para nosotros y para ti: tus datos siguen siendo tuyos. Puedes recuperarlos en cualquier momento y alojarlos en otro lugar. ¿Estás valorando otras opciones? Echa un vistazo a este resumen de lo que incluye Managed Hosting for WordPress. Y si quieres entrar en detalle, en la guía de Managed Hosting for WordPress//em> encontrarás toda la información.
A medida que WordPress evoluciona, nuestro papel también
Creemos que el papel de un proveedor de hosting debe ir más allá de proporcionar recursos y extenderse a facilitar la vida de quienes crean y mantienen sitios web, sin quitarles el control sobre ellos.
Este es el equilibrio que estamos creando con Managed Hosting for WordPress: menos tareas repetitivas y más tiempo para crear, desarrollar y hacer crecer tus proyectos. Y, por supuesto, lo construimos contigo: son los comentarios de agencias, freelancers y propietarios de sitios web que usan WordPress los que determinan qué automatizaremos a continuación y qué dejaremos en tus manos.
Próximos pasos
Como hemos visto, alojar un sitio WordPress ya no es solo cuestión de espacio en disco y disponibilidad. Por ese motivo, nuestro Managed Hosting for Wordpress se encarga del mantenimiento diario, para que dediques tu tiempo a hacer avanzar tus proyectos y no a tu cola de actualizaciones. Y todo ello sin renunciar a la libertad que te hizo elegir WordPress.
Si esto es justo lo que buscas, descubre Managed Hosting for WordPress y cómo puede ayudarte, gestiones una web o cien.