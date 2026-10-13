Actualizar WordPress sin romper nada: así funciona Smart Automatic Updates

Las actualizaciones de WordPress son esenciales para mantener un sitio web seguro, pero también son una de las mayores fuentes de ansiedad para las agencias web. Pedimos a Sébastien Cavaillé, Product Marketing Manager en OVHcloud, que explicara cómo se diseñó Smart Automatic Updates para resolver este dilema.

Cualquier agencia que gestione sitios web de WordPress sabe lo difícil que es equilibrar la necesidad de hacer actualizaciones con la falta de tiempo y recursos para llevarlas a cabo. Por un lado, las actualizaciones no pueden esperar: según el último informe anual del especialista en seguridad de WordPress Patchstack, se registraron 11 334 nuevas vulnerabilidades en 2025, el 91% de ellas en plugins, el 9% en temas y solo seis en el núcleo de WordPress. Y los atacantes actúan rápido: casi la mitad de las vulnerabilidades de alto impacto se explotan en las 24 horas siguientes a su publicación. Un plugin desactualizado es uno de los puntos de entrada más habituales para un atacante, y cuanto más tiempo se posponga una actualización, más tiempo estará expuesto el sitio web.

Pero, por otro lado, cada actualización conlleva un riesgo: un plugin incompatible, un tema que ya no se visualiza correctamente, una página que de repente devuelve un error. Para evitar asumir ese riesgo a ciegas, muchas agencias revisan cada sitio manualmente. Eso requiere una cantidad considerable de tiempo cuando gestionas decenas o incluso cientos de sitios web. Y cuando el tiempo es escaso, las actualizaciones se posponen, a veces durante semanas o meses.

Para resolver este dilema, los equipos de OVHcloud han desarrollado Smart Automatic Updates, una funcionalidad incluida en Managed Hosting for WordPress . Para entender mejor este problema, hablamos con Sébastien, quien trabajó en el proyecto.

¿De dónde surgió la idea del proyecto?

Surgió directamente de nuestros clientes. En nuestra plataforma de hosting compartido, alojamos alrededor de 6 millones de sitios web, y el 80% de ellos funciona con WordPress. Esto nos aporta mucha información, y había una necesidad que surgía una y otra vez: la gente sabe que tiene que mantener sus sitios actualizados, pero muchos ya han pasado por una actualización que salió mal, y no tienen tiempo para revisar cada sitio a mano.

Las actualizaciones automáticas tradicionales resuelven el problema de seguridad, pero crean otro, porque a menudo te enteras de que un sitio está roto cuando un cliente llama. Buscábamos una automatización que comprobara todo antes de aplicar los cambios.

Hay una historia en particular que se nos quedó grabada. Un desarrollador web freelance dirigía una agencia unipersonal y gestionaba él solo decenas de sitios de WordPress para sus clientes. Se hizo pública una vulnerabilidad en un plugin que usaban muchas de esas webs y, simplemente, no tuvo tiempo de actualizarlas todas antes de que un atacante se le adelantara. En poco tiempo, 36 de los sitios web de sus clientes habían sido hackeados y redirigían a los visitantes a sitios web maliciosos.

Limpiar las webs fue solo una parte; lo más difícil fue dar la cara ante sus clientes. Todos habían confiado en él para proteger sus webs, y todos descubrieron que sus visitantes habían sido redirigidos a páginas peligrosas. Para un freelance cuyo negocio depende de la reputación y el boca a boca, ese tipo de daño a su credibilidad tarda mucho más en repararse que los propios sitios web.

Desde entonces, ha trasladado los sitios de sus clientes a Managed Hosting for WordPress y nos ha cedido el trabajo de mantenerlos actualizados. Su historia es exactamente el tipo de situación que queríamos evitar: no porque hiciera nada malo, sino porque nadie puede mantener actualizados manualmente decenas de sitios, semana tras semana.

¿Cómo se prueban las actualizaciones de WordPress?

El principio es no probar nunca una actualización directamente en el sitio en producción.

¿Cuáles son las cuatro etapas de prueba?

Cada día, comprobamos si hay nuevas actualizaciones disponibles. Cada actualización se prueba entonces siguiendo cuatro pasos.

Primero, se realiza un snapshot del sitio tal y como funciona en ese momento. Un rastreador empieza desde la página de inicio y sigue los enlaces de forma recursiva: si la página de inicio enlaza a la página A, que enlaza a la página B, que enlaza a la página C, entonces la página C también se analiza. Analizamos hasta 50 páginas por sitio. Para cada página, registramos el código de estado HTTP devuelto por el servidor, que muestra si la página se carga normalmente o devuelve un error, junto con una captura de pantalla de página completa a una resolución de 1920×1080.

A continuación, clonamos el sitio en un entorno de pruebas aislado. En ese clon, y solo en ese clon, es donde aplicamos las actualizaciones a WordPress, los temas y los plugins.

En tercer lugar, analizamos el clon exactamente de la misma manera que el sitio original, con las mismas páginas, los mismos códigos de estado HTTP y las mismas capturas de pantalla.

Por último, comparamos ambos. Esa comparación decide si la actualización se puede aplicar a producción.