OVHcloud se convierte en miembro Platinum de la CNCF
Nos enorgullece anunciar que OVHcloud se ha convertido en miembro Platinum de la CNCF 🎉.
Este nuevo nivel de membresía refleja algo que llevamos muchos años haciendo: contribuir a proyectos open source, apostar por estándares abiertos y colaborar con la comunidad cloud native para que la infraestructura sea más abierta, interoperable y portable.
Para nosotros, ser miembro Platinum significa asumir un papel más activo en las tecnologías y comunidades que están definiendo el futuro de la infraestructura cloud.
Así, OVHcloud se convierte en el único proveedor cloud con sede europea que ha llegado al máximo nivel de membresía de la CNCF. Además, somos una de las tres únicas empresas con sede en Europa entre los 19 miembros Platinum de la CNCF, junto a proveedores cloud globales como AWS, Google Cloud, Microsoft Azure y Oracle.
¿Qué es la CNCF?
La Cloud Native Computing Foundation (CNCF), integrada en la Linux Foundation, es una organización sin ánimo de lucro que da cobijo y apoyo a algunos de los proyectos open source más destacados del mundo cloud native, como Kubernetes, Prometheus y Envoy.
Una de las funciones clave de la CNCF es ofrecer un espacio neutral para estos proyectos. Los desarrollan y gestionan comunidades abiertas, en lugar de un solo proveedor. Esto ayuda a fomentar estándares abiertos, interoperabilidad y portabilidad en entornos de nube.
Con cerca de 800 miembros y más de 200 startups, la CNCF reúne a desarrolladores, proveedores y usuarios en torno a las tecnologías que están definiendo la infraestructura cloud native.
En el CNCF Landscape encontrarás todos los proyectos de la CNCF y una visión completa del ecosistema cloud native.
De OpenStack a Kubernetes… ¡y mucho más!
El open source forma parte del ADN de OVHcloud desde hace más de una década.
Empezamos a usar OpenStack en 2012 y nos unimos a la OpenStack Foundation en 2014. Desde entonces, nuestra implicación en la infraestructura abierta no ha dejado de crecer.
A medida que Kubernetes se convertía en una pieza fundamental de las aplicaciones modernas, invertimos en el ecosistema que lo rodea. Nuestro servicio Managed Kubernetes Service gestiona miles de clústeres en producción en 20 regiones de cloud público y utiliza Kubernetes y Cilium para ofrecer redes, observabilidad y seguridad a gran escala.
En este caso de éxito de la CNCF contamos con detalle nuestra experiencia con Cilium a esta escala.
Usar estas tecnologías en producción también implica contribuir a los proyectos de los que dependemos.
En 2020, nuestros ingenieros desarrollaron un operador de Kubernetes para Harbor, el registro de contenedores graduado en la CNCF, y lo aportaron al proyecto. Nuestros ingenieros pasaron además a formar parte del equipo de mantenimiento y contribuyeron a dotar a Harbor de una gestión del ciclo de vida nativa de Kubernetes.
Este es el tipo de implicación con el open source que valoramos: no limitarnos a consumir tecnologías, sino aportar código, compartir nuestra experiencia en producción y colaborar con el conjunto de la comunidad.
Cloud native e IA, de la mano
La Cloud Native Computing Foundation (CNCF), integrada en la Linux Foundation, es una organización sin ánimo de lucro que da cobijo y apoyo a algunos de los proyectos open source más destacados del mundo cloud native, como Kubernetes, Prometheus y Envoy.
Una de las funciones clave de la CNCF es ofrecer un espacio neutral para estos proyectos. Los desarrollan y gestionan comunidades abiertas, en lugar de un solo proveedor. Esto ayuda a fomentar estándares abiertos, interoperabilidad y portabilidad en entornos de nube.
Con cerca de 800 miembros y más de 200 startups, la CNCF reúne a desarrolladores, proveedores y usuarios en torno a las tecnologías que están definiendo la infraestructura cloud native.
Puedes explorar los proyectos de la CNCF y el ecosistema nativo en la nube más amplio en el CNCF Landscape.
De OpenStack a Kubernetes… ¡y mucho más!
El open source forma parte del ADN de OVHcloud desde hace más de una década.
Empezamos a usar OpenStack en 2012 y nos unimos a la OpenStack Foundation en 2014. Desde entonces, nuestra implicación en la infraestructura abierta no ha dejado de crecer.
A medida que Kubernetes se convertía en una pieza fundamental de las aplicaciones modernas, invertimos en el ecosistema que lo rodea. Nuestro servicio Managed Kubernetes Service gestiona miles de clústeres en producción en 20 regiones de cloud público y utiliza Kubernetes y Cilium para ofrecer redes, observabilidad y seguridad a gran escala.
En este caso de éxito de la CNCF te contamos con detalle nuestra experiencia con Cilium a esta escala.
Usar estas tecnologías en producción también implica contribuir a los proyectos de los que dependemos.
En 2020, los ingenieros de OVHcloud aportaron un operador de Kubernetes a Harbor, el proyecto de registro de contenedores graduado en la CNCF. Nuestros ingenieros pasaron además a formar parte del equipo de mantenimiento y contribuyeron a dotar a Harbor de una gestión del ciclo de vida nativa de Kubernetes.
Este es el tipo de implicación con el open source que valoramos: no limitarnos a consumir tecnologías, sino aportar código, compartir nuestra experiencia en producción y colaborar con el conjunto de la comunidad.
Cloud native e IA, de la mano
El ecosistema cloud native también está evolucionando rápidamente a medida que las cargas de trabajo de IA cobran cada vez más importancia.
En marzo de 2026, OVHcloud AI Deploy y Managed Kubernetes Service obtuvieron la certificación Kubernetes AI Conformance a través del programa de conformidad de IA de Kubernetes de la CNCF (CNCF Kubernetes AI Conformance Program).
El programa establece una base común para ejecutar cargas de trabajo de IA y machine learning de forma fiable en Kubernetes. Para nosotros, participar en esta iniciativa es otra forma de apoyar la interoperabilidad y de contribuir a que Kubernetes sea una base sólida para la próxima generación de cargas de trabajo.
Creemos que la infraestructura de IA no debería implicar renunciar a los principios que han hecho triunfar al cloud native: tecnologías abiertas, portabilidad, interoperabilidad y una comunidad sólida.
Un papel más relevante en la comunidad CNCF
Convertirnos en miembro Platinum de la CNCF nos brinda la oportunidad de profundizar en esta implicación.
Queremos contribuir no solo a través de las tecnologías que operamos, sino también con trabajo de ingeniería, participación en la comunidad y aportaciones a los debates sobre estándares abiertos y gobernanza.
A medida que el cloud native y la IA convergen cada vez más, estos principios cobran aún más importancia.
Las organizaciones deberían poder elegir dónde y cómo ejecutan sus cargas de trabajo sin verse obligadas a depender de un único stack tecnológico o ecosistema cloud.
Nuestro objetivo es sencillo: ayudar a construir un cloud abierto en el que los clientes mantengan el control de sus datos y de sus decisiones tecnológicas, y en el que el open source y los estándares abiertos sigan siendo el núcleo de la innovación.
Esperamos continuar este trabajo con la comunidad de la CNCF.
Participar en las decisiones
Ser miembro Platinum de la CNCF también implica formar parte de su consejo de gobierno, el órgano que ayuda a orientar la fundación y su dirección estratégica.
Yaniv Fdida, Chief Product and Technology Officer de OVHcloud, ya forma parte del consejo de gobierno en representación de la empresa como miembro Platinum.
Esto nos brinda una oportunidad aún mayor de contribuir a la evolución del ecosistema cloud native y de ayudar a dar forma al futuro de las tecnologías y comunidades de las que dependemos cada día.
Te esperamos en KubeCon + CloudNativeCon North America
Nuestro compromiso con la comunidad cloud native también implica compartir lo que aprendemos al trabajar con estas tecnologías en producción.
Si vas a asistir a KubeCon + CloudNativeCon North America 2026, ven a vernos en noviembre en Salt Lake City.
Aurélie Vache, Developer Advocate en OVHcloud y embajadora de la CNCF, hará la siguiente presentación:
«I Packaged My Application in a Container Image, and Now What?»
10 de noviembre, 12:20–12:50 PM
Hyatt Regency | Nivel 4 | Regency Ballroom B-D
Crear una imagen de contenedor y subirla a un registro es solo el principio. En esta sesión, Aurélie nos mostrará buenas prácticas de seguridad de la cadena de suministro de software, desde la generación de SBOM hasta el análisis de vulnerabilidades, VEX, las atestaciones, la firma de imágenes y la automatización en pipelines de CI/CD.
Y eso no es todo.
El miércoles 11 de noviembre, de 18:00 a 20:00 (hora local), te esperamos con Aurélie y el equipo de OVHcloud para una tarde de Kubernetes, algo de beber y buen ambiente, a un minuto andando del Salt Palace Convention Center.
Habrá una breve charla, mucho tiempo para conocer a otros entusiastas de Kubernetes y del cloud native, y algunos regalos de OVHcloud, entre ellos ejemplares de «Understanding Kubernetes in a Visual Way». Es necesario registrarse y la ubicación exacta se compartirá con las personas inscritas.
¡Te esperamos!
Y si vienes a KubeCon + CloudNativeCon Europe 2027, en marzo en Barcelona, también nos encontrarás allí ;-).