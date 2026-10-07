OVHcloud se convierte en miembro Platinum de la CNCF

Así, OVHcloud se convierte en el único proveedor cloud con sede europea que ha llegado al máximo nivel de membresía de la CNCF . Además, somos una de las tres únicas empresas con sede en Europa entre los 19 miembros Platinum de la CNCF , junto a proveedores cloud globales como AWS, Google Cloud, Microsoft Azure y Oracle.

Para nosotros, ser miembro Platinum significa asumir un papel más activo en las tecnologías y comunidades que están definiendo el futuro de la infraestructura cloud.

Este nuevo nivel de membresía refleja algo que llevamos muchos años haciendo: contribuir a proyectos open source, apostar por estándares abiertos y colaborar con la comunidad cloud native para que la infraestructura sea más abierta, interoperable y portable.

Nos enorgullece anunciar que OVHcloud se ha convertido en miembro Platinum de la CNCF 🎉.

¿Qué es la CNCF?

La Cloud Native Computing Foundation (CNCF) , integrada en la Linux Foundation, es una organización sin ánimo de lucro que da cobijo y apoyo a algunos de los proyectos open source más destacados del mundo cloud native, como Kubernetes, Prometheus y Envoy.

Una de las funciones clave de la CNCF es ofrecer un espacio neutral para estos proyectos. Los desarrollan y gestionan comunidades abiertas, en lugar de un solo proveedor. Esto ayuda a fomentar estándares abiertos, interoperabilidad y portabilidad en entornos de nube.

Con cerca de 800 miembros y más de 200 startups, la CNCF reúne a desarrolladores, proveedores y usuarios en torno a las tecnologías que están definiendo la infraestructura cloud native.

En el CNCF Landscape encontrarás todos los proyectos de la CNCF y una visión completa del ecosistema cloud native.

De OpenStack a Kubernetes… ¡y mucho más!

El open source forma parte del ADN de OVHcloud desde hace más de una década.

Empezamos a usar OpenStack en 2012 y nos unimos a la OpenStack Foundation en 2014. Desde entonces, nuestra implicación en la infraestructura abierta no ha dejado de crecer.

A medida que Kubernetes se convertía en una pieza fundamental de las aplicaciones modernas, invertimos en el ecosistema que lo rodea. Nuestro servicio Managed Kubernetes Service gestiona miles de clústeres en producción en 20 regiones de cloud público y utiliza Kubernetes y Cilium para ofrecer redes, observabilidad y seguridad a gran escala.

En este caso de éxito de la CNCF contamos con detalle nuestra experiencia con Cilium a esta escala.

Usar estas tecnologías en producción también implica contribuir a los proyectos de los que dependemos.

En 2020, nuestros ingenieros desarrollaron un operador de Kubernetes para Harbor, el registro de contenedores graduado en la CNCF, y lo aportaron al proyecto. Nuestros ingenieros pasaron además a formar parte del equipo de mantenimiento y contribuyeron a dotar a Harbor de una gestión del ciclo de vida nativa de Kubernetes.

Este es el tipo de implicación con el open source que valoramos: no limitarnos a consumir tecnologías, sino aportar código, compartir nuestra experiencia en producción y colaborar con el conjunto de la comunidad.

Cloud native e IA, de la mano

La Cloud Native Computing Foundation (CNCF) , integrada en la Linux Foundation, es una organización sin ánimo de lucro que da cobijo y apoyo a algunos de los proyectos open source más destacados del mundo cloud native, como Kubernetes, Prometheus y Envoy.

Una de las funciones clave de la CNCF es ofrecer un espacio neutral para estos proyectos. Los desarrollan y gestionan comunidades abiertas, en lugar de un solo proveedor. Esto ayuda a fomentar estándares abiertos, interoperabilidad y portabilidad en entornos de nube.

Con cerca de 800 miembros y más de 200 startups, la CNCF reúne a desarrolladores, proveedores y usuarios en torno a las tecnologías que están definiendo la infraestructura cloud native.

Puedes explorar los proyectos de la CNCF y el ecosistema nativo en la nube más amplio en el CNCF Landscape .

De OpenStack a Kubernetes… ¡y mucho más!

El open source forma parte del ADN de OVHcloud desde hace más de una década.

Empezamos a usar OpenStack en 2012 y nos unimos a la OpenStack Foundation en 2014. Desde entonces, nuestra implicación en la infraestructura abierta no ha dejado de crecer.

A medida que Kubernetes se convertía en una pieza fundamental de las aplicaciones modernas, invertimos en el ecosistema que lo rodea. Nuestro servicio Managed Kubernetes Service gestiona miles de clústeres en producción en 20 regiones de cloud público y utiliza Kubernetes y Cilium para ofrecer redes, observabilidad y seguridad a gran escala.

En este caso de éxito de la CNCF te contamos con detalle nuestra experiencia con Cilium a esta escala.

Usar estas tecnologías en producción también implica contribuir a los proyectos de los que dependemos.

En 2020, los ingenieros de OVHcloud aportaron un operador de Kubernetes a Harbor, el proyecto de registro de contenedores graduado en la CNCF. Nuestros ingenieros pasaron además a formar parte del equipo de mantenimiento y contribuyeron a dotar a Harbor de una gestión del ciclo de vida nativa de Kubernetes.

Este es el tipo de implicación con el open source que valoramos: no limitarnos a consumir tecnologías, sino aportar código, compartir nuestra experiencia en producción y colaborar con el conjunto de la comunidad.