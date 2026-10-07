🎙️ Cápsulas Tech #31: la IT, ¿el reino de los gatos?
👤 Invitada: Léonore DES PLAS
- Bluesky: @hanatori.bsky.social
- LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/leonoredesplas
🗓️ Fecha de grabación: 25 de septiembre de 2026
👤 Presentación de Léonore — ⏱️ 1″00
📣 La noticia del verano — ⏱️ 15″25
Varios artículos del blog de JetBrains analizan con detalle las herramientas de optimización de tokens:
- https://blog.jetbrains.com/ai/2026/07/speak-to-ai-agents-like-cavemen-tosave-tokens/#finding-1-the-saving-is-about-85-not-65
- https://blog.jetbrains.com/ai/2026/07/rtk-claude-code-token-savings/
- https://blog.jetbrains.com/ai/2026/07/ponytail-skill-claude-tested/#verdict
NVIDIA compra Hugging Face por 12 930 millones de dólares
https://tech-insider.org/fr/nvidia-rachat-hugging-face-2026/
📰 Noticias tecnológicas
🤖 Inteligencia artificial – ⏱️ 24″24
Modelo Jev
https://docs.typesafe.ai/introduction
Claude Opus 5.5 ya está disponible
https://www.anthropic.com/claude-opus-5-5
Presentamos GPT‑6 Sol y Luna
https://openai.com/index/introducing-gpt-6-sol-and-luna/
Nuevos modelos OVHcloud
https://www.ovhcloud.com/es-es/public-cloud/ai-endpoints/catalog/
👩💻 Desarrollo — ⏱️ 39″16
Java 27 ya está disponible
- https://blogs.oracle.com/java/the-arrival-of-java-27?source=:so:tw:or:awr:jav:::&SC=:so:tw:or:awr:jav:::&pcode=
- https://www.youtube.com/watch?v=4V2jooUo8O0
🏗️ Infra as Code/Infraestructura – ⏱️ 44″35
Proveedor de Terraform para OVHcloud v2.21.0
https://github.com/ovh/terraform-provider-ovh/releases/tag/v2.20.0
Proveedor de Pulumi para OVHcloud v2.21.0
https://github.com/ovh/pulumi-ovh/releases/tag/v2.21.0
CLI de OVHcloud v0.15.0
☁️ Cloud – ⏱️ 47″28
Microcks en OVHcloud
- https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:share:7497555915366236160/
- https://blog.ovhcloud.com/en/posts/deploy-microcks-ovhcloud-mks/
Cómo usar OVHcloud File Storage con Manila CSI (RWX) en clústeres de Kubernetes (MKS)
https://blog.ovhcloud.com/es/posts/manila-csi-ovhcloud-file-storage/
📦 Contenedores y orquestación — ⏱️ 52″20
Entender el changelog de Kubernetes 1.37 de forma visual
https://dev.to/aurelievache/understanding-kubernetes-part-63-kubernetes-137-changelog-713
Sofka: ¿un sustituto para K9s en Rust?
https://github.com/nklmilojevic/sofka
Mi tarde de sábado con Cilium de OVHcloud
https://blog.littlejo.link/cilium/ovh/intro/
🔐 Seguridad — ⏱️ 1h01″19
OVHcloud Secret Manager + External Secrets Operator: gestiona tus secretos de Kubernetes
https://une-tasse-de.cafe/expresso/ovh-secret-manager-eso/
🧰 Otros
Mise, ¿el gestor de paquetes definitivo?
- https://mise.jdx.dev/
- https://www.jugsummercamp.org/edition/17/presentations/cmnhkisyc00ih01oemafnspdj
🎤 Conferencias/Meetup – ⏱️ 1h04″59
Lista de conferencias y CFP abiertos
OVHcloud AI Summit
https://summit.ovhcloud.com/en-gb/
Las conferencias alzan la voz para no desaparecer
https://lettreouverte.afup.org/
👋 Conclusión — ⏱️ 1h13″46
Conclusión de Léonore
- https://discord.gg/ovhcloud
- https://www.twitch.tv/ovhcloud_com
- https://www.youtube.com/playlist?list=PL0DynEzr_sE4c4cAv9K_qXJNnDFtUE0v5
💡 Encuentra otros episodios aquí: https://smartlink.ausha.co/tranches-de-tech