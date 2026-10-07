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🎙️ Cápsulas Tech #31: la IT, ¿el reino de los gatos?

Stéphane Philippart1 minutos de lectura
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🎙️ Cápsulas Tech #31: la IT, ¿el reino de los gatos?

👤 Invitada: Léonore DES PLAS

🗓️ Fecha de grabación: 25 de septiembre de 2026

🎧 Enlace al episodio

👤 Presentación de Léonore — ⏱️ 1″00

📣 La noticia del verano — ⏱️ 15″25

Varios artículos del blog de JetBrains analizan con detalle las herramientas de optimización de tokens:

NVIDIA compra Hugging Face por 12 930 millones de dólares

https://tech-insider.org/fr/nvidia-rachat-hugging-face-2026/

📰 Noticias tecnológicas

🤖 Inteligencia artificial – ⏱️ 24″24

Modelo Jev

https://docs.typesafe.ai/introduction

Claude Opus 5.5 ya está disponible

https://www.anthropic.com/claude-opus-5-5

Presentamos GPT‑6 Sol y Luna

https://openai.com/index/introducing-gpt-6-sol-and-luna/

Nuevos modelos OVHcloud

https://www.ovhcloud.com/es-es/public-cloud/ai-endpoints/catalog/

👩‍💻 Desarrollo — ⏱️ 39″16

Java 27 ya está disponible

🏗️ Infra as Code/Infraestructura – ⏱️ 44″35

Proveedor de Terraform para OVHcloud v2.21.0

https://github.com/ovh/terraform-provider-ovh/releases/tag/v2.20.0

Proveedor de Pulumi para OVHcloud v2.21.0

https://github.com/ovh/pulumi-ovh/releases/tag/v2.21.0

CLI de OVHcloud v0.15.0

☁️ Cloud – ⏱️ 47″28

Microcks en OVHcloud

Cómo usar OVHcloud File Storage con Manila CSI (RWX) en clústeres de Kubernetes (MKS)

https://blog.ovhcloud.com/es/posts/manila-csi-ovhcloud-file-storage/

📦 Contenedores y orquestación — ⏱️ 52″20

Entender el changelog de Kubernetes 1.37 de forma visual

https://dev.to/aurelievache/understanding-kubernetes-part-63-kubernetes-137-changelog-713

Sofka: ¿un sustituto para K9s en Rust?

https://github.com/nklmilojevic/sofka

Mi tarde de sábado con Cilium de OVHcloud

https://blog.littlejo.link/cilium/ovh/intro/

🔐 Seguridad — ⏱️ 1h01″19

OVHcloud Secret Manager + External Secrets Operator: gestiona tus secretos de Kubernetes

https://une-tasse-de.cafe/expresso/ovh-secret-manager-eso/

🧰 Otros

Mise, ¿el gestor de paquetes definitivo?

🎤 Conferencias/Meetup – ⏱️ 1h04″59

Lista de conferencias y CFP abiertos

https://developers.events/

OVHcloud AI Summit

https://summit.ovhcloud.com/en-gb/

Las conferencias alzan la voz para no desaparecer

https://lettreouverte.afup.org/

👋 Conclusión — ⏱️ 1h13″46

Conclusión de Léonore

💡 Encuentra otros episodios aquí: https://smartlink.ausha.co/tranches-de-tech 

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