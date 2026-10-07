SNC Cloud Platform obtiene la cualificación SecNumCloud y alcanza la disponibilidad general

Toda la agilidad de la nube y la máxima confianza normativa, sin tener que elegir. Y ahora, con el aval de la cualificación SecNumCloud.

La SNC Cloud Platform, la oferta de tipo nube pública de OVHcloud concebida con la seguridad y la soberanía como pilares, ha obtenido la cualificación SecNumCloud, el marco de confianza más exigente para los servicios cloud, otorgada por la ANSSI, la agencia francesa de ciberseguridad.

Esto lo convertirá en el tercer entorno de OVHcloud con cualificación SecNumCloud, lo que significa que las cargas de trabajo sensibles o reguladas ya pueden ejecutarse con la agilidad de la nube pública dentro de un marco soberano y aprobado por el regulador. Desde hoy, nuestros clientes pueden beneficiarse de todos los valores que definen a OVHcloud, ahora en el entorno cualificado más seguro.

¿Qué verifica exactamente la cualificación SecNumCloud?

SecNumCloud no es un sello que se solicita y se recibe sin más. Es una auditoría exhaustiva, realizada por un evaluador independiente bajo la autoridad de la ANSSI, que cubre cerca de 1200 requisitos en toda la cadena de valor: infraestructura, operaciones, gobernanza, organización y seguridad. Un proveedor cualificado tiene que demostrar, y no solo prometer, protección frente al acceso extraterritorial a los datos, autonomía operativa, infraestructura y operaciones ubicadas en la UE, así como sólidos mecanismos de aislamiento y ciberseguridad.

SNC Cloud Platform es el tercer entorno en recibir la cualificación en OVHcloud, siguiendo los pasos de Bare Metal Pod y VMware on OVHcloud. En conjunto, cubren ahora una amplia variedad de casos de uso, desde entornos dedicados totalmente aislados hasta el modelo más flexible y de autoservicio sobre el que se basa la SNC Cloud Platform.

Lejos de ser un simple eslogan de soberanía, la SNC Cloud Platform ofrece una «independencia tecnológica total» única en el mercado europeo: desde datacenters propios y diseñados internamente hasta servidores diseñados y montados en nuestras instalaciones, pasando por una de las mejores tecnologías de refrigeración del mundo y una pila de software basada en código abierto. OVHcloud se enorgullece de dominar toda la cadena de valor del cloud y de llevarla a los más altos estándares de ciberseguridad.

Por qué es importante

No es casualidad que esta cualificación llegue en este momento. El artículo 31 de la Ley francesa n.º 2024-449 y su decreto de aplicación (14 de abril de 2026) exigen el uso de una nube cualificada para los datos sensibles del Estado francés y de sus operadores. La seguridad y el control de los datos se han convertido en factores decisivos, y esa misma presión se extiende a sectores regulados como la sanidad, las finanzas, la industria y la energía, donde los proveedores necesitan cada vez más demostrar que pueden proteger los datos de sus clientes, no solo afirmarlo.

Lo que SNC Cloud Platform aporta

La SNC Cloud Platform está diseñada para ofrecer la misma experiencia que la nube pública: servicios bajo demanda, portal y API de autoservicio, así como facturación por uso y despliegues automatizados mediante infraestructura como código (IaC). La diferencia está en los cimientos. Funciona con API abiertas y estándares de código abierto, lo que facilita su integración con tus entornos existentes y garantiza la reversibilidad de tus datos si algún día necesitas migrarlos. Hoy en día, eso se traduce en máquinas virtuales, almacenamiento en bloque, almacenamiento de objetos compatible con S3, una red privada segura y gestión de tenants y accesos. A medida que se amplíe el catálogo, se incorporarán contenedores, bases de datos gestionadas y servicios de IA.

Calendario de disponibilidad general

Disponibilidad general de la región GRA SNC: ya disponible

Disponibilidad general de la región SBG SNC: principios de noviembre

Disponibilidad general de la región RBX SNC: enero

Instancias Metal y máquinas virtuales en hosts dedicados: finales de noviembre

Instancias GPU: finales de febrero

¿Cuál es el siguiente paso?

OVHcloud está desplegando ya la SNC Cloud Platform en sus regiones europeas de Public Cloud, con Italia, Alemania y Polonia como próximas etapas, y cada despliegue se adaptará a los requisitos nacionales correspondientes. Como dijo Octave Klaba, fundador y CEO de OVHcloud, «A medida que la IA aumenta la necesidad de infraestructuras de confianza, Europa necesita una tecnología que pueda controlar. Eso es exactamente lo que estamos construyendo en OVHcloud, con una nube pública cualificada y de pago por uso. Francia es solo el principio: llevaremos esta plataforma a todas nuestras regiones europeas».

¿Te gustaría saber cómo funciona una nube pública cualificada SecNumCloud en la práctica? Descubre la SNC Cloud Platform y comprueba cómo se adapta a tus cargas de trabajo sensibles.